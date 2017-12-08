09:29 08 декабря

Россия – не СССР. Понятно, но надо жить дальше

Вчера вся страна ждала озвучивания позиции России по вопросу отстранения от ОИ нашей команды. Кто-то с пониманием. Кто-то, интуитивно почувствовав мерзость ситуации. Но ждали все.



Согласитесь, скажи президент на какой-либо встрече, что мы бойкотируем не только эти игры, но и работу МОК до окончательного и доказательного разбирательства допингового скандала не только с российскими спортсменами, но и со всеми, независимо от страны, в России был бы праздник не хуже того, что мы видели после присоединения Крыма. И гордость. Да и популярность Путина пробила бы небосвод и улетела в космос. Без «Протона». И, возможно, не только в России.


Но вместо четкого и однозначного ответа мы услышали невнятное бормотание о помощи тем спортсменам, которые поедут на игры. О "мы сделаем всё возможное, чтобы..."

А кто мешал сделать это раньше? Читаешь интервью с руководителями спортивных федераций и ведущими спортсменами и поражаешься одному факту. Все понимали и ждали именно такого решения! Ждали и на что-то надеялись. На что? На милость со стороны МОК? Мы сдались?

Всем давно понятно, что ОИ сегодня не столько спортивные, сколько политические игры. Это озвучено сотни, тысячи, а может миллионы раз. И все эти красивые слова из девиза ОИ давно превратились в просто слова. Спортсмены прекрасно понимают, что без медицины сегодня достичь рекордных результатов невозможно. А вот дать заработать бизнесменам на этих играх — вполне.

Обратили внимание, как красиво тему ОИ на наших телеэкранах заменили на события на Украине и заявление Путина о возможности участия в выборах. Да боже ж ты мой, кто-то сомневается в выдвижении Путина в кандидаты? Или правда то, что россияне, продрав глаза после сна, бегут узнать, что там на Украине?

А дело выглядит совсем просто. Деньги, деньги и еще раз деньги. Кто-то не понимает, почему наши телевизионные магнаты срубят на трансляциях? На рекламе и прочих вкусняшках? Какой, к черту, патриотизм, когда бабки сами идут в руки. В конкретные руки конкретного человека.

Но вернемся к ОИ. Президент что, не понял собственного заявления? Кто-то там написал, а он озвучил? Российскую команду под российским флагом и гимном не допустили до соревнований.

Что, не нашлось ни одного чиновника, который бы прочитал положение о допуске спортсменов под Олимпийским флагом? А ведь там конкретно все. Без разночтений. Спортсмен должен быть либо вообще без гражданства, либо представлять непризнанное государство, либо политический эмигрант. Всё!

Кто-то из наших спортсменов не может выступать под российским флагом по политическим соображениям? Или в нашей стране есть статус «негражданина», как в Прибалтике? И что осталось? Получается, что мы непризнанное государство? И президент России это косвенно признает.

Но позвольте, а как же "великая держава"? А как же "Россия играет ведущую роль в мировой политике"? А как же "сегодня надо признать, что ни один вопрос мировой политики не может быть решен без участия России"? Это про нас? Это про нашу страну? Или про какую-то другую, неизвестную Россию?

Когда-то, в 1980-м, одна великая страна отказалась участвовать в ОИ по политическим мотивам. Не скрывая этого. Не делая скорбного лица. Не разыгрывая обиженного ребенка. И какие санкции последовали от МОК для этой великой страны? Никаких. Ничего не случилось с МОК. Обтекли и продолжали работать.

В 1984 году другая великая страна наплевала на ОИ. Точно так же открыто высказав все, что считала необходимым. И какие санкции последовали для этой страны? Опять же, в МОК обтекли и продолжали работать. Более того, обе великие страны стали даже авторитетнее.

Стоит заметить, что на Олимпиаде-80 в Москве (без спортсменов Запада) было установлено 104 мировых рекорда. На Олимпиаде-84 в Лос-Анджелесе (без спортсменов СССР и соцстран) было установлено 32 мировых рекорда.

Просто потому, что это были великие страны. Не "пузырились" они от своего величия, а просто были великими. И ставили на место всех чиновников международных общественных организаций.

Но сегодня сравнивать Россию и СССР нельзя. Это действительно две большие разницы. Разная дипломатия, разный спорт, разные элиты.

Вспомним, что спорт в СССР не был политизирован. Да, это была политическая демонстрация, но опиралась она на именно массовый народный спорт. Многие вспомнят сейчас, как тренеры из спортшкол и секций приходили в обычные школы и агитировали детей. Было? Было.

И стоит вспомнить, какие «деньжищи» приходилось отваливать. И люди были реально здоровы и реально занимались если не спортом, то физкультурой. И было из кого выбирать кадры для сборных. И были результаты.

О каком величии можно говорить сегодня? В стране, где министр спорта совершенно не заботится о спорте. Его задача — доложить о выполнении плана. Участвовали там-то, привезли столько-то золота, серебра и бронзы.

Все эти прыжки и ужимки – не более чем попытки элит доказать свою состоятельность. Хотя бы количеством медалей. И отсюда же желание спортсменов хоть чучелом, хоть тушкой, но попасть на ОИ.

В СССР спортсмены профессионалами не считались. А в России – вполне. Чтобы сегодня вырастить спортсмена, в него надо инвестировать. С детства. А что должны делать инвестиции? Правильно, окупаться как минимум. И приносить прибыль. И инвесторам, и спортсмену.

Позволю сравнение. В Российской империи были крепостные театры, где холопы услаждали помещиков. И даже гастролировали. Сегодня, конечно, крепостного права нет, но схожесть с зависимостью от титульных спонсоров прослеживается. Банки, нефтяные и газовые компании, промышленные холдинги. Финансовая элита.

Отсюда и желание угодить хозяину и отработать вложенные денежки. Полная зависимость. Независимых пока что нарисовалось аж два человека: Газзаев и Овечкин. Вот низкий поклон Овечкину за его слова, тем более, что упрекнуть его в отсутствии желания или мотивации выступать за сборную страны вряд ли у кого язык поднимется.

Остальным надо ехать. Деньги нужны. Ну и бонусом патриотическая подачка в виде ключей к отечественной машине «Ауди». Или «Мерседес».

Интересно спросить у той же Ларисы Семеновны Латыниной, она, когда свои 18 олимпийских наград выгрызала, о призовых думала или о «Мерседесе»?

Стране в очередной раз вмазали по сопатке. Ожидаемо. Не понимаю, почему такое удивление это вызывает у чиновников, как будто позорища в Бразилии не было.

Равно как не понятно, где все-таки ответные действия? Где реакция великой страны, руководство которой встает стеной на защиту своих граждан?

Видимо, понимание, что Россия – великая страна, присутствует только у нас в головах. Или у тех, кому нужен газ и нефть подешевле. Или кредит многомиллиардный простить.

Остальным же можно все. И с строительством газопровода передумать, и самолет сбить, и флаг сорвать, и дипломатов выставить из зданий, архивы забрать и вывезти.

Ну да, конечно. Не великие страны там предпочитают просто бомбить. Или захватывать, как Панаму. Так-то да, мы великие.

«Хлеба и зрелищ!» Девиз актуален как никогда, несмотря на тысячелетний возраст.

Особенно зрелища нужны, когда с хлебом хреново. С ним пока ничего, но посмотрим, на что будут похожи новогодние подарки правительства в плане акцизов и прочих приколов. Кризис вроде бы закончился, в стране дефляция, значит, денег много у населения. Надо изымать.

И изымут, тут, слава богу, руки набили все. Вслед за горючим ожидаемо повысится все. Проверено уже.

Значит, надо зрелищ. Тут вам и ОИ, тут вам и ЧМ по футболу. Веселись, народ!

Повеселимся. У экранов. Может быть, в плане ЧМ и выгорит что-то. Не у нас, наши разжиревшие от непомерного труда по потреблению гонораров футболисты покажут все тот же класс, что и раньше.

Спасибо вам, господа. Особенно Мутко и Жукову. Радетели вы наши, что бы мы без вас делали.

Интересно, а чем связан Мутко с Путиным? Тоже в одну секцию по борьбе ходил? Или, как Сердюков, в родственниках у Медведева? Ничем иным невозможно объяснить присутствие Мутко на фоне деградирующих результатов отечественного спорта. Провальные олимпиады, провальные чемпионаты, полнейшее бездействие в допинговом скандале.

И он не одинок в плане зрелищ.

Здесь же стоит вспомнить и господина Мединского. Вся многогранная деятельность нашего министра культуры свелась к распределению грантов театрам и режиссерам. Они ставят "великие" спектакли, снимают "великие" фильмы — и что? Есть хоть один, который кроме "великости" своей, "отбил" вложенные в него средства? Запад признает наш вклад в мировую культуру. Красиво. А вот жители Норильска как-то не очень признают. И жители Ямбурга тоже. Не видели они этих самых "мировых шедевров".

Министры того, что им совершенно не интересно. А ведь список можно продолжать. Практически весь кабмин. И обещаем, что продолжим.

А где атаман этого самого кабмина? Почему такие люди спокойно себя чувствуют в его правительстве? Или "стратегические решения", которые он принимает ежедневно, мешают смотреть на "тактические вопросы" жизни?

И всех все устраивает. Президента устраивает назначенный им премьер-министр. Премьера устраивают министры. И далее по цепочке.

Короче, славься, Отечество…

А может стоит подумать? Стоит изменить судьбу? И задуматься над тем, что хотелось бы жить реально в Великой России.

Понятно, что 2018 год уже потерян во всех смыслах. Хлеба, зрелищ, выборов… Но жизнь на этом не заканчивается, и стоит посмотреть дальше. В 2024 год.

Все знают, что под лежачий камень вода не течет. Аксиома. А если дальше развить эту мысль? Лежачий камень вода точит и превращает в песок. Сегодня мы "лежим" и рассуждаем о нашем величии. О наших победах и способности ответить любому агрессору. А вода точит... А ракеты падают... И гимна России на ОИ мы не услышим. И флаг, может быть, в качестве подачки на закрытии разрешат пронести…

Переживем как-нибудь. Судьба у нас такая — переживать. У других судьба жить, а у нас переживать.

Но если сейчас камень не пошевелится, то скоро песок с того места, где он когда-то лежал, просто смоет потоком воды...
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов


43

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 44

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Kazak_35 Сегодня, 06:12
    Присоединяюсь к автору! Ждал ответа от президента в стиле нулевых "Будем мочить в сортирах!!!" А что услышал... Осталось горькое послевкусие, осадок очень неприятный! Раньше очень поддерживал Путина,действительно считал что если не он то кто же! А сейчас понимаю что надо как в нулевых пустить свежую кровь. Чем старше становлюсь тем больше с очков слазит розовая краска, в энергетической державе бензин стоит 40 руб, с зарплатой в 50 тыс у меня и 44 у жены имея двух детей не можем себе позволить слетать на отдых в жаркую страну, замену автомбиля, в школе дай, в садике дай, бензин повышение НА, ЖКХ повышение очередное НА! На воду требуют сдавать деньги для детей, у государства нет денег что бы оплатить воду детям в садике... Вот после таких новостей появляется желание бросить все к чер*м собачим и свалить из этой страны, останавливает только то что там я никому не нужен а здесь родители, друзья, связи. Как нибудь протянем,только надоело очень это Как нибудь!
    Kazak_35
    1. Опасный Сегодня, 08:58
      Ну а чего удивляться, если даже Лавров вчера с Климкиным душевно встретились и оба довольные такие! Вообще пофиг власти на на репутацию и свой народ. Холы грязью поливают изо дня в день и Россию, и жителей страны, и нашу власть, а министр как ни в чем не бывало руку жмет. Все про украинцев говорим, что они марионетки, а наши-то чем лучше? В ответ ни одного значимого шага сделать не могут, все озабоченности сплошные. Позор в общем, реально это дело с олимпиадой глаза многим открыло
      Опасный
    2. Мой адрес Сегодня, 09:02
      Уважаемый Владимир! hi
      90 тысяч рублей на четверых это ещё для 2/3 страны мечта. Хотя Вы совершенно правы, не деньги это для нормального развития семьи в среднем городе, ведь ещё детям надо ходить в платные кружки, а потом получить образование, а, не дай бог, кто заболеет и прочая и прочая... Но ещё есть в стране те, кто на Ваши 90 смотрит с презрением. Так называемая Елита, о которой:
      Наша Елита развивается в двух направлениях: расширение своей кормовой базы, сокращение зависимости от окружающей среды.
      Мой адрес
    3. Венд Сегодня, 09:27
      в России был бы праздник не хуже того, что мы видели после присоединения Крыма.
      Не для спортсменов уж точно.
      Цитата: Kazak_35
      Присоединяюсь к автору! Ждал ответа от президента в стиле нулевых "Будем мочить в сортирах!!!" А что услышал... Осталось горькое послевкусие, осадок очень неприятный! Раньше очень поддерживал Путина,действительно считал что если не он то кто же! А сейчас понимаю что надо как в нулевых пустить свежую кровь. Чем старше становлюсь тем больше с очков слазит розовая краска, в энергетической державе бензин стоит 40 руб, с зарплатой в 50 тыс у меня и 44 у жены имея двух детей не можем себе позволить слетать на отдых в жаркую страну, замену автомбиля, в школе дай, в садике дай, бензин повышение НА, ЖКХ повышение очередное НА! На воду требуют сдавать деньги для детей, у государства нет денег что бы оплатить воду детям в садике... Вот после таких новостей появляется желание бросить все к чер*м собачим и свалить из этой страны, останавливает только то что там я никому не нужен а здесь родители, друзья, связи. Как нибудь протянем,только надоело очень это Как нибудь!

      Надо бы очки протереть, а то розовая краска сползла, а черной замазали, да и стекла поменять на более сильные, чтобы лучше видеть. laughing Что было бы после подобного решения? Куча статей в западной прессе, что Россия идет по пути СССР, диктаторский режим. Зачем давать повод укрепляться западному мнению в их клевете. А вот такой подход, в очередной раз оставляет запад с носом. Ну конечно "зрячие" патриоты будут топать ножками и сучить ручками. Включайте мозг, идет большая политическая война и не все битвы можно выиграть, главное Победа. Полная и безоговорочная капитуляция, как было в 1945 году. И ни как иначе.
      Венд
    4. moskowit Сегодня, 09:27
      Но сегодня сравнивать Россию и СССР нельзя. Это действительно две большие разницы. Разная дипломатия, разный спорт, разные элиты.

      И как не прискорбно не в пользу России. Россия хотя и является правоприемником СССР, но как далеко до утерянного могущества.
      Стоит заметить, что на Олимпиаде-80 в Москве (без спортсменов Запада) было установлено 104 мировых рекорда. На Олимпиаде-84 в Лос-Анджелесе (без спортсменов СССР и соцстран) было установлено 32 мировых рекорда.

      Основными "установщиками" рекордов были спортсмены команд СССР и ГДР., в которых воистину массовый спорт был всеохватывающим...
      moskowit
  2. Сергей-svs Сегодня, 06:12
    Что, не нашлось ни одного чиновника, который бы прочитал положение о допуске спортсменов под Олимпийским флагом? А ведь там конкретно все. Без разночтений. Спортсмен должен быть либо вообще без гражданства, либо представлять непризнанное государство, либо политический эмигрант....Получается, что мы непризнанное государство? И президент России это косвенно признает...

    stop Российская бело-кальсонная сборная-2018 под нейтральной тряпкой:

    P.S. И из прекрасного:
    "3. По итогам Олимпийских игр-2014 в Сочи у сборной РФ отобрано 11 медалей, команда опустилась с 1-го места в командном зачете на 5-е. Церемония вручения наград другим спортсменам, у которых россияне украли победы, будет проведена торжественно в Пхенчане, чтобы весь мир видел, как честным спортсменам возвращают украденное российскими ворами." Это что бы вкус унижения был более полным... negative
    Сергей-svs
    1. rkkasa 81 Сегодня, 08:32
      Цитата: Сергей-svs
      По итогам Олимпийских игр-2014 в Сочи у сборной РФ отобрано 11 медалей, команда опустилась с 1-го места в командном зачете на 5-е

      То первое сочинское место, оно по сути и не было нашим, тк 7 из 13 золотых медалей были завоеваны с помощью иностранных спортсменов :
      3 медали в шорт-треке - кореец ВИКТОР АН
      2 медали в фигурном катании-украинка ТАТЬЯНА ВОЛОСОЖАР
      2 медали в сноуборде-американец ВИК УАЙЛД

      Плюс тренеры иностранцы :
      - СЕБАСТЬЯН КРОСС главный тренер сборной по шорт-треку - 3 золотых 1 серебряная 1 бронзовая всего 5 медалей
      - ПЬЕР ЛЮДЕРС главный тренер сборной по бобслею - 2 0 0 =2
      - ВИЛЛИ ШНАЙДЕР старший тренер сборной по скелетону - 1 0 1 =2
      - ВАЛЬТЕР ПЛАЙКНЕР главный тренер сборной по санному спорту - 0 2 0 = 2
      - МАРИО ФУКС тренер сборной по борд-кроссу - серебро
      - КОНСТАНТИН ПОЛТАВЕЦ главный тренер сборной по конькобежному спорту - серебро
      - МАУРИЦИО МАРКЕТТО старший тренер сборной по конькобежному спорту - бронза
      - РЕТО БУРГЕМАЙСТЕР тренер АЛЕКСАНДРА ЛЕГКОВА и ИЛЬИ ЧЕРНОУСОВА - 1 1 1 = 3
      - ВОЛЬФГАНГ ПИХЛЕР тренер женской сборной по биатлону - серебро
      - ВЛАДИМИР КОРОЛЬКЕВИЧ старший тренер сборной по биатлону - 0 2 0 = 2
      - СТИВЕН ФИРИНГ главный тренер сборной по могулу - бронза

      А вообще, иностранные спецы (тренеры, сервисники, врачи, массажисты) были во всех ! наших командах, кроме хоккея.И наличие каждого такого наемника, означает отсутствие своего спортсмена или специалиста.
      rkkasa 81
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:14
    Переживем как-нибудь. Судьба у нас такая-переживать.

    Переживем конечно все это Роман и Александр.... smile как пережили и две страшных мировых войны пришедшие к нам с ЗАПАДА...переживем и этот позор с Олимпиадой я в этом абсолютно уверен...время все залечит и раны и обиды в душе нашего народа.
    Помнить только надо...хорошо помнить кто и когда нам свинью может подложить...вроде не в первый раз получаем звиздулей от хе хе западных партнеров и друзей выражаясь терминологией Кремля ...но снова и снова наступаем на одни и те же грабли доверчивости к ним играя по их правилам и в политике и в спорте и в экономике...


    сколько можно то тупить. what
    Тот же ЛЕХА
    1. Дед Талаш Сегодня, 08:04
      Не хочу вас разочаровать, но в прошлых войнах мотивация у народа-победителя и честь у элит были другие. И глядя на эти сопли властьпридержащих по поводу ои, флага на посольстве, судов казнокрадов, свадеб судей, олигархии, вы думаете будет желание защищать это государство? Будет только ради своей семьи и дома, так как за окиян не убежишь и другого не будет...
      Дед Талаш
  4. Glock Сегодня, 06:26
    "Независимых пока что нарисовалось аж два человека: Газзаев и Овечкин. Вот низкий поклон Овечкину за его слова, тем более, что упрекнуть его в отсутствии желания или мотивации выступать за сборную страны вряд ли у кого язык поднимется."

    Овечкин кривит душой, псевдо патриот. У него контракт с НХЛ, a
    4 апреля 2017,
    "НХЛ дала официальный ответ по поводу участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Вопреки надеждам многих болельщиков, за океаном было принято отрицательное решение — Белая олимпиада впервые с 1994 года пройдёт без участия лучших хоккеистов мира."
    https://russian.rt.com/sport/article/375101-nhl-o
    tkaz-olimpiada-phyonchhan

    Eхать на ОИ ему было запрещено по контракту еще в Апреле. Так что легко сейчас в патриота играть и деньги по американскому контракту получать. Мерзость это
    Glock
    1. rkkasa 81 Сегодня, 08:43
      Цитата: Glock
      "Независимых пока что нарисовалось аж два человека: Газзаев и Овечкин. Вот низкий поклон Овечкину за его слова, тем более, что упрекнуть его в отсутствии желания или мотивации выступать за сборную страны вряд ли у кого язык поднимется."
      Овечкин кривит душой, псевдо патриот

      Да и Газзаев такой же. Он безусловно один из лучших тренеров в нашей истории, но насчет его независимости и патриотизма, это мимо. Хотя бы потому, что он является ярым сторонником отмены лимита на легионеров.
      А его заявление по поводу решения МОК, так это служебное положение обязывает.
      rkkasa 81
  5. Петр1 Сегодня, 06:27
    Роман, вот не ожидал,прям как ножом правду,нет топором прям,раз и отрубил.Во дела..
    Петр1
  6. кедр Сегодня, 06:32
    "..Понятно, что 2018 год уже потерян во всех смыслах. Хлеба, зрелищ, выборов… Но жизнь на этом не заканчивается, и стоит посмотреть дальше. В 2024 год..."

    Торопитесь жить, уважаемые, авторы. Всё сводить к олимпийским проблемам спорта в условиях фактической войны и делать из этого далеко идущие выводы - нонсенс. Потому, как стоит сверхзадача отстоять не наших спортсменов, а весь наш народ, не олимпийскую сборную, а всю страну.
    18 год может вполне перевести холодную войну в горячую, тогда все займёмся борьбой за места в мировой "олимпиаде", но вы очевидно так не считаете. У вас всё расписано до 24 года. Ладно бы ещё это был сайт "Кройки и шитья" , но это же ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ...
    Зрите в корень, уважаемые авторы.
    кедр
    1. kos 75 Сегодня, 08:42
      Что же тогда мы в условиях факти чески войны храним деньги у врага? И дети нашей элиты живут там ?
      kos 75
  7. Мур Сегодня, 06:55
    Интересно, а чем связан Мутко с Путиным?

    В 1990—1991 годах — председатель исполкома Кировского районного Совета народных депутатов.
    С 1991 года — глава администрации Кировского района города.
    В 1992 году приглашён в правительство Санкт-Петербурга на должность заместителя мэра города — председателя комитета мэрии по социальным вопросам. Имел хорошие отношения с А. Собчаком; после его поражения на губернаторских выборах летом 1996 года ушёл из администрации города.
    Собственно, по сабжу. Добавил бы, что народ чётко разделен на патриотическое в целом большинство, давшее после алкоголика команде Путина беспрецедентный кредит доверия и т.н. "элиту"(если её вообще народом можно считать), интересы которой абсолютно не лежат в плоскости интересов большинства. Страна эту элиту интересует как объект окучивания. Вот и пытаются (с успехом, кстати), сердешные, примазавшись к знамени с именем ВВП, мимикрировать в "патриотов", "крепких хозяйственников" для более безопасного и успешного этого самого окучивания...
    Резкие движения против всяких международных тусовок абсолютно противоречит идее получения дивидентов от своего корыта.
    Мур
  8. rotmistr60 Сегодня, 06:56
    Статья хорошая о накипевшем у граждан России и уже изрядно надоевшем чиновничьей импотенции где необходимо приложить усилия.
    Деньги нужны. Ну и бонусом патриотическая подачка в виде ключей к отечественной машине «Ауди». Или «Мерседес».
    Полностью согласен. Кстати это озвучил на 1 канале М.Шевченко, который заявил, что спортсменам обязательно необходимо ехать, чтобы показать себя и конечно заработать деньги. При этом о престиже страны ни слова.
    rotmistr60
  9. Комментарий был удален.
  10. лесовозник Сегодня, 07:00
    Ну вот с Овечкиным то автор промахнулся. Помнится что когда НХЛ заявила о том что не отпустит своих игрококов
    лесовозник
    1. лесовозник Сегодня, 07:21
      [quote=лесовозник]Ну вот с Овечкиным то автор промахнулся. Помнится что когда НХЛ заявила о том что не отпустит своих игроков Овечкин говорил что поедет при любом раскладе а когда запретили - заткнулся а теперь когда ему не светит заговорил - не будь запрета НХЛ в сложившейся ситуации по другому бы пел - уверен
      лесовозник
  11. baudolino Сегодня, 07:07
    Я уже и не помню, когда в последний раз смотрел, как спортсмены зарабатывают себе на жизнь. Не интересно. Но в России полно тех, кто поднимет хай, как только страну изолируют от мировых соревнований. А из-за резких телодвижений это вполне возможно.
    Шашкой махать - дело не хитрое. И ума на это много не нужно. Исходя из логики авторов, можно и нужно поддаваться на провокации. И по этой же логике, например, из-за сбитого турками самолёта Россия обязана была влезть в войну с Турцией.
    Царь Николай Последний любил простые решения. И все знают, к чему они привели.
    baudolino
    1. kos 75 Сегодня, 08:52
      Царь Николай вообще не любил принимать решений потому и пр****л Империю
      kos 75
  12. Нонна Сегодня, 07:09
    Путин зачистил пространство вокруг себя, а преемников и на горизонте не видно. Чем дольше будет править наш президент из России, тем хуже будет после. После Ивана Грозного, Сталина, была такая же катавасия, это только те кто на слуху. Натура человеческая не меняется, дорваться до власти и хапать и хапать. Коммунисты, которые первые или старые, пошли против Бога, решив переделать человека, не получилось, но они хоть стремились, а вот чего у них не отнять, то это то как они гордились нашей страной и умирали за неё, за красное знамя... Мы же сейчас, не воспринимаем триколор за знамя и абсолютное большинство не пойдёт умирать за него. На ум приходит картина, люди военные в форме, которые получают не такие большие деньги, оставляют свои семьи и идут воевать и умирать за нас, за страну и на другой стороне люди и тоже в форме, правда в спортивной, которым насрать на нас, на флаг, на страну, главное не потерять бабки. Как же, они 4 года готовились. Как можно поставить на одну планку Александра Прохоренко, медсестёр Надежду Дураченко и Галину Михайлову. а также всех других ,кто погиб в Сирии и не только, ради того что бы мы спокойно жили и других на противоположную сторону, уже не наших спортсменов, готовых выступать под белым флагом. Владимир Владимирович, как получается одни погибают за флаг, а другие плюют на него? И главный вопрос почему вы со вторыми? Почему вы, зная что по опросам народа о 90% поддержке бойкота пошли на поводу у не нашей либерастической элиты? Давно стала замечать, критика Путина исчезла, оппозиционная ложь и клевета есть, а народной конструктивной критики нет, как то лесть к Путину полезла из всех щелей СМИ и одна говорильня со всех тв утюгов. Затыкают рот народу Украиной, да всей России давно плевать на нее. Спасибо журналистам за статью.
    Нонна
  13. тасха Сегодня, 07:14
    Президенту Российской Федерации, Верховному главнокомандующему Вооружёнными силами Владимиру Владимировичу Путину больше заниматься нечем, кроме как выражать своё отношение к проводящимся раз в четыре года соревнованиям, кто быстрее с горки на санках спустится или на лыжах с трамплина прыгнет.
    Вот бы на радость общественности ботинком по трибуне постучал или кнопкой бы поугрожал... Так?
    тасха
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:18
      Вот бы на радость общественности ботинком по трибуне постучал или кнопкой бы поугрожал... Так?


      Нет не так... smile
      "Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что будет с российскими олимпийцами

      Грубо говоря...
      а не пошли бы вы с этой олимпиадой на три буквы...сами виноваты.

      Только чем РОССИЯ , ее флаг ,честные спортмены провинились...или давайте уж введем коллективную ответственность за проступки отдельных личностей.
      Тот же ЛЕХА
      1. тасха Сегодня, 08:19
        Грубо говоря...
        а не пошли бы вы с этой олимпиадой на три буквы...сами виноваты.


        Точно, а потом на очередной встрече у Трампа мобилу отжать в кулуарах. Какая страна, какой народ, такой и президент wink
        тасха
    2. Nix1986 Сегодня, 07:22
      Забыл добавить к титулу "королю андалов и первых людей, королю севера и отцу драконов" laughing
      Nix1986
      1. тасха Сегодня, 07:45
        Нет, не забыл. Даже и в мыслях не было.
        Тогда уж надо писать: "Защитнику пострадавших от произвола чиновников бабушек, Вынужденному на угоду толпе демонстрировать заботу о рыдающих на камеру тётках, Исполняющему ожидания сидящих на попе диванных генералов и так далее и так далее...".

        Оскудела Русская земля умными, трудолюбивыми людьми. Владимир Владимирович должен за всех думать, не спать ночами в кабинете с лампой под зелёным абажуром...
        тасха
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:18
          Владимир Владимирович должен за всех думать, не спать ночами в кабинете с лампой под зелёным абажуром...

          smile Он же сам сказал...пашу как раб на галерах.
          Тот же ЛЕХА
          1. Гардамир Сегодня, 09:20
            пашу как раб на галерах
            пахал, он второй срок, когда надо было менять ельцинских и выстраивать свою вертикаль. теперь он своих не сдаёт, даже несмотря на выборы Мутко не хочет уходить.
            Гардамир
    3. rkkasa 81 Сегодня, 08:09
      Цитата: тасха
      Президенту Российской Федерации, Верховному главнокомандующему Вооружёнными силами Владимиру Владимировичу Путину больше заниматься нечем, кроме как выражать своё отношение к проводящимся раз в четыре года соревнованиям, кто быстрее с горки на санках спустится или на лыжах с трамплина прыгнет

      Однако в случае успехов на спортивных площадках, Верховный главнокомандующий не упускает возможности - "выражать своё отношение".
      rkkasa 81
      1. тасха Сегодня, 08:47
        Имеет право.
        По поводу зимних игр он тоже сказал уже вроде. Что не так?
        тасха
        1. rkkasa 81 Сегодня, 09:11
          Цитата: тасха
          Имеет право

          Само собой.
          Цитата: тасха
          По поводу зимних игр он тоже сказал уже вроде

          Тогда к чему было ваше :
          "Путину больше заниматься нечем, кроме как выражать своё отношение к проводящимся раз в четыре года соревнованиям" ?
          Цитата: тасха
          Что не так?

          То, как именно он выразил свое отношение.
          rkkasa 81
          1. тасха Сегодня, 09:16
            В.В.Путин мнение о произошедшем высказал? Высказал. К чему тогда весь шум-гам вроде "не то сказал, не так сказал...". Других забот у него нет?
            тасха
    4. Гардамир Сегодня, 09:22
      больше заниматься нечем,
      А чем он занимается? в перерывах между полётами на стерхах, пишет на коленках мирные планы...
      Гардамир
  14. Nix1986 Сегодня, 07:21
    Тоже подумал, что Мутко кум или сват и тд кому то из верхушки. Я перестал чего то ждать после речи Путина в 2014 по поводу обвала рубля, мол "ну и что, что доллар по 60, нефть то в долларах, раньше 30 рублей за доллар при цене 70 долл за баррель, щас 60 за доллар при 30 за баррель, так что все ништяк, ниче делать не будем". Ждать чего то от сегодняшней власти это завышенные ожидания, которые приведут к негативным эмоциям, собсно как у автора и произошло.
    Nix1986
  15. arhPavel Сегодня, 07:55

    Расходимся
    arhPavel
  16. Petr petrov Сегодня, 08:11
    [quote=Петр1]Роман, вот не ожидал,прям как ножом правду,нет топором прям,раз и отрубил.Во дела..[/quote]
    Видать и что то в головах стало шевелиться!!!!!!

    [quote=Kazak_35]Присоединяюсь к автору! Ждал ответа от президента в стиле нулевых "Будем
    мочить в сортирах!!!
    Давно уже ничего не жду!!!!!!!!!
    Может только «я устал, я ухожу»…!!!!!
    Petr petrov
  17. Кот Маркиз Сегодня, 08:19
    Обратили внимание, как красиво тему ОИ на наших телеэкранах заменили на события на Украине и заявление Путина о возможности участия в выборах.


    "Победу в Сирии"... "Победу над ИГ" в Сирии забыли перечислить...
    Кот Маркиз
  18. свободный Сегодня, 08:21
    У камня думаю вариантов уже не осталось!Цугцванг!
    свободный
  19. АлеБорС Сегодня, 08:54
    Спасибо Роману и Александру. В густом месиве слащавых статеек о том что "перешагнём", "Спорт вне политики" выдали от души. Полностью поддерживаю ваше мнение. Сейчас мы (простые люди, народ, электорат,нужное подчеркнуть) поставлены на грань выживания. И похоже эта грань всё истончается. Наступающий год, похоже, станет тем краем, дальше которого уже пропасть. Не знаю, чем всё кончится. Но авторитет ВВП после его невнятного бормотания по поводу ОИ сильно упал в моих глазах.
    Переживём, конечно и это... Но, похоже, не все.
    АлеБорС
  20. стер Сегодня, 08:56
    СССР был великой державой, а РФ - торговая контора с ракетами. Вот и весь сказ. Видимо, дальше последуют запрет на участие в чемпионате мира по футболу сборной РФ, отстранение спортсменов РФ от прочих соревнований под флагом РФ или их полный переход под "тряпку ООН". А если РФ это проглотит, как шлюха глотает сперму, то и весь народ тогда тоже - под тряпку ООН.
    Если у власти западные гастарбайтеры и торгаши, чего еще ждать?
    стер
  21. CONTROL Сегодня, 09:07
    Интересно, а чем связан Мутко с Путиным? Тоже в одну секцию по борьбе ходил?

    Мутко - с 1992 го по 1996-й был членом правительства Санкт-Петербурга, т.е. в команде А.Собчака... А А.Собчак - он, как известно, "великий писатель" - вернее. "написатель" - ныне действующей Конституции РФ! написано, правда, "со слов" западных подсказчиков...плагиат!
    Потому и: - О спорт, ты - грязная политика?!...
    CONTROL
  22. Евродав Сегодня, 09:12
    Анекдот:
    "После изучение на допинг мощей Александра Невского, ВАДА рекомендовала отдать победу на Чудском озере утонувшим немецким рыцарям."
    Евродав
  23. Гардамир Сегодня, 09:16
    Авторам молодцы! Тема важная! Это и есть наша жизнь, а не ежедневное пережёвывание про то как на Украине, и как там наш Трамп.
    Гардамир
  24. rudolff Сегодня, 09:22
    Может прав де Местр: "Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает"? Или Монтескье: "Каждый народ достоин своей участи"? Мы же видим то, что творится вокруг, но сами же руками и ногами готовы голосовать за сохранение "этого". Под радостное улюлюканье шагаем в пропасть. Еще один срок Путина и может так статься, что Россия уже никогда с колен не встанет. Просто ног уже не будет.
    rudolff
Картина дня