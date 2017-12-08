Число пострадавших на Западном берегу Иордана превысило 100 человек

Число пострадавших на Западном берегу возросло до 104 человек. Из них четверо ранены обычными пулями, 18 – резиновыми,

Более ста палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силовиками, которые произошли вчера на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, передает РИА Новости сообщение представителей медицинских служб.Напомним, поводом для протестов стало вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.сказал агентству представитель Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха.По его словам, еще «75 человек пострадали от слезоточивого газа и семеро – в результате падений или ударов».В свою очередь представитель минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кидра сообщил о 7-ми пострадавших в стычках с военными, которые произошли на границах палестинского анклава. Состояние одной палестинки оценивается врачами как тяжелое.