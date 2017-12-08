90 лет исполняется космонавту Владимиру Шаталову

Космонавт Владимир Шаталов во время приема пищи на борту корабля «Союз-4»

По материалам из открытых источников

8 декабря 2017 года исполняется 90 лет советскому космонавту, генерал-лейтенанту авиации, дважды Герою Советского Союза Владимиру Александровичу Шаталову. Когда говорят, что талантливый человек талантлив во всем, это смело можно отнести и к Владимиру Александровичу, который, помимо всего прочего, является кандидатом технических наук, военным летчиком 1-го класса и космонавтом 1-го класса. Шаталов наряду с Алексеем Станиславовичем Елисеевым стал первым из советских космонавтов, которому удалось совершить три полета в космос.Стоит отметить, что Владимир Александрович Шаталов является старейшим из сегодня живущих покорителей космоса. Он стал 13-м советским космонавтом, отправившимся к звездам, совершив три полета на кораблях «Союз-4», «Союз-8» и «Союз-10». Любопытно, что и второй по долголетию космонавт тоже живет сегодня в России – это Анатолий Филипченко, который в феврале 2017 года отметил свое 89-летие. Всего в России и странах ближнего зарубежья сегодня проживает 11 космонавтов, чей возраст перевалил уже за 80 лет, в том числе первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.Будущий космонавт появился на свет 8 декабря 1927 года в городе Петропавловске Петропавловского уезда Акмолинской губернии Казакской АССР в составе РСФСР (сегодня административный центр Северо-Казахстанской области Республики Казахстан) в семье железнодорожного рабочего. Его отец, Александр Борисович Шаталов, работал в Петропавловске диспетчером связи, станционным дежурным. В дальнейшем за особые заслуги в организации и обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства он был представлен к званию Героя Социалистического Труда.В середине 1930-х годов Александр Шаталов переехал со своей семьей в Ленинград, где поступил в местный институт инженеров железнодорожного транспорта. Так что детство и первые школьные годы будущего космонавта Владимира Шаталова прошли в городе на Неве. Во время учебы в школе Шаталов увлекался авиамоделизмом, занимаясь в кружке при Дворце пионеров. Уже в детстве начала проявляться его любовь к небу и полетам. Перед началом Великой Отечественной войны он успел окончить 6 классов средней школы в Ленинграде. В июле-сентябре 1941 года принимал участие в постройке оборонительных укреплений в Гатчине, а затем убежал к отцу на фронт. Фактически он стал «сыном полка», находился вместе с отцом-радистом в составе ремонтно-восстановительного поезда «Связьрем-1».Полтора месяца принимал участие в обороне Ленинграда, после чего был отправлен в родной Петропавловск, где уже находилась в эвакуации его семья. Здесь он продолжил обучение и в 1943 году закончил школу-семилетку. Уже тогда он знал, что хочет стать военным летчиком. Поэтому после окончания семи классов он поступил в 6-й Воронежскую спецшколу ВВС, которая была эвакуирована сначала в Караганду, а затем в Липецк. После обучения в спецшколе ВВС он поступил в июле 1945 года в 8-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков, после ее закрытия уже в августе того же года продолжил обучение в Качинском Краснознаменном военном авиационном училище летчиков имени А. Ф. Мясникова. С этого момента пошел отчет его службы в рядах Советской Армии. В 1949 году он успешно закончил свою учебу и стал военным летчиком.С 7 сентября 1949 года будущий космонавт служил летчиком-инструктором, а с 14 июля 1951 года – летчиком-инструктором по технике пилотирования 706-го учебного авиационного полка (УАП) Качинского ВАУЛ. Начиная с 12 декабря 1951 года, служил летчиком-инструктором боевого применения в 707-м УАП того же училища.В 1956 году Владимир Шаталов успешно окончил командный факультет Краснознаменной Военно-воздушной академии ВВС СССР. С ноября того же года являлся заместителем командира эскадрильи, а с мая 1960 года – заместителем командира авиационного полка в строевых частях ВВС. С февраля 1961 года служил старшим инспектором-летчиком отдела боевой подготовки 48-й воздушной армии Одесского военного округа. Его военная карьера развивалась очень успешно. Окончив летное училище лейтенантом в 1949 году, к 1962 году он был уже подполковником. В Одесском военном округе он служил вплоть до 1963 года, пока не был зачислен в отряд космонавтов, с этого момента начинался новый этап в его жизни и карьере.10 января 1963 года Шаталов был зачислен в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) в качестве слушателя-космонавта. С января 1963 по январь 1965 года он проходил здесь обще-космическую подготовку, попутно изучая конструкцию, системы и правила эксплуатации действующих космических кораблей. 13 января 1965 года после успешной сдачи экзаменов Владимир Шаталов получил классификацию «космонавт ВВС» и уже 23 января был назначен на должность космонавта второго отряда (военные космические программы). Параллельно с этим в январе-марте 1965 года он проходил подготовку в Центре боевого применения ВВС в Липецке, где летал на самолетах МиГ-21у, Ил-14 и Ту-104.Первый его полет в космос мог состояться еще в марте 1966 года. До этого он проходил подготовку для полета на космическом корабле «Восход-3» по военной программе в качестве второго пилота второго (дублирующего) экипажа вместе с Георгием Береговым. Планируемая продолжительность полета должна была составить 16-20 суток. 5 марта 1966 года решением Государственной комиссии Шаталов был допущен к выполнению космического полета. Экипажи отправились на полигон, космический корабль прошел все испытания и проверки, однако запуск сначала отложили, а потом отменили совсем. С января 1967 года по январь 1968 года Владимир Шаталов проходил подготовку в рамках программы по стыковке двух космических кораблей на орбите как в качестве командира «пассивного», так и в качестве командира «активного» корабля. До первого его полета в космос оставался еще год. Он был осуществлен в середине января 1969 года.В своем первом полете в космос, проходившем с 14 по 17 января 1969 года, Владимир Шаталов являлся командиром космического корабля «Союз-4». В ходе данного полета впервые было осуществлено ручное сближение и стыковка в космосе с кораблем «Союз-5» (командир – Б. В. Волынов). Таким образом, впервые в истории на орбите была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход через открытый космос космонавтов Елисеева и Хрунева из космического корабля «Союз-5» в «Союз-4». Продолжительность полета составила 71 час 14 минут. Свой первый полет Владимир Шаталов выполнял уже в звании полковника.22 января 1969 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение космического полета и обеспечение впервые в мире перехода космонавтов из одного космического корабля в другой, совершенного во время орбитального полета кораблей «Союз-4» и «Союз-5», а также проявленное при этом мужество и героизм Владимир Александрович Шаталов был представлен к званию Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».Второй полет в космос Шаталов выполнил уже в октябре 1969 года в качестве командира космического корабля «Союз-8» в экипаже с А. С. Елисеевым. Полет проходил с 13 по 18 октября 1969 года и являлся групповым. В нем участвовали сразу три советских космических корабля: «Союз-6», «Союз-7» и «Союз-8». В рамках полета отрабатывалось взаимное маневрирование космических кораблей в ручном режиме управления с использованием автономных навигационных измерений. В рамках полета была запланирована стыковка с кораблем «Союз-7», но она не была осуществлена по причине отказа системы сближения и стыковки «Игла» на корабле «Союз-8». Во время данного полета Шаталов провел в космосе 118 часов 11 минут. Уже 22 октября Владимир Шаталов получил вторую «Звезду Героя», став дважды Героем Советского Союза. Два успешных полета в космос и два награждения высшей степенью отличия СССР разделяли между собой всего 10 месяцев.Свой третий космический полет Владимир Шаталов выполнил в апреле 1971 года. Полет проходил с 23 по 25 апреля 1971 года совместно с А. С. Елисеевым и Н. Н. Рукавишниковым. Шаталов вновь был командиром космического корабля, на этот раз «Союза-10». 24 апреля 1971 года была осуществлена успешная стыковка космического корабля с орбитальной станцией «Салют». Но запланированный в дальнейшем переход космонавтов с корабля на станцию так и не состоялся, причиной стала поломка стыковочного агрегата корабля, которая не позволяла выполнить их полное стягивание и герметичность стыка. В результате переход на борт орбитальной станции был отменен и полет был прекращен досрочно после выполнения облета орбитальной станции «Салют» и ее фотографирования. В этот раз Владимир Шаталов провел в космосе 47 часов 46 минут.После возвращения из полета 25 апреля 1971 года Шаталов был представлен к очередному воинскому званию, став генерал-майором авиации. В этом же году в июне Владимир Александрович был отчислен из отряда космонавтов в связи с назначением на должность помощника Главнокомандующего ВВС по подготовке и обеспечению космических полетов. Полученные им опыт и знания теперь были необходимы на земле для подготовки будущих покорителей космоса.28 апреля 1972 года Владимир Александрович Шаталов успешно защитил диссертацию в Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина, получив степень кандидата технических наук. 25 апреля 1975 года ему было присвоено очередное воинское звание – генерал-лейтенант авиации. Вершиной его карьеры можно назвать то, что с 3 января 1987 по 19 сентября 1991 года генерал-лейтенант Владимир Шаталов возглавлял Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Указом президента России от 9 мая 1992 года был уволен в запас, службе своей стране Шаталов посвятил более 45 лет своей жизни.Заслуги космонавта Владимира Шаталова были отмечены не только многочисленными правительственными наградами. В его честь был назван кратер Шаталов диаметром 24,05 километра в Море Москвы на обратной стороне Луны. Также в 1979 году в родном Петропавловске ему был установлен памятник. Выпущены были также почтовые марки с портретом космонавта. В апреле 2017 года на аллее космонавтов у ярославского планетария появилась звезда, посвященная Владимиру Шаталову. Ежегодно на этой аллее открываются новые звезды, посвященные людям, которые связали свою жизнь с покорением космоса. Также Владимир Александрович является почетным гражданином городов Калуга, Курган, Нальчик (Россия), Караганда, Петропавловск (Казахстан), Прага (Чехия) и Хьюстон (США).