11:15 10 декабря

Универсальное огневое сооружение (УОС) «Горчак»

К лучшим огневым фортификационным сооружениям можно отнести те, которые требуют меньшего времени и средств на возведение, малозаметны на местности и способны внезапно открыть эффективный огонь по атакующему противнику.

В системе долговременной и полевой фортификации уже давно находят реализацию два направления — небольшие транспортабельные огневые сооружения, быстро устанавливаемые на позиции, и скрытные сооружения.

Универсальное огневое сооружение (УОС) «Горчак»



«ГОРЧАК» В РАЗРАБОТКЕ

В 1990 году в ЦНИИ Точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, г. Климовск Московской области) была открыта опытно-конструкторская работа по «установке для огневых фортификационных сооружений с механическим приводом управления штатного оружия». ОКР получила шифр «Горчак», руководил ею ведущий инженер-конструктор В. И. Алтунин. Речь шла о создании быстро возводимого огневого сооружения с готовым «боевым отделением» в виде скрывающегося бронированного укрытия, несущего комплекс вооружения для борьбы с различными целями, включая низколетящие воздушные. В 1996 году установка была принята на вооружение под обозначением «универсальное огневое сооружение скрывающегося типа», сохранив по традиции и шифр ОКР «Горчак». Серийное производство установки организовало ОАО «Мотовилихинские заводы» (г. Пермь) — ранее оно уже выпускало опытные образцы «Горчак» по документации ЦНИИТОЧМАШ.

«ГОРЧАК» В РАЗРЕЗЕ

Универсальное огневое сооружение (УОС) «Горчак» предназначено для оперативного возведения оборонительных полос, фортификационного оснащения укрепленных районов, блокпостов, приграничных зон, организации рубежей охраны важных объектов (например — точек РВСН).

Основой двухместного огневого сооружения служит цилиндрическое основание, снабженное герметичными дверьми. В верхней части находится блок вооружения, закрепленный под откидывающейся бронированной крышкой, и наблюдательные приборы. В блоке вооружения укомплектованы различные типы оружия — автоматическое «противопехотное» оружие настильного (пулеметы) и настильно-навесного (автоматический гранатомет) огня, оружие для борьбы с легкобронированными наземными и низколетящими воздушными целями (крупнокалиберный пулемет), управляемое ракетное противотанковое оружие (ПТРК). В представленном варианте УОС «Горчак» несет в качающемся бронированном блоке:

— 12,7-мм крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7 (боевая скорострельность до 200 выстр./мин, боекомплект 480 патронов),
— 7,62-мм пулемет ПКМ (боевая скорострельность 250 выстр./мин, боекомплект 1700 патронов),
— 30-мм автоматический гранатомет АГС-17 (темп стрельбы — до 400 выстр./мин, боекомплект 360 выстрелов),
— пусковая установка 9П135М для противотанковых управляемых ракет 9М111 («Фагот»), 9М113 («Конкурс»), 9К113М («Конкурс-М») — все с полуавтоматической системой управления по проводам. Боекомплект — четыре ПТУР в ТПК.

Каждый из этих образцов вооружения достоин отдельного рассмотрения. Здесь же достаточно сказать, что такой набор позволяет УОС вести борьбу:
— с открытой, залегшей и окопавшейся живой силой противника на дальностях до 2000 м,
— с легкобронированными целями на дальностях до 2000 м,
— с танками и бронемашинами на дальностях от 70 до 4000 м,
— с атакующими самолетами и вертолетами на дальностях до 1500 м.

Под блоком вооружения находятся рабочие места для расчета. Комплекс приборов позволяет расчету вести постоянное наблюдение за полем боя, своевременно обнаруживать и идентифицировать цели.

«ГОРЧАК» НА ПОЗИЦИИ

УОС «Горчак» транспортабельно, перевозится автомобилями типа ЗИЛ-130 (одна УОС) или KAMA3-4310 (две УОС), железнодорожным транспортом. Для установки УОС на выбранной позиции с помощью инженерной землеройной машины в грунте готовится цилиндрическое углубление глубиной 2,0 м и диаметром 2,5 м с примыкающей перекрытой траншеей для входа в УОС расчета. В скрытом положении блок вооружения находится в опущенном положении, люк в крыше сооружения прикрыт броневой крышкой. Высота сооружения над грунтом при этом не превышает 150 мм, что делает его малозаметным, при применении несложных мер маскировки — практически незаметным на местности для наземного и воздушного наблюдения. При переводе в боевое положение верхняя крышка УОС открывается, блок вооружения поднимается вверх — установка готова к открытию огня.

Высота сооружения над поверхностью грунта в боевом положении увеличивается до 600 мм. УОС характеризуется сочетанием усиленной защиты и улучшенных условий обитаемости для боевого расчета. Бронированная крышка выдерживает прямое попадание артиллерийского снаряда полевого орудия. Однако наибольшую защиту дает малая заметность сооружения. Управление оружием — дистанционное, с использованием перископических смотровых блоков, приборов прицеливания и наведения, оба номера расчета постоянно находятся ниже уровня грунта. Сочетание транспортабельности и схемы скрывающейся установки придало сооружению новое качество — возможность оперативного создания системы обороны без значительных временных затрат, передислокации с помощью автомобильного или железнодорожного транспорта. УОС «Горчак» может использоваться и как часть более солидного заглубленного долговременного огневого сооружения.
Автор: Роман Алексеев
Первоисточник: http://warfor.me


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Комментарии 14

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  1. Чичиков Сегодня, 06:44
    Даже не думал, что после развала Союза, остались прагматики, которые считают, что оснащенные современными технологиями УРы будут востребованы и в будущих войнах. Хороший аппарат.
    Чичиков
    1. Chertt Сегодня, 06:56
      Цитата: Чичиков
      что оснащенные современными технологиями УРы будут востребованы

      Выглядит эффектно. И ТТХ впечатляющие. Не вполне понятна область применения
      Chertt
      1. Чичиков Сегодня, 07:01
        Цитата: Chertt
        Не вполне понятна область применения

        На границах России еще достаточно "узких" мест, которые, как и в Союзе, можно прикрывать укрепрайонами. А АЭС, мосты и т.д, - есть где усилить оборону.
        Чичиков
        1. Chertt Сегодня, 07:25
          В таких "узких местах" ставят КПП, если есть необходимость ДОТы или другие оборонительные строения. Дешевле, практичнее и значительно более комфортабельно. Я так понимаю. (УОС) «Горчак» предназначен для, быстрого развертывания, неожиданного для противника.
          Chertt
          1. san4es Сегодня, 09:18
            Цитата: Chertt
            В таких "узких местах" ставят КПП, если есть необходимость ДОТы или другие оборонительные строения.

            УОС и есть приспасоба для ДОТа


            как крышка
            san4es
      2. Razvedka_Boem Сегодня, 07:41
        Не вполне понятна область применения

        Т.к. бронезащита вряд ли больше 50 мм, то скорее всего, ниша применения - скрыты огневые точки для обороны и охраны аэродромов, военных баз и пр.
        Razvedka_Boem
    2. san4es Сегодня, 09:27
      Цитата: Чичиков
      оснащенные современными технологиями УРы будут востребованы и в будущих войнах. Хороший аппарат.

      ...А в нынешних, попроще
      Минобороны доставило бойцам Украины на Донбасс специальные бункера для возведения "огневых точек", потратив на них приличную сумму денег


      ...но:
      но несложный эксперимент бойцов 128-й бригады показал, что они легко простреливаются табельным оружием.
      Один такой бункер стоит около 44 тысяч гривен, однако тест показал что его легко простреливают из пулемета Калашникова 7.62 и автомата АК 74. Кроме того, за такие эксперименты бойцам угрожает трибунал, сообщает общественный активист и волонтер Людмила Бандурчак в Фейсбук.

      san4es
  2. tchoni Сегодня, 07:04
    Интересно, а в Ичкерии их использовали?
    tchoni
  3. Витас Сегодня, 07:08
    Не плохо конечно, но найдет ли это применение в современной войне? На Курилах, Перекопе танки закапывали... башни отдельно
    Витас
    1. igordok Сегодня, 10:31
      Цитата: Витас
      На Курилах, Перекопе танки закапывали... башни отдельно

      На границах с Китаем и Финляндией ( а может и еще) ставили кривоствольные пулеметы, БУК -башенная установка кривоствольная.
      igordok
  4. andrewkor Сегодня, 07:14
    Горчак развитие на новом уровне идей и разработок 19 века: броневых кареток Шумана,скрывающиеся установки Фабрициуса(РоссияРоссия,1910г.)
    andrewkor
  5. Николай Р-ПМ Сегодня, 07:49
    Интересно как обеспечивается питание электроприводов? У каждого изделия автономное или от центрального генератора по кабелям. Учитывая небольшие габариты обитаемого пространства я больше за второй вариант
    Николай Р-ПМ
  6. Strashila Сегодня, 08:16
    Замечательная основа для построения вооруженной платформы... главное готовый боевой модуль. Его не обязательно врывать в грунт... если возможно, то добавить систему стабилизации... ставить на речные и морские суда, в бронекапсулах на ждплатформах. С делать бронированное контейнерное исполнение с возможностью навески экранов и прочих систем защиты... хочешь, снял... стационарный пост... хочешь вози. И сделать двойную крышку... чтоб прикрывала с обеих сторон по бокам.
    Strashila
  7. ROM1077 Сегодня, 09:19
    на границе с таджикистаном их поставить там наркотрафик идет с бронеколпаком они не договорятся....
    ROM1077
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