Минобороны РФ получило первые десять бронеавтомобилей К-53949 "Тайфун-К"

Компания сообщила в своем пресс-релизе о поставке Министерству обороны России десяти бронеавтомобилей семейства "Тайфун-К" (К-53949, колесная формула 4х4). Это первая поставка данных автомобилей на вооружение после заводских испытаний

Компания АО «Ремдизель», поставила Министерству обороны России десять бронеавтомобилей семейства "Тайфун-К". Это первая поставка данных автомобилей на вооружение после заводских испытаний.- сообщили в пресс-службе АО "Ремдизель".Бронеавтомобили К-53949 предназначены для решения задач всестороннего обеспечения общевойсковых и специальных подразделений, включая миротворческие формирования, в различных условиях. Может использоваться для перевозки личного состава и грузов. Автомобиль обладает высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками, высокой управляемостью, скоростью движения и проходимостьюпо всем видам дорог. Многоцелевой бронеавтомобиль имеет защиту от стрелкового оружияи взрывных устройств. Платформа транспортного средства — универсальная база для монтажа различных надстроектехники охраны, разведки, огневой поддержки.Поставленная партия автомобилей начнет эксплуатироваться в Вооруженных силах России в 2018 году, передает блог bmpd