09:32 08 декабря

Горбачёв прокомментировал взаимные претензии США и России по нарушению ДРСМД

Михаил Горбачёв в своём большом интервью для РИА Новости прокомментировал взаимные претензии США и России по поводу договора о РСМД. Напомним, что договор в своё время с советской стороны подписывался именно Горбачёвым (ровно 30 лет назад). По словам экс-президента СССР, упрёки по РСМД появились на фоне ухудшившихся российско-американских отношений.

Горбачёв прокомментировал взаимные претензии США и России по нарушению ДРСМД


Из заявления Горбачёва:
Со стороны, не имея всей информации, мне трудно разобраться в этих обвинениях. Думаю, всё дело в общем состоянии отношений между Россией и США. При наличии доброй воли возникшие проблемы контроля, я уверен, можно решить. Ясно, что у этой проблемы есть не только техническая, но и, прежде всего, политическая сторона. И именно политика должна сейчас сказать своё слово.



Напомним, что США обвиняют России в нарушении договора РСМД, заявляя, что заключается это нарушение в создании ракетных комплексов наземного базирования, способных поражать цели на расстоянии и свыше 500 км. По заявлениям США, это ракеты ОТРК «Искандер-М». Россия отрицает эти обвинения, заявляя, что сами США на деле не выполнили технических деталей договора, а теперь ещё и окончательно его нарушили развёртыванием систем ПРО в Восточной Европе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Teberii Сегодня, 05:47
    Все хороши,театр военных действий не ограничивается 2 континентами.
    Teberii
    1. 210окв Сегодня, 05:53
      Кто тебя попросил вылезти из нафталина,ИУДА!?
      210окв
      1. Titsen Сегодня, 06:34
        Цитата: 210окв
        Кто тебя попросил вылезти из нафталина,ИУДА!?


        Когда же мы все наконец дождемся?
        Titsen
        1. Million Сегодня, 08:11
          Суда бы над ним дождаться....ЗА РАЗВАЛ ДЕРЖАВЫ!
          Million
          1. Галеон Сегодня, 09:27
            Вот сказала бы Ксюша: да, я, конечно, ума не большого, но Горбачева будем судить и посадим - без тени сомнения за нее проголосовал, и никакие рейтинги никому бы не помогли в итоге. Это же очевидно. Но никто такое не предлагает, никто эту жабу не трогает.
            Галеон
      2. dsk Сегодня, 06:36
        Кому выгодна война в Европе? Ответ очевиден - только не европейцам.
        dsk
      3. Хагалаз Сегодня, 07:26
        Второй раз за два дня, это невыносимо. Без первого вполне себе можно обойтись было, лицезреть его.....
        Хагалаз
    2. RASKAT Сегодня, 08:17
      Вроде как РСМД заканчивается в 2021 году ну или около этой даты. Будут ли его продлять его США это еще вопрос. О выходе вроде пока никто и не говорил.
      А горбочев собака продолбал в свое время все что мог и еще и великую страну развалил в придачу.
      RASKAT
      1. Michael67 Сегодня, 09:07
        Зачем вы пишете об этом... (здесь самая грязная матершина)?
        Лучше дайте прогноз по срокам утилизации этой (и здесь самая грязная матершина).
        Michael67
  2. andr327 Сегодня, 05:47
    Ну за что с утра настроение портить? am
    andr327
  3. KRIK33 Сегодня, 05:54
    "Со стороны, не имея всей информации, мне трудно разобраться в этих обвинениях..." А смысл вообще тогда комментировать?!!
    KRIK33
  4. Горный стрелок Сегодня, 05:55
    Жаба меченая. Человек, перекореживший десятки миллионов жизней... С благими намерениями - просто глупец, которого "развели" на "дурилку картонную"
    Горный стрелок
  5. Геркулесыч Сегодня, 05:56
    Опять народ на сайте нежетью пугаете? fool Проклят он пускай будет, чтобы черти побыстрее забрали эту в человечьем обличии! !!! am
    Геркулесыч
  6. starogil Сегодня, 06:00
    "....Россия отрицает эти обвинения, заявляя, что сами США ...."
    Оправдываешься - значит виноват. США, НАТО уже на границах России, а наши чинуши, что то пытаются
    объяснить потенциальному противнику, да ещё, что ли прислушиваются к этому "горбатому", с кашей
    в башке вместо мозгов, козлу? Пределы России на кончиках штыков русских солдат, так должны отвечать
    ответственные за безопасность российских пределов и граждан России.
    starogil
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:26
    всё дело в общем состоянии отношений между Россией и США

    А кто дал повод Сша считать, что с СССР (Россией) как суверенной страной покончено и можно делать, что заблагорассудится? ЕБН подхватил этот флаг и продолжил гнуться перед западом. Отношения резко изменились (ухудшились) после того, как Россия вышла из под влияния американской политики и начала проводить свою независимую. Так, что не стоит пытаться быть умным на фоне сделанного во вред свое стране.
    rotmistr60
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 06:32
    ... подкололи, подлечили... и опять вылез из тины... angry
    a.s.zzz888
  9. Симон Сегодня, 06:52
    Со стороны, не имея всей информации, мне трудно разобраться в этих обвинениях --- Что тут разбираться, натворил делов в свое время, пошел на поводу у американцев, развалил Союз, теперь мы пожимаем плоды горбачевской демократии. am
    Симон
  10. Masya Masya Сегодня, 07:14
    появились на фоне ухудшившихся российско-американских отношений.
    вот толи дело при тебе- " мир, дружба, жвачка"... сидел бы уж и помалкивал в тряпочку, или хорошее отношение "партнеров" отрабатывать надо?
    Masya Masya
    1. ИНТЕР Сегодня, 08:19
      Цитата: Masya Masya
      вот толи дело при тебе- " мир, дружба, жвачка"... сидел бы уж и помалкивал в тряпочку, или хорошее отношение "партнеров" отрабатывать надо?

      Нет хочет место себе для могилы в России выпросить. )))
      ИНТЕР
      1. Masya Masya Сегодня, 08:33
        Кремировала бы, а прах по ветру...
        Masya Masya
    2. pvv113 Сегодня, 08:49
      Марина, доброе утро! Оно не из тех, кто помалкивает в тряпочку, оно из тех, что всплывает в самом неподходящем месте
      pvv113
      1. Masya Masya Сегодня, 08:56
        Приветик, Владимир! love
        Цитата: pvv113
        всплывает в самом неподходящем месте

        А не вонять по определению не может...
        Masya Masya
        1. pvv113 Сегодня, 09:00
          Наоборот, это единственное, что у него хорошо получается wink
          pvv113
          1. Masya Masya Сегодня, 09:12
            не единственное, продаться подороже у него вообще на отлично получилось...
            Masya Masya
  11. Dimy4 Сегодня, 07:27
    Чего то зачастил с комментариями. Уж не в президенты ли собирается. Начатое продолжить и добить нас окончательно.
    Dimy4
  12. salat Сегодня, 07:39
    Пятно под суд! Измена Родине!
    salat
  13. Signifer Сегодня, 08:09
    Ох ты ёмоё, он живой)))))
    Поди и сон хороший и аппетит.....
    Signifer
  14. Романенко Сегодня, 08:50
    Просто поражаюсь бессовестности этого пассажира!
    Продал Родину матрасникам, уничтожил оборонку, до сих пор еще его бадягу расхлебывает вся страна...
    А он советы дает, комментирует.
    Иуда!
    Романенко
  15. Nitarius Сегодня, 08:54
    ИУДА меченный!
    Nitarius
  16. Немезида Сегодня, 09:04
    Да никому не интересны эти заявления Иудушки Горбачева
    Немезида
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