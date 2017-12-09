07:58 09 декабря
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Необъявленная война: США против Конгресса народов Сирии

Необъявленная война: США против Конгресса народов Сирии


Мало кто за рубежом понимает всю трагичность происходящего сейчас противостояния между Вашингтоном и его приспешников по одну сторону и так называемым действующим режимом в лице Башара Аль-Асада - по другую. А если и понимает, то пытается представить реальность происходящего в совершенно противоположных тонах.

В то время как Россия прилагает усилия для продолжения политического диалога, пытаясь усадить за один стол диаметрально настроенных представителей, союз западной коалиции во главе с Белым домом намеренно стремится к однополярному миру, где в качестве хозяев выступают лишь американцы. Это касается и ведения боевых действий, которые до сих пор осуществляются американцами в нарушение международных принципов, и политического урегулирования, которое сегодня можно наблюдать на различных площадках.


Сегодня сирийское правительство выступило с обвинениями в адрес внешнеполитического курса Соединенных Штатов и Саудовской Аравии. В частности, по мнению министра национального примирения Али Хайдара участие этих стран в подковерных играх сыграло определяющую роль в переносе Конгресса национального диалога в Сирии, запланированного в этом году на площадке в Сочи. Предполагалось, что мероприятие посетят представители нескольких десятков организаций, политических движений, партий и союзов.

Напомним, в декабре межсирийский форум должен был собрать за единым столом представителей всех тех этнических групп, племен и религиозных конфессий, кому небезразлична судьба арабской республики. В числе участников значилась и сирийская вооруженная оппозиция. По сути, это тот же Астанинский формат, за исключением одной особенности: Конгресс народов Сирии предполагает участие в диалоге коренных жителей арабской республики.

Казалось бы, после встречи российского, иранского и турецкого лидеров 22 ноября в Сочи, важность и жизненная необходимость данного мероприятия предопределит его безоговорочное проведение.

Однако российской инициативе предстоит преодолеть еще немало препятствий в политико-дипломатической работе на пути к миру в САР. Не сказать, что к этому никто не готов, но все-таки подход зарубежных «друзей Сирии» вызывает чувство омерзения и тошноты.

По словам сирийского министра, ряд стран, несмотря на заявления о позитивном отношении к встрече, «сыграли негативную роль, поставив невозможные условия» для некоторых участников.

«Началась большая война против Сочи», - отметил Хайдар.

Эта война и не прекращалась. Логично предположить, что после полного поражения «Исламского государства» в долине Евфрата, противостояние между основными оппонентами обострится на политической арене. Дамаску и его союзникам практически удалось погасить кризис, спровоцированный США и рядом государств Ближневосточного региона в 2011 году. Однако в рукаве внешних «доброжелателей» еще множество хитроумных приемов, которые в обозримом будущем могут быть применены в том числе и на международных площадках. Тот «женевский формат», по мнению Хайдара, не объективен и является одним из инструментов США, а также стран суннитских монархий.

Целью же всех манипуляций является ослабление позиций действующего президента, неважно, где происходит действо: на поле боя или за столом переговоров.
Автор: Александр Викторов


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Комментарии 6

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:06
    ... всем здравомыслящим понятно, что мерикатосы не простят действия России, её ВКС в Сирии... будут всячески препятствовать, вплоть до разжигания новых конфликтов...и нам надо удержаться и противопоставить свои контрмеры...
    a.s.zzz888
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:16
      её ВКС в Сирии...


      Глядите шире...
      независимая РОССИЯ не вписывается в глобальный мир который строят англосаксы...Карфаген(Россия) должен быть разрушен...об этом недавно заявила МЭЙ в Англии...своего рода программная речь о новом крестовом походе против РОССИИ.
      Тот же ЛЕХА
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:20
        Глядите шире...

        ... гляжу, но речь в статье идёт в большей степени о Сирии, ... а для дискуссий о месте России в современном мире, надо искать другие формы и масштабы, имею ввиду ограниченные масштабы ответов на форуме...
        a.s.zzz888
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:33
          но речь в статье идёт в большей степени о Сирии


          У Сирии теперь надежная крыша...съесть ее акулам капитализма теперь не дадут smile
          сейчас начнется бесконечная и подковерная война за условия существования СИРИИ что мы сейчас и наблюдаем в то числе и по этой статье.
          Тот же ЛЕХА
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:41
            У Сирии теперь надежная крыша...съесть ее акулам капитализма теперь не дадут smile

            ... будем надеяться...
            a.s.zzz888
          2. татарин 174 Сегодня, 07:49
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            сейчас начнется бесконечная и подковерная война за условия существования СИРИИ что мы сейчас и наблюдаем

            И это будет продолжаться пока существует такое бандгосударство как США. Надо помочь Трампу физически уничтожить его врагов внутри США или помочь его врагам уничтожить Трампа, т.е. развязать внутри США войну, пусть самоуничтожаются до тех пор "пока их трупы не проплывут по реке".
            татарин 174
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