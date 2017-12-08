Неуловимый. Чей шпион скакал на крыше?
Нечего сказать – насыщенная жизнь у человека. То в минуту триумфа врывается в здание грузинского парламента и выпивает чужой чай. То в горькие часы поражения снимает стресс, закусывая собственным галстуком.
Новый триумф – на укроевромайдане и после него. Казалось, два военных преступника – украинский кровавый кондитер и грузинский пожиратель галстуков – теперь, как неразлучные братья-близнецы. Но что-то пошло не так. Поругался он со своими былыми соратниками по майдану: «Бе-бе-бе, так со мной еще никто не разговаривал». И вот в биографии нашего «героя» новое поражение – его лишают гражданства Украины.
А теперь – снова взлет. Почти в прямом смысле. Прямо на крышу восьмиэтажки… Правда, оказалось, простудился он там, бедняга. Из-за этого даже не явился на анонсированное им «народное вече». Не то лежит где-то с температурой, не то – штурмует киевскую гостиницу, чтобы банально помыться. «Ищут пожарные, ищет милиция»…
5 декабря, стоя на крыше и грозясь броситься вниз, Саакашвили утверждал, что его пришли арестовывать «изменники Украины, агенты Москвы». Впрочем, он не бросился и даже позволил «руке Москвы» надеть на себя наручники. Только один из его фанатичных сторонников попытался сжечь себя.
Но носить наручники «арестанту» долго не пришлось – толпа картинно освободила Мишико из-под стражи, и он начал потрясать этими самыми «браслетами», грозясь заковать в них Порошенко.
Абсурд ситуации состоит в том, что и самого Саакашвили обвиняют в том же самом, в чем он обвинил пришедших его арестовывать. А именно – в служении России. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, бывший грузинский президент готовил «русскую зиму» в Киеве, которая спланирована аж самой ФСБ.
«Хочу выразить большую благодарность сотрудникам Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры, которые позволили не допустить этот первый этап запланированного ФСБ плана «русская зима» в Киеве», — заявил Луценко в Верховной раде.
Конкретно, г-на Саакашвили обвиняют в связях с бизнесменом Сергеем Курченко, который был близок к Януковичу, а затем бежал с Украины. Якобы он финансирует «михомайдан» с подачи России. Луценко предъявил депутатам что-то вроде доказательства – аудиозапись телефонного разговора Саакашвили с Курченко. Сам беглый грузинский политик назвал эту аудиозапись фальшивкой.
Впрочем, Луценко также не может на 100% утверждать, что его обвинения верны. По его словам, у него нет доказательств того, что Курченко поддерживал «михомайдан» по указке Москвы. Но, сделал он предположение, бизнесмен использует «связи в кабинетах высшего руководства России» и «имеет бизнес на временно оккупированных территориях Украины» (то есть, на территориях, освобожденных из-под власти киевских временщиков-майданщиков).
Ситуация вокруг Саакашвили разделила тех, кто когда-то в одной команде скакал на «евромайдане». Так, советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк высказался достаточно жестко: назвал экс-лидера Грузии трусом и «подколол» на тему, что тот не решился спрыгнуть с крыши. Он также призвал отправить Саакашвили на родину, «доказывать свою невиновность в суде».
Другой известный «майданщик», Олег Ляшко, высказал мнение, будто бы Саакашвили сотрудничает с Порошенко, а все происходящее напоминает «мультфильм о Карлсоне». «Вместо того, чтобы… решать проблемы повышения благосостояния украинцев, рассматривать бюджет, искать варианты поддержки национального производителя, говорим о грузинском гастролере, который прыгает, как психбольной, по крышам», - сказал Ляшко в Верховной раде.
Наконец, псевдопрезидент Украины Петр Порошенко собственными устами произнес, что Москва платит Михаилу Саакашвили за дестабилизацию обстановки на Украине.
С другой стороны, Юлия Тимошенко яростно защищает любителя галстуков и крыш. Она заявила: «Никто не имеет права проводить массовые репрессии на глазах у всего мира и осуществлять расправу над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Это политический террор, который стал лицом Украины».
Если бы еще знаменитая «оранжевая принцесса» с таким же пафосом защищала тех, кого реально преследует украинская власть, кто томится в застенках СБУ, - цены бы не было этому пафосу! Но те, кто реально был арестован, не дождутся ни слова в свою защиту. У них нет… крыши. Да не той, на которой скакал Саакашвили, а другой…
Ибо «грузинский Карлсон» находится не на крыше, а под крышей. Если уж и говорить о том, что он чей-то агент, то за его спиной вырисовывается отнюдь не Россия.
Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт после нашумевшей истории с неудачным прыжком поспешила сделать заявление: «Мы призываем власти Украины к деэскалации ситуации… Мы призываем все стороны избегать насилия и следовать верховенству права, международным обязательствам». Она добавила, что если в Киеве арестовывают кого- то, - «это должно быть в соответствии с законами и нормами этой страны».
Опять же, никто из тех, кто уже сидит в тюрьмах по обвинению в пророссийской позиции, не удосужился такой высокой защиты - ни из уст Юлии, ни от дамы из-за океана.
А вот мнение одной из бывших соратников Саакашвили, Нино Бурджанадзе. Именно она была вместе с ним, когда он приходил к власти в Грузии, когда ворвался в парламент и схватил стакан чая, принадлежавший Эдуарду Шеварднадзе. И она же впоследствии полностью разочаровалась в бывшем «вожде». «Сейчас за его спиной стоят олигархи, которые на Украине хотят определенных изменений. Но с другой стороны, Саакашвили надеется на те силы, которые стоят за кампаниями против России... Считаю, что все это вписывается в ту программу, или в тот проект, который осуществляется на Украине уже давно», - сказала Бурджанадзе в эфире радио Sputnik.
А тут еще газета «Московский комсомолец» сообщила со ссылкой на источник в кулуарах Верховной Рады. Согласно сведениям «МК», в тот момент, когда шло противостояние вокруг ареста Мишико, «одному из высших руководителей Украины позвонил некий высокопоставленный американец – то ли из Госдепа, то ли по поручению кого-то из администрации Дональда Трампа». Именно этот звонок, а вовсе не толпа, позволил освободить Саакашвили.
Что ж, вполне логично. Толпу при желании можно разогнать, а вот настоящих хозяев киевского режима – дубинками не разгонишь… Потому Саакашвили такой неуловимый - в ситуации, когда тех, кого считают агентами России, быстро и без шума арестовывают и даже убирают.
Собственно, Порошенко прекрасно понимает, чьим агентом является тот, кто скакал по крыше, привлекая всеобщее внимание. Речь идет лишь о том, кого там, в конце концов, предпочтут. Незавидна судьба использованных и выбрасываемых на помойку…
Новый триумф – на укроевромайдане и после него. Казалось, два военных преступника – украинский кровавый кондитер и грузинский пожиратель галстуков – теперь, как неразлучные братья-близнецы. Но что-то пошло не так. Поругался он со своими былыми соратниками по майдану: «Бе-бе-бе, так со мной еще никто не разговаривал». И вот в биографии нашего «героя» новое поражение – его лишают гражданства Украины.
А теперь – снова взлет. Почти в прямом смысле. Прямо на крышу восьмиэтажки… Правда, оказалось, простудился он там, бедняга. Из-за этого даже не явился на анонсированное им «народное вече». Не то лежит где-то с температурой, не то – штурмует киевскую гостиницу, чтобы банально помыться. «Ищут пожарные, ищет милиция»…
5 декабря, стоя на крыше и грозясь броситься вниз, Саакашвили утверждал, что его пришли арестовывать «изменники Украины, агенты Москвы». Впрочем, он не бросился и даже позволил «руке Москвы» надеть на себя наручники. Только один из его фанатичных сторонников попытался сжечь себя.
Но носить наручники «арестанту» долго не пришлось – толпа картинно освободила Мишико из-под стражи, и он начал потрясать этими самыми «браслетами», грозясь заковать в них Порошенко.
Абсурд ситуации состоит в том, что и самого Саакашвили обвиняют в том же самом, в чем он обвинил пришедших его арестовывать. А именно – в служении России. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, бывший грузинский президент готовил «русскую зиму» в Киеве, которая спланирована аж самой ФСБ.
«Хочу выразить большую благодарность сотрудникам Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры, которые позволили не допустить этот первый этап запланированного ФСБ плана «русская зима» в Киеве», — заявил Луценко в Верховной раде.
Конкретно, г-на Саакашвили обвиняют в связях с бизнесменом Сергеем Курченко, который был близок к Януковичу, а затем бежал с Украины. Якобы он финансирует «михомайдан» с подачи России. Луценко предъявил депутатам что-то вроде доказательства – аудиозапись телефонного разговора Саакашвили с Курченко. Сам беглый грузинский политик назвал эту аудиозапись фальшивкой.
Впрочем, Луценко также не может на 100% утверждать, что его обвинения верны. По его словам, у него нет доказательств того, что Курченко поддерживал «михомайдан» по указке Москвы. Но, сделал он предположение, бизнесмен использует «связи в кабинетах высшего руководства России» и «имеет бизнес на временно оккупированных территориях Украины» (то есть, на территориях, освобожденных из-под власти киевских временщиков-майданщиков).
Ситуация вокруг Саакашвили разделила тех, кто когда-то в одной команде скакал на «евромайдане». Так, советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк высказался достаточно жестко: назвал экс-лидера Грузии трусом и «подколол» на тему, что тот не решился спрыгнуть с крыши. Он также призвал отправить Саакашвили на родину, «доказывать свою невиновность в суде».
Другой известный «майданщик», Олег Ляшко, высказал мнение, будто бы Саакашвили сотрудничает с Порошенко, а все происходящее напоминает «мультфильм о Карлсоне». «Вместо того, чтобы… решать проблемы повышения благосостояния украинцев, рассматривать бюджет, искать варианты поддержки национального производителя, говорим о грузинском гастролере, который прыгает, как психбольной, по крышам», - сказал Ляшко в Верховной раде.
Наконец, псевдопрезидент Украины Петр Порошенко собственными устами произнес, что Москва платит Михаилу Саакашвили за дестабилизацию обстановки на Украине.
С другой стороны, Юлия Тимошенко яростно защищает любителя галстуков и крыш. Она заявила: «Никто не имеет права проводить массовые репрессии на глазах у всего мира и осуществлять расправу над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Это политический террор, который стал лицом Украины».
Если бы еще знаменитая «оранжевая принцесса» с таким же пафосом защищала тех, кого реально преследует украинская власть, кто томится в застенках СБУ, - цены бы не было этому пафосу! Но те, кто реально был арестован, не дождутся ни слова в свою защиту. У них нет… крыши. Да не той, на которой скакал Саакашвили, а другой…
Ибо «грузинский Карлсон» находится не на крыше, а под крышей. Если уж и говорить о том, что он чей-то агент, то за его спиной вырисовывается отнюдь не Россия.
Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт после нашумевшей истории с неудачным прыжком поспешила сделать заявление: «Мы призываем власти Украины к деэскалации ситуации… Мы призываем все стороны избегать насилия и следовать верховенству права, международным обязательствам». Она добавила, что если в Киеве арестовывают кого- то, - «это должно быть в соответствии с законами и нормами этой страны».
Опять же, никто из тех, кто уже сидит в тюрьмах по обвинению в пророссийской позиции, не удосужился такой высокой защиты - ни из уст Юлии, ни от дамы из-за океана.
А вот мнение одной из бывших соратников Саакашвили, Нино Бурджанадзе. Именно она была вместе с ним, когда он приходил к власти в Грузии, когда ворвался в парламент и схватил стакан чая, принадлежавший Эдуарду Шеварднадзе. И она же впоследствии полностью разочаровалась в бывшем «вожде». «Сейчас за его спиной стоят олигархи, которые на Украине хотят определенных изменений. Но с другой стороны, Саакашвили надеется на те силы, которые стоят за кампаниями против России... Считаю, что все это вписывается в ту программу, или в тот проект, который осуществляется на Украине уже давно», - сказала Бурджанадзе в эфире радио Sputnik.
А тут еще газета «Московский комсомолец» сообщила со ссылкой на источник в кулуарах Верховной Рады. Согласно сведениям «МК», в тот момент, когда шло противостояние вокруг ареста Мишико, «одному из высших руководителей Украины позвонил некий высокопоставленный американец – то ли из Госдепа, то ли по поручению кого-то из администрации Дональда Трампа». Именно этот звонок, а вовсе не толпа, позволил освободить Саакашвили.
Что ж, вполне логично. Толпу при желании можно разогнать, а вот настоящих хозяев киевского режима – дубинками не разгонишь… Потому Саакашвили такой неуловимый - в ситуации, когда тех, кого считают агентами России, быстро и без шума арестовывают и даже убирают.
Собственно, Порошенко прекрасно понимает, чьим агентом является тот, кто скакал по крыше, привлекая всеобщее внимание. Речь идет лишь о том, кого там, в конце концов, предпочтут. Незавидна судьба использованных и выбрасываемых на помойку…
Автор: Елена Громова
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