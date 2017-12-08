09:31 08 декабря

Число пострадавших на Западном берегу Иордана превысило 100 человек

Более ста палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силовиками, которые произошли вчера на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, передает РИА Новости сообщение представителей медицинских служб.



Напомним, поводом для протестов стало вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.


Число пострадавших на Западном берегу возросло до 104 человек. Из них четверо ранены обычными пулями, 18 – резиновыми,
сказал агентству представитель Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха.

По его словам, еще «75 человек пострадали от слезоточивого газа и семеро – в результате падений или ударов».

В свою очередь представитель минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кидра сообщил о 7-ми пострадавших в стычках с военными, которые произошли на границах палестинского анклава. Состояние одной палестинки оценивается врачами как тяжелое.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. pvv113 Сегодня, 08:44
    Трампу, случайно, нобелевская премия мира еще не светит? Может еще где-то надо нагадить?
    pvv113
    1. Чёрный Сегодня, 08:46
      Трамповская провокация удалась на славу!
      Чёрный
      1. Anarchist Сегодня, 08:50
        Но с другой стороны, они от Сирии отвлекутся! На время...
        Хоть какая-то польза...
        Anarchist
      2. pvv113 Сегодня, 09:05
        О очень старался wink
        pvv113
      3. Венд Сегодня, 09:17
        Цитата: Чёрный
        Трамповская провокация удалась на славу!

        Это точно. Теперь смотрим, кто первый побежит к России за помощью.
        Венд
    2. Джедай Сегодня, 08:53
      Израиль пользуется случаем настучать по башке всем недовольным. Не в этом ли был смысл заявлений Трампа? wink
      Джедай
      1. Anarchist Сегодня, 08:55
        Макс, тут его промах в том, что весь Арабский мир всполошился... Но не против России!
        Anarchist
        1. Джедай Сегодня, 08:58
          Знакомое дело: хотели как лучше, а вышло как всегда. wassat
          Джедай
          1. Anarchist Сегодня, 09:04
            В этом вся проблема США - недальновидность политики, сиюминутная выгода! Это штаты и сгубит!
            Anarchist
            1. Джедай Сегодня, 09:06
              Цитата: Anarchist
              Это штаты и сгубит!

              Скорее бы... feel
              Джедай
              1. Соломон Кейн Сегодня, 09:22
                Зато наши "коллеги Израилевые" вчера хохотали, по поводу преждевременного кипиша....
                Салют, Славяне! hi
                Соломон Кейн
                1. Джедай Сегодня, 09:26
                  Костя! hi
                  Цитата: Соломон Кейн
                  наши "коллеги Израилевые" вчера хохотали, по поводу преждевременного кипиша....

                  Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. yes
                  Джедай
  2. Романенко Сегодня, 08:45
    Молодец Трамп!
    Стравливать и разрушать хорошо получается, а главное, очень выгодно
    Скотина!
    Романенко
  3. HAM Сегодня, 08:51
    Трамповский зятёк постарался..А вообще то возникает впечатление,что антисемитизм подогревают именно евреи,что бы мир не забыл какие они несчастные.
    HAM
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 09:05
      Цитата: HAM
      .А вообще то возникает впечатление,что антисемитизм подогревают именно евреи,что бы мир не забыл какие они несчастные.


      ну да, сеийчас зондеркомандер организуем и в печки себя засунем. а то что то забывается холокост наш.

      вы с утра коньяк уже перестали пить?
      Маки Авелльевич
      1. Anarchist Сегодня, 09:09
        В этом и Заключается ваш сионизм: во времена холокоста погибло больше славян, чем евреев! Но почему-то ассоциируется только с евреями...
        Anarchist
        1. Krasnodar Сегодня, 09:19
          Цитата: Anarchist
          В этом и Заключается ваш сионизм: во времена холокоста погибло больше славян, чем евреев! Но почему-то ассоциируется только с евреями...

          Потому что нигде никто о славянском геноциде не говорит. Ни славянские диаспоры в странах Запада, ни политики на уровне МИДа и выше, да и музеев геноцида в собственно славянских странах крайне мало и посещаемость их довольно низка.
          При чем тут евреи, мне не понятно.
          Krasnodar
          1. Anarchist Сегодня, 09:27
            Дружище, это потому, что не хочется унижаться и плакать - вот, нас обижают...
            Мы гордый и сильный народ! Мы избежали истребления за счёт своей силы, а не из-за чужой милости!
            Придёт время и гегемонии запада придёт конец. Тогда все вспомнят о сильных и справедливых Русских! И всем воздастся по делам...
            Очень надеюсь, что при моей жизни!
            Anarchist
      2. starogil Сегодня, 09:10
        Теодор Герцль, считающийся праотцем современного сионизма. Именно он назвал антисемитизм... «движением, полезным для развития еврейской индивидуальности».
        Развивайся, совершенствуйся, таки.
        starogil
        1. Бродяга1812 Сегодня, 09:17
          Мысль не нова. Любое действие равно силе противодействия. Ещё Тацит писал,что евреи не были похожими на других и ( это самое главное!) не хотели быть на других похожими.И не хотим. Антисемитизм ,четко по Дарвину , способствовал выживанию самых жизнеспособных во враждебном окружении.
          Бродяга1812
          1. Соломон Кейн Сегодня, 09:27
            самых жизнеспособных

            я бы сказал самые приспособленные под внешние условия причем,как в физическом смысле, так и в социальном аспекте..
            Не хочу приводить аналогию, дабы не прослыть ксенофобом....
            Соломон Кейн
      3. HAM Сегодня, 09:12
        Ну вот, без хамства не обошлось...
        HAM
  4. Segel Сегодня, 09:05
    "Напомним, поводом для протестов стало вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства."
    Да ладно,там через день такие протесты.Ничего нового.
    Segel
  5. Бродяга1812 Сегодня, 09:13
    Не будут арабы пытаться устраивать массовые беспорядки- не будут страдать. А так ,как говаривал герой кинокомедии Гайдая- главврач психиатрической больницы: " Просит- примем!".
    Бродяга1812
  6. Евродав Сегодня, 09:18
    Цитата: Маки Авелльевич
    Цитата: HAM
    .А вообще то возникает впечатление,что антисемитизм подогревают именно евреи,что бы мир не забыл какие они несчастные.


    ну да, сеийчас зондеркомандер организуем и в печки себя засунем. а то что то забывается холокост наш.

    вы с утра коньяк уже перестали пить?

    Про печки вы зря, уже всё опровергнуто учеными давно... Вы еще про мыло начните... И никакого холокоста, только обман, что в принципе, присущ вашей братии...
    Евродав
    1. Ажылдаптыр Сегодня, 09:26
      Не обманешь- не наживешься.
      Т.е.гешефт не сделаешь.
      Ажылдаптыр
  7. Маки Авелльевич Сегодня, 09:27
    Цитата: Евродав
    ... И никакого холокоста, только обман, что в принципе, присущ вашей братии...


    Маки Авелльевич
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