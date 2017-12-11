Американская роль России: «мальчик для битья»
Всякий раз, когда Америка попадает в кризис, Россия оказывается «мальчиком для битья», полагает известный историк Иван Курилла.
Иван Курилла — профессор-историк, доктор наук, сотрудник Европейского университета (Санкт-Петербург), специалист в области американо-российских отношений. В последней своей статье, опубликованной на английском языке в газете «Вашингтон Пост», он рассказал о «старой истории», которая повторяется всякий раз, когда США попадают в полосу кризиса: в таком случае Россия всегда оказывается в роли «мальчика для битья».
Русские наблюдают за скандалом по поводу «вмешательства» России в американские выборы 2016 года со смешанным чувством, в котором присутствуют и гордость, и негодование, и сожаление, считает учёный. Специалисту в сфере американо-российских отношений антироссийский поток сообщений в средствах массовой информации напоминает старую историю, которая снова и снова повторяется: когда Америка находится в кризисе, Россия превращается «в готового мальчика для битья».
Сторонники президента Владимира Путина гордятся великими достижениями российского государства и его могущественным лидером, который при помощи «мудрого и хитрого» плана сумел повлиять даже на выборы президента США. Государственные пропагандисты отрицают все обвинения в предвыборных ухищрениях и в то же время используют «одержимость Россией» для восхваления успехов Путина, этого лидера «мирового уровня».
Российских либеральных критиков путинского режима та же самая причина огорчает. Они считают, что американские СМИ и американский политический класс намного завышают влияние Путина. По мнению российских либералов, эта «навязчивая идея Америки» второй год подряд лишь усиливает угасающую популярность Путина «у него дома». Также либералы обеспокоены тем, что этот уязвимый образ американской политической системы способствует антидемократическим идеям и соответствующей риторике в России.
Все это очень важно для России, поскольку «внутренняя политика давно связана с отношениями Москвы и Вашингтона». Периоды растущего сотрудничества между США и Россией обычно совпадали с либерализацией политики в стране, в то время как каждая волна враждебности находила своих жертв среди русских либералов и отменяла их демократическую повестку дня. Ущерб, нанесённый американо-российским отношениям в долгосрочной перспективе, вызывает сожаление «у прозападных русских».
Большинство россиян (и из тех, кто выступает против режима Путина, и из тех, кто предан Путину), продолжает историк, просто не понимает, почему тон американских СМИ оказался «настолько антироссийским». Если беспокойство касается делишек команды Трампа, то зачем «демонизировать Россию»?
Здесь, в России, многие сравнивают то, что якобы произошло на выборах в США, с предполагаемым вмешательством Америки в выборы в России. Для многих российских либералов сегодняшние сообщения о расследованиях оживляют историю протестов 2012 года, направленных против фальсификации результатов выборов в России. Государственная пропаганда в то время маргинализировала лидеров протеста, связав их с американскими дипломатами. Имела место и демонизация Америки. Майкл Макфол, тогдашний посол США в России, как раз оказался «жертвой этой пропагандистской кампании». В 2017 году бумеранг вернулся в виде шумного общественного резонанса в отношении посла России Сергея Кисляка. Российские либералы сочли это «зеркальным отражением» тех событий.
Рассматривая историю американо-российских отношений, историк находит в прошлом несколько случаев, похожих на то, что происходит теперь. У холодной войны были свои взлёты и падения, указывает автор. После периода разрядки и ослабления напряжённости (первая половина 1970-х годов) возникли новые конфликты, которые пришлись на период второй половины указанного десятилетия. До того, как Советский Союз отправил контингент в Афганистан (1979 год), президент Джимми Картер позволил себе серьёзную критику в адрес Москвы. Причиной стали «нарушения прав человека». С позиции «морального превосходства Америки» он призвал атаковать старого соперника по холодной войне — и это в тот самый момент, когда мировое сияние Америки сильно потускнело из-за войны во Вьетнаме и скандала «Уотергейт». Главной же целью Картера (и затем Рейгана) было восстановление «американской гордости». Россия же использовалась обоими президентами как прокладка.
За целое столетие до мистера Картера американцы пережили очередной кризис идентичности: это было в эпоху после Гражданской войны и периода восстановления. Доверие к американскому моральному лидерству тогда было подорвано. Публикация Джорджем Кеннаном своей книги о русской царской системе ссыльных в Сибири (не путайте этого Кеннана с последним дипломатом эпохи холодной войны, Джорджем Ф. Кеннаном, дальним родственником первого) в 1891 году открыла американцам возможность осуждения «русского деспотизма». Они могли сравнить!
Несомненно, царскую Россию, Советский Союз и современную Россию нужно критиковать за её «коррумпированную политическую систему и нарушения прав человека», продолжает автор. Однако нельзя игнорировать тот факт, что американские дебаты о России и интенсивность соответствующего дискурса не объяснишь одними только действиями Москвы.
«Российская тема поднимается в американском обществе только при условиях внутренних кризисов; Россия изображается либо как угрожающий источник смут на внутреннем фронте, либо как какая-то сила низшего уровня, которая заслуживает нотаций от превосходящих её американцев», — иронизирует Курилла.
Оба описанных образа занимают центральное место в поддержании доверия Америки к своей исторической миссии — мирового лидера демократии. Американцы, как однажды заметил теолог Р. Нибур, любят примерять на себя одёжки «воспитателей человечества».
Рассматривая нынешнюю «американскую одержимость Россией», надо отметить, что Россия снова используется во внутренней борьбе в США в качестве мальчика для битья. Многие американцы «явно презирают Трампа», замечает Курилла. Они находят его «каким-то неамериканским», поскольку его позиция и его внешность «противоречат их пониманию того, что значит быть американским лидером». Скандал на тему «сговора» — удобный повод для их подозрений.
Другие американцы просто считают это хорошим инструментом давления на «непредсказуемого президента». Встречи команды Трампа с русскими, будь они совершенно невинными, позволили критикам укрепить «демонический образ России».
То, что произошло и что ещё произойдёт с мистером Трампом, является «в полной мере американским вопросом», который «имеет очень мало общего с Россией».
В этом смысле историка беспокоит влияние недавней кампании в СМИ и политической риторики на российско-американские отношения. Краткосрочные результаты этой истории уже очевидны: общественное мнение, основывающееся на подозрениях, не позволит Д. Трампу сделать какого-либо шага к улучшению отношений между двумя странами или договориться о компромиссе по злободневным вопросам (например, по вопросам ядерных вооружений или европейской безопасности).
Долгосрочные же последствия куда более серьёзны: возрождение образа «демонической России», угрожающей политической системе США, чувство уязвимости и слабости американской демократии по отношению к авторитарным претендентам на влияние и, наконец, «отказ понять проблемы России» даже в том случае, если Россия действует рационально.
Образ «угрожающей» России будет отравлять будущее двусторонних отношений и после того, как Трамп и Путин «станут историей». Призраки нынешней враждебности по отношению к России могут опять возникнуть тогда, когда в Америке разразится очередной кризис, который снова потребует «козла отпущения».
Известный историк ясно и однозначно высказался на удручающую тему. Международные скандалы, которые нынче испортили отношения между Вашингтоном и Москвой, имеют давнюю «традицию». (Употребим именно это слово, несмотря на то, что писатель Солоухин велел понимать традицию исключительно в хорошем смысле.) И такая «традиция» отравит не только отношения текущего периода, когда в США и в России правят определённые президенты и задают тон определённые элиты, но, при взаимной «демонизации» и при «зеркальных» ответах, протянется и в будущее, наложит отпечаток на отношения в долгосрочной перспективе.
В таком случае новая холодная война продлится, как и старая, целые десятилетия, несмотря на то, что былой идеологической основы под ней быть не может. Русские под водительством Кремля давно уже не навязывают планете коммунизм — напротив, глядя на США, они «создали» у себя дичайший капитализм олигархического толка. Тезисы Рейгана об империи зла и его же пророчество о крахе коммунизме будут, таким образом, неуместны в борьбе. Однако американцы, эти мировые «воспитатели», всё равно намерены читать «нотации» тем, у кого неладно с «правами человека» или со свободой слова. Повод найдётся!
И если в США будут продолжаться внутренние дрязги и распри, то Россия останется назначенным «мальчиком для битья». Чем это может окончиться в наше печальное время, когда развязана новая гонка вооружений?
Иван Курилла — профессор-историк, доктор наук, сотрудник Европейского университета (Санкт-Петербург), специалист в области американо-российских отношений. В последней своей статье, опубликованной на английском языке в газете «Вашингтон Пост», он рассказал о «старой истории», которая повторяется всякий раз, когда США попадают в полосу кризиса: в таком случае Россия всегда оказывается в роли «мальчика для битья».
Русские наблюдают за скандалом по поводу «вмешательства» России в американские выборы 2016 года со смешанным чувством, в котором присутствуют и гордость, и негодование, и сожаление, считает учёный. Специалисту в сфере американо-российских отношений антироссийский поток сообщений в средствах массовой информации напоминает старую историю, которая снова и снова повторяется: когда Америка находится в кризисе, Россия превращается «в готового мальчика для битья».
Сторонники президента Владимира Путина гордятся великими достижениями российского государства и его могущественным лидером, который при помощи «мудрого и хитрого» плана сумел повлиять даже на выборы президента США. Государственные пропагандисты отрицают все обвинения в предвыборных ухищрениях и в то же время используют «одержимость Россией» для восхваления успехов Путина, этого лидера «мирового уровня».
Российских либеральных критиков путинского режима та же самая причина огорчает. Они считают, что американские СМИ и американский политический класс намного завышают влияние Путина. По мнению российских либералов, эта «навязчивая идея Америки» второй год подряд лишь усиливает угасающую популярность Путина «у него дома». Также либералы обеспокоены тем, что этот уязвимый образ американской политической системы способствует антидемократическим идеям и соответствующей риторике в России.
Все это очень важно для России, поскольку «внутренняя политика давно связана с отношениями Москвы и Вашингтона». Периоды растущего сотрудничества между США и Россией обычно совпадали с либерализацией политики в стране, в то время как каждая волна враждебности находила своих жертв среди русских либералов и отменяла их демократическую повестку дня. Ущерб, нанесённый американо-российским отношениям в долгосрочной перспективе, вызывает сожаление «у прозападных русских».
Большинство россиян (и из тех, кто выступает против режима Путина, и из тех, кто предан Путину), продолжает историк, просто не понимает, почему тон американских СМИ оказался «настолько антироссийским». Если беспокойство касается делишек команды Трампа, то зачем «демонизировать Россию»?
Здесь, в России, многие сравнивают то, что якобы произошло на выборах в США, с предполагаемым вмешательством Америки в выборы в России. Для многих российских либералов сегодняшние сообщения о расследованиях оживляют историю протестов 2012 года, направленных против фальсификации результатов выборов в России. Государственная пропаганда в то время маргинализировала лидеров протеста, связав их с американскими дипломатами. Имела место и демонизация Америки. Майкл Макфол, тогдашний посол США в России, как раз оказался «жертвой этой пропагандистской кампании». В 2017 году бумеранг вернулся в виде шумного общественного резонанса в отношении посла России Сергея Кисляка. Российские либералы сочли это «зеркальным отражением» тех событий.
Рассматривая историю американо-российских отношений, историк находит в прошлом несколько случаев, похожих на то, что происходит теперь. У холодной войны были свои взлёты и падения, указывает автор. После периода разрядки и ослабления напряжённости (первая половина 1970-х годов) возникли новые конфликты, которые пришлись на период второй половины указанного десятилетия. До того, как Советский Союз отправил контингент в Афганистан (1979 год), президент Джимми Картер позволил себе серьёзную критику в адрес Москвы. Причиной стали «нарушения прав человека». С позиции «морального превосходства Америки» он призвал атаковать старого соперника по холодной войне — и это в тот самый момент, когда мировое сияние Америки сильно потускнело из-за войны во Вьетнаме и скандала «Уотергейт». Главной же целью Картера (и затем Рейгана) было восстановление «американской гордости». Россия же использовалась обоими президентами как прокладка.
За целое столетие до мистера Картера американцы пережили очередной кризис идентичности: это было в эпоху после Гражданской войны и периода восстановления. Доверие к американскому моральному лидерству тогда было подорвано. Публикация Джорджем Кеннаном своей книги о русской царской системе ссыльных в Сибири (не путайте этого Кеннана с последним дипломатом эпохи холодной войны, Джорджем Ф. Кеннаном, дальним родственником первого) в 1891 году открыла американцам возможность осуждения «русского деспотизма». Они могли сравнить!
Несомненно, царскую Россию, Советский Союз и современную Россию нужно критиковать за её «коррумпированную политическую систему и нарушения прав человека», продолжает автор. Однако нельзя игнорировать тот факт, что американские дебаты о России и интенсивность соответствующего дискурса не объяснишь одними только действиями Москвы.
«Российская тема поднимается в американском обществе только при условиях внутренних кризисов; Россия изображается либо как угрожающий источник смут на внутреннем фронте, либо как какая-то сила низшего уровня, которая заслуживает нотаций от превосходящих её американцев», — иронизирует Курилла.
Оба описанных образа занимают центральное место в поддержании доверия Америки к своей исторической миссии — мирового лидера демократии. Американцы, как однажды заметил теолог Р. Нибур, любят примерять на себя одёжки «воспитателей человечества».
Рассматривая нынешнюю «американскую одержимость Россией», надо отметить, что Россия снова используется во внутренней борьбе в США в качестве мальчика для битья. Многие американцы «явно презирают Трампа», замечает Курилла. Они находят его «каким-то неамериканским», поскольку его позиция и его внешность «противоречат их пониманию того, что значит быть американским лидером». Скандал на тему «сговора» — удобный повод для их подозрений.
Другие американцы просто считают это хорошим инструментом давления на «непредсказуемого президента». Встречи команды Трампа с русскими, будь они совершенно невинными, позволили критикам укрепить «демонический образ России».
То, что произошло и что ещё произойдёт с мистером Трампом, является «в полной мере американским вопросом», который «имеет очень мало общего с Россией».
В этом смысле историка беспокоит влияние недавней кампании в СМИ и политической риторики на российско-американские отношения. Краткосрочные результаты этой истории уже очевидны: общественное мнение, основывающееся на подозрениях, не позволит Д. Трампу сделать какого-либо шага к улучшению отношений между двумя странами или договориться о компромиссе по злободневным вопросам (например, по вопросам ядерных вооружений или европейской безопасности).
Долгосрочные же последствия куда более серьёзны: возрождение образа «демонической России», угрожающей политической системе США, чувство уязвимости и слабости американской демократии по отношению к авторитарным претендентам на влияние и, наконец, «отказ понять проблемы России» даже в том случае, если Россия действует рационально.
Образ «угрожающей» России будет отравлять будущее двусторонних отношений и после того, как Трамп и Путин «станут историей». Призраки нынешней враждебности по отношению к России могут опять возникнуть тогда, когда в Америке разразится очередной кризис, который снова потребует «козла отпущения».
* * *
Известный историк ясно и однозначно высказался на удручающую тему. Международные скандалы, которые нынче испортили отношения между Вашингтоном и Москвой, имеют давнюю «традицию». (Употребим именно это слово, несмотря на то, что писатель Солоухин велел понимать традицию исключительно в хорошем смысле.) И такая «традиция» отравит не только отношения текущего периода, когда в США и в России правят определённые президенты и задают тон определённые элиты, но, при взаимной «демонизации» и при «зеркальных» ответах, протянется и в будущее, наложит отпечаток на отношения в долгосрочной перспективе.
В таком случае новая холодная война продлится, как и старая, целые десятилетия, несмотря на то, что былой идеологической основы под ней быть не может. Русские под водительством Кремля давно уже не навязывают планете коммунизм — напротив, глядя на США, они «создали» у себя дичайший капитализм олигархического толка. Тезисы Рейгана об империи зла и его же пророчество о крахе коммунизме будут, таким образом, неуместны в борьбе. Однако американцы, эти мировые «воспитатели», всё равно намерены читать «нотации» тем, у кого неладно с «правами человека» или со свободой слова. Повод найдётся!
И если в США будут продолжаться внутренние дрязги и распри, то Россия останется назначенным «мальчиком для битья». Чем это может окончиться в наше печальное время, когда развязана новая гонка вооружений?
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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