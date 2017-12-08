19:24 08 декабря

Неуловимый. Чей шпион скакал на крыше?

Нечего сказать – насыщенная жизнь у человека. То в минуту триумфа врывается в здание грузинского парламента и выпивает чужой чай. То в горькие часы поражения снимает стресс, закусывая собственным галстуком.

Неуловимый. Чей шпион скакал на крыше?


Новый триумф – на укроевромайдане и после него. Казалось, два военных преступника – украинский кровавый кондитер и грузинский пожиратель галстуков – теперь, как неразлучные братья-близнецы. Но что-то пошло не так. Поругался он со своими былыми соратниками по майдану: «Бе-бе-бе, так со мной еще никто не разговаривал». И вот в биографии нашего «героя» новое поражение – его лишают гражданства Украины.


А теперь – снова взлет. Почти в прямом смысле. Прямо на крышу восьмиэтажки… Правда, оказалось, простудился он там, бедняга. Из-за этого даже не явился на анонсированное им «народное вече». Не то лежит где-то с температурой, не то – штурмует киевскую гостиницу, чтобы банально помыться. «Ищут пожарные, ищет милиция»…

5 декабря, стоя на крыше и грозясь броситься вниз, Саакашвили утверждал, что его пришли арестовывать «изменники Украины, агенты Москвы». Впрочем, он не бросился и даже позволил «руке Москвы» надеть на себя наручники. Только один из его фанатичных сторонников попытался сжечь себя.

Но носить наручники «арестанту» долго не пришлось – толпа картинно освободила Мишико из-под стражи, и он начал потрясать этими самыми «браслетами», грозясь заковать в них Порошенко.

Абсурд ситуации состоит в том, что и самого Саакашвили обвиняют в том же самом, в чем он обвинил пришедших его арестовывать. А именно – в служении России. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, бывший грузинский президент готовил «русскую зиму» в Киеве, которая спланирована аж самой ФСБ.

«Хочу выразить большую благодарность сотрудникам Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры, которые позволили не допустить этот первый этап запланированного ФСБ плана «русская зима» в Киеве», — заявил Луценко в Верховной раде.

Конкретно, г-на Саакашвили обвиняют в связях с бизнесменом Сергеем Курченко, который был близок к Януковичу, а затем бежал с Украины. Якобы он финансирует «михомайдан» с подачи России. Луценко предъявил депутатам что-то вроде доказательства – аудиозапись телефонного разговора Саакашвили с Курченко. Сам беглый грузинский политик назвал эту аудиозапись фальшивкой.

Впрочем, Луценко также не может на 100% утверждать, что его обвинения верны. По его словам, у него нет доказательств того, что Курченко поддерживал «михомайдан» по указке Москвы. Но, сделал он предположение, бизнесмен использует «связи в кабинетах высшего руководства России» и «имеет бизнес на временно оккупированных территориях Украины» (то есть, на территориях, освобожденных из-под власти киевских временщиков-майданщиков).

Ситуация вокруг Саакашвили разделила тех, кто когда-то в одной команде скакал на «евромайдане». Так, советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк высказался достаточно жестко: назвал экс-лидера Грузии трусом и «подколол» на тему, что тот не решился спрыгнуть с крыши. Он также призвал отправить Саакашвили на родину, «доказывать свою невиновность в суде».

Другой известный «майданщик», Олег Ляшко, высказал мнение, будто бы Саакашвили сотрудничает с Порошенко, а все происходящее напоминает «мультфильм о Карлсоне». «Вместо того, чтобы… решать проблемы повышения благосостояния украинцев, рассматривать бюджет, искать варианты поддержки национального производителя, говорим о грузинском гастролере, который прыгает, как психбольной, по крышам», - сказал Ляшко в Верховной раде.

Наконец, псевдопрезидент Украины Петр Порошенко собственными устами произнес, что Москва платит Михаилу Саакашвили за дестабилизацию обстановки на Украине.

С другой стороны, Юлия Тимошенко яростно защищает любителя галстуков и крыш. Она заявила: «Никто не имеет права проводить массовые репрессии на глазах у всего мира и осуществлять расправу над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Это политический террор, который стал лицом Украины».

Если бы еще знаменитая «оранжевая принцесса» с таким же пафосом защищала тех, кого реально преследует украинская власть, кто томится в застенках СБУ, - цены бы не было этому пафосу! Но те, кто реально был арестован, не дождутся ни слова в свою защиту. У них нет… крыши. Да не той, на которой скакал Саакашвили, а другой…

Ибо «грузинский Карлсон» находится не на крыше, а под крышей. Если уж и говорить о том, что он чей-то агент, то за его спиной вырисовывается отнюдь не Россия.

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт после нашумевшей истории с неудачным прыжком поспешила сделать заявление: «Мы призываем власти Украины к деэскалации ситуации… Мы призываем все стороны избегать насилия и следовать верховенству права, международным обязательствам». Она добавила, что если в Киеве арестовывают кого- то, - «это должно быть в соответствии с законами и нормами этой страны».

Опять же, никто из тех, кто уже сидит в тюрьмах по обвинению в пророссийской позиции, не удосужился такой высокой защиты - ни из уст Юлии, ни от дамы из-за океана.

А вот мнение одной из бывших соратников Саакашвили, Нино Бурджанадзе. Именно она была вместе с ним, когда он приходил к власти в Грузии, когда ворвался в парламент и схватил стакан чая, принадлежавший Эдуарду Шеварднадзе. И она же впоследствии полностью разочаровалась в бывшем «вожде». «Сейчас за его спиной стоят олигархи, которые на Украине хотят определенных изменений. Но с другой стороны, Саакашвили надеется на те силы, которые стоят за кампаниями против России... Считаю, что все это вписывается в ту программу, или в тот проект, который осуществляется на Украине уже давно», - сказала Бурджанадзе в эфире радио Sputnik.

А тут еще газета «Московский комсомолец» сообщила со ссылкой на источник в кулуарах Верховной Рады. Согласно сведениям «МК», в тот момент, когда шло противостояние вокруг ареста Мишико, «одному из высших руководителей Украины позвонил некий высокопоставленный американец – то ли из Госдепа, то ли по поручению кого-то из администрации Дональда Трампа». Именно этот звонок, а вовсе не толпа, позволил освободить Саакашвили.

Что ж, вполне логично. Толпу при желании можно разогнать, а вот настоящих хозяев киевского режима – дубинками не разгонишь… Потому Саакашвили такой неуловимый - в ситуации, когда тех, кого считают агентами России, быстро и без шума арестовывают и даже убирают.

Собственно, Порошенко прекрасно понимает, чьим агентом является тот, кто скакал по крыше, привлекая всеобщее внимание. Речь идет лишь о том, кого там, в конце концов, предпочтут. Незавидна судьба использованных и выбрасываемых на помойку…
Автор: Елена Громова


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 25

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  1. НЕКСУС Сегодня, 15:09
    Как в том фильме-Джельтельмены удачи"...чем больше сдадим,тем лучше...ТЬФУ.
    НЕКСУС
    1. Комментарий был удален.
    2. Сергей-svs Сегодня, 16:28
      ...А теперь – снова взлет. Почти в прямом смысле. Прямо на крышу восьмиэтажки…

      - Малыш, а кто это? - спросил Карлсон своего друга, всматриваясь в мешковатый силуэт на соседней крыше.
      - Сложно сказать: то ли президент Грузии, то ли мэр Одессы, - зевая ответил Малыш.
      - А что он делает на крыше? - ещё более озадаченно произнёс Карлсон- У него же нет пропеллера?..
      - Пропеллера нет, зато топливо отменное! - мечтательно произнёс Малыш. good

      P.S. Ну наконец-то смог доказать детям, что Карлсон существует. yes Осталось теперь только - деда Мороза найти! laughing laughing laughing
      Сергей-svs
      1. 210окв Сегодня, 18:33
        Галантерейщик и кардинал Рошенье-это "сила"..Бесовская..
        210окв
      2. Балу Сегодня, 18:47
        Цитата: Сергей-svs
        P.S. Ну наконец-то смог доказать детям, что Карлсон существует. Осталось теперь только - деда Мороза найти!

        Рискну предположить, что Дед Морозом будет Наплевайченко, а снегурочкой Йууулллля, не Ляжко, хотя Ляжко может. wink
        Балу
  2. Высота Сегодня, 15:14
    Есть хорошее правило, понять кто есть кто! Которое не потеряло актуальность: «По делам их узнаете их». (Матфей 7:20). Следуйте эти правилом, не прогадаете.
    Высота
  3. solzh Сегодня, 15:16
    Чем дольше продолжается этот фарс, тем больше в нем гротэска. Обычных граждан Украины жалко.
    solzh
    1. Высота Сегодня, 15:30
      Там звон сребреников, больше ничего. Ничего нового этот "лидер" принести не может. Хотите проверить? Пробуйте.
      Высота
      1. solzh Сегодня, 15:35
        Я не понял, что проверить? Вы о чём?
        solzh
        1. Высота Сегодня, 15:49
          Уважаемый soizh, я о том, что у Саакашвили один смысл, прибыль, в ущерб душе.
          А это к хорошему не приводит. Приоритет тактики над стратегией это нормально?
          Высота
          1. solzh Сегодня, 15:56
            Мне на него... И на всех их политиков... Мне их обычных граждан жалко
            solzh
            1. 210окв Сегодня, 18:38
              А мне вот как то и не жалко..Как бы это не звучит.Когда горел Беркут-"простые"протягивали пивко перед экраном,когда сбили "Боинг"-"эти простые"хаили русский народ и радовались до истерики когда погибли строители в порту Тамань..Не жалко!
              Цитата: solzh
              Мне на него... И на всех их политиков... Мне их обычных граждан жалко
              210окв
    2. svp67 Сегодня, 15:49
      Цитата: solzh
      Обычных граждан Украины жалко.

      Жалко? Но увы,сейчас перед нами выбор, или ... или ... По тому не их жалеть надо
      svp67
      1. solzh Сегодня, 16:03
        Я с Вами не согласен. Всегда есть, какой-то иной, третий вариант. Но доводов опровергнуть Вас, по поводу "перед нами выбор, или...или..." у меня нет. hi
        solzh
        1. svp67 Сегодня, 16:42
          Цитата: solzh
          Но доводов опровергнуть Вас, по поводу "перед нами выбор, или...или..." у меня нет.

          Вот и у меня их с каждым днем, приближения к марту, все меньше и меньше. Но вот, в чем с Вами соглашусь...
          Цитата: solzh
          Всегда есть, какой-то иной, третий вариант.

          Возможно. Главное у на нашей стороне есть Человек, умеющий его находить в самой трудной обстановке... И я в него верю. И хочу пожелать, нашему Президенту МУДРОСТИ и УДАЧИ.
          svp67
        2. Высота Сегодня, 17:06
          Здесь третий вариант? Звучит как оправдание.
          Высота
          1. svp67 Сегодня, 19:07
            Цитата: Высота
            Здесь третий вариант? Звучит как оправдание.

            Не в коей мере. Просто всегда худой мир, лучше хорошей войны...
            svp67
  4. NF68 Сегодня, 15:45
    Он скачет по крышам, "другие" в чем то схожие с ним, толко на 4-х нргах, скачут по деревьям.

    NF68
  5. Masya Masya Сегодня, 15:50
    А теперь – снова взлет.

    То взлет, то посадка
    То снег, то дожди
    Сырая палатка
    Майдана посреди... wink
    Masya Masya
    1. svp67 Сегодня, 16:53
      Цитата: Masya Masya
      То взлет, то посадка
      То снег, то дожди
      Сырая палатка

      При всем моем уважении к Вам, Визбора, да с такой песней не надо к "стибункам" приплетать... Они этого НЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ. Визбор пел о СОЗИДАТЕЛЯХ, а не о РАЗРУШИТЕЛЯХ...
      svp67
      1. Masya Masya Сегодня, 19:05
        Извините, Сергей, как-то так получилось... сама Визбора люблю и эту песню...
        Masya Masya
        1. svp67 Сегодня, 19:08
          Цитата: Masya Masya
          Извините, Сергей, как-то так получилось...

          Извинятся не стоит. Просто примите к сведению. Пожалуйста.
          svp67
  6. svp67 Сегодня, 16:34
    Неуловимый. Чей шпион скакал на крыше?
    И не "шпион" он, какие тайны Украины он выведывает, а "агент влияния". АМЕРИКАНСКИЙ.
    svp67
  7. ul_vitalii Сегодня, 17:15
    За наших миротворцев ещё гад не ответил, хоть бы бандеры его грохнули, раз мы не можем организовать.
    ul_vitalii
  8. senima56 Сегодня, 17:51
    Ну где такое видано: чтобы президент (даже бывший!) залез на крышу дома и оттуда что-то орал! ))) Хохма, да и только! )))
    senima56
  9. Korsar4 Сегодня, 17:55
    Фарс. Интересно лишь, сколько ещё актов в этой пьесе. Хотя все больше нецензурных ассоциаций.
    Korsar4
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