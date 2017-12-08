14:48 08 декабря

В США рассматривают военный ответ для России

Вашингтон изучает военные решения по созданию системы ракет средней дальности на случай, если Москва не вернется к выполнению положений договора по РСМД, передает РИА Новости заявление заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона.



Хотя мы по-прежнему стремимся к дипломатическому урегулированию вопроса о нарушениях Россией положений договора, США также начинают изучать возможные военные решения по созданию системы ракет средней дальности наземного базирования, которые, в случае если Россия не начнет соблюдать положения договора о РСМД и он прекратит действовать в результате допущенных Россией нарушений, обеспечили бы защиту США и наших союзников и компенсировали военный перевес России, которого она добивается путем создания запрещенных ракет,
сказал Шеннон в интервью Коммерсанту.


Как известно правительству Российской Федерации, договор не запрещает проведение исследовательских работ, которые не ведут к владению, производству и проведению летных испытаний запрещенных систем,
добавил дипломат.

При этом он заверил, что США не предпримут никаких действий в нарушение принятых обязательств по договору.

Мы готовы прекратить подобного рода разработки систем, запрещенных договором о РСМД, если Россия вернется к полному и поддающемуся контролю соблюдению своих обязательств по договору о РСМД,
отметил Шеннон.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если США пойдут на «слом» договора, то ответ Москвы будет мгновенным и зеркальным.

Мы подтверждаем вновь, что Россия привержена Договору о РСМД и настроена его выполнять в полном объеме без каких-либо отклонений от его требований. Но если американцы пойдут на шаги, означающие фактический слом договора, наш ответ будет, как сказал президент (РФ) Владимир Путин, "мгновенным и зеркальным",
сказал Рябков.

Напомним, договор о РСМД подписан в 1987 году и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи км. В США неоднократно обвиняли РФ в нарушении положений этого договора.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 70

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  1. Шура пермский Сегодня, 09:35
    Этим пентюхам фиолетовы договоры,тот же нато не должен был разрастись на восток… не надо нам бабушку лепить
    Шура пермский
    1. Michael67 Сегодня, 09:39
      Врали, врут и будут врать.
      Всё с ног на голову перевернут.
      Когда уже придумают дихлофос для рептилоидов?
      Сколько выдержки у наших дипломатов...
      Michael67
      1. Монос Сегодня, 09:59
        США также начинают изучать возможные военные решения по созданию системы ракет средней дальности наземного базирования

        США также начинают изучать возможные военные решения по созданию системы ракет средней дальности наземного базирования

        Прям повеяло чем-то знакомым, освежающим. Пронзительный ветер Холодной войны. Как-будто вернулись времена моей тревожной юности. smile
        Монос
        1. электроОлег Сегодня, 11:19
          Цитата: Монос
          Как-будто вернулись времена моей тревожной юности.


          Требуем возвращения самой юности, а не только лишь болтовни о средних ракетах! winked
          электроОлег
          1. Shurik70 Сегодня, 13:37
            Да мы заранее ответили на их ответы laughing
            Shurik70
      2. Jackyun Сегодня, 10:01
        Да шо Вы такое говорите! Полноте, батенька. Вы разве запамятовали гениальное открытие британских ученых? По их версии Наитемнейшего консультирует рептилоид, потому ему все удается. Полосатого презика, как обычно, дебилоид, а Петюню алкалоид. Результаты, как говорится, на лице. Так шо никакого дихлофоса.
        Jackyun
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:17
          Рептилид,дебилоид,алколоид smile what
          черт не знал что это инопланетяне из высокоразвитой цивилизации ...наверно на ихней планете такая же чертовщина творится...однако what

          посмотришь голливудские боевики ЛЮДИ В ЧЕРНОМ и не в такую чертовщину начнешь верить .
          Тот же ЛЕХА
          1. роман66 Сегодня, 10:45
            вот побывать на планете алкалоидов - сплошной праздник!
            роман66
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:47
              На Новый год будете...у меня под столом бутыль с брагой готовится для беседы с ними. smile
              Тот же ЛЕХА
              1. роман66 Сегодня, 10:49
                брага вместо шампанского? recourse как-то призадумался - не моветон ли?
                роман66
                1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:51
                  брага вместо шампанского?


                  Ну что вы... smile перегоню под 70 градусов в народный напиток...потом будет моветон...
                  шампанское только для женщин.
                  Тот же ЛЕХА
                  1. роман66 Сегодня, 10:52
                    респеект! hi достойная подготовка! drinks
                    роман66
              2. _MaX_ Сегодня, 10:58
                Если у России будут ракеты средней дальности для США это не так критично, в силу у удаленности. Да и вобщем то американцам они не сильно и нужны. Нанести ядерный удар они в любом случае смогут. Этот договор нацелен отнять возможность у России комфортно обеспечить свою безопасность на ближних рубежах. Американцам то от кого защищаться, от Мексики и Канада? В случае с Россией совсем другая ситуация.
                _MaX_
            2. Paranoid50 Сегодня, 11:49
              Цитата: роман66
              побывать на планете алкалоидов - сплошной праздник!

              Да как сказать... К алкалоидам относятся: кофеин,кодеин,морфин,тобокурарин(яд кураре),кокаин,стрихнин,никотин,диэтиламид лизергиновой к-ты(ЛСД) и т.д. Готовы лететь? laughing
              Paranoid50
      3. Ванёк Сегодня, 11:04
        Цитата: Michael67
        Врали, врут и будут врать.
        Всё с ног на голову перевернут.


        Надо понимать всю глубину американской логики.*
        Ванёк
    2. Джедай Сегодня, 09:39
      США считают что договоры нужны для того, чтобы все их исполняли, а они - нарушали. "Исключительные" же. negative
      Джедай
      1. Chertt Сегодня, 09:46
        Цитата: Джедай
        США считают что договоры нужны для того, чтобы все их исполняли, а они - нарушали.

        Правильно. И когда Россия, тоже нарушает договор, у матрасников происходит когнитивный диссонанс, и боли ниже поясницы
        Chertt
        1. Джедай Сегодня, 09:57
          Цитата: Chertt
          боли ниже поясницы

          Это им к проктологу надо. lol
          Джедай
          1. роман66 Сегодня, 10:46
            на колоноскопию без вазелина!
            роман66
            1. Джедай Сегодня, 11:01
              Жёстко, но заслуженно и справедливо! good
              Джедай
              1. роман66 Сегодня, 11:10
                и, где-то даже полезно, для ранней диагностики laughing
                роман66
      2. НасРать Сегодня, 09:50
        Считаю, что последние Российские разработки в ракетной тематике (Искандеры, Калибры и др.) - реально напугали США - отсюда и такие невменяемые заявления... wink
        НасРать
        1. Ami du peuple Сегодня, 10:00
          Цитата: НасРать
          Считаю, что последние Российские разработки в ракетной тематике (Искандеры, Калибры и др.) - реально напугали США - отсюда и такие невменяемые заявления...
          Их другое пугает - кто-то, на деле, посмел усомниться в непререкаемом мировом лидерстве США. И это не только "страны-изгои" Россия, Иран и КНДР, но и первая экономика мира - Китай etc. Вот и пригорает у янкесов, что всем укорот дать не способны.
          Ami du peuple
        2. dorz Сегодня, 10:46
          Цитата: НасРать
          Считаю, что последние Российские разработки в ракетной тематике (Искандеры, Калибры и др.) - реально напугали США - отсюда и такие невменяемые заявления... wink

          США нужен повод для размещения в Европе ракет средней дальности.
          dorz
    3. Смог Сегодня, 09:40
      Александр! good Как всегда емко и колоритно! good soldier
      Смог
      1. Соломон Кейн Сегодня, 09:56
        Суть всех претензий Госдепа и Пентагона стоило бы изложить простыми словами: "Почему вы не позволяете мировому гегемону уничтожить вашу страну быстро и недорого, почему в ответ на американскую ПРО появляются "Искандеры" и "Ярсы"? Это лишь продлевает ваши мучения. Русские сдавайтесь!".
        Вероятно, американцев волнует не столько безопасность европейских союзников, сколько собственная незащищенность в случае упреждающего удара Пентагона и НАТО по России, то есть неизбежность сокрушительного ответного удара российских РВСН по США (сразу после зачистки "Искандерами" и "Ярсами" американской ПРО в Европе).
        С.К. Шойгу

        Емко сказано.... никто не может безнаказанно устроить "шок и трепет" России,hi
        Соломон Кейн
    4. Ami du peuple Сегодня, 09:42
      Цитата: Шура пермский
      не надо нам бабушку лепить
      И дедушку тоже smile Чё щеки дуть? Вы попробуйте, для начала, с Кимом-третьим разобраться. А потом уже трындите про "наш военный ответ" России. Только думается, что при реальной попытке силового решения северокорейской проблемы, весь воинственный запал быстро США иссякнет.
      Давно известно: "если говоришь - делай, не делаешь - молчи". Ни делать. ни молчать американы не способны. Отсюда вывод - понторезы обыкновенные. .
      Ami du peuple
    5. Скальпель Сегодня, 12:01
      Не было договора о нерасширении НАТО и обвинять их в этом просто глупо.
      Скальпель
  2. Segel Сегодня, 09:36
    Ну попугали друг друга на случай,если "кто-то кое-где у нас порой"-это нормально,никто никому не доверяет давно...
    Segel
  3. 210окв Сегодня, 09:37
    Пусть думают что хотят..Главное что бы наши не поддались на очередные уговоры и переговоры с последующим уничтожением ракет...Меченному "Оку" в задницу..
    210окв
    1. Chertt Сегодня, 09:43
      Цитата: 210окв
      Меченному "Оку" в задницу..

      А сей час на "Искандеры" целятся. Якобы новые ракеты нарушают все пункты договора РСМД. Ну во первых не все......А даже если и все, тусуйтесь лесом матрасники
      Chertt
  4. Altona Сегодня, 09:37
    США решили окончательно доломать базовые принципы международного права и последние их заявления и действия только убеждают меня в этом. США хотят быть единоличным гегемоном во всех областях, непослушных они тупо хотят вывести из строя и расстрелять.
    Altona
    1. Герман 4223 Сегодня, 10:10
      По их мнению есть право сша ,а всё остольное это нарушение прав,в этом вся их дипломатия.
      Герман 4223
  5. fedor13 Сегодня, 09:40
    Весь мир в чем то виновен, если он не американский
    fedor13
  6. pvv113 Сегодня, 09:40
    В США неоднократно обвиняли РФ в нарушении положений этого договора.

    Опять возвращаемся к поговоре:
    Держи вора, - громче всех кричит вор
    pvv113
  7. rocket757 Сегодня, 09:41
    Играть по правилам придуманным в штатах, однозначно проиграть ... плавали, знаем. Эт рубеж, с которого нельзя уходить и так пятились дальше чем можно себе позволить, припёрли считай к стене!
    Будем посмотреть!
    rocket757
    1. Грица Сегодня, 09:47
      Эт рубеж, с которого нельзя уходить
      Как раз для этого и готовится ракета "Рубеж"
      Грица
  8. rotmistr60 Сегодня, 09:45
    Старая и заезженная пластинка. А чего это Сша помалкивают об универсальных пусковых установках Mk41 системы ПРО размещенных в Восточной Европе и которые могут осуществлять пуски крылатых ракет подпадающих под договор? Наверное когда "виновата" в срыве договора Россия это звучит весомее и сулит финансовую прибыль.
    rotmistr60
    1. KCA Сегодня, 10:28
      Так и у нас "Бал" и "Бастион", вероятно, можно снаряжать не только ПКР, но и другими вариантами КР, к тому-же есть ещё "Club-K", у него тоже универсальные пусковые установки
      KCA
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:36
        Плохо было бы если у нас этого не было. Я о постоянных заявлениях американской стороны, что это исключительно Россия нарушает договор, а они белые и пушистые.
        rotmistr60
    2. voyaka uh Сегодня, 10:41
      " Восточной Европе и которые могут осуществлять пуски крылатых ракет подпадающих под договор"////

      Могут, но ракет то таких в них нет. Это легко проверять: взаимные проверки на местах.
      Если договор нарушит Россия, то пострадает Европа, а США - нет. Если нарушат США - то пострадет европейская часть России. Договор инициировал в свое время СССР, а не США.
      Когда Першинг-2 появился в Европе, Политбюро в СССР поняло, что дела плохи и одумались.
      voyaka uh
      1. Galaxy Сегодня, 11:00
        Совершенно верно, но стоит учитывать, что хождение по граблям у нас является национальным развлечением, с последующим размазыванием соплей.
        Galaxy
        1. rocket757 Сегодня, 11:40
          В союзе до соплей не опускались, до конца его.
          Если что, то кулаком по трибуне, на крайняк ботинком (шутка) и аргумент если что выкатить могли, солидный такой, грозный, типа "кузькина мать"!!!
          rocket757
    3. Скальпель Сегодня, 12:03
      Пусковые установки не означают наличия ракет в них. А если у вас параноя, то это к доктору.
      Скальпель
  9. Чичиков Сегодня, 09:45
    Какая-то детская перепалка - "Ты кто?". "А ты, кто?". Американцы официально заявили, что начали исследовательские работы, Россия не заявляла. Наверное нервничают от "сирийского опыта". Понимают, что "Калибры", в любой момент, могут стать "сухопутными", а "Искандеры", средними.
    Как говорится: - "Кто, на что, учился" (по средствам), а российские конструкторы, - на "быстрый и эффективный ответ"!
    Чичиков
    1. rocket757 Сегодня, 11:44
      У нас фишка такая - асимметричный ответ - , можно и упреждающий начать формировать.
      rocket757
  10. 1536 Сегодня, 09:51
    Какие могут быть договоры с шайкой профессиональных шулеров? И о чём? Какие ракеты, лапочка? Не надо придумывать!
    1536
  11. Старый26 Сегодня, 09:55
    Цитата: Смог
    Александр! good Как всегда емко и колоритно! good soldier

    Но при этом не соответствует реалиям. НИ один из стратегических договоров, что характерно, американцы не нарушали, как бы нам не хотелось считать по другому. А договор по РСМД - он только первые 2 или 3 года обходился без взаимных обвинений. Потом это стало своеобразной национальной игрой для обеих сторон. Как что-то происходит, что не нравится какой-то из сторон, так моментально начинаются обвинения. Причем голословные с обеих сторон. И обвинения не в нарушения договора (буквы договора) а неких эфимерных нарушениях "духа" договора. Честно говоря эти взаимные упреки порядком надоели, но они нужны для руководства стран. Великолепный способ поддерживать образ врага у своих граждан.
    Старый26
    1. sogdy Сегодня, 14:11
      Цитата: Старый26
      НИ один из стратегических договоров, что характерно, американцы не нарушали

      Утилизация химоружия, биологического оружия, ядерное соглашение - это так, не стратегические...
      sogdy
  12. Silver Fox_2 Сегодня, 10:01
    никаких договоров больше США ! динамить надо Америку
    Silver Fox_2
  13. Верхомнапуле Сегодня, 10:07
    идите вы лесом,утомили уже сшасты своим гнилым нытьём,интересы РОССИИ превыше всего,нам тоже надо почаще забивать на всевозможные договоры и ошибаться по выбору целей для ВКС,сшасты же сколько раз,типа ошибочка вышла, наносили удары по мирным жителям,госпитолям ,правительственным силам Сирии и ничего всё им с рук их поганых сошло!!!!! am
    Верхомнапуле
  14. Siberia 9444 Сегодня, 10:13
    Пукан только не порвите feel
    Siberia 9444
  15. Alexey-74 Сегодня, 10:27
    Все договора с вами господа полосатые ничего не стоят, вы все равно их не выполняете, а когда получаете зеркальный ответ, то сразу истерите о невыполнении Россией договоренностей.
    Alexey-74
  16. gafarovsafar Сегодня, 10:34
    бздун этот шенон
    gafarovsafar
  17. prior Сегодня, 10:50
    Бездоказательный словесный понос стал нормой в политической риторике западных особей.
    prior
    1. rocket757 Сегодня, 11:48
      Не стал, а был всегда.
      Взять пример с политиков из недалёкого такого прошло и вкатить им соответствующий ответ!
      rocket757
  18. svp67 Сегодня, 11:34
    и компенсировали военный перевес России, которого она добивается путем создания запрещенных ракет,
    Вот интересно, даже если так, то от наших новых границ до Москвы и Санкт Петербурга уже местами менее 1000 км, а вот до Вашингтона и Нью-Йорка....и кто в большей опасности?
    svp67
  19. К-50 Сегодня, 11:44
    Чем, где и когда Россия нарушила Договор РСМД???? Факты!!!!! А не ваше коз лячье блеяние!!!!
    Пин дос ники никак не могут понять одного, что России не нужно нарушать этот договор, чтобы посылать ракеты через океан, туда другие полетят и они у нас есть, может и не в достаточном количестве , чтобы в мелкую пыль и шлак штаты превратить, но мало не покажется.
    Что же ракет РСМД, то думаю среди гейропейцев мало иди отов, чтобы нападать на Россию, а если что им и "Калибров" с "Искандерами" хватит, не хватит, так ещё чем добавим. yes angry
    К-50
  20. BAI Сегодня, 11:49
    В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если США пойдут на «слом» договора, то ответ Москвы будет мгновенным и зеркальным.

    Будет очередное грозное высказывание в Твиттере.
    МОКу уже ответили зеркально.
    BAI
  21. Керенский Сегодня, 12:05
    Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи км.

    Нам страна позволяет. Все, что "от 500", ближе к забору. Всё, что "до 5.5 тысяч" - за баней.
    Керенский
  22. лысова Сегодня, 12:27
    Ребята! - Это полный абсурд, ещё с тех лет и эта тема. Километры и др. такая чушь. Каждый вооружается как может. А Россию тогда сильно нагнули и не при содействии внутри, и эта крыса ещё жива.
    лысова
    1. rocket757 Сегодня, 12:38
      Да раскурочили тогда много хорошей техники, даж по телеку показывали.
      Кстати, крыса отнють не в нору забилась, вякает постоянно!
      Такова наша реальность.
      rocket757
      1. лысова Сегодня, 12:51
        Я думал один так мыслю - спасибо. А я видел как пилили установки по договору - сердце кровью обливалось , а америкосы просто ржали и на нас хрен положили с высокой башни. Честь имею.
        лысова
        1. rocket757 Сегодня, 13:16
          Имел несчастье присутствовать, когда подрывали ракеты комплекса "Пионер".
          Во всем гадкость была, даж урожая овощей в том году считай не было, всё болело и сдохло.
          Я ВСЁ помню, и этим козлам ничего не забуду ... а Ельцин центр снести к чертям, проклятое место.
          rocket757
          1. лысова Сегодня, 13:22
            Слава богу Россия особенная, умеет выбираться из любых ситуаций.
            лысова
            1. rocket757 Сегодня, 13:48
              Эт точно. Мы в тот год даж заморскую земляную грушу к столу приспособили!!!
              Ничего пошла, как чипсы хрумкали ... правда закусь из неё никакая!
              rocket757
  23. Sergey53 Сегодня, 13:06
    Любой договор они соблюдают до тех пор, пока он им выгоден. Как только договор перестаёт приносить выгоду , они его перестают выполнять и выходят из него.
    Sergey53
    1. лысова Сегодня, 13:27
      Причём им по хрен - они спокойно нарушают все договорённости. А какой вывод ?! - НИКОГДА ! НЕЛЬЗЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ, С ПРОДАЖНЫМИ КРЫСАМИ.
      лысова
      1. rocket757 Сегодня, 13:51
        Любой договор они ЗАКЛЮЧАЮТ когда им ВЫГОДНО, шоб хотя бы по чесноку заставить, им надо фаберже зажиать дверью до хруста!
        rocket757
  24. vmo Сегодня, 13:55
    Как эти аники придурошные надоели своим дибелизмом!
    vmo
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