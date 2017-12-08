09:23 08 декабря

Рада одобрила госбюджет на 2018 год

Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%, передает РИА Новости.



Закон поддержали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ предусматривает рост ВВП на 3 % и инфляцию на уровне 9 %. Бюджет рассчитан исходя из курса 30,1 гривны за доллар.


Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП или 164,9 млрд грн ($6,3 млрд ). Непосредственно Минобороны Украины будет профинансировано на сумму 83,3 млрд грн (3,1 млрд), что на 21% больше, чем в прошлом году.

В документе заложен также рост минимальной зарплаты на 16% – с 3,2 тыс. грн ($120) до 3,723 тыс. гривен ($139).

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит с 1 января 2018 года 1,7 тыс. грн (почти $64), с 1 июля – 1,777 тыс. грн (почти $67).

Такого давно не бывало. До тридцать первого еще 24 дня, а Верховная рада уже и за бюджет проголосовала,
написал в своем «Твиттере» Петр Порошенко.

Он также выразил мнение, что «страна развивается, что уже видно по дорогам». Кроме того, президент перечислил некоторые социальные инициативы, реализация которых начинается на Украине.

Стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины, в амбулатории, ФАПы, скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов,
отметил он.

Украина «начинает восстанавливать уровень жизни», считает глава государства, напомнив о повышении минимальной зарплаты.

Это результат нашей совместной работы. Спасибо всем украинцам,
резюмировал он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. злой партизан Сегодня, 08:25
    И чё-даже не подрались, чтоли? what Не считово. stop
    злой партизан
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:28
      И чё-даже не подрались


      Американцы денег не дали ...халявы нет...а остальное Петя с Аваковым поделили...за что драться то...а вот если бы Миша там с галстуком был то было бы представление всем лохам на удивление.
      Тот же ЛЕХА
      1. Елена Захарова Сегодня, 09:12
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        а вот если бы Миша там с галстуком был

        американцы пупок рвут чтобы он там был.
        Мне кажется что своего таки добьются.
        И как только, так сразу там в раде будет и мордобой и прочие утехи на радость публике.
        Елена Захарова
  2. Uncle Lee Сегодня, 08:28
    А у них что, есть бюджет ? И рост ВВП ? И падение инфляции ? Ну все как у людей ! hi
    Uncle Lee
    1. Джедай Сегодня, 08:30
      Украина «начинает восстанавливать уровень жизни», считает глава государства

      "Больной, не занимайтесь самолечением! Врач сказал в морг - значит, в морг!" (с)
      Джедай
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:32
        Цитата: Джедай
        в морг - значит, в морг!

        Жалко ! Красивая была девка !
        Uncle Lee
        1. Джедай Сегодня, 08:34
          Цитата: Uncle Lee
          Жалко ! Красивая была девка !

          А нефиг чпокаться со звёздно-полосатыми и их дружками. wink
          Джедай
          1. Uncle Lee Сегодня, 08:39
            Цитата: Джедай
            А нефиг

            Ты думаешь заразилась !!??
            Uncle Lee
            1. Джедай Сегодня, 08:42
              Цитата: Uncle Lee
              Ты думаешь заразилась !!??

              К гадалке не ходи! wink lol
              Джедай
      2. pvv113 Сегодня, 08:32
        Привет, Макс! Как заявил известный эскулап: пациент скорее мертв, чем жив hi
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 08:33
          Володя, привет! hi Можно ещё вспомнить про припарки для мёртвого...
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 08:36
            Ну если президент безногому мяч подарил, то можно и не только про припарки вспомнить laughing
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 08:48
              Этому "президенту" я бы РГО без чеки "подарил". soldier
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 09:02
                Еще бы и запихнуть в нужное место lol
                pvv113
                1. Джедай Сегодня, 09:04
                  Ты как всегда правильно понял меня. drinks
                  Джедай
          2. Anarchist Сегодня, 08:39
            Макс, Владимиры hi !
            Вот интересно, если к нам пришить, приживётся? Отторжение не пойдёт?
            Anarchist
            1. Джедай Сегодня, 08:43
              А за каким японским овощем раковую опухоль пришивать? belay
              Джедай
              1. Anarchist Сегодня, 08:46
                Так можно вырезать всё лишнее! И я, не про территории!!!
                Anarchist
                1. Джедай Сегодня, 08:50
                  Дофига придётся резать, да и химиотерапию постоянно проводить...
                  Джедай
            2. pvv113 Сегодня, 09:03
              Может и не пойдет, но приживаться будет очень долго
              pvv113
  3. ded100 Сегодня, 08:34
    Маханули бы сразу и на 19 год чего мелочится с бредятиной! wassat
    ded100
  4. pvv113 Сегодня, 08:34
    Непосредственно Минобороны Украины будет профинансировано на сумму 83,3 млрд грн (3,1 млрд), что на 21% больше, чем в прошлом году.

    Похоже самую сильную армию хотят еще сильнее сделать. Наверное за счет поставки в войска простокваши wink
    pvv113
  5. Симон Сегодня, 08:36
    Блеф! С такой политикой на Украине у них ни какой бюджет выполнен не будет! fool
    Симон
    1. Masya Masya Сегодня, 08:45
      Цитата: Симон
      ни какой бюджет выполнен не будет!

      Так их выполнить и не просят, просят принять... lol
      Masya Masya
  6. Masya Masya Сегодня, 08:38
    Такого давно не бывало. До тридцать первого еще 24 дня, а Верховная рада уже и за бюджет проголосовала,

    А чего бы не выполнить и не перевыполнить... нарисовали цифирьки, приняли... делов то... wink заморачиваться ещё...
    Masya Masya
  7. Звездочка Сегодня, 08:39
    Странно что еще деньги есть или бюджет складывают из кредитов?
    Звездочка
  8. Симон Сегодня, 08:40
    Цитата: Uncle Lee
    А у них что, есть бюджет ? И рост ВВП ? И падение инфляции ? Ну все как у людей ! hi

    Да, ничего у них нет! Все уже разворовано! А может они бюджет для своих карманов рассчитывают?! what
    Симон
  9. Тритон Сегодня, 09:06
    Цитата: Симон
    Цитата: Uncle Lee
    А у них что, есть бюджет ? И рост ВВП ? И падение инфляции ? Ну все как у людей ! hi

    Да, ничего у них нет! Все уже разворовано! А может они бюджет для своих карманов рассчитывают?! what


    Скорее всего так оно и есть, для своих карманов
    Тритон
  10. Немезида Сегодня, 09:08
    О дорогах лучше бы вообще молчал...В Тернопольской области дороги такие,что ноги переломать не долго...
    Немезида
  11. tchoni Сегодня, 09:15
    Однако, хочу обратить внимание читателей ВО на один скромный факт: размер МРОТа что на "загнивающей руине", что в наше "процветающей стране нефтеолигархокапиталокоммунизма-царизма" примерно одинаков был в 2017 году: 120 против 130 долларов. При вразы меньшем прожиточном минимуме у хохлов.
    tchoni
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