Россия – не СССР. Понятно, но надо жить дальше

Вчера вся страна ждала озвучивания позиции России по вопросу отстранения от ОИ нашей команды. Кто-то с пониманием. Кто-то, интуитивно почувствовав мерзость ситуации. Но ждали все.Согласитесь, скажи президент на какой-либо встрече, что мы бойкотируем не только эти игры, но и работу МОК до окончательного и доказательного разбирательства допингового скандала не только с российскими спортсменами, но и со всеми, независимо от страны, в России был бы праздник не хуже того, что мы видели после присоединения Крыма. И гордость. Да и популярность Путина пробила бы небосвод и улетела в космос. Без «Протона». И, возможно, не только в России.Но вместо четкого и однозначного ответа мы услышали невнятное бормотание о помощи тем спортсменам, которые поедут на игры. О "мы сделаем всё возможное, чтобы..."А кто мешал сделать это раньше? Читаешь интервью с руководителями спортивных федераций и ведущими спортсменами и поражаешься одному факту. Все понимали и ждали именно такого решения! Ждали и на что-то надеялись. На что? На милость со стороны МОК? Мы сдались?Всем давно понятно, что ОИ сегодня не столько спортивные, сколько политические игры. Это озвучено сотни, тысячи, а может миллионы раз. И все эти красивые слова из девиза ОИ давно превратились в просто слова. Спортсмены прекрасно понимают, что без медицины сегодня достичь рекордных результатов невозможно. А вот дать заработать бизнесменам на этих играх — вполне.Обратили внимание, как красиво тему ОИ на наших телеэкранах заменили на события на Украине и заявление Путина о возможности участия в выборах. Да боже ж ты мой, кто-то сомневается в выдвижении Путина в кандидаты? Или правда то, что россияне, продрав глаза после сна, бегут узнать, что там на Украине?А дело выглядит совсем просто. Деньги, деньги и еще раз деньги. Кто-то не понимает, почему наши телевизионные магнаты срубят на трансляциях? На рекламе и прочих вкусняшках? Какой, к черту, патриотизм, когда бабки сами идут в руки. В конкретные руки конкретного человека.Но вернемся к ОИ. Президент что, не понял собственного заявления? Кто-то там написал, а он озвучил? Российскую команду под российским флагом и гимном не допустили до соревнований.Что, не нашлось ни одного чиновника, который бы прочитал положение о допуске спортсменов под Олимпийским флагом? А ведь там конкретно все. Без разночтений. Спортсмен должен быть либо вообще без гражданства, либо представлять непризнанное государство, либо политический эмигрант. Всё!Кто-то из наших спортсменов не может выступать под российским флагом по политическим соображениям? Или в нашей стране есть статус «негражданина», как в Прибалтике? И что осталось? Получается, что мы непризнанное государство? И президент России это косвенно признает.Но позвольте, а как же "великая держава"? А как же "Россия играет ведущую роль в мировой политике"? А как же "сегодня надо признать, что ни один вопрос мировой политики не может быть решен без участия России"? Это про нас? Это про нашу страну? Или про какую-то другую, неизвестную Россию?Когда-то, в 1980-м, одна великая страна отказалась участвовать в ОИ по политическим мотивам. Не скрывая этого. Не делая скорбного лица. Не разыгрывая обиженного ребенка. И какие санкции последовали от МОК для этой великой страны? Никаких. Ничего не случилось с МОК. Обтекли и продолжали работать.В 1984 году другая великая страна наплевала на ОИ. Точно так же открыто высказав все, что считала необходимым. И какие санкции последовали для этой страны? Опять же, в МОК обтекли и продолжали работать. Более того, обе великие страны стали даже авторитетнее.Стоит заметить, что на Олимпиаде-80 в Москве (без спортсменов Запада) было установлено 104 мировых рекорда. На Олимпиаде-84 в Лос-Анджелесе (без спортсменов СССР и соцстран) было установлено 32 мировых рекорда.Просто потому, что это были великие страны. Не "пузырились" они от своего величия, а просто были великими. И ставили на место всех чиновников международных общественных организаций.Но сегодня сравнивать Россию и СССР нельзя. Это действительно две большие разницы. Разная дипломатия, разный спорт, разные элиты.Вспомним, что спорт в СССР не был политизирован. Да, это была политическая демонстрация, но опиралась она на именно массовый народный спорт. Многие вспомнят сейчас, как тренеры из спортшкол и секций приходили в обычные школы и агитировали детей. Было? Было.И стоит вспомнить, какие «деньжищи» приходилось отваливать. И люди были реально здоровы и реально занимались если не спортом, то физкультурой. И было из кого выбирать кадры для сборных. И были результаты.О каком величии можно говорить сегодня? В стране, где министр спорта совершенно не заботится о спорте. Его задача — доложить о выполнении плана. Участвовали там-то, привезли столько-то золота, серебра и бронзы.Все эти прыжки и ужимки – не более чем попытки элит доказать свою состоятельность. Хотя бы количеством медалей. И отсюда же желание спортсменов хоть чучелом, хоть тушкой, но попасть на ОИ.В СССР спортсмены профессионалами не считались. А в России – вполне. Чтобы сегодня вырастить спортсмена, в него надо инвестировать. С детства. А что должны делать инвестиции? Правильно, окупаться как минимум. И приносить прибыль. И инвесторам, и спортсмену.Позволю сравнение. В Российской империи были крепостные театры, где холопы услаждали помещиков. И даже гастролировали. Сегодня, конечно, крепостного права нет, но схожесть с зависимостью от титульных спонсоров прослеживается. Банки, нефтяные и газовые компании, промышленные холдинги. Финансовая элита.Отсюда и желание угодить хозяину и отработать вложенные денежки. Полная зависимость. Независимых пока что нарисовалось аж два человека: Газзаев и Овечкин. Вот низкий поклон Овечкину за его слова, тем более, что упрекнуть его в отсутствии желания или мотивации выступать за сборную страны вряд ли у кого язык поднимется.Остальным надо ехать. Деньги нужны. Ну и бонусом патриотическая подачка в виде ключей к отечественной машине «Ауди». Или «Мерседес».Интересно спросить у той же Ларисы Семеновны Латыниной, она, когда свои 18 олимпийских наград выгрызала, о призовых думала или о «Мерседесе»?Стране в очередной раз вмазали по сопатке. Ожидаемо. Не понимаю, почему такое удивление это вызывает у чиновников, как будто позорища в Бразилии не было.Равно как не понятно, где все-таки ответные действия? Где реакция великой страны, руководство которой встает стеной на защиту своих граждан?Видимо, понимание, что Россия – великая страна, присутствует только у нас в головах. Или у тех, кому нужен газ и нефть подешевле. Или кредит многомиллиардный простить.Остальным же можно все. И с строительством газопровода передумать, и самолет сбить, и флаг сорвать, и дипломатов выставить из зданий, архивы забрать и вывезти.Ну да, конечно. Не великие страны там предпочитают просто бомбить. Или захватывать, как Панаму. Так-то да, мы великие.«Хлеба и зрелищ!» Девиз актуален как никогда, несмотря на тысячелетний возраст.Особенно зрелища нужны, когда с хлебом хреново. С ним пока ничего, но посмотрим, на что будут похожи новогодние подарки правительства в плане акцизов и прочих приколов. Кризис вроде бы закончился, в стране дефляция, значит, денег много у населения. Надо изымать.И изымут, тут, слава богу, руки набили все. Вслед за горючим ожидаемо повысится все. Проверено уже.Значит, надо зрелищ. Тут вам и ОИ, тут вам и ЧМ по футболу. Веселись, народ!Повеселимся. У экранов. Может быть, в плане ЧМ и выгорит что-то. Не у нас, наши разжиревшие от непомерного труда по потреблению гонораров футболисты покажут все тот же класс, что и раньше.Спасибо вам, господа. Особенно Мутко и Жукову. Радетели вы наши, что бы мы без вас делали.Интересно, а чем связан Мутко с Путиным? Тоже в одну секцию по борьбе ходил? Или, как Сердюков, в родственниках у Медведева? Ничем иным невозможно объяснить присутствие Мутко на фоне деградирующих результатов отечественного спорта. Провальные олимпиады, провальные чемпионаты, полнейшее бездействие в допинговом скандале.И он не одинок в плане зрелищ.Здесь же стоит вспомнить и господина Мединского. Вся многогранная деятельность нашего министра культуры свелась к распределению грантов театрам и режиссерам. Они ставят "великие" спектакли, снимают "великие" фильмы — и что? Есть хоть один, который кроме "великости" своей, "отбил" вложенные в него средства? Запад признает наш вклад в мировую культуру. Красиво. А вот жители Норильска как-то не очень признают. И жители Ямбурга тоже. Не видели они этих самых "мировых шедевров".Министры того, что им совершенно не интересно. А ведь список можно продолжать. Практически весь кабмин. И обещаем, что продолжим.А где атаман этого самого кабмина? Почему такие люди спокойно себя чувствуют в его правительстве? Или "стратегические решения", которые он принимает ежедневно, мешают смотреть на "тактические вопросы" жизни?И всех все устраивает. Президента устраивает назначенный им премьер-министр. Премьера устраивают министры. И далее по цепочке.Короче, славься, Отечество…А может стоит подумать? Стоит изменить судьбу? И задуматься над тем, что хотелось бы жить реально в Великой России.Понятно, что 2018 год уже потерян во всех смыслах. Хлеба, зрелищ, выборов… Но жизнь на этом не заканчивается, и стоит посмотреть дальше. В 2024 год.Все знают, что под лежачий камень вода не течет. Аксиома. А если дальше развить эту мысль? Лежачий камень вода точит и превращает в песок. Сегодня мы "лежим" и рассуждаем о нашем величии. О наших победах и способности ответить любому агрессору. А вода точит... А ракеты падают... И гимна России на ОИ мы не услышим. И флаг, может быть, в качестве подачки на закрытии разрешат пронести…Переживем как-нибудь. Судьба у нас такая — переживать. У других судьба жить, а у нас переживать.Но если сейчас камень не пошевелится, то скоро песок с того места, где он когда-то лежал, просто смоет потоком воды...