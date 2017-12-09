Перформанс в газовой камере

Бурный скандал вспыхнул вокруг выложенного в интернет ролика, где группа абсолютно голых мужчин и женщин со смехом и задорными визгами гоняются друг за другом, играя в «салочки», в помещении с бетонными стенами. Оказалось, что это – видеоперформанс под названием «Игра с бирками», организованный польским художником Артуром Жмиевским и его коллегами. И снят он в… газовой камере бывшего лагеря смерти Штуттгоф!Видео было обнародовано Краковским центром современного искусства и являлось частью выставки «Польша – Израиль – Германия. Опыт Освенцима», которая открылась в польском Кракове еще в 2015 году. Целью выставки было показать влияние нацистских лагерей смерти на публичный дискурс. Кроме того, видео было показано в музее Эстонии. Однако только сейчас стало известно, что оно было снято в газовой камере концлагеря, в котором зверским образом было уничтожено свыше 65 тысяч человек...Штуттгоф был настоящей фабрикой смерти, «прославившийся» особыми зверствами нацистов. Он расположен в 37 километрах от Данцига (нынешнего Гданьска), и был основан сразу после нападения нацистской Германии на Польшу в качестве тюрьмы для гражданского населения. Два года спустя, 1 октября 1941 года, лагерь получил статус «специального лагеря» и был подчинён гестапо Данцига.С 7 января 1942 года и до конца Второй мировой войны Штуттгоф имел статус «концентрационного лагеря первой степени». В нем не просто убивали людей, но и проводились чудовищные медицинские эксперименты, было налажено производство мыла из человеческого жира.В концлагере находилось также много узников из СССР, в том числе военнопленных солдат Красной армии. А первые советские заключенные попали в лагерь 22 июня 1941 г. Это были моряки советских торговых судов, стоявших в портах Гданьской бухты, интернированные гитлеровцами. Освободили лагерь солдаты 48-й армии 3-го Белорусского фронта 9 мая 1945 года.На волне вспыхнувшего возмущения Израильская организация переживших Холокост, Центр Симона Визенталя уже обратились к президенту Польши и потребовали объяснений. Эфраим Зурофф, историк, глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя в этой связи заявил: «Прежде всего, я думаю, что видео абсолютно отвратительное. И это оскорбление памяти всех людей, которые были убиты в газовых камерах во время Второй мировой войны нацистами. И это так возмутительно. Мы уже проверили несколько мест, где это видео было представлено. Например, в Эстонии это было показано как часть экспозиции, и мы пожаловались».Однако в самой Польше, стране, больше многих других пострадавшей от войны, появление кощунственного видеоролика, судя по всему, никаких особых протестов не вызвало. Стоит ли этому удивляться? Ведь такое происходит в государстве, где сегодня развернута целая кампания по уничтожению исторической памяти – варварски сносятся монументы советским воинам, освобождавшим Польшу от фашистов и спасавшим узников тех самых концлагерей, в газовых камерах которых польские художники устраивают теперь «перформансы».Кстати, уже упомянутый Жмиевский снял еще один фильм со сходной глумливой смысловой нагрузкой под названием «80064». Это название – лагерный номер Юзефа Тарнавы, бывшего узника Освенцима. В фильме Жмиевский уговаривает 92-летнего старика обновить тюремный номер, вытатуированный на плече. Мужчина сначала сопротивляется, но под давлением художника все же соглашается это сделать.Кощунственные перформансы в бывших концлагерях, превращенных в музеи памяти, устраивают сегодня не одни только поляки.В марте так называемая перформанс-группа в составе двух поляков, белоруса и четырех немецких граждан была арестована после того, как тоже почему-то разделась догола и приковала себя к ограде ворот бывшего нацистского лагеря Освенцим. Сделала она это после убийства нескольких овец с применением ножей.По данным местных СМИ, они снимали свои кощунственные действия с помощью беспилотника. Кроме того, участники «перформанса» водрузили белое знамя с красной надписью «любовь» на ворота концлагеря, как бы призвав таким образом к осуждению войн в мире.Фотосессии устраивают в Освенциме английские туристы. Как сообщила газета «Дейли Мейл», на снимках — жизнерадостно улыбающиеся молодые люди позируют на фоне ворот концлагеря смерти, где, по разным данным, были убиты от полутора до четырех миллионов человек. На одном из фото девушка кокетливо выставила ногу вперед, а за ней — сотни пар детской обуви, оставшейся от самых маленьких узников. Председатель Ассоциации дружбы жертв Холокоста назвала подобные снимки постыдными и аморальными. Лилиан Блэк призвала интернет-пользователей подумать о тысячах мертвых истощенных тел, прежде чем устраивать фотосессию в лагере.Однако кощунственные фотосессии в лагерях смерти и осквернение памятников павшим воинам, как видно, становятся на Западе обычной практикой. Летом за откровенные снимки у мемориала в Бухаресте пришлось оправдываться австралийской певице Ксане. Американский конгрессмен, приехав в Освенцим, не нашел ничего лучшего, как прочитать перед собравшимися лекцию… о военной мощи Америки. А в болгарском городе Пловдив неизвестные вандалы недавно осквернили знаменитый памятник советскому солдату, известному как «Алеша». Они измазали его краской и поместили оскорбительные надписи. Настоящая война советским памятникам уже давно объявлена на Украине. На днях глава МИД РФ Сергей Лавров осудил действия вандалов в Киеве, заливших в центре украинской столицы Вечный огонь цементом. Министр назвал этот инцидент неприемлемым кощунством и следствием потакания властей Украины радикально настроенным неонацистам.Увы, то, что происходит сейчас в Польше и других странах, заставляет вспомнить аналогичные случаи и в России. В мае 2016 года полиция Ставропольского края возбудила административное производство в отношении двух девушек, прикуривших сигарету от Вечного огня в Кисловодске. О таком поступке никто бы не узнал, если бы девушки сами не выложили в сеть фотографию. В марте 23-летний безработный житель Армавира (Краснодарский край) и его приятельница раскурили кальян от Вечного огня в центре города. Молодых людей привлекли к административной ответственности. В 2015 году группа девиц станцевала тверк на фоне мемориального комплекса «Малая земля» в Новороссийске.В Ржеве вынесли приговор трем паркурщикам, которые осквернили местный обелиск Славы и Вечный огонь. Подростки устроили скачки по обелиску, а затем, сняв штаны, стали греться над Вечным огнем.Увы, есть и другие примеры таких же гнусных поступков…Понятен поэтому и тот громкий скандал, который вспыхнул на днях вокруг выступления в германском бундестаге школьников из Нового Уренгоя, когда они стали там извиняться перед депутатами за «невинно погибших» гитлеровских вояк, пришедших на нашу землю убивать, и взятых в плен под Сталинградом. Хотя некоторые, в том числе даже учителя их школы, попытались взять опозорившихся в Германии подростков под защиту, настоящая буря возмущения поднялась в сети, а депутаты Государственной Думы и Совета Федерации попросили разобраться о том, как воспитывают молодежь в Уренгое, прокуратуру.И вот оказывается, все то, что произошло в Бундестаге, – вовсе не случайная оговорка наивного школьника или «неверно» сокращенный текст его выступления, который будто бы исказил его «патриотический смысл». Как установила «Комсомольская правда», корреспондент которой провел в Новом Уренгое целое расследование, завуч, руководившая проектом поездки школьников в Германию, – Людмила Кононенко, мэр города – Костогриз, его замы – Сердюк, Бондарь и Коваль, начальник департамента образования – Терещенко – все украинцы.А учительница по истории Николая Десятниченко и других выступавших в Бундестаге школьников Элла Яворская – не только приезжая с Украины, но и мать солдата ВСУ, который «скачет под Авдеевкой».«По местному телевидению Уренгоя, – с возмущением пишет корреспондент, – идет безобразнейший репортаж о том, что Коля высказался за мир, против войны, а все, кто возмутился его словами, ну, мы просто разжигаем ненависть к западному миру».Установлено также, что уже готовые поминальные тексты о немецких солдатах в гимназию прислали из Германии, а школьники перевели «надгробные речи» и дописали свои истории про дедушек, сражавшихся в Красной армии, которые потом выбросили. Сами организаторы поездки школьников в Германию несколько раз правили тексты, требовали сократить слова о советских солдатах, потом – добавить эмоциональности. Добавили…Ведь дело в том, что разрушение памятников советским воинам, глумление на могилах героев войны, устройство всякого рода «художественных перформансов» на местах лагерей и воинских захоронений, попытки, прикрываясь разговорами о «примирении» и «недопустимости войн», оправдать страшные преступления нацистских убийц, – часть общей стратегии глобализма, направленной на пересмотр итогов Второй мировой войны. При этом замалчивается, что решающий вклад в победу над фашизмом и освобождение Европы внес Советский Союз. Мол, речь идет о «войне вообще», где пострадали «обе стороны», а не о коварном нападении на нашу страну со злодейской целью ее уничтожить, а нас всех превратить в рабов. Исподволь пропагандируется идея «общей вины», внушается мысль, что вовсе не гитлеровская Германия была виновником войны, а будто бы и Советский Союз тоже. С этой целью и сносят памятники советским солдатам-освободителям Европы, делают развлекательные «перформансы» в газовых камерах концлагерей или пишут покаянные речи нашим школьникам…