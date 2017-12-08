Осторожно, двери закрываются: ООН ликвидирует комиссию по расследованию химатак в Сирии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о ликвидации Совместного механизма ООН и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) по расследованию химических атак в Сирии.В опубликованном сообщении на сайте международной организации отмечается, что комиссия приступила к архивированию документации и ликвидации активов в соответствии с установленными ООН требованиями.Напомним, решение о создании Совместного механизма по расследованию (СМР) химических атак на территории Сирии было принято Совбезом ООН в августе 2015 года. За время своей деятельности эксперты подготовили семь докладов по расследованию случаев применения химоружия, в четырех из которых виновником значились официальные сирийские власти.Выводы СМР, в силу предвзятости и непрофессионализма готовивших их специалистов, неоднократно подвергалась критике со стороны России, Ирана и других стран Организации Объединенных Наций. Наиболее показательным стал инцидент с применением отравляющих веществ в городе Хан-Шейхун (4 апреля 2017 г.).В конце октября вину за случившееся комиссия возложила на официальный Дамаск. Что характерно, за шесть с лишним месяцев эксперты не посетили населенный пункт, где произошел инцидент, мотивируя данное решение соображениями собственной безопасности. Кроме того, инспекция не проводилась на авиабазе Эш-Шайрат, с которой, согласно сделанным прозападными элитами утверждениям, сирийской армией наносился удар. Тем не менее, данные обстоятельства не помешали главе совместной комиссии ООН-ОЗХО Эдмону Муле заявить, что выводы по расследованию представлены в полном(!) объеме.Напомним, месяцем ранее в Совбезе ООН проходили бурные обсуждения резолюции о продлении работы СМР, в результате которых сторонам так и не удалось прийти к компромиссу. 17 ноября Москва заблокировала инициативу США сохранить в прежнем виде деятельность комиссии. В свою очередь, Вашингтон отклонил проект российской стороны, предлагавшей внести изменения в дальнейшее функционирование СМР. На прошлой неделе постоянный представитель Японии при ООН Коро Бэссё заявил о намерениях Токио вынести на рассмотрение в Совет Безопасности проект подобного механизма по расследованию химатак. Пока же исчерпавшая доверие организация сворачивает свою деятельность.Анализируя текущую ситуацию, говорить, что в случае начала работы новой комиссии, ей предоставят такие же широкие полномочия, как и предшественнику вряд ли уместно.Как показал опыт, продвигаемый международной коалицией миф о наличии у армии САР химоружия, оказался кране неубедителен, что продемонстрировало расследование инцидента в Хан-Шейхуне. Помимо качества проделанной совместным механизмом ООН и ОЗХО работы и неубедительности выводов, нельзя сбрасывать со счетов принцип: «совершает тот, кому выгодно». Как известно, единственными выгодоприобретателями в ситуации с Хан-Шейхуном оказались западные элиты, активно муссировавшие данную тему для дискредитации официальных властей.Таким образом, создавать новую организацию у Запада сейчас нет острой потребности. Правда, здесь необходимо сделать некоторые оговорки, свидетельствующие, что определенный интерес у США и союзников все же присутствует.Сегодня с большой вероятностью можно предположить проведении сирийской армией и союзниками военной операции в провинции Идлиб, которая может начаться в ближайшее время. По сообщениям источников, в данных районах боевики «Джебхат ан-Нусра» имеют склады и хранилища с отравляющими веществами и, по всей видимости, уже ждут активного наступления армии САР на позиции террористов и активно готовят к применению «химию». Как бы то ни было, если радикалы реализуют данный сценарий, искать виновных новая организация будет в очередной раз не в том месте.Впрочем, можно с уверенностью утверждать, что комиссия (в случае ее формирования) уже не будет обладать такими же полномочиями, как ее предшественник, имевший статус официального представителя ООН. Предыдущий опыт окончательно подорвал доверительные отношения между постоянными членами Совбеза ООН и теперь развертывание новой организации потребует тщательного обсуждения всех проблемных вопросов и, как следствие, времени. Более вероятным кажется создание Западом правозащитного движения по примеру «Белых касок», организующего независимые расследования в интересах заказчика.