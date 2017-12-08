Пошел вон, господин Сорос!

Как известно, не имеем своих пророков, помогут внешние. Западные "доброжелатели" всегда найдут слова о "разорванной в клочья российского экономике" и "помогут" дельным советом. Так, на днях известный миллиардер и русофоб Джорж Сорос поведал миру о скорой катастрофе с отечественной экономике. По его словам, у нашей страны есть три недели до полного краха.











