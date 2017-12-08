Рада одобрила госбюджет на 2018 год

Такого давно не бывало. До тридцать первого еще 24 дня, а Верховная рада уже и за бюджет проголосовала,

Стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины, в амбулатории, ФАПы, скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов,

Это результат нашей совместной работы. Спасибо всем украинцам,