Число пострадавших на Западном берегу Иордана превысило 100 человек
Более ста палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силовиками, которые произошли вчера на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, передает РИА Новости сообщение представителей медицинских служб.
Напомним, поводом для протестов стало вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.
По его словам, еще «75 человек пострадали от слезоточивого газа и семеро – в результате падений или ударов».
В свою очередь представитель минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кидра сообщил о 7-ми пострадавших в стычках с военными, которые произошли на границах палестинского анклава. Состояние одной палестинки оценивается врачами как тяжелое.
Напомним, поводом для протестов стало вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.
Число пострадавших на Западном берегу возросло до 104 человек. Из них четверо ранены обычными пулями, 18 – резиновыми,сказал агентству представитель Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха.
По его словам, еще «75 человек пострадали от слезоточивого газа и семеро – в результате падений или ударов».
В свою очередь представитель минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кидра сообщил о 7-ми пострадавших в стычках с военными, которые произошли на границах палестинского анклава. Состояние одной палестинки оценивается врачами как тяжелое.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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