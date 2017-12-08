В США рассматривают военный ответ для России
Вашингтон изучает военные решения по созданию системы ракет средней дальности на случай, если Москва не вернется к выполнению положений договора по РСМД, передает РИА Новости заявление заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона.
При этом он заверил, что США не предпримут никаких действий в нарушение принятых обязательств по договору.
В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если США пойдут на «слом» договора, то ответ Москвы будет мгновенным и зеркальным.
Напомним, договор о РСМД подписан в 1987 году и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи км. В США неоднократно обвиняли РФ в нарушении положений этого договора.
Хотя мы по-прежнему стремимся к дипломатическому урегулированию вопроса о нарушениях Россией положений договора, США также начинают изучать возможные военные решения по созданию системы ракет средней дальности наземного базирования, которые, в случае если Россия не начнет соблюдать положения договора о РСМД и он прекратит действовать в результате допущенных Россией нарушений, обеспечили бы защиту США и наших союзников и компенсировали военный перевес России, которого она добивается путем создания запрещенных ракет,сказал Шеннон в интервью Коммерсанту.
Как известно правительству Российской Федерации, договор не запрещает проведение исследовательских работ, которые не ведут к владению, производству и проведению летных испытаний запрещенных систем,добавил дипломат.
При этом он заверил, что США не предпримут никаких действий в нарушение принятых обязательств по договору.
Мы готовы прекратить подобного рода разработки систем, запрещенных договором о РСМД, если Россия вернется к полному и поддающемуся контролю соблюдению своих обязательств по договору о РСМД,отметил Шеннон.
В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если США пойдут на «слом» договора, то ответ Москвы будет мгновенным и зеркальным.
Мы подтверждаем вновь, что Россия привержена Договору о РСМД и настроена его выполнять в полном объеме без каких-либо отклонений от его требований. Но если американцы пойдут на шаги, означающие фактический слом договора, наш ответ будет, как сказал президент (РФ) Владимир Путин, "мгновенным и зеркальным",сказал Рябков.
Напомним, договор о РСМД подписан в 1987 году и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи км. В США неоднократно обвиняли РФ в нарушении положений этого договора.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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