Горбачёв прокомментировал взаимные претензии США и России по нарушению ДРСМД

Со стороны, не имея всей информации, мне трудно разобраться в этих обвинениях. Думаю, всё дело в общем состоянии отношений между Россией и США. При наличии доброй воли возникшие проблемы контроля, я уверен, можно решить. Ясно, что у этой проблемы есть не только техническая, но и, прежде всего, политическая сторона. И именно политика должна сейчас сказать своё слово.

Михаил Горбачёв в своём большом интервью для РИА Новости прокомментировал взаимные претензии США и России по поводу договора о РСМД. Напомним, что договор в своё время с советской стороны подписывался именно Горбачёвым (ровно 30 лет назад). По словам экс-президента СССР, упрёки по РСМД появились на фоне ухудшившихся российско-американских отношений.Из заявления Горбачёва:Напомним, что США обвиняют России в нарушении договора РСМД, заявляя, что заключается это нарушение в создании ракетных комплексов наземного базирования, способных поражать цели на расстоянии и свыше 500 км. По заявлениям США, это ракеты ОТРК «Искандер-М». Россия отрицает эти обвинения, заявляя, что сами США на деле не выполнили технических деталей договора, а теперь ещё и окончательно его нарушили развёртыванием систем ПРО в Восточной Европе.