Откровенный разговор с американским военным в Сирии

Для каждого из сирийцев возвращение мирной жизни означает что-то свое, что-то личное. Торговцы овощей и фруктов могут теперь не бояться выращивать оливы и мандарины на своих полях, а потом продавать их на рынках и придорожных точках, владельцы кафе раскрыли двери для многочисленных любителей кардамонового кофе, кальянов и чая мате, родители сирийских детей теперь уже не переживают за жизнь детишек, которых они отправили в школу, а жены со спокойной душой провожают мужей на работу…Для меня же победа нашего народа над террористами значит, что я наконец-то могу вновь начать путешествовать по многочисленным городам и селам арабской республики, где меня будут ждать новые знакомства и весьма интересные встречи.Собрав свой небольшой дорожной чемодан, зарядив телефон, который кроме своей основной функции также выполняет роль диктофона, фотоаппарата и будильника, я уверенно пошел в сторону автобуса, чтобы отправиться в Дейр-эз-Зор. Однако, как часто бывает у меня в жизни, все пошло совсем не так, как я планировал.Не успел я закурить сигарету, как за спиной загудел протяжный вой клаксона: мой одноклассник Салех решил поприветствовать вашего покорного слугу воем своего автомобиля и радостными криками, которые разбудили всех детей в округе. Как оказалось, мой товарищ с женой едут на своем стареньком джипе проведать знакомых в Мембидже, им предстоит тяжелая многочасовая дорога, в которой никак не обойтись без болтливого собеседника с работающим фотоаппаратом. Так вместо пустынного Дейр-эз-Зора я поехал в город на севере Сирии.Не буду подробно описывать мои скитания по знакомым и друзьям семьи Салеха, скажу лишь, что, договорившись о времени и месте откуда мой товарищ сможет меня забрать, я сбежал от очередного застолья с араком и пошел осматривать достопримечательности.Договорившись с таксистом, что за несколько сот лир он отвезет меня к руинам древнего города, который находится в округе, я отправился осматривать руины Иераполя.Однако, четко осознавая, что день будет прожит зря, я зашел в ближайшую кофейню испить живительного напитка. Каково же было мое удивление, когда вместо арабской речи я услышал, как какие-то господа громко орут что-то на английском языке. Если честно, я давно уже собирался пообщаться с живым американцем, чтобы высказать ему все, что я думаю об их стране, только вот где их найдешь…К моему удивлению, мне не пришлось искать даже предлога для знакомства и откровенного разговора. Одно из тел, брякая новенькой винтовкой, само подбежало ко мне и, обдавая ароматом только что выпитого арака, начало тыкать пальцем в мою футболку с портретами российского президента и нашего лидера Аль-Асада. «Зачем ты носишь фотографии тиранов?! Ты кто такой?! Что ты здесь делаешь?!» - завопил оккупант.Каково же было его удивление, когда на своем языке он услышал от меня, что ему следовало бы идти куда подальше есть свои вонючие гамбургеры. Тем не менее, конфликт не перешел в стадию драки, так как подоспевшие люди в военной форме без опознавательных знаков и сослуживцы этого наглого янки оттащили его куда подальше, засыпая меня тысячами извинений. Однако тут уже надо было останавливать мой поток брани, смешанной из английских, арабских и даже русских слов.Попробую оставить все эмоции в кафе рядом с Мембиджем и приведу отрывки из нашего общения, ведь наговорили мне много чего интересного.После того как закончился обоюдный поток ругани, ко мне обратился самый старший из американцев, на неплохом арабском предложив пообщаться про жизнь и политику. В этот момент во мне боролась натура журналиста, которая требовала под любым предлогом выведать из неприятеля как можно больше информации и патриотические чувства, которые рвались наружу, чтобы набить физиономию незваному чужеземцу. Не уверен, что в этом внутреннем противостоянии победили мои профессиональные навыки, но, думаю, вам все же будет интересно узнать некие подробности нашего разговора.Почему-то заокеанский военный был уверен, что лично я должен испытывать какие-то антипатии к курдскому народу, ведь начал разговор он именно с этой темы.«Ты знаешь, мы тоже устали уже от этой войны, устали жить с этими курдами, ты знаешь, как они мне надоели?! Я ненавижу их образ жизни, как они живут, что они едят и чем они дышат. Я жду с нетерпением, когда моей стране удастся свергнуть «тирана Асада», выгнать русских и иранцев из Сирии и установить у вас настоящую демократию» - начал свой монолог военный.«И что, что вам она не нужна?! Мы более просвещенная нация и знаем, что кому нужно, а что нет! Вы же хотите жить в мире? Тогда стройте демократию и свергайте тиранов, а иначе за вас это сделаем мы. Ты вот знаешь, что в северной части Сирии и на границе с Иорданией остались тысячи отборных американских солдат!» - продолжил «Джон».«От куда вы взяли эту цифру?!» - заинтересовался я.«От Джорджа Вашингтона и Моники Левински – усмехнулся оккупант – тебе то какое дело откуда я это знаю» - неожиданно огрызнулся американец.«Да просто президент ваш одни цифры называет, представители Пентагона другие – вот и стало интересно» - ответил ваш покорный слуга.«Что-то ты слишком умный! А не русский-ли ты шпион?! Или может иранский?» - высказал мне оккупант.«Вообще-то ливанский – с улыбкой произнес я – давайте так, с вами я разговаривать не собирался. Что вам вообще нужно в моей стране?!» - этот разговор порядком мне надоел.«Мы боремся с тиранами и террористами во всем мире – как робот ответил американец – хотя мне кажется, что русские, иранцы и ливанцы еще хуже, чем мусульмане из ДАИШ(*). Я общался со многими бородатыми, которых считают боевиками, некоторых даже лично тренировал на границе с Иорданией. И что вам с ними не живется?!» - задал какой-то глупый вопрос «Джон».В этот момент к нашему столу начали подходить арабы, туркмены и еще кто-то. Я же начал понимать, что обстановка становится весьма напряженной и пора думать, как отсюда можно ретироваться. Однако американец не останавливался.«Ты знаешь, у моей великой страны большие планы на весь регион. Мы установим демократию в твоей Сирии, Ираке, Ливане, Иране и даже Турции. Кстати, слышал про такого Гюлена?! Это будущий турецкий лидер, который будет настоящим демократическим главой государства» - сказал американец.Однако эти слова уже прошли мимо меня, как и все, что дальше говорил оккупант. Не прощаясь, я бросил триста лир за дешевый кофе и, пожелав этому незваному гостю поскорее убраться из нашей страны, вышел на свежий воздух. На выходе уже стояли какие-то автоматчики в военной форме, несколько бронированных машин, а за ними старенький опель, произведенный году так в 1988.Именно в этой машине я и увидел свое спасение. Запрыгнув на пассажирское сиденье, я протянул водителю тысячу лир и попросил подбросить до центра Мембиджа. Поняв, что за нами не гонится вся американская армия, а с неба сейчас не упадут кассетные бомбы, я попытался понять, что же это было.И никакого разумного объяснения как за время возвращения в Мембидж, так и на протяжении всего обратного пути в Алеппо мне не пришло. Разве что мысль, и так понятная всем и каждому: «Рияд, только что ты общался с настоящим фашистом, который намного опаснее любого ингимаси…»