Неуловимый. Чей шпион скакал на крыше?

Нечего сказать – насыщенная жизнь у человека. То в минуту триумфа врывается в здание грузинского парламента и выпивает чужой чай. То в горькие часы поражения снимает стресс, закусывая собственным галстуком.Новый триумф – на укроевромайдане и после него. Казалось, два военных преступника – украинский кровавый кондитер и грузинский пожиратель галстуков – теперь, как неразлучные братья-близнецы. Но что-то пошло не так. Поругался он со своими былыми соратниками по майдану: «». И вот в биографии нашего «героя» новое поражение – его лишают гражданства Украины.А теперь – снова взлет. Почти в прямом смысле. Прямо на крышу восьмиэтажки… Правда, оказалось, простудился он там, бедняга. Из-за этого даже не явился на анонсированное им «народное вече». Не то лежит где-то с температурой, не то – штурмует киевскую гостиницу, чтобы банально помыться. «Ищут пожарные, ищет милиция»…5 декабря, стоя на крыше и грозясь броситься вниз, Саакашвили утверждал, что его пришли арестовывать «изменники Украины, агенты Москвы». Впрочем, он не бросился и даже позволил «руке Москвы» надеть на себя наручники. Только один из его фанатичных сторонников попытался сжечь себя.Но носить наручники «арестанту» долго не пришлось – толпа картинно освободила Мишико из-под стражи, и он начал потрясать этими самыми «браслетами», грозясь заковать в них Порошенко.Абсурд ситуации состоит в том, что и самого Саакашвили обвиняют в том же самом, в чем он обвинил пришедших его арестовывать. А именно – в служении России. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, бывший грузинский президент готовил «русскую зиму» в Киеве, которая спланирована аж самой ФСБ.», — заявил Луценко в Верховной раде.Конкретно, г-на Саакашвили обвиняют в связях с бизнесменом Сергеем Курченко, который был близок к Януковичу, а затем бежал с Украины. Якобы он финансирует «михомайдан» с подачи России. Луценко предъявил депутатам что-то вроде доказательства – аудиозапись телефонного разговора Саакашвили с Курченко. Сам беглый грузинский политик назвал эту аудиозапись фальшивкой.Впрочем, Луценко также не может на 100% утверждать, что его обвинения верны. По его словам, у него нет доказательств того, что Курченко поддерживал «михомайдан» по указке Москвы. Но, сделал он предположение, бизнесмен использует «связи в кабинетах высшего руководства России» и «имеет бизнес на временно оккупированных территориях Украины» (то есть, на территориях, освобожденных из-под власти киевских временщиков-майданщиков).Ситуация вокруг Саакашвили разделила тех, кто когда-то в одной команде скакал на «евромайдане». Так, советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк высказался достаточно жестко: назвал экс-лидера Грузии трусом и «подколол» на тему, что тот не решился спрыгнуть с крыши. Он также призвал отправить Саакашвили на родину, «доказывать свою невиновность в суде».Другой известный «майданщик», Олег Ляшко, высказал мнение, будто бы Саакашвили сотрудничает с Порошенко, а все происходящее напоминает «мультфильм о Карлсоне». «», - сказал Ляшко в Верховной раде.Наконец, псевдопрезидент Украины Петр Порошенко собственными устами произнес, что Москва платит Михаилу Саакашвили за дестабилизацию обстановки на Украине.С другой стороны, Юлия Тимошенко яростно защищает любителя галстуков и крыш. Она заявила: «».Если бы еще знаменитая «оранжевая принцесса» с таким же пафосом защищала тех, кого реально преследует украинская власть, кто томится в застенках СБУ, - цены бы не было этому пафосу!Ибо «грузинский Карлсон» находится не на крыше, а под крышей. Если уж и говорить о том, что он чей-то агент, то за его спиной вырисовывается отнюдь не Россия.Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт после нашумевшей истории с неудачным прыжком поспешила сделать заявление: «». Она добавила, что если в Киеве арестовывают кого- то, - «».А вот мнение одной из бывших соратников Саакашвили, Нино Бурджанадзе. Именно она была вместе с ним, когда он приходил к власти в Грузии, когда ворвался в парламент и схватил стакан чая, принадлежавший Эдуарду Шеварднадзе. И она же впоследствии полностью разочаровалась в бывшем «вожде». «», - сказала Бурджанадзе в эфире радио Sputnik.А тут еще газета «Московский комсомолец» сообщила со ссылкой на источник в кулуарах Верховной Рады. Согласно сведениям «МК», в тот момент, когда шло противостояние вокруг ареста Мишико, «Что ж, вполне логично. Толпу при желании можно разогнать, а вот настоящих хозяев киевского режима – дубинками не разгонишь… Потому Саакашвили такой неуловимый - в ситуации, когда тех, кого считают агентами России, быстро и без шума арестовывают и даже убирают.Собственно, Порошенко прекрасно понимает, чьим агентом является тот, кто скакал по крыше, привлекая всеобщее внимание. Речь идет лишь о том, кого там, в конце концов, предпочтут. Незавидна судьба использованных и выбрасываемых на помойку…