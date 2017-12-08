14:45 08 декабря

Пошел вон, господин Сорос!

Как известно, не имеем своих пророков, помогут внешние. Западные "доброжелатели" всегда найдут слова о "разорванной в клочья российского экономике" и "помогут" дельным советом. Так, на днях известный миллиардер и русофоб Джорж Сорос поведал миру о скорой катастрофе с отечественной экономике. По его словам, у нашей страны есть три недели до полного краха.




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Комментарии 2

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  1. Чичиков Сегодня, 10:36
    Он что, проболтался, - у олигархов России, осталось три недели, до вывода капитала в Россию?
    Чичиков
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:36
    По его словам, у нашей страны есть три недели до полного краха.


    Мдя ...рус сдавайсь...мы тебя будем маленько кушайт smile иногда такие пророчества напоминают мне это из старых фильмов.
    Хотя появились статьи в СМИ где нас уже хоронят в ближайшее время из-за опустошения кудринской подушки.

    Все руках ВВП... поживем увидим.
    Тот же ЛЕХА
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