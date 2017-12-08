Арабский блок в Кнессете заявил о необходимости возродить ООП

Нужно возродить Организацию освобождения Палестины. Палестинскую проблему нужно вновь рассматривать как вопрос освобождения родины, а не как переговоры. Нужно привлекать международные силы, которые поддержат палестинский народ в противостоянии против Израиля,

Необходимо возродить Организацию освобождения Палестины (ООП) и вновь бороться за освобождение родины, передает РИА Новости заявление депутата от арабского блока в израильском Кнессете Джамала Захалки.В среду Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства.В Израиле называют Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мировое сообщество, (в том числе и США до последнего времени), аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.По словам парламентария, главным ответом на решение президента США должно быть «объединение арабских государств, создание нового союза и выработка единой позиции». Захалка призвал Россию, Китай, Индию и страны Европы присоединиться к этому союзу.заявил депутат.