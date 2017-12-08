В США рассматривают военный ответ для России

Хотя мы по-прежнему стремимся к дипломатическому урегулированию вопроса о нарушениях Россией положений договора, США также начинают изучать возможные военные решения по созданию системы ракет средней дальности наземного базирования, которые, в случае если Россия не начнет соблюдать положения договора о РСМД и он прекратит действовать в результате допущенных Россией нарушений, обеспечили бы защиту США и наших союзников и компенсировали военный перевес России, которого она добивается путем создания запрещенных ракет,

Как известно правительству Российской Федерации, договор не запрещает проведение исследовательских работ, которые не ведут к владению, производству и проведению летных испытаний запрещенных систем,

Мы готовы прекратить подобного рода разработки систем, запрещенных договором о РСМД, если Россия вернется к полному и поддающемуся контролю соблюдению своих обязательств по договору о РСМД,

Мы подтверждаем вновь, что Россия привержена Договору о РСМД и настроена его выполнять в полном объеме без каких-либо отклонений от его требований. Но если американцы пойдут на шаги, означающие фактический слом договора, наш ответ будет, как сказал президент (РФ) Владимир Путин, "мгновенным и зеркальным",