14:52 08 декабря

Французский постпред усомнился в полном уничтожении химоружия в Сирии

Вокруг запасов химоружия в Сирии остается много вопросов, ответы на которые еще предстоит получить, передает РИА Новости заявление постпреда Франции при ООН Франсуа Делаттра.



Нужно обеспечить полную и подлинную ликвидацию арсеналов химического оружия Сирии, потому что есть слишком много сомнений, которые еще предстоит развеять,
сказал Делаттр журналистам.


СБ ООН в четверг вечером провел регулярное закрытое заседание по программе химического разоружения САР.

По словам дипломата, ответственные за применение химического оружия в Сирии «должны знать, что они не уйдут от ответственности за свои варварские преступления».

В этой связи он подчеркнул, что, несмотря на прекращение работы совместного механизма ООН-ОЗХО по расследованию применения химического орудия в Сирии (СМР), Париж продолжит заниматься этим вопросом и будет добиваться справедливого наказания для виновных в атаках.

Наследие СМР важно как никогда,
подчеркнул Делаттр.

Напомним, мандат СМР истек 17 ноября 2017 года. В ноябре члены Совбеза не смогли договориться о параметрах дальнейшей работы механизма, который неоднократно подвергался критике Россией за непрофессиональную работу.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Teberii Сегодня, 09:56
    Нужно спросить с Американцев куда они его вывозили,а то может назад в Сирию чез черный вход.
    Teberii
    1. Джедай Сегодня, 09:59
      Американцы решили продавить свои хотелки через французов? Ню-ню... wink
      Джедай
      1. Монос Сегодня, 10:03
        Привет, Макс! hi
        есть слишком много сомнений, которые еще предстоит развеять,
        сказал Делаттр журналистам.

        Отважные французы. Пусть съездят и проверят. Чего им стоит? ИГИЛ, ведь, они уже победили. smile
        Монос
        1. Джедай Сегодня, 10:06
          Витя, салют! hi
          Цитата: Монос
          Пусть съездят и проверят.

          Ага, счаз! Ссыкотно. feel
          Цитата: Монос
          ИГИЛ, ведь, они уже победили.

          Так же как и Гитлера. negative
          Джедай
          1. dik-nsk Сегодня, 10:07
            Нужно обеспечить полную и подлинную ликвидацию арсеналов химического оружия Сирии, потому что есть слишком много сомнений, которые еще предстоит развеять
            опять пробиркой трясти задумали, прихвостни матрасные?
            dik-nsk
            1. Джедай Сегодня, 10:09
              Цитата: dik-nsk
              опять пробиркой трясти задумали, прихвостни матрасные?

              На это они мастера... А реально что-то сделать - сразу в кусты.
              Джедай
            2. Ami du peuple Сегодня, 10:21
              Цитата: dik-nsk
              ...прихвостни матрасные?
              Что Вы, это же страна-победительница во Второй мировой и независимый субъект мировой политики! wink
              Напомню, как во время подписания акта о капитуляции Германии 8 мая 1945 года глава немецкой делегации фельдмаршал Кейтель, увидев среди присутствовавших на церемонии лиц во французской военной форме, не смог сдержать удивления: «Как?! И эти тоже нас победили?»
              Ami du peuple
          2. Чёрный Сегодня, 10:14
            Без пробирки не зачёт....пусть пробиркой помашет......а ещё лучше распылит её в ООНе laughing
            Чёрный
      2. Шура пермский Сегодня, 10:15
        Я вот усомнился во вменяемости легушатника этого
        Шура пермский
    2. Anarchist Сегодня, 10:01
      Бабло отрабатывает! Плюс напомнил, что он есть - французский постпред...
      То складывается впечатление, что там только русский и американский... Ну и китайский, конечно же, который всё время спит, поэтому постоянно воздерживается!
      Anarchist
    3. Проксима Сегодня, 10:02
      Французский постпред усомнился в полном уничтожении химоружия в Сирии

      Интересный заголовок статьи. А я усомнился, что этот француз адекватный человек! fool И дальше что!? Нужно ведь это доказать! Но вместо этого:
      "По словам дипломата, ответственные за применение химического оружия в Сирии «должны знать, что они не уйдут от ответственности за свои варварские преступления».
      В этой связи он подчеркнул, что,.. Париж.... будет добиваться справедливого наказания для виновных в атаках."
      Конец клоунады, занавес belay
      Проксима
    4. сибиралт Сегодня, 10:31
      Ага. Пусть он еще отберет нобелевкую премию у ОЗХО за химическое разоружение Сиирии. А так, чего напрасно сомневаться? laughing
      сибиралт
      1. jjj Сегодня, 11:55
        Это теперь такая новая реальность в практике международного права. Не надо никаких фактов, никаких доказательств. Главное, что "есть мнение". И на основании этого мнения идет практическое вмешательство.
        Я вот жду, когда на основании "слова джентльмена" нам вдруг карта как попрет
        jjj
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:56
    Французский постпред усомнился в полном уничтожении химоружия в Сирии


    Пробирка... где пробирка?...лично Асадом наполненная химическим оружием...
    французы вы хоть разнообразьте варианты лжи.
    Было официальное заявление ...подтвержденное серьезными людьми.
    Чего вы снова спектакль устраиваете.?
    Тот же ЛЕХА
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:23
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Пробирка... где пробирка?

      Пробирку арендовал Макларен(она одна на всех). В ней сейчас моча с мельдонием. Придётся подождать. yes
      Paranoid50
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:58
    потому что есть слишком много сомнений, которые еще предстоит развеять
    Если у французов есть сомнения и причем "много", то почему бы вам (французам) не съездить в Сирию и на месте развеять свои сомнения. Как я понимаю Макрон через своего представителя решил напомнить о себе и в очередной раз расшаркаться перед американцами.
    будет добиваться справедливого наказания для виновных в атаках
    А виновный уже давно назначен американцами.
    rotmistr60
    1. Чёрная вода Сегодня, 10:07
      полностью согласен, поговорить и выразить сомненье или там докладик написать желающих хватает, а ехать и на месте разбираться и решать вопрос не заставить....удобно из креслица ООН в тепле замечания делать. Балаболы.......
      Чёрная вода
      1. лысова Сегодня, 12:41
        Абсолютно прав - шакалы ещё не перевелись.
        лысова
  4. PlayerMan Сегодня, 10:14
    С каких пор французы стали экспердами по химоружию??? лягушатникам вообще не говорить положенно
    PlayerMan
  5. FalconD Сегодня, 10:16
    И в подтверждение сомнений потрес своей пробиркой)))
    FalconD
  6. Ст.пропорщик Сегодня, 10:16
    Судя по словам энтого француза уважаемая Франция превращается в банановую республику, у которой нет разведки, нет денег на покупку необходимой информации, мозги заканчиваются, нет самостоятельности, вассальная зависимость. А нет бы предъявить претензии ОЗХО, ну или на худой конец амерам, за их провокации, за, якобы, применение химоружия. С больной головы на здоровую.
    Ст.пропорщик
    1. Чичиков Сегодня, 10:23
      Напротив! Французы, с приходом Макрона, захотели стать "третьим Римом" ЕС, тем более, что у Германии, пока есть внутренние проблемы.
      Чичиков
  7. Pacifist Сегодня, 10:41
    Паскуды. А ничего, что данные подготовленные по всем правилам и регламентам были переданы экспертам комиссии и по ним однозначно было установлено, что производные и компоненты имеют Турецкое и Немецкое происхождение? Типа не, не слышали? Или лягушатник не читатель, он писатель?
    Pacifist
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 10:43
    Париж продолжит заниматься этим вопросом и будет добиваться справедливого наказания для виновных в атаках.Наследие СМР важно как никогда,подчеркнул Делаттр.

    ... какие высокопарные заявления, какой пиар, Хранцузы решились под конец выглянуть из кучи и "принять" самое непосредственное активное участие в деле справедливости по-западному... angry
    a.s.zzz888
  9. pvv113 Сегодня, 10:56
    Французский постпред усомнился в полном уничтожении химоружия в Сирии

    Ну так пусть съездит в Сирию и пересчитает
    pvv113
  10. turcom Сегодня, 10:59
    Вот и езжай в Сирию и развеивай свои сомнения, если, конечно, очко железное
    turcom
  11. Evgenijus Сегодня, 11:07
    Франция одна из активных стран, что применяла химическое оружие в Первую мировую. Может и на территории Франции кое что осталось от старых запасов? Вот я так же в сомнении, что во Франции нет этой химии ...
    Evgenijus
  12. BAI Сегодня, 11:43
    США химоружием хорошо игиловцев обеспечили.
    BAI
  13. Комментарий был удален.
  14. лысова Сегодня, 12:37
    Ему бы рулон лакмусоевых бумаг в задницу затолкать - светильник для подогрева бы получился.
    лысова
  15. Sergey53 Сегодня, 13:03
    Тогда заберите Нобелевскую премию у ОЗХО ООН.
    Sergey53
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