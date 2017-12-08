09:26 08 декабря

Газа нанесла удар по Израилю, Израиль - по Газе. "Спасибо", Трамп!

Пресс-служба министерства обороны Израиля сообщает о реакции вооружённых сил страны на вчерашний обстрел со стороны сектора Газа. Отмечается, что по разведанным на территории Газы целям, представляющим объекты военизированного крыла ХАМАС, были нанесены авиационные удары. После этого позиции тех, кого в Израиле называют боевиками, был открыт огонь из танка.

Обстрел вёлся по двум объектам на палестинской территории. Напомним, что накануне в связи с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля на палестинских территориях вспыхнули массовые акции протеста. Наиболее масштабные проходили в Рамалле и Газе. Через несколько часов после начала этих акций по территории Израиля были выпущены несколько неуправляемых ракет, что Израиль назвал актом агрессии, на которой он будет давать жёсткий ответ.

Примечательно, что не все выпущенные с территории сектора Газа ракеты упали на израильской территории. Одна их них разорвалась в пределах анклава, принадлежащего Палестине. О жертвах и разрушениях не сообщается. По уточнённым данным, ракеты не были перехвачены израильскими системами ПРО.


Газа нанесла удар по Израилю, Израиль - по Газе. "Спасибо", Трамп!


Напомним, что на сегодня в Палестине объявлен так называемый «день гнева». Его планируют поддержать и в других странах мусульманского мира.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 48

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  1. 210окв Сегодня, 06:36
    Провокатор устроил провокацию..Вся суть заштатная..
    210окв
    1. Anarchist Сегодня, 06:39
      Дмитрий, доброго утра!
      Трамп всего лишь разжёг то, что должна была вот-вот разгореться.... Сэкономил время, так сказать!
      Редиска!
      Anarchist
      1. Александр 3 Сегодня, 06:46
        Ну правильно если один пожар затухает то необходимо разжечь другой. Такова сущность матрасии.
        Александр 3
      2. insular Сегодня, 06:49
        Вины Трампа в израильском конфликте, примерно столько же, сколько вины Путина в украинском.
        insular
        1. Anarchist Сегодня, 06:54
          В отличие от трампа, Путин мог давно завершить этот конфликт введя войска на Донбасс!
          Anarchist
          1. insular Сегодня, 06:55
            Цитата: Anarchist
            В отличие от трампа, Путин мог давно завершить этот конфликт введя войска на Донбасс!

            В отличие от Путина, Трамп мог давно завершить этот конфликт введя войска в Палестину!
            insular
            1. Anarchist Сегодня, 07:13
              Не согласен: я еще не видел того, чтобы наступал мир там, где находятся американские войска! Зато видел южноосетинский конфликт, приднестровский...
              Anarchist
              1. insular Сегодня, 07:26
                Цитата: Anarchist
                еще не видел того, чтобы наступал мир там, где

                Югославия.
                insular
                1. Владимир16 Сегодня, 07:31
                  Югославии больше нет. И причина - агрессия сша.
                  Мир по-вашему - это тысячи убитых мирных жителей, торговля человеческими органами. Доведения до убийства на судилище проигравших.
                  Вы хоть в очко поцелуйте трампа от своей любви, но ничего кроме агрессии в пример привести не сможете.
                  Путин выполнил ВОЛЮ ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА. Это они решили быть в России. И никогда ранее жители Крыма не решали быть в Украине.
                  Не парьте мозг ни кому.
                  Владимир16
                  1. insular Сегодня, 07:31
                    Цитата: Владимир16
                    Югославии больше нет.

                    А мир есть.
                    Цитата: Владимир16
                    Мир по-вашему

                    Мир по моему - это отсутсвие войны, после боевых действий. Это как факт.
                    Цитата: Владимир16
                    Вы хоть в очко поцелуйте трампа от своей любви
                    Нормально так скатился...Я бы даж сказал самоунизился.
                    Цитата: Владимир16
                    ничего кроме агрессии в пример привести не сможете.
                    Это после цитаты выше?
                    insular
                2. Хагалаз Сегодня, 07:38
                  Браво!!! good Пример супер! "Жаль" совсем не разбомбили страну (как Лейпциг, например), там бы ещё мирней было....
                  Цитата: insular
                  Цитата: Anarchist
                  еще не видел того, чтобы наступал мир там, где

                  Югославия.
                  Хагалаз
                  1. insular Сегодня, 07:43
                    Вопрос был о том, где настал мир, а не о том какой ценой. Читайте внимательнее.
                    Цитата: Anarchist
                    я еще не видел того, чтобы наступал мир там, где находятся американские войска!

                    Приднестровье тоже пример так себе. Конфликт в тлеющей фазе в ожидании обострения
                    insular
                3. vovanpain Сегодня, 08:25
                  Цитата: insular
                  Югославия

                  Найдите уважаемый Югославию и покажите ее нам,как найдете и покажете,тогда и поверю,что США светоч мира на земле,сейчас они по горло в людской крови купаются. hi
                  vovanpain
                  1. Anarchist Сегодня, 08:31
                    Володя, здорово, дружище!
                    США разожгли все конфликты в бывшей Югославии! Мир там, где США нет! А не наоборот...
                    Anarchist
              2. Orionvit Сегодня, 07:40
                Цитата: Anarchist
                Не согласен: я еще не видел того, чтобы наступал мир там, где находятся американские войска!

                Поправлю. Мира нет там, где находятся американские интересы. А они находятся везде. впрочем, так же как и американские войска. Вспоминается памятное высказывание американской администрации во время первой чеченской войны: "Кавказ, это зона национальных интересов США". И так, куда не кинь.
                Orionvit
          2. Кент0001 Сегодня, 08:30
            Да вы что? Почему ваше стратегическое мышление кроме дивана нигде не востребовано-то? Ой, какая недоработка администрациии президента...
            Кент0001
            1. Anarchist Сегодня, 09:19
              Зато ваше востребовано: хвалим всё, что бы власти ни сделали!
              Такая позиция востребована при любом режиме! Властям нравится когда народ не думает... Желательно - вообще!
              Anarchist
      3. сегезмунд Сегодня, 07:39
        сейчас у Израиля есть союзники это страны залива саудиты и Египет с ирданией все они мечтают чтобы Израиль нанес удар по хизболле и ирану .но Израиль не хочет делать грязную работу за них и что мы имеем в остатке США арабские сунитские страны и Израиль ишют повод для войны с ираном и хизболлой и провозглашение Иерусалима столицей Израиля отличьный повод если хизболла выпустит хоть один снаряд по Израилю это даст повод начать военную операцию против нее автоматически ее подержит иран и тогда Израиль сунитские монархии и сша Египет и иордания наконец таки поквитаються со своим тысячилетним врагом ираном саудиты погрязли в войне с хуситами за хуситами стоит иран и только вчера убили просаудитского президента в йемене так что все это тшательно продуманный план совместного нападения на иран и хизболлу
        сегезмунд
    2. pvv113 Сегодня, 08:25
      Приветствую, Дмитрий! Куда-то же после Сирии нужно свой яд выпустить, вот исключительные и влезли в тлеющий конфликт. Не могут они без гадостей
      pvv113
  2. Anarchist Сегодня, 06:36
    Этого и следовало ожидать! Вот только виноват в этом не Трамп, А сам Израиль! Не Трамп оккупировал часть Иерусалима а также других земель...
    Anarchist
    1. 210окв Сегодня, 06:38
      Александр hi Я бы сказал что Трамп дал повод..
      Цитата: Anarchist
      Этого и следовало ожидать! Вот только виноват в этом не Трамп, А сам Израиль! Не Трамп оккупировал часть Иерусалима а также других земель...
      210окв
      1. insular Сегодня, 07:02
        Цитата: 210окв
        Я бы сказал что Трамп дал повод..

        Попробуйте угадать, внешнеполитическому ведомству какой страны, принадлежат эти слова?:
        Подтверждаем приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства. Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль.

        Только по честному, без поисковиков! hi интригу испортите...
        insular
        1. Krasnodar Сегодня, 07:09
          Цитата: insular
          Цитата: 210окв
          Я бы сказал что Трамп дал повод..

          Попробуйте угадать, внешнеполитическому ведомству какой страны, принадлежат эти слова?:
          Подтверждаем приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства. Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль.

          Только по честному, без поисковиков! hi интригу испортите...

          России
          Krasnodar
          1. insular Сегодня, 07:27
            Цитата: Krasnodar
            России

            Всё верно. 7.04.2017 МИД РФ, разделе:
            Пресс-служба / Выступления официального представителя / Официальные заявления

            Не то что бы я за США и за Израиль, но двойные стандарты не люблю, во всех их проявлениях.
            insular
            1. vovanpain Сегодня, 08:30
              Цитата: insular
              но двойные стандарты не люблю, во всех их проявлениях

              С Югославией вы уже допустили двойной стандарт,не передергивайте мил человек. negative Толку нет от мира,если уничтожили страну.
              vovanpain
        2. pvv113 Сегодня, 08:30
          Эту цитату МИД России уже неоднократно приводила на сайте израильская часть участников ВО. Так что интрига была заранее обречена на провал wink Но вопрос только идет о Западном Иерусалиме hi
          pvv113
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:44
    ... "добренький" трамп бросил спичку в бочку с бензином...
    a.s.zzz888
    1. сегезмунд Сегодня, 07:44
      и очень вовремя хизболла потеряла много бойцов в сирии и растратила часть ракет в сирии что были направленны на Израиль турки отрезанный ломоть там у власти сламская партия возрождения это филиал исламских братьев порвут они отношение с Израилем или нет Израилю это погоду не делает хотя скорее всего блеф так как тогда америка и Израиль открыто начьнут поставки вооружения курдам
      сегезмунд
    2. Кент0001 Сегодня, 08:34
      Трамп вааще не при делах. Ему было сказано сделать именно так и все. Это еврейская идея и мечта. Вчера Нетаньяху аж светился от радости.
      Кент0001
  4. алекс-сп Сегодня, 06:44
    Продолжение попыток раскачать ситуацию на Ближнем Востоке. Не срослось в Египте и Сирии, так хоть попытаться раздуть старый конфликт.
    алекс-сп
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:49
      Продолжение попыток раскачать ситуацию на Ближнем Востоке.

      Как все это надоело ...США разжигают войны везде где только можно...плохо когда мир однополярен и некому остановить этого факельщика войны...
      Россия что пожарник что ли тушить все это ?
      По идее поджигателя надо всем миром(ООН) загнать в свинарник и там утопить в свинном навозе.

      Мечты ...мечты.
      Тот же ЛЕХА
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:47
    И всего-то нужно было для новой эскалации так это Трампу сделать заявление и закрутилось, завертелось. Да пусть разгребают свое д. ерьмо, которое активно накидывают на вентилятор сами. Американец и еврей - близнецы братья во внешней политике.
    rotmistr60
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:00
    "Услужливый durak , опаснее врага "- пословица на факте подтвердилась! fool Вот так из за тупости, или политической недальновидности, и начинаются войны!
    Геркулесыч
    1. Ратник-80 Сегодня, 09:17
      Что то я не уверен что это глупость ,больше похоже на продуманый шаг с ожидаемыми последцтвиями и кто -то будет собирать плюшки
      Ратник-80
  7. Krasnodar Сегодня, 07:06
    Иерусалим это единая и неделимая столица еврейского государства Израиль.
    Какое кому дело кто туда переносит своё посольство? Вот мне пофиг. Ещё мне пофиг кто открыл консульство в Газе, посольство в Магадишо и торговое представительство в Джакарте.
    Если арабы и Эрдоган из этого делают искру, то сожрут они пламя.
    Главное, чтобы потом не вопили о чрезмерно применяемой Израилем в ответ силе.
    Krasnodar
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:24
      Краснодар hi -суть в том, что не нужно было делать ему такие заявления! Одно дело, как там в жизни уживаетесь, а другое -он просто умышленно решил взбудоражить всех кто имеет хоть какие-то притензии к Израилю , что также вашему государству во вред, ибо и вам также хочется мирно жить. А мирной жизни теперь вам наверняка долго не видать.
      Геркулесыч
      1. Krasnodar Сегодня, 07:27
        Цитата: Геркулесыч
        Краснодар hi -суть в том, что не нужно было делать ему такие заявления! Одно дело, как там в жизни уживаетесь, а другое -он просто умышленно решил взбудоражить всех кто имеет хоть какие-то притензии к Израилю , что также вашему государству во вред, ибо и вам также хочется мирно жить. А мирной жизни теперь вам наверняка долго не видать.

        Доброе утро, Геркулесыч!
        В этом регионе мирной жизни никогда не будет. И если не Трамп, то найдут другой повод.
        И если поводом будет не Израиль, то будут резать друг друга.
        Как-то так :(
        Krasnodar
  8. Ажылдаптыр Сегодня, 07:09
    Силы неравные.
    Газа=израиль.
    Палестинским партизанам в Газе,надо
    современное оружие для борьбы
    с ...оккупантами.
    ПЗРК,ПТУР и прочее.
    Ажылдаптыр
    1. Krasnodar Сегодня, 07:13
      Цитата: Ажылдаптыр
      Силы неравные.
      Газа=израиль.
      Палестинским партизанам надо
      современное оружие для борьбы
      с ...оккупантами.
      ПЗРК,ПТУР и прочее.

      ПЛ, самолеты 4 и 5 поколения, крылатые ракеты, а главное - 6,5 млн евреев и 400 тыс. славян, друзов и черкесов.
      Все Вами перечисленное у них есть.
      Krasnodar
  9. Симон Сегодня, 07:15
    Газа нанесла удар по Израилю, Израиль - по Газе. "Спасибо", Трамп! --- А мне кажется, что Трамп специально сделал это - чтоб развязать войну. Война начнется, у штатов будут покупать вооружение, а им это выгодно. Война кормит штаты. yes
    Симон
    1. Джедай Сегодня, 07:46
      Я бы ещё не стал сбрасывать со счетов то, что Израиль получил хороший повод долбать всех недовольных.
      Джедай
  10. Сергей уи Сегодня, 07:33
    Какие-то тупые арабы, признали США, а под раздачу евреи попадают laughing , пусть америкосов кошмарят
    Сергей уи
  11. Симон Сегодня, 07:39
    Цитата: 210окв
    Александр hi Я бы сказал что Трамп дал повод..
    Цитата: Anarchist
    Этого и следовало ожидать! Вот только виноват в этом не Трамп, А сам Израиль! Не Трамп оккупировал часть Иерусалима а также других земель...

    Американцы заинтересованны в разжигании войны на Ближнем Востоке! В Сирии, с помощью наших ВКС, армия Асада уже почти ликвидировала очаг войны, а теперь там возникнет. В этом случае Америка будет официально поставлять Израилю вооружение. Где США заходит - там война происходит! yes
    Симон
  12. cariperpaint Сегодня, 08:20
    да дело то не в Трампе совсем. у него аналитики на все движения и слова на 5 ходов вперед просчитывают... тут дело то как раз в том что они этим очередной конфликт специально раздувают. одной фразой.а что еще страшнее что все это понимают и все равно ведутся...
    cariperpaint
  13. Dimmih Сегодня, 08:55
    Цитата: Anarchist
    Этого и следовало ожидать! Вот только виноват в этом не Трамп, А сам Израиль! Не Трамп оккупировал часть Иерусалима а также других земель...

    Гм, а разве Иерусалим не был столицей Израиля в древние времена? Евреи забрали своё ,чем много сотен лет пользовалась всякая шушера. Арабы завладели первый раз им в 637г. при халифе Омаре. С какого бока они считают себя коренным населением? Это типа как крымские татары называют себя коренным населением Крыма. Греки , тоже пришельцы, но покореннее будут. Опять же, не пойму граждан, которые топят за арабов- та же самая братва и сестритва из них, что бесчинствуют вокруг Израиля во времена не столь дальние бесчинствовала у нас на Кавказе. Т.е. когда они наших режут-то плохие, а когда евреев-то хорошие? Объяснитесь уж, если умеете.
    Dimmih
  14. Бродяга1812 Сегодня, 09:08
    Немного истории. Иерусалим был столицей Израиля и только Израиля, с момента царствования царя Давида ,ещё 3000 лет назад. В религиозной и политической традициях этот город всегда был и остаётся столицей еврейского государства. Новогодняя молитва евреев после разрушения римлянами Иерусалима две тысячи назад и еврейской депортации звучит так : " сегодня мы рабы ,а завтра свободные люди, сегодня мы здесь - на будущий год в Иерусалиме!". Еврейская свадьба ,вот уже больше двух тысяч лет начинается с того ,что жених ногой разбивает пустой стакан- знак скорби по уничтоженному римлянами второму храму в столице еврейского народа. В любой точке света евреи молятся повернувшись в сторону Иерусалима. Вся история евреев связана с этим городом. И мессия у евреев должен придти не в Каир и не в Рязань ,а в Иерусалим. Иерусалим никогда не был столицей кого-то то ещё,кроме евреев. Христиане и мусульмане сражаясь за него довели ,как весь Израиль ,так и Иерусалим до полного разорения и упадка. Но еврейское присутствие в городе не прекращалось ни на минуту.ООН принимая резолюцию по Палестине выделило города Иерусалим и Вифлеем в отдельные единицы с международным статусом. Развязав войну в 1948 году арабы ее проиграли и западный Иерусалим заняли израильтяне,восточный - Иордания. В 1950 году Иерусалим законодательно признан Кнессетом столицей Израиля.В 1967 году Иерусалим был воссоединен. Вифлеем контролируется арабами. Израиль на него не претендует. Трамп лишь признал Иерусалим ,который и без его признания был столицей еврейского государства. То что начали бузить арабы- подтверждение того ,что им нужен любой повод ,лишь бы уничтожить Израиль. Но номер не пройдет. И вообще : Трамп признал Иерусалим ,а подопечные Кедра и Ватника пытаются устроить беспорядки в Израиле.....Ну,шумите в Вашингтоне ,или в Нью - Йорке. На здоровье. Так нет ,именно в Израиле. Поэтому дело не в Иерусалиме ,дело в том ,что радикалы - исламисты хотят уничтожить весь Израиль.Решение Трампа- повод. Правда,пустые хлопоты. И с учётом сегодняшних реалий ,как-то шумят больше для проформы. На другое силенок хватает.
    Бродяга1812
    1. starogil Сегодня, 09:18
      Иерусалим был Ханаанским городом, взятым бандитом Давидом.
      Ханаан - земля обетованная, то есть посулённая, обещанная, евреи пришлые на эти
      земли - не ими обработаные, в города и домы не ими построенные, читайте внимательно
      путеводитель Моисея, таки.
      starogil
      1. Krasnodar Сегодня, 09:24
        Цитата: starogil
        Иерусалим был Ханаанским городом, взятым бандитом Давидом.
        Ханаан - земля обетованная, то есть посулённая, обещанная, евреи пришлые на эти
        земли - не ими обработаные, в города и домы не ими построенные, читайте внимательно
        путеводитель Моисея, таки.

        Давид прям Ермак, по Вашим словам ...
        А Ханаан обещан праотцу евреев Аврааму - отсюда Земля Обетованная.
        Krasnodar
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