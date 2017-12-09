Необъявленная война: США против Конгресса народов Сирии

Мало кто за рубежом понимает всю трагичность происходящего сейчас противостояния между Вашингтоном и его приспешников по одну сторону и так называемым действующим режимом в лице Башара Аль-Асада - по другую. А если и понимает, то пытается представить реальность происходящего в совершенно противоположных тонах.В то время как Россия прилагает усилия для продолжения политического диалога, пытаясь усадить за один стол диаметрально настроенных представителей, союз западной коалиции во главе с Белым домом намеренно стремится к однополярному миру, где в качестве хозяев выступают лишь американцы. Это касается и ведения боевых действий, которые до сих пор осуществляются американцами в нарушение международных принципов, и политического урегулирования, которое сегодня можно наблюдать на различных площадках.Сегодня сирийское правительство выступило с обвинениями в адрес внешнеполитического курса Соединенных Штатов и Саудовской Аравии. В частности, по мнению министра национального примирения Али Хайдара участие этих стран в подковерных играх сыграло определяющую роль в переносе Конгресса национального диалога в Сирии, запланированного в этом году на площадке в Сочи. Предполагалось, что мероприятие посетят представители нескольких десятков организаций, политических движений, партий и союзов.Напомним, в декабре межсирийский форум должен был собрать за единым столом представителей всех тех этнических групп, племен и религиозных конфессий, кому небезразлична судьба арабской республики. В числе участников значилась и сирийская вооруженная оппозиция. По сути, это тот же Астанинский формат, за исключением одной особенности: Конгресс народов Сирии предполагает участие в диалоге коренных жителей арабской республики.Казалось бы, после встречи российского, иранского и турецкого лидеров 22 ноября в Сочи, важность и жизненная необходимость данного мероприятия предопределит его безоговорочное проведение.Однако российской инициативе предстоит преодолеть еще немало препятствий в политико-дипломатической работе на пути к миру в САР. Не сказать, что к этому никто не готов, но все-таки подход зарубежных «друзей Сирии» вызывает чувство омерзения и тошноты.По словам сирийского министра, ряд стран, несмотря на заявления о позитивном отношении к встрече, «сыграли негативную роль, поставив невозможные условия» для некоторых участников.«Началась большая война против Сочи», - отметил Хайдар.Эта война и не прекращалась. Логично предположить, что после полного поражения «Исламского государства» в долине Евфрата, противостояние между основными оппонентами обострится на политической арене. Дамаску и его союзникам практически удалось погасить кризис, спровоцированный США и рядом государств Ближневосточного региона в 2011 году. Однако в рукаве внешних «доброжелателей» еще множество хитроумных приемов, которые в обозримом будущем могут быть применены в том числе и на международных площадках. Тот «женевский формат», по мнению Хайдара, не объективен и является одним из инструментов США, а также стран суннитских монархий.Целью же всех манипуляций является ослабление позиций действующего президента, неважно, где происходит действо: на поле боя или за столом переговоров.