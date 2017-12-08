Французский постпред усомнился в полном уничтожении химоружия в Сирии
Вокруг запасов химоружия в Сирии остается много вопросов, ответы на которые еще предстоит получить, передает РИА Новости заявление постпреда Франции при ООН Франсуа Делаттра.
СБ ООН в четверг вечером провел регулярное закрытое заседание по программе химического разоружения САР.
По словам дипломата, ответственные за применение химического оружия в Сирии «должны знать, что они не уйдут от ответственности за свои варварские преступления».
В этой связи он подчеркнул, что, несмотря на прекращение работы совместного механизма ООН-ОЗХО по расследованию применения химического орудия в Сирии (СМР), Париж продолжит заниматься этим вопросом и будет добиваться справедливого наказания для виновных в атаках.
Напомним, мандат СМР истек 17 ноября 2017 года. В ноябре члены Совбеза не смогли договориться о параметрах дальнейшей работы механизма, который неоднократно подвергался критике Россией за непрофессиональную работу.
Нужно обеспечить полную и подлинную ликвидацию арсеналов химического оружия Сирии, потому что есть слишком много сомнений, которые еще предстоит развеять,сказал Делаттр журналистам.
СБ ООН в четверг вечером провел регулярное закрытое заседание по программе химического разоружения САР.
По словам дипломата, ответственные за применение химического оружия в Сирии «должны знать, что они не уйдут от ответственности за свои варварские преступления».
В этой связи он подчеркнул, что, несмотря на прекращение работы совместного механизма ООН-ОЗХО по расследованию применения химического орудия в Сирии (СМР), Париж продолжит заниматься этим вопросом и будет добиваться справедливого наказания для виновных в атаках.
Наследие СМР важно как никогда,подчеркнул Делаттр.
Напомним, мандат СМР истек 17 ноября 2017 года. В ноябре члены Совбеза не смогли договориться о параметрах дальнейшей работы механизма, который неоднократно подвергался критике Россией за непрофессиональную работу.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти