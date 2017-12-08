14:52 08 декабря

Минобороны РФ получило первые десять бронеавтомобилей К-53949 "Тайфун-К"

Компания АО «Ремдизель», поставила Министерству обороны России десять бронеавтомобилей семейства "Тайфун-К". Это первая поставка данных автомобилей на вооружение после заводских испытаний.

Минобороны РФ получило первые десять бронеавтомобилей К-53949 "Тайфун-К"


Компания сообщила в своем пресс-релизе о поставке Министерству обороны России десяти бронеавтомобилей семейства "Тайфун-К" (К-53949, колесная формула 4х4). Это первая поставка данных автомобилей на вооружение после заводских испытаний
- сообщили в пресс-службе АО "Ремдизель".


Бронеавтомобили К-53949 предназначены для решения задач всестороннего обеспечения общевойсковых и специальных подразделений, включая миротворческие формирования, в различных условиях. Может использоваться для перевозки личного состава и грузов. Автомобиль обладает высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками, высокой управляемостью, скоростью движения и проходимостьюпо всем видам дорог. Многоцелевой бронеавтомобиль имеет защиту от стрелкового оружияи взрывных устройств. Платформа транспортного средства — универсальная база для монтажа различных надстроектехники охраны, разведки, огневой поддержки.

Поставленная партия автомобилей начнет эксплуатироваться в Вооруженных силах России в 2018 году, передает блог bmpd

Использованы фотографии: АО "Ремдизель"
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Комментарии 22

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  1. Чичиков Сегодня, 10:26
    Страшно подумать, чтобы было с российской армией и ОПК, если бы вовремя, не "ушатали" Сердюкова и Макарова.
    Чичиков
    1. Chertt Сегодня, 10:31
      Цитата: Чичиков
      если бы вовремя, не "ушатали" Сердюкова и Макарова.

      Слышал, осторожные высказывания, вполне уважаемых военных, Что Сердюков выполнял спецефическую задачу, поставленную ему сверху. И выполнил ее
      Chertt
      1. Рязанец87 Сегодня, 10:45
        Задача и впрямь была специфическая: достижение армией хотя бы минимальной боеспособности. Ну и одергивание ВПК, которое как было в анабиозе с 80-х годов, так и выходить не хотело.
        Рязанец87
      2. tchack Сегодня, 10:53
        Тоже про это слышал.
        tchack
      3. игорка357 Сегодня, 10:53
        К стати, это не только у вас такое мнение,и не только вы это слышали.. laughing
        игорка357
    2. Рязанец87 Сегодня, 10:43
      При всей моей личной неприязни к г-ну Сердюкову, он прямо точная копия (по результатам) генерала Сухомлинова. Процитирую столь любимого на ВО Керсновского:
      "...Как бы к ним ни относиться, следует признать, что новый военный министр оказал русской армии огромную услугу, выведя ее из той анархии и маразма, в котором она пребывала. До прихода Сухомлинова было дезорганизованное вооруженное бессилие, с приходом Сухомлинова стала организованная вооруженная сила (пусть и далекая от совершенства)."
      Рязанец87
    3. Alexey RA Сегодня, 11:25
      Цитата: Чичиков
      Страшно подумать, чтобы было с российской армией и ОПК, если бы вовремя, не "ушатали" Сердюкова и Макарова.

      Это был ответ в стиле Бадера - очень веско и на полметра мимо. ©
      В 2010 году утверждена «Концепция развития военной автомобильной техники Вооруженных Сил Российской Федерации на период до 2020 года», где предусмотрено «развитие высокоунифицированных семейств бронеавтомобилей».
      Впервые машины семейства «Тайфун» (модульные КАМАЗ-63968 и Урал-63095, а также однообъёмный Урал-63099) были продемонстрированы в начале июня 2011 г. на полигоне Научно-исследовательского испытательного центра (НИИИЦ АТ 3 ЦНИИ МО РФ) в подмосковных Бронницах. Министр обороны РФ Анатолий Сердюков обратил на них особое внимание: «Это абсолютно новые, современные и очень перспективные машины… Полагаю, что в ближайшие годы министерство обороны именно такие машины будет закупать».
      laughing
      Alexey RA
      1. Николай С. Сегодня, 12:20
        Цитата: Alexey RA
        Это был ответ в стиле Бадера - очень веско и на полметра мимо. ©
        модульные КАМАЗ-63968 и Урал-63095, а также однообъёмный Урал-63099

        В статье речь про К-53949 "Тайфун-К" (он же "Тайфунёнок).
        Двигатель Cummins 6ISBe 350 P-6 и коробка передач Alisson закупаются в США, элементы подвески в Ирландии, а «противоминные» кресла поступают из Великобритании, бескамерные шины - Michelin.
        Объясните, в чём тут перемога? Думаю, Табуреткина вспомнили как раз правильно.
        Николай С.
        1. Alexey RA Сегодня, 14:47
          Цитата: Николай С.
          В статье речь про К-53949 "Тайфун-К" (он же "Тайфунёнок).

          В статье идёт речь о одном из бронеавтомобилей из семейства "Тайфун". Разработка этого семейства была исходно начала при Сердюкове, согласно той самой "Концепции..."
          Alexey RA
  2. klaus16 Сегодня, 10:28
    А Тигра, что мало было?
    klaus16
    1. Chertt Сегодня, 10:38
      Цитата: klaus16
      А Тигра, что мало было?

      Тигр, это наш ответ Humvee. А Тайфун., это целое семейство, более тяжелое
      Chertt
  3. Silver Fox_2 Сегодня, 10:38
    Цитата: klaus16
    Тайфун-К

    Тайфун-К и Тигр отличаются довольна сильно
    Silver Fox_2
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 10:40
    ... к концу года техника "повалила" в ВС... лишь не как ранее "преславутые" - "в конце квартала"... wink
    a.s.zzz888
    1. Chertt Сегодня, 10:51
      Цитата: a.s.zzz888
      лишь не как ранее "преславутые" - "в конце квартала"...

      А разве люди в стране стали другими?, "Что было - то будет, и чему быть - уже было (Экклесиаст)"
      Chertt
  5. игорка357 Сегодня, 10:54
    Только надо их не десять,а несколько сотен..
    игорка357
  6. Сергей824 Сегодня, 11:16
    Хорошо,все за. А когда дойдет до техники заена полк - батальон? Чем "таскают" минбатр, артдивизион? Грады на уралах! Автороты. Все без брони,все выбивается из рогатки. И это практически на передке. О бедной пехоте замолвите слово.
    Сергей824
    1. Pancir026 Сегодня, 11:30
      Цитата: Сергей824
      Все без брони,все выбивается из рогатки. И это практически на передке. О бедной пехоте замолвите слово.

      А зачем?Помнится мне еще в 90 лохматом году.полковник Белов,имеющий отношение к ВПк.говорил.есть у нас разработки,от машин подвоза БП,на базе БМП 1,до всякого рода прочих в том числе и для ремонта эвакуации в МСБ..да вот беда.тем кто рулит денпотоками все это не надо.Потому и имеем расхваленные сверх меры Тайфуны.а в МСБ как было.так все и осталось..
      В ДУЦ проверяли разработку миномет на базе МТЛб.артиллеристы хвалили,спрашивается и где это?А неру..зато есть куча УАЗ типа тачанка,есть Тайфуны.но нет того что надо в подразделениях ВМО и ВТО в МСБ и ТБ.
      Pancir026
    2. x.andvlad Сегодня, 11:55
      Цитата: Сергей824
      Все без брони,все выбивается из рогатки.

      Уже далеко не все выбивается из рогатки. А для артиллерии сделали "Медведя" с бронированной капсулой, которые в Сирии уже обкатали. Бронированные "Уралы" которые используют в МВД могут использовать и на войне.

      Только на все это нужны деньги и время.
      Ну, а автороты на бронеавтомобилях - это перебор. При грамотном подходе, тут нужно только боевое охранение
      x.andvlad
  7. Manul Сегодня, 12:06
    На фото разве не "Патруль"?
    Manul
  8. Manul Сегодня, 12:20
    "Патруль" и Тайфун-К"
    Manul
  9. лысова Сегодня, 12:45
    Блин - просто классика !!! По характеристикам, защиты, возможностям - это шедевр. Извините за простоту - мне бы такую.
    лысова
  10. aleksandrs95 Сегодня, 13:22
    несколько часов провел в таком,очень понравилось.Вот бы гражданскую версию,думаю был бы бестселлер для богатых.Важное но все надо собирать дома,а то была широкая западная комплектация.В принципе есть место для Бережка,то есть можно оказывать поддержку боевым действиям не высокой интенсивности.Замечательный аппарат заверните,беру.
    aleksandrs95
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