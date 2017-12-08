Рада одобрила госбюджет на 2018 год
Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%, передает РИА Новости.
Закон поддержали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ предусматривает рост ВВП на 3 % и инфляцию на уровне 9 %. Бюджет рассчитан исходя из курса 30,1 гривны за доллар.
Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП или 164,9 млрд грн ($6,3 млрд ). Непосредственно Минобороны Украины будет профинансировано на сумму 83,3 млрд грн (3,1 млрд), что на 21% больше, чем в прошлом году.
В документе заложен также рост минимальной зарплаты на 16% – с 3,2 тыс. грн ($120) до 3,723 тыс. гривен ($139).
Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит с 1 января 2018 года 1,7 тыс. грн (почти $64), с 1 июля – 1,777 тыс. грн (почти $67).
Он также выразил мнение, что «страна развивается, что уже видно по дорогам». Кроме того, президент перечислил некоторые социальные инициативы, реализация которых начинается на Украине.
Украина «начинает восстанавливать уровень жизни», считает глава государства, напомнив о повышении минимальной зарплаты.
Закон поддержали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ предусматривает рост ВВП на 3 % и инфляцию на уровне 9 %. Бюджет рассчитан исходя из курса 30,1 гривны за доллар.
Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП или 164,9 млрд грн ($6,3 млрд ). Непосредственно Минобороны Украины будет профинансировано на сумму 83,3 млрд грн (3,1 млрд), что на 21% больше, чем в прошлом году.
В документе заложен также рост минимальной зарплаты на 16% – с 3,2 тыс. грн ($120) до 3,723 тыс. гривен ($139).
Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит с 1 января 2018 года 1,7 тыс. грн (почти $64), с 1 июля – 1,777 тыс. грн (почти $67).
Такого давно не бывало. До тридцать первого еще 24 дня, а Верховная рада уже и за бюджет проголосовала,написал в своем «Твиттере» Петр Порошенко.
Он также выразил мнение, что «страна развивается, что уже видно по дорогам». Кроме того, президент перечислил некоторые социальные инициативы, реализация которых начинается на Украине.
Стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины, в амбулатории, ФАПы, скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов,отметил он.
Украина «начинает восстанавливать уровень жизни», считает глава государства, напомнив о повышении минимальной зарплаты.
Это результат нашей совместной работы. Спасибо всем украинцам,резюмировал он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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