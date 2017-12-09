Вряд ли стоило бы в очередной раз привлекать внимание к тому конфузу, которым обернулось печально известное выступление «кающегося гимназиста» из Нового Уренгоя, если бы в нем, с поразительной отчетливостью, не отразились многочисленные провалы с исторической памятью нашей страны. Сохраняющаяся невнятость исторических оценок, заискивание перед Западом, стремление разделить правду на ту, которая «для заграницы», и предназначенную «для внутреннего потребления», являются закономерным итогом многолетних призывов к «интеграции любой ценой», не так давно беззастенчиво тиражируемых средствами массовой информации. Конечно, за прошедшую четверть века общество, серьезно переболев, в целом выработало необходимый иммунитет, в том числе, и против пресловутой «концепции равной ответственности», ставящей в один ряд с немецким фашизмом тех, кто сломал ему хребет. Но, если оставлять без внимания еще случаюшиеся попытки предать собственных дедов и отцов ради «зарубежных печенюшек» — докатимся до выдвижения поверженным в 45-м агрессором компенсационных требований по поводу «невинно убиенных» под Сталинградом граждан Германии. Или еще чего-нибудь подобного....Общность исторической памяти — основа существования любого процветающего государства. Память народа несоизмеримо значительней сиюминутных выгод и сомнительных теорий, основанных на «затертых» либеральных догмах. Именно ей принадлежит главная роль в сохранении российской идентичности. Ключевое место закономерно занимает память о Великой Отечественной и ее продолжении — борьбе за сохранение послевоенного устройства мира, связанной с холодной войной. В современных условиях к этой памяти следует относиться особенно трепетно — в ней содержатся ответы на периодически раздающиеся лукавые призывы свернуть геополитическую активность, вернуть Крым, «слить» Донбасс и отдать на растерзание «партнерам» несчастную Сирию в обмен на снятие западных санкций и сохранение либерального политического курса.«Расправим плечи, хватит нам сутулиться!» Необходимо возвращение к жизни традиционного восприятия отечественной истории как многовекового противостояния чуждым большинству россиян ценностям. Даже территориальное расширение России всегда являлось лишь ответной реакцией на агрессивное и неразумное поведение соседей, имело целью обезопасить ее существование. Понимание этого обстоятельства особенно важно в настоящее время, когда усилия противника направлены на выработку разрушительных комплексов неполноценности и вины, на нанесение как можно более мощного урона коллективному сознанию россиян. Агрессивной идеологической экспансии необходимо противопоставить влияние на общественное сознание через механизмы памяти и укрепление связи поколений. Выдающийся русский и советский военный деятель А.А. Игнатьев в воспоминаниях (изданных в грозном 41-м) подчеркивал ту роль, которую сыграли в его знаменитой судьбе простые слова отца: «Честно служи России, сынок, не смотря на правителей и на то как она называется… Это делал твой отец, это делали и твои деды, и прадеды. Главное будь честен перед своей совестью и не опозорь память своих предков!»Продолжая традиции ветеранов Великой Отечественной, Координационный Совет ветеранов АО МРСК Юга, Ростовская общественная организация воинов-интернационалистов «Дунай-68» регулярно проводят встречи со студентами, курсантами, учащимися средних учебных заведений. Живое слово непосредственных участников способно оказать поразительное воздействие на аудиторию. Тем более, если принадлежит ветеранам, заслуженно гордящимся своим боевым прошлым, достойно выполнившим свой долг, не запятнавшим своих знамен позором насилия и мародерства. Наш опыт позволяет сделать однозначный вывод: сегодня не существует конфликта поколений. Участников боевых действий аудитория неизменно приветствует стоя. И тем сильнее заметен контраст с сохраняющейся невнятностью государственной политики в области исторической памяти...От имени абсолютного большинства ветеранов холодной войны мы призываем к началу широкой общественной дискуссии, посвященной вопросам сохранения и укрепления исторической памяти. Расчитываем, что в ней примут участие соответствующие государственные структуры, которые до недавнего времени далеко не всегда демонстрировали рвение в выполнении непосредственных обязанностей, порой прикрываясь личной инициативой неравнодушных к судьбе Родины подвижников. В центре внимания должны оказаться такие принципиальные аспекты, как организация общественного контроля за учебными программами и преподаванием истории на всех образовательных уровнях при одновременном повышении статуса исторической науки и возвращении обязательной итоговой аттестации по данной дисциплине, как усиление места и роли ветеранских организаций в общественной жизни, как привлечение к патриотическому воспитанию молодежи участников холодной войны и современных военных конфликтов. Представляется актуальным и вопрос о создании центров исторической памяти, необходимых для координации коллективных усилий.Расчитываем, что (хоть и с значительным опозданием) мнение ветеранов будет, наконец, услышано, а итоги дискуссии окажут воздействие на формирование общегосударственной системы, способной обеспечить формирование у граждан нашей страны, прежде всего, у молодого поколения устойчивой патриотической позиции.Верим в правоту нашего дела и искренне надеемся, что современное российское общество примет только такие исторические представления, которые будут согласовываться с воспоминаниями и опытом старших поколений.