Как «Тритоны» изменят воздушную обстановку у западных границ РФ после 2018 года?
Буквально каждую неделю в новостных разделах «Военного обозрения» и других российских информационных агентств можно встретить небольшие публикации о непрекращающихся полётах британских и американских самолётов радиоэлектронной и оптико-электронной разведки RC-135 V/W «Rivet Joint», патрульных P-8A «Посейдон», а также беспилотных стратегических разведчиков RQ-4A/B близ воздушных рубежей A2/AD Калининградского эксклава и Республики Крым. С целью перехвата, анализа и итогового создания цифровой базы данных о частотных режимах работы радиолокационных обнаружителей и МРЛС зенитно-ракетных комплексов С-300ПМ1/В4 и С-400, а также разведки параметров радиоканалов тактической связи и обмена данными между ЗРП и подразделениями РТВ, данные машины проводят в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным и Балтийским морями в общей сложности по несколько десятков часов в неделю. Что же касается стратегического беспилотного разведчика RQ-4A «Global Hawk» с позывным «UAVGH000», а также патрульного самолёта P-8A «Poseidon», первый из которых эпизодически курсирует в 25—60 км от линии соприкосновения на Донбассе, а второй — в нескольких десятках километров от Крыма, то в их задачи входит ещё и дальняя оптико-электронная разведка береговых военных объектов посредством бортовых оптико-электронных средств (у первого это получается куда лучше).
«Глобал Хоук» с его интегрированным поворотным оптико-электронным комплексом SYERS-2B/C, размещённым в цилиндрическом модуле (в носовой нише фюзеляжа ), естественно, имеет куда более высокие разведывательные качества. Мультиспектральный комплекс SYERS-2B/C имеет значительно большую светосилу за счёт большого диаметра зеркала камеры, в то время как оптический зум превышает отметку в 40Х, равно как и у штатной для американских разведчиков камеры OBC («Optical Bar Camera»). Идеальные способности этот комплекс может продемонстрировать при максимальной прозрачности атмосферы, а значит,- в нормальной метеорологической обстановке. Учитывая, что машина оперирует на высотах от 15,5 до 18,5 км, расстояние до разведываемых объектов может доходить до 150 — 200 км без высокой потери качества изображения. В одной из наших работ, касающейся разведывательного полёта борта «UAVGH000» в 25 км от Мариуполя, отмечалось, что SYRERS-2B/C способен без затруднений наблюдать за российской военной инфраструктурой близ Ейска и Таганрога, что не может не вызывать обеспокоенности. Что же касается P-8A «Poseidon», работающих на севастопольском и феодосийском ВН, то здесь весь упор делается в основном на бортовые средства радиоэлектронной разведки (станция СПО/РЭР AN/ALQ-240(V1)), а также бортовой радиолокационный комплекс AN/APY-10 (официальный индекс AN/APS-137D(V5)).
Несмотря на то, что APY-10 представлен параболической антенной решёткой (классический тип радара), его эффективность и производительность остаётся на крайне высоком уровне. В частности, благодаря высокой пиковой мощности в 50 кВт и сантиметровому Х-диапазону работы. Два этих параметра, в совокупности с современными БЦВМ, позволяют добиться разрешения в 3,5 м в стандартном режиме сопровождения и 1 м — в режиме ISAR (так называемой «обратной синтезированной апертуры»). При этом, цели типа «фрегат» могут обнаруживаться на удалении около 270 км. Может использоваться и турельный телевизионный комплекс MH-20HD, но толку от него будет не так много невзирая даже на мощное 60-70-кратное оптическое увеличение. Ведь из-за меньшей (чем у «Глобал Хоука») высоты дежурства в 10 — 12 км, для достижения удовлетворяющей прозрачности атмосферы «Посейдонам» необходимо подходить чуть ли не под самые воздушные границы Крыма, чего американцы по понятным причинам стараются не допускать. Более-менее уверенную оптическую разведку штатовские P-8A проводят сегодня лишь в отношении спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море, где в их пользу играет военно-политическая поддержка со стороны Вьетнама, Малайзии, Индонезии и Филиппин, не признающих «9-пунктирную линию», нанесённую на карту руководством Поднебесной.
Между тем «Глобал Хоуки», «Ривет Джоинты» и последние модификации «Орионов» в ближайшее время перестанут быть единственными средствами штатовской «разведывательной триады», приносящими дискомфорт объектам нашего Военно-морского флота, ВКС и Сухопутных войск, дислоцирующихся в непосредственной близости от береговой линии Балтийского, Баренцева и Чёрного морей. Ещё в середине октября 2017 года, штаб-квартира корпорации «Northrop Grumman» сообщила о монтаже крыльев на планере первого серийного стратегического патрульного БПЛА MQ-4C «Triton». Эта новость полностью совпала с озвученными в июне планами спецов «Нортропа» о подготовке первых серийных машин к оперативной боевой готовности уже к началу 2018 года. И на текущий момент они укладываются в график. Одним из решающих этапов доведения первых флотских дронов до оперативной боевой готовности является установка и настройка перспективного программного обеспечения «Increment 3.1», которое должно синхронизировать с БЦВМ беспилотника все бортовое радиоэлектронное оборудование (от обновлённого многофункционального радара и оптико-электронного комплекса до системы предупреждения об облучении и навигационной системы). Это означает лишь то, что первые MQ-4C «Triton» уже в ближайшие месяцы могут быть развёрнуты на многочисленных авиабазах Азиатско-Тихоокеанского региона, Североамериканского континента, Передней Азии и Европы. Что это означает применительно к нашему государству?
Естественно, увеличение количества разведывательных полётов в непосредственной близости от основных военно-морских баз Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также на дальних подступах к стратегически важным пунктам материально-технического обеспечения, ВМБ и прибрежным авиабазам в Восточном Средиземноморье и на побережье Красного моря (напомним, что окончание 2017 года стало для Москвы весьма удачным ввиду соглашения об использовании египетских аэродромов российской тактической авиацией и приглашении в Порт-Судан с целью строительства крупной ВМБ в переднеазиатском регионе). Но самым главным моментом можно считать даже не увеличение числа разведывательных операций благодаря использованию новых «Тритонов», а рост продолжительности полётов каждой единицы и возможности нового бортового радиоэлектронного оборудования. В частности, по данным зарубежных источников и ссылающегося на них ресурса bastion-karpenko.ru радиус действия нового дрона, предназначенного для ВМС США, составляет не прежние 4445 км (как у базового RQ-4A), а около 9000 — 11000 км, что достигается благодаря большему объёму топливной системы и увеличенному до 39,9 м размаху крыла; как известно, подобная конструктивная особенность позволяет увеличить несущие свойства планера и сэкономить расход топлива при полётах в стратосфере. Следовательно, всего один MQ-4C «Triton», развёрнутый на авиабазе Сигонелла, способен за один полёт не только сделать несколько «крюков» у линии соприкосновения на Донбассе, но и позднее отправиться в небо Балтии и провести там несколько часов разведки в районе Калининградского эксклава и Ленинградской области.
Несколько обособленно стоит модернизированный бортовой радиолокационный комплекс «Тритона» — AN/ZPY-3 MFAS, который в отличие от AN/ZPY-2 MP-RTIP («Multi-Platform Radar Technology Insertion Program») обладает дополнительными режимами, включая всё тот же режим обратной синтезированной апертуры ISAR, позволяющий с разрешением в 1 — 0,5 метра получать трёхмерные радиолокационные изображения не только крупных НК типов «фрегат/эсминец», но и малых ракетных и патрульных катеров. Достигаются РЛ-изображения фотографической точности, по которым можно не только классифицировать судно с выключенными радиолокационными средствами, но и идентифицировать его в самой сложной метеорологической обстановке. Высочайшее разрешение достигается комплексированием сантиметрового Х-диапазона работы с применением многоэлементной активной фазированной антенной решётки. Согласно найденной в американских источниках информации, энергетические возможности MFAS остались на уровне MP-RTIP: официально указываемая инструментальная дальность по крупным морским и наземным объектам составляет 370 км.
Для обнаружения, сопровождения и определения типов подвижных поверхностных объектов, включая автотранспорт, бронетехнику, ПУ ОТБР, артиллерию, небольших лодок и катеров используется стандартный режим GMTI, присутствующий и в обычных волноводно-щелевых радарах типа AN/APG-68(V)9 истребителей F-16C Block 52/+. Ключевым технологическим достоинством радара AN/ZPY-3 в сравнении с MP-RTIP является принципиально иная конструкция электромеханического устройства доворота антенного полотна, обеспечивающая 360-градусный всеракурсный обзор. Это обуславливает лучшую пространственно-тактическую гибкость «Тритона».
Принципиальные различия в конструкции поворотных узлов радаров AN/ZPY-2 и AN/ZPY-3
К примеру, беспилотник может начинать применение бортового радиолокационного в момент подлёта к разведываемому объекту, когда последний находится в передней полусфере. Для «Глобал Хока» подобная конфигурация патрулирования является фантастикой, поскольку РЛС AN/ZPY-2 доворачивается лишь в правую или левую полусферу за счёт вращения на 2-подшипниковой оси с антенной платформой, расположенной вдоль продольной оси летательного аппарата (по крену): машина должна поворачиваться к разведываемому объекту левым или правым боком (в передней и задней полусферах образуются 2 мёртвые зоны с сектором в 60°).
Из всего вышеуказанного следует, что MQ-4C «Triton» превратятся в достаточно назойливый инструмент многодиапазонной оптической и радиотехнической разведки, который будет присутствовать у наших границ значительно дольше, чем RQ-4A. А учитывая, что радар MFAS больше «заточен» для работы по надводным объектам, впору подумать о дооснащении береговых военно-морских объектов и отдельных боевых кораблей современными средствами радиоэлектронного противодействия, позволяющими нивелировать все достоинства активной ФАР тритоновского радара.
Источники информации:
https://www.gazeta.ru/army/2017/06/13/10720037.shtml
http://bastion-karpenko.ru/mq-4c/
http://bastion-karpenko.ru/rq-4-global-hawk/
http://cmano-db.com/pdf/sensor/5006/
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=18433&p=4
Автор: Евгений Даманцев
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