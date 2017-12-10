Универсальное огневое сооружение (УОС) «Горчак»
К лучшим огневым фортификационным сооружениям можно отнести те, которые требуют меньшего времени и средств на возведение, малозаметны на местности и способны внезапно открыть эффективный огонь по атакующему противнику.
В системе долговременной и полевой фортификации уже давно находят реализацию два направления — небольшие транспортабельные огневые сооружения, быстро устанавливаемые на позиции, и скрытные сооружения.
«ГОРЧАК» В РАЗРАБОТКЕ
В 1990 году в ЦНИИ Точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, г. Климовск Московской области) была открыта опытно-конструкторская работа по «установке для огневых фортификационных сооружений с механическим приводом управления штатного оружия». ОКР получила шифр «Горчак», руководил ею ведущий инженер-конструктор В. И. Алтунин. Речь шла о создании быстро возводимого огневого сооружения с готовым «боевым отделением» в виде скрывающегося бронированного укрытия, несущего комплекс вооружения для борьбы с различными целями, включая низколетящие воздушные. В 1996 году установка была принята на вооружение под обозначением «универсальное огневое сооружение скрывающегося типа», сохранив по традиции и шифр ОКР «Горчак». Серийное производство установки организовало ОАО «Мотовилихинские заводы» (г. Пермь) — ранее оно уже выпускало опытные образцы «Горчак» по документации ЦНИИТОЧМАШ.
«ГОРЧАК» В РАЗРЕЗЕ
Универсальное огневое сооружение (УОС) «Горчак» предназначено для оперативного возведения оборонительных полос, фортификационного оснащения укрепленных районов, блокпостов, приграничных зон, организации рубежей охраны важных объектов (например — точек РВСН).
Основой двухместного огневого сооружения служит цилиндрическое основание, снабженное герметичными дверьми. В верхней части находится блок вооружения, закрепленный под откидывающейся бронированной крышкой, и наблюдательные приборы. В блоке вооружения укомплектованы различные типы оружия — автоматическое «противопехотное» оружие настильного (пулеметы) и настильно-навесного (автоматический гранатомет) огня, оружие для борьбы с легкобронированными наземными и низколетящими воздушными целями (крупнокалиберный пулемет), управляемое ракетное противотанковое оружие (ПТРК). В представленном варианте УОС «Горчак» несет в качающемся бронированном блоке:
— 12,7-мм крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7 (боевая скорострельность до 200 выстр./мин, боекомплект 480 патронов),
— 7,62-мм пулемет ПКМ (боевая скорострельность 250 выстр./мин, боекомплект 1700 патронов),
— 30-мм автоматический гранатомет АГС-17 (темп стрельбы — до 400 выстр./мин, боекомплект 360 выстрелов),
— пусковая установка 9П135М для противотанковых управляемых ракет 9М111 («Фагот»), 9М113 («Конкурс»), 9К113М («Конкурс-М») — все с полуавтоматической системой управления по проводам. Боекомплект — четыре ПТУР в ТПК.
Каждый из этих образцов вооружения достоин отдельного рассмотрения. Здесь же достаточно сказать, что такой набор позволяет УОС вести борьбу:
— с открытой, залегшей и окопавшейся живой силой противника на дальностях до 2000 м,
— с легкобронированными целями на дальностях до 2000 м,
— с танками и бронемашинами на дальностях от 70 до 4000 м,
— с атакующими самолетами и вертолетами на дальностях до 1500 м.
Под блоком вооружения находятся рабочие места для расчета. Комплекс приборов позволяет расчету вести постоянное наблюдение за полем боя, своевременно обнаруживать и идентифицировать цели.
«ГОРЧАК» НА ПОЗИЦИИ
УОС «Горчак» транспортабельно, перевозится автомобилями типа ЗИЛ-130 (одна УОС) или KAMA3-4310 (две УОС), железнодорожным транспортом. Для установки УОС на выбранной позиции с помощью инженерной землеройной машины в грунте готовится цилиндрическое углубление глубиной 2,0 м и диаметром 2,5 м с примыкающей перекрытой траншеей для входа в УОС расчета. В скрытом положении блок вооружения находится в опущенном положении, люк в крыше сооружения прикрыт броневой крышкой. Высота сооружения над грунтом при этом не превышает 150 мм, что делает его малозаметным, при применении несложных мер маскировки — практически незаметным на местности для наземного и воздушного наблюдения. При переводе в боевое положение верхняя крышка УОС открывается, блок вооружения поднимается вверх — установка готова к открытию огня.
Высота сооружения над поверхностью грунта в боевом положении увеличивается до 600 мм. УОС характеризуется сочетанием усиленной защиты и улучшенных условий обитаемости для боевого расчета. Бронированная крышка выдерживает прямое попадание артиллерийского снаряда полевого орудия. Однако наибольшую защиту дает малая заметность сооружения. Управление оружием — дистанционное, с использованием перископических смотровых блоков, приборов прицеливания и наведения, оба номера расчета постоянно находятся ниже уровня грунта. Сочетание транспортабельности и схемы скрывающейся установки придало сооружению новое качество — возможность оперативного создания системы обороны без значительных временных затрат, передислокации с помощью автомобильного или железнодорожного транспорта. УОС «Горчак» может использоваться и как часть более солидного заглубленного долговременного огневого сооружения.
В системе долговременной и полевой фортификации уже давно находят реализацию два направления — небольшие транспортабельные огневые сооружения, быстро устанавливаемые на позиции, и скрытные сооружения.
«ГОРЧАК» В РАЗРАБОТКЕ
В 1990 году в ЦНИИ Точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, г. Климовск Московской области) была открыта опытно-конструкторская работа по «установке для огневых фортификационных сооружений с механическим приводом управления штатного оружия». ОКР получила шифр «Горчак», руководил ею ведущий инженер-конструктор В. И. Алтунин. Речь шла о создании быстро возводимого огневого сооружения с готовым «боевым отделением» в виде скрывающегося бронированного укрытия, несущего комплекс вооружения для борьбы с различными целями, включая низколетящие воздушные. В 1996 году установка была принята на вооружение под обозначением «универсальное огневое сооружение скрывающегося типа», сохранив по традиции и шифр ОКР «Горчак». Серийное производство установки организовало ОАО «Мотовилихинские заводы» (г. Пермь) — ранее оно уже выпускало опытные образцы «Горчак» по документации ЦНИИТОЧМАШ.
«ГОРЧАК» В РАЗРЕЗЕ
Универсальное огневое сооружение (УОС) «Горчак» предназначено для оперативного возведения оборонительных полос, фортификационного оснащения укрепленных районов, блокпостов, приграничных зон, организации рубежей охраны важных объектов (например — точек РВСН).
Основой двухместного огневого сооружения служит цилиндрическое основание, снабженное герметичными дверьми. В верхней части находится блок вооружения, закрепленный под откидывающейся бронированной крышкой, и наблюдательные приборы. В блоке вооружения укомплектованы различные типы оружия — автоматическое «противопехотное» оружие настильного (пулеметы) и настильно-навесного (автоматический гранатомет) огня, оружие для борьбы с легкобронированными наземными и низколетящими воздушными целями (крупнокалиберный пулемет), управляемое ракетное противотанковое оружие (ПТРК). В представленном варианте УОС «Горчак» несет в качающемся бронированном блоке:
— 12,7-мм крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7 (боевая скорострельность до 200 выстр./мин, боекомплект 480 патронов),
— 7,62-мм пулемет ПКМ (боевая скорострельность 250 выстр./мин, боекомплект 1700 патронов),
— 30-мм автоматический гранатомет АГС-17 (темп стрельбы — до 400 выстр./мин, боекомплект 360 выстрелов),
— пусковая установка 9П135М для противотанковых управляемых ракет 9М111 («Фагот»), 9М113 («Конкурс»), 9К113М («Конкурс-М») — все с полуавтоматической системой управления по проводам. Боекомплект — четыре ПТУР в ТПК.
Каждый из этих образцов вооружения достоин отдельного рассмотрения. Здесь же достаточно сказать, что такой набор позволяет УОС вести борьбу:
— с открытой, залегшей и окопавшейся живой силой противника на дальностях до 2000 м,
— с легкобронированными целями на дальностях до 2000 м,
— с танками и бронемашинами на дальностях от 70 до 4000 м,
— с атакующими самолетами и вертолетами на дальностях до 1500 м.
Под блоком вооружения находятся рабочие места для расчета. Комплекс приборов позволяет расчету вести постоянное наблюдение за полем боя, своевременно обнаруживать и идентифицировать цели.
«ГОРЧАК» НА ПОЗИЦИИ
УОС «Горчак» транспортабельно, перевозится автомобилями типа ЗИЛ-130 (одна УОС) или KAMA3-4310 (две УОС), железнодорожным транспортом. Для установки УОС на выбранной позиции с помощью инженерной землеройной машины в грунте готовится цилиндрическое углубление глубиной 2,0 м и диаметром 2,5 м с примыкающей перекрытой траншеей для входа в УОС расчета. В скрытом положении блок вооружения находится в опущенном положении, люк в крыше сооружения прикрыт броневой крышкой. Высота сооружения над грунтом при этом не превышает 150 мм, что делает его малозаметным, при применении несложных мер маскировки — практически незаметным на местности для наземного и воздушного наблюдения. При переводе в боевое положение верхняя крышка УОС открывается, блок вооружения поднимается вверх — установка готова к открытию огня.
Высота сооружения над поверхностью грунта в боевом положении увеличивается до 600 мм. УОС характеризуется сочетанием усиленной защиты и улучшенных условий обитаемости для боевого расчета. Бронированная крышка выдерживает прямое попадание артиллерийского снаряда полевого орудия. Однако наибольшую защиту дает малая заметность сооружения. Управление оружием — дистанционное, с использованием перископических смотровых блоков, приборов прицеливания и наведения, оба номера расчета постоянно находятся ниже уровня грунта. Сочетание транспортабельности и схемы скрывающейся установки придало сооружению новое качество — возможность оперативного создания системы обороны без значительных временных затрат, передислокации с помощью автомобильного или железнодорожного транспорта. УОС «Горчак» может использоваться и как часть более солидного заглубленного долговременного огневого сооружения.
Автор: Роман АлексеевПервоисточник: http://warfor.me
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