К лучшим огневым фортификационным сооружениям можно отнести те, которые требуют меньшего времени и средств на возведение, малозаметны на местности и способны внезапно открыть эффективный огонь по атакующему противнику.В системе долговременной и полевой фортификации уже давно находят реализацию два направления — небольшие транспортабельные огневые сооружения, быстро устанавливаемые на позиции, и скрытные сооружения.В 1990 году в ЦНИИ Точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, г. Климовск Московской области) была открыта опытно-конструкторская работа по «установке для огневых фортификационных сооружений с механическим приводом управления штатного оружия». ОКР получила шифр «Горчак», руководил ею ведущий инженер-конструктор В. И. Алтунин. Речь шла о создании быстро возводимого огневого сооружения с готовым «боевым отделением» в виде скрывающегося бронированного укрытия, несущего комплекс вооружения для борьбы с различными целями, включая низколетящие воздушные. В 1996 году установка была принята на вооружение под обозначением «универсальное огневое сооружение скрывающегося типа», сохранив по традиции и шифр ОКР «Горчак». Серийное производство установки организовало ОАО «Мотовилихинские заводы» (г. Пермь) — ранее оно уже выпускало опытные образцы «Горчак» по документации ЦНИИТОЧМАШ.Универсальное огневое сооружение (УОС) «Горчак» предназначено для оперативного возведения оборонительных полос, фортификационного оснащения укрепленных районов, блокпостов, приграничных зон, организации рубежей охраны важных объектов (например — точек РВСН).Основой двухместного огневого сооружения служит цилиндрическое основание, снабженное герметичными дверьми. В верхней части находится блок вооружения, закрепленный под откидывающейся бронированной крышкой, и наблюдательные приборы. В блоке вооружения укомплектованы различные типы оружия — автоматическое «противопехотное» оружие настильного (пулеметы) и настильно-навесного (автоматический гранатомет) огня, оружие для борьбы с легкобронированными наземными и низколетящими воздушными целями (крупнокалиберный пулемет), управляемое ракетное противотанковое оружие (ПТРК). В представленном варианте УОС «Горчак» несет в качающемся бронированном блоке:— 12,7-мм крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7 (боевая скорострельность до 200 выстр./мин, боекомплект 480 патронов),— 7,62-мм пулемет ПКМ (боевая скорострельность 250 выстр./мин, боекомплект 1700 патронов),— 30-мм автоматический гранатомет АГС-17 (темп стрельбы — до 400 выстр./мин, боекомплект 360 выстрелов),— пусковая установка 9П135М для противотанковых управляемых ракет 9М111 («Фагот»), 9М113 («Конкурс»), 9К113М («Конкурс-М») — все с полуавтоматической системой управления по проводам. Боекомплект — четыре ПТУР в ТПК.Каждый из этих образцов вооружения достоин отдельного рассмотрения. Здесь же достаточно сказать, что такой набор позволяет УОС вести борьбу:— с открытой, залегшей и окопавшейся живой силой противника на дальностях до 2000 м,— с легкобронированными целями на дальностях до 2000 м,— с танками и бронемашинами на дальностях от 70 до 4000 м,— с атакующими самолетами и вертолетами на дальностях до 1500 м.Под блоком вооружения находятся рабочие места для расчета. Комплекс приборов позволяет расчету вести постоянное наблюдение за полем боя, своевременно обнаруживать и идентифицировать цели.УОС «Горчак» транспортабельно, перевозится автомобилями типа ЗИЛ-130 (одна УОС) или KAMA3-4310 (две УОС), железнодорожным транспортом. Для установки УОС на выбранной позиции с помощью инженерной землеройной машины в грунте готовится цилиндрическое углубление глубиной 2,0 м и диаметром 2,5 м с примыкающей перекрытой траншеей для входа в УОС расчета. В скрытом положении блок вооружения находится в опущенном положении, люк в крыше сооружения прикрыт броневой крышкой. Высота сооружения над грунтом при этом не превышает 150 мм, что делает его малозаметным, при применении несложных мер маскировки — практически незаметным на местности для наземного и воздушного наблюдения. При переводе в боевое положение верхняя крышка УОС открывается, блок вооружения поднимается вверх — установка готова к открытию огня.Высота сооружения над поверхностью грунта в боевом положении увеличивается до 600 мм. УОС характеризуется сочетанием усиленной защиты и улучшенных условий обитаемости для боевого расчета. Бронированная крышка выдерживает прямое попадание артиллерийского снаряда полевого орудия. Однако наибольшую защиту дает малая заметность сооружения. Управление оружием — дистанционное, с использованием перископических смотровых блоков, приборов прицеливания и наведения, оба номера расчета постоянно находятся ниже уровня грунта. Сочетание транспортабельности и схемы скрывающейся установки придало сооружению новое качество — возможность оперативного создания системы обороны без значительных временных затрат, передислокации с помощью автомобильного или железнодорожного транспорта. УОС «Горчак» может использоваться и как часть более солидного заглубленного долговременного огневого сооружения.