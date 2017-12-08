Газа нанесла удар по Израилю, Израиль - по Газе. "Спасибо", Трамп!

Пресс-служба министерства обороны Израиля сообщает о реакции вооружённых сил страны на вчерашний обстрел со стороны сектора Газа. Отмечается, что по разведанным на территории Газы целям, представляющим объекты военизированного крыла ХАМАС, были нанесены авиационные удары. После этого позиции тех, кого в Израиле называют боевиками, был открыт огонь из танка.Обстрел вёлся по двум объектам на палестинской территории. Напомним, что накануне в связи с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля на палестинских территориях вспыхнули массовые акции протеста. Наиболее масштабные проходили в Рамалле и Газе. Через несколько часов после начала этих акций по территории Израиля были выпущены несколько неуправляемых ракет, что Израиль назвал актом агрессии, на которой он будет давать жёсткий ответ.Примечательно, что не все выпущенные с территории сектора Газа ракеты упали на израильской территории. Одна их них разорвалась в пределах анклава, принадлежащего Палестине. О жертвах и разрушениях не сообщается. По уточнённым данным, ракеты не были перехвачены израильскими системами ПРО.Напомним, что на сегодня в Палестине объявлен так называемый «день гнева». Его планируют поддержать и в других странах мусульманского мира.