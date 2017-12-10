Противотанковое орудие 8.1 cm Panzerabwehrwerfer L/105 (Германия)



Пушка 8.1 cm Panzerabwehrwerfer L/105 в походном положении. Фото Strangernn.livejournal.com



Выстрел Wgr.Patr. 4462 с кумулятивным снарядом Pwk.Gr. 5071. Фото Strangernn.livejournal.com



Орудие PAW L/105 в боевом положении. Фото Valka.cz



Орудие на полигоне. Фото Ftr.wot-news.com

По материалам:

http://lexikon-der-wehrmacht.de/

https://weaponsandwarfare.com/

http://ftr.wot-news.com/

https://strangernn.livejournal.com/

Hogg, Ian V. German Artillery of World War Two. 2nd corrected edition. Mechanicsville, PA: Stackpole Books, 1997

В 1943 году командование гитлеровской Германии заказало разработку перспективного противотанкового орудия, отличающегося высокими боевыми характеристиками и сокращенной массой. Первым результатом последовавших работ стало появление пушки низкого давления PAW 600, построенной на основе новых необычных решений. Идеи, реализованные в этом проекте, получили дальнейшее развитие. Итогом следующих работ стало орудие с рабочим обозначением 8.1 cm Panzerabwehrwerfer L/105.Одной из основных целей проекта PAW 600 / 8H63 являлось максимальное сокращение габаритов и массы противотанкового орудия при получении приемлемых боевых характеристик. Для решения подобных задач конструкторы компании Rheinmetall-Borsig предложили использовать концепцию, известную как система низкого давления или система Хоха-Нидердрука. В перспективном проекте следовало использовать оригинальный боеприпас и необычный способ разгона снаряда в канале ствола. За счет этого можно было понизить требования к прочности ствола, что положительным образом сказывалось на массе конструкции.По результатам испытаний, пушка Panzerabwehrwerfer 600 была рекомендована к принятию на вооружение и серийному производству. Предпосылкой к такому решению военных стали высокие эксплуатационные и боевые характеристики. Орудие в боеготовом виде весило всего 640 кг и могло транспортироваться по полю боя силами расчета. При этом оно было способно атаковать любые танки противника на дистанциях до 750 м. Кумулятивный боеприпас пробивал до 143 мм гомогенной брони по нормали.Впрочем, изделие PAW 600 / 8H63 имело некоторые недостатки. В связи с применением облегченного гладкого ствола и необычного способа создания рабочего давления в каморе начальная скорость снаряда, вне зависимости от его типа и назначения, составляла всего 520 м/с. Стабилизация боеприпаса в полете осуществлялась вращением, при помощи его хвостовых плоскостей. Среди прочего, это привело к недостаточной точности огня. Так, на дистанции 750 м пушка уверенно поражала мишень размером 1х1 м, однако половина снарядов не попадала в квадрат 70х70 см. Для сравнения, «традиционная» пушка PAK 40 в таких же условиях могла уложить половину снарядов в квадрат 20х20 см.Уже в конце 1944 года, почти одновременно с запуском серийного производства первого орудия нового рода, компания «Рейнметалл-Борзиг» начала работу над вторым проектов. Используя уже опробованные на практике решения, планировалось создать новый вариант орудия низкого давления, отличающийся более высокими характеристиками. Прежде всего, предполагалось повысить начальную скорость снаряда, следствием чего могли стать рост дальности и точности огня. Одновременно с этим следовало обеспечить определенную унификацию существующего образца и перспективного.Суть нового проекта заключалась в увеличении длины ствола при сохранении прочих основных особенностей конструкции. Этот факт был отмечен в рабочем названии нового орудия. Его обозначили как 8.1 cm Panzerabwehrwerfer L/105 – «81-мм противотанковая пусковая установка калибром с длиной ствола 105 калибров». Любопытно, что создатели перспективных проектов обозначили два своих орудия как пусковые установки, но не как пушки.Новое орудие PAW L/105 должно было использовать существующий боеприпас. Ранее, в рамках проекта PAW 600, был создан кумулятивный противотанковый снаряд Pwk.Gr. 5071, применявшийся в составе унитарного выстрела Wgr.Patr. 4462. Оригинальный снаряд был создан на основе стандартной 81-мм минометной мины и сохранял некоторые ее агрегаты. Так, без изменений остался трубчатый хвостовик с несколькими рядами отверстий в стенках, оснащенный стабилизатором в виде нескольких небольших плоскостей. Основной корпус существующей мины был переработан. Для получения желаемых результатов конструкторы изменили его формы.Кумулятивный боеприпас имел массу 3,75 кг и нес заряд взрывчатого вещества массой 2,7 кг, имевший особую форму. Примененный кумулятивный заряд мог пробить до 143 мм гомогенной брони при попадании под прямым углом. Таким образом, снаряд Pwk.Gr. 5071 мог поразить любой серийный танк антигитлеровской коалиции.Также в состав выстрела Wgr.Patr. 4462 входила гильза с метательным зарядом. Она представляла собой металлический стакан с прочной верхней крышкой, имевшей восемь отверстий. Внутри гильзы помещалось 360 г пороха. Особая конструкция гильзы была связана с оригинальным принципом работы орудия.Для получения желаемого прироста начальной скорости снаряда было предложено использовать гладкий ствол длиной 105 калибров (8,5 м). В отличие от предыдущей пушки, новая не комплектовалась дульным тормозом. При этом в центральной части ствола появился характерный крупный трубчатый эжектор. Эта особенность проекта позволяет предполагать, что новая пушка 8.1 cm Panzerabwehrwerfer L/105 разрабатывалась не только в интересах полевой артиллерии, но и для танков. Казенник ствола, как и ранее, имел прямоугольное поперечное сечение и вмещал подвижный вертикальный клин затвора. Использовалась полуавтоматическая система, самостоятельно выбрасывавшая пустую гильзу.Важной особенностью орудия была характерная конструкция каморы. Передняя ее часть имела диаметр 81,4 мм и предназначалась для снаряда. Задний объем каморы отличался большими размерами. Уступ между двумя цилиндрическими поверхностями выполнял функции упора для передней крышки гильзы.Опытный образец противотанковой пушки PAW L/105 предлагалось строить на основе существующего лафета 105-мм гаубицы 10,5 cm leFH 18M, дополненного некоторыми деталями лафета полевой пушки 10 cm sK 18. Готовый лафет имел небольшую платформу с подрессоренным колесным ходом, на которой шарнирно устанавливались раздвижные станины с крупными сошниками. Лафет оснащался подвижной U-образной опорой для монтажа качающейся артиллерийской части. По причине большой массы ствольной группы исходной гаубицы лафет комплектовался вертикально расположенными уравновешивающими устройствами. Орудие монтировалось на люльке, двигавшейся по продольной балке-направляющей. Ее перемещения контролировались гидропневматическими противооткатными устройствами.При переводе в походное положение станины лафета сводились и закреплялись на одноосном передке. Последний имел раму для буксировки, при помощи которой орудие 10,5 cm leFH 18M или PAW L/105 можно было транспортировать любым подходящим транспортом.Выбранный лафет оснащался приводами вертикальной и горизонтальной наводки, управлявшимися парой маховиков. Обеспечивалось ручное наведение орудия в пределах горизонтального сектора шириной 64°. Углы возвышения менялись от 0° до +48°. Такие параметры лафета позволяли использовать перспективное орудие как в исходной противотанковой роли, так и для стрельбы фугасными снарядами на большую дальность, в том числе с закрытых позиций.Для наведения орудия должен был использоваться новый прицел, созданный на основе одной из серийных моделей и рассчитанный под баллистику 81-мм снарядов. Прицел располагался слева от казенной части пушки. Там же находилось рабочее место наводчика. Управление наводкой осуществлялось при помощи пары маховиков, разнесенных по разные стороны от центральной направляющей лафета.По своему принципу действия новое орудие 8.1 cm Panzerabwehrwerfer L/105 не отличалось от предыдущего PAW 600 / 8H63. После развертывания на позиции следовало зарядить пушку, поместив в камору унитарный выстрел. При этом снаряд входил в переднюю камору меньшего диаметра, а гильза оставалась за ее пределами, в собственном объеме. Закрытие затвора позволяло сделать выстрел. Нажатие на спусковой рычаг приводило к срабатыванию механизмов и воспламенению порохового заряда.Сгорая внутри гильзы, порох должен был выделять большое количество газов и развивать давление до 1200 кг/кв.см (около 117,7 МПа). При достижении определенного давления газы прорывали мембраны передней крышки гильзы и попадали в переднюю часть каморы, где находился готовый к выстрелу снаряд. За счет правильно подобранных формы и размера отверстий в крышке, а также из-за разницы объемов давление за снарядом падало до 550 кг/кв.см (54 МПа). Снаряд разгонялся и покидал ствол.Оригинальный способ подачи пороховых газов к снаряду давал определенные преимущества. В отличие от «традиционного» орудия, новые пушки PAW 600 и PAW L/105 не нуждались в прочном и тяжелом стволе, способном выдержать высокое давление. До момента выхода снаряда из ствола в канале последнего поддерживалось одинаковое давление, что делало разгон более эффективным и позволяло получить, в целом, неплохие характеристики. Одновременно с этим конструкция ствола и способ разгона накладывали ограничения на максимальную скорость снаряда. Эта проблема нивелировалась использованием кумулятивного боеприпаса, могущество которого не зависело от скорости полета.По известным данным, разработка нового орудия, отличающегося увеличенной длиной ствола, началась в конце 1944 года и завершилась в первых месяцах 1945-го. Закончив проектные работы, компания Rheinmetall-Borsig приступила к сборке опытного образца. Ствол новой конструкции наложили на лафет, построенный из доступных агрегатов. В таком виде пушка низкого давления 8.1 cm Panzerabwehrwerfer L/105 отправилась на полигон для испытаний. По всей видимости, это произошло в конце зимы или в начале весны 1945 года.Имеются сведения о проведении некоторых испытаний, но точная информация на этот счет отсутствует. Проект появился в весьма сложный период, и потому испытания могли просто не состояться. Если же орудие добралось до полигона и смогло приступить к проверкам, то оно было способно продемонстрировать неплохие результаты. Пушка PAW L/105 могла быть, как минимум, не хуже серийной 8H63, чему способствовала измененная конструкция ствола.Первая немецкая гладкоствольная пушка низкого давления под снаряд Pwk.Gr. 5071, оснащенная облегченным стволом длиной 38 калибров, имела, в целом, неплохие характеристики. Она разгоняла боеприпас до скорости 520 м/с и могла поражать танки на дальности 750 м. При использовании осколочно-фугасного снаряда максимальная дальность стрельбы достигала 6200 м. Новый проект предусматривал кардинальное увеличение длины ствола, что должно было привести к понятным последствиям. Точные цифры, однако, неизвестны.Можно предположить, что новое орудие PAW L/105 могло продемонстрировать значительный прирост начальной скорости снаряда. В сочетании с использованным стабилизатором это могло привести к повышению точности огня на основных дистанциях. Также можно предполагать, что перспективная пушка могла отличаться значительно увеличенной эффективной дальностью огня. Таким образом, по своим боевым характеристикам новая гладкоствольная система должна была превосходить существующий образец. Впрочем, точные характеристики более позднего орудия остаются неизвестными, и в этом вопросе приходится полагаться только на оценки.Так или иначе, перспективная противотанковая пушка не смогла пройти испытания. Опытный образец новой модели был построен слишком поздно. Всего через несколько недель после его появления все новые проекты потеряли всякий смысл. Испытания опытной пушки PAW L/105 не успели завершиться до конца войны и капитуляции Германии. Очевидно, что в таких условиях принятие на вооружение и запуск серийного производства были невозможны.По всей видимости, для проведения испытаний была построена только одна пушка 8.1 cm Panzerabwehrwerfer L/105. Ее дальнейшая судьба достоверно неизвестна. Вероятно, специалисты стран-победительниц могли изучить трофейный образец и сделать некоторые выводы. В дальнейшем, однако, интереснейшее орудие при тех или иных обстоятельствах прекратило свое существование. Какие-либо сведения о сохранении этого изделия или о передаче его в музей отсутствуют.В рамках первого проекта пушки низкого давления системы Хоха-Нидердрука конструкторы компании «Рейнметалл-Борзиг» создали достаточно интересный образец противотанкового орудия, отличавшийся высокими эксплуатационными и боевыми характеристиками. Дальнейшим развитием этого проекта стала пушка PAW L/105, отличавшаяся иной конструкцией и имевшая все шансы показать еще более высокие характеристики. Тем не менее, второй образец был разработан слишком поздно. Любой немецкий проект, созданный в начале 1945 года, по определению был обречен на провал. Вскоре после появления опытной пушки нового типа Германия капитулировала и потеряла любую возможность продолжения работ по интересной тематике.