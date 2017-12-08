14:53 08 декабря

Арабский блок в Кнессете заявил о необходимости возродить ООП

Необходимо возродить Организацию освобождения Палестины (ООП) и вновь бороться за освобождение родины, передает РИА Новости заявление депутата от арабского блока в израильском Кнессете Джамала Захалки.

Арабский блок в Кнессете заявил о необходимости возродить ООП


В среду Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства.


В Израиле называют Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мировое сообщество, (в том числе и США до последнего времени), аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

По словам парламентария, главным ответом на решение президента США должно быть «объединение арабских государств, создание нового союза и выработка единой позиции». Захалка призвал Россию, Китай, Индию и страны Европы присоединиться к этому союзу.

Нужно возродить Организацию освобождения Палестины. Палестинскую проблему нужно вновь рассматривать как вопрос освобождения родины, а не как переговоры. Нужно привлекать международные силы, которые поддержат палестинский народ в противостоянии против Израиля,
заявил депутат.

Использованы фотографии: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Комментарии 53

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  1. Чёрный Сегодня, 10:44
    По словам парламентария, главным ответом на решение президента США должно быть «объединение арабских государств, создание нового союза и выработка единой позиции»
    А может просто признать американских индейцев единственными законными хозяевами америки? smile
    Чёрный
    1. Джедай Сегодня, 10:45
      Нужно возродить Организацию освобождения Палестины. Палестинскую проблему нужно вновь рассматривать как вопрос освобождения родины, а не как переговоры. Нужно привлекать международные силы, которые поддержат палестинский народ в противостоянии против Израиля

      И это ещё цветочки, ягодки - впереди... yes
      Джедай
      1. хрыч Сегодня, 10:47
        Цитата: Джедай
        ягодки - впереди...

        Сговор между ВВП и Трампом стал еще очевидней. Израиль начал усиленно пакостить в Сирии и нате вам Интифаду, всего одной фразой, причем такой лестной ушам евреев, правда лапша или пейсы такие висят laughing А так идет зачистка "глубинных государств" в США, лучше всего в Турции и даже в семье Сауда am
        хрыч
        1. Shurik70 Сегодня, 13:35
          В общем, война с ИГИЛ подошла к концу, да здравствует новая война!
          Американцам нужен кипящий котёл, Европа ещё не развалилась под беженцами.
          И даже своего постоянного союзника - Израиль, принесли в жертву.
          Shurik70
      2. INVESTOR Сегодня, 14:33
        Вся Россия переживает за Палестину, других дел нет мна...кроме как за этих волноваться...
        INVESTOR
    2. Шура пермский Сегодня, 10:46
      Я тоже против амероеврейского беспредела…
      Шура пермский
      1. Chertt Сегодня, 10:58
        Цитата: Шура пермский
        Сговор между ВВП и Трампом стал еще очевидней.

        Это называется переговоры, Мы не знаем всего, но лично я не вижу "подлой продажи, Российских интересов, продажными ставленниками сионистов"
        Chertt
    3. сибиралт Сегодня, 10:56
      Посмотрим, что Совбез решит. Хотя, результат известен заранее. Арафат в гробу перевернулся. belay
      сибиралт
      1. sogdy Сегодня, 11:18
        Цитата: сибиралт
        Посмотрим, что Совбез решит.

        А разве США не входят в СБ?
        sogdy
    4. Krasnodar Сегодня, 11:54
      Цитата: Чёрный
      По словам парламентария, главным ответом на решение президента США должно быть «объединение арабских государств, создание нового союза и выработка единой позиции»
      А может просто признать американских индейцев единственными законными хозяевами америки? smile

      Вот именно это палестинцам не понравится.
      Krasnodar
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:45
    ... быстренько ребята составили программу против трампа... пойдёт очередная мировая заварушка...
    a.s.zzz888
  3. den3080 Сегодня, 10:47
    Арабский блок в Кнессете заявил о необходимости возродить ООП

    И уже послали за африканскими шаманами - воскрешать Арафата, после того, как его выкопают.
    den3080
  4. Росомаха Сегодня, 10:48
    Да уж, Трампушка поднасрал так поднасрал, фонить долго будет....
    Росомаха
    1. den3080 Сегодня, 10:51
      Зато он себе лично и всем своим родственникам и потомкам обеспечил безбедное существование.
      И его противники в США усохнут очень быстро. Еврейское лобби это вам не хухры мухры.
      den3080
  5. Livonetc Сегодня, 10:49
    Да Трамп эту тему с Иерусалимом учинил дабы умаслить спонсоров демократов.
    Над ним реально импичмент сгущается.На реакцию остальных ему наплевать.
    Livonetc
  6. Zubr Сегодня, 10:51
    Поздравляю вас господин Трамп. Вы начали новую войну на ближнем востоке. Вот только не задача, Решение признать Иерусалим Израильским, вы господин Трамп, начали траурную панихиду по Израилю.
    Zubr
    1. To be or not to be Сегодня, 10:56
      Послушайте еще одну точку зрения
      "Яков Кедми: Признание Трампом Иерусалима - это рекламный трюк"
      Четко отстаивает интересы своей страны Израиля!
      To be or not to be
      1. tchoni Сегодня, 11:28
        Очень плохо, что этот рекламный трюк снова даст повод для насилия... И пострадает куча людей... на ровном месте.. из-за прихоти старпера
        tchoni
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:53
    Захалка призвал Россию, Китай, Индию и страны Европы присоединиться к этому союзу.
    Россию понятно, она зарекомендовала себя действиями в Сирии и не нарушала данных другому государству обязательств. А вот страны Европы? Или расчет на то, что те испугаются новой волны мигрантов?
    rotmistr60
    1. GonChar Сегодня, 12:02
      Цитата: rotmistr60
      испугаются новой волны мигрантов
      Куда и откуда?
      GonChar
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:06
        Из Австралии. Парламентарий заявил об
        «объединение арабских государств, создание нового союза и выработка единой позиции»
        Вы на карту посмотрите. Кроме этого поинтересуйтесь из каких стран бегут в Европу. Еще вопросы будут?
        rotmistr60
        1. GonChar Сегодня, 12:13
          Дак если с Израиля так пусть их, пусть бегут, только не случится это. Уже поняли что их нигде не ждут, особенно в братских Арабских странах. А Арабы вне Израиля бежали и раньше, так что изменилось то?
          Вы на карту посмотрите.
          Вы бы на свою посмотрели.
          GonChar
  8. Egorovich Сегодня, 10:55
    Военные действия на БВ Трамп обеспечил, евреи это его решение с радостью поддерживают, а никому от этого хорошо не будет. Опять смерть и кровь.
    Egorovich
    1. Shahno Сегодня, 10:58
      Мы не страусы. И не собираемся из за возможных угроз терять национальные святыни. Будем стараться предотвратить насилие.
      Shahno
      1. Egorovich Сегодня, 11:03
        Разве Нетаньяху не поддержал Трампа? А насчет национальных святынь, то они принадлежат трем конфессиям: христианам, иудеям и мусульманам.
        Egorovich
        1. Shahno Сегодня, 11:11
          В чем. Если вы про столицу, то это Трамп поддержал Нетаньяху.
          Shahno
        2. Shahno Сегодня, 11:13
          Мы не оспариваем принадлежность святынь многим конфессиям. Но порядок должен наводить один.
          Shahno
          1. Egorovich Сегодня, 11:24
            А где это написано, что порядок должны наводить евреи? Сами на себя такое право взяли, так его "избранным" никто не давал.
            Egorovich
            1. Krasnodar Сегодня, 11:59
              Цитата: Egorovich
              А где это написано, что порядок должны наводить евреи? Сами на себя такое право взяли, так его "избранным" никто не давал.

              Евреи отвоевали Иерусалим, сделали его своей столицей, так кто после этого должен решать проблемы правопорядка в этом городе - Эрдоган?
              Krasnodar
              1. Egorovich Сегодня, 12:24
                Эрдоган высказал сугубо свое мнение, любой может. А вопрос Иерусалима в первую очередь должны решать Палестина и Израиль, но только вместе и сообща.
                Egorovich
                1. Krasnodar Сегодня, 12:26
                  Цитата: Egorovich
                  Эрдоган высказал сугубо свое мнение, любой может. А вопрос Иерусалима в первую очередь должны решать Палестина и Израиль, но только вместе и сообща.

                  Если бы это было возможно...
                  Krasnodar
                  1. Egorovich Сегодня, 12:30
                    А почему нельзя договориться на равноценной основе, два государства - одна столица?
                    Egorovich
                    1. Shahno Сегодня, 12:40
                      Я попытаюсь как то донести. Абу Мазен слаб. За палестинцами стоит Турция и ее притязания. После прихода Эрдогана... Так с кем договариваться?
                      Shahno
                      1. Egorovich Сегодня, 12:52
                        Это опять перевод стрелок. За Израилем - матрасники. Они все и диктуют, так как им нужен БВ в постоянном огне. Ливия, Ирак, Сирия, Йемен т.д и т.п..
                        Egorovich
      2. Bakht Сегодня, 12:09
        Вчера мне объяснили, что формат Осло мертв. А там, между прочим, было прописано, что ООП признает государство Израиль. Если Осло мертв, то и со стороны палестинцев нет никаких обязательств.
        Bakht
  9. Shahno Сегодня, 10:56
    К их мнению давно прислушивались. Но к сожалению они не убедили большинство.
    Shahno
  10. solzh Сегодня, 11:03
    В Израиле называют Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей

    Если в мире с арабами надоело жить пусть и дальше считают.
    Мировое сообщество, (в том числе и США до последнего времени), аннексию не признает

    Надо не признавать, а объявить Иерусалим свободным городом, не входящим ни в какую страну. В этом городе очень много священных мест для все религий.
    объединение арабских государств, создание нового союза и выработка единой позиции

    Опять террор?
    solzh
  11. Netzah Netzah Сегодня, 11:21
    Цитата: solzh
    В Израиле называют Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей

    Если в мире с арабами надоело жить пусть и дальше считают.
    Мировое сообщество, (в том числе и США до последнего времени), аннексию не признает

    Надо не признавать, а объявить Иерусалим свободным городом, не входящим ни в какую страну. В этом городе очень много священных мест для все религий.
    объединение арабских государств, создание нового союза и выработка единой позиции

    Опять террор?

    С 1921 года, когда арабы устроили первые погромы в Иерусалиме, мы не живем с ними в мире.
    Netzah Netzah
    1. Антоха Сегодня, 12:05
      Вас послушать, все только и делают, что устраивают вам погромы. А вы убиваете гоев миллионами и за людей их не считаете. До антихриста доведете мир, а дальше 3.5 года и Христос придёт. Больше будете стараться - быстрее придёт. Меньше - людям жить будет лучше. Всё равно Бога вам не победить, проигрышная ваша игра.
      Антоха
  12. tchoni Сегодня, 11:26
    Честно, я понимаю тамашних власть имущих арабов - борьба и все такое - это способ нажить капитал... Но, почему выходят на улицы толпы арабской молодежи - для меня загадка...
    tchoni
    1. Shahno Сегодня, 11:33
      Не знаю вчера был в Иерусалиме. Толп не увидел. Тишь и благодать.
      Shahno
    2. Ажылдаптыр Сегодня, 11:46
      У этой арабской молодёжи,
      в каждой семье, есть родственники
      убитые и искалеченные израильскими военными.
      Ажылдаптыр
    3. Krasnodar Сегодня, 12:01
      Цитата: tchoni
      Честно, я понимаю тамашних власть имущих арабов - борьба и все такое - это способ нажить капитал... Но, почему выходят на улицы толпы арабской молодежи - для меня загадка...

      Свободы добрачных отношений нет - фрустрация.
      Krasnodar
    4. GonChar Сегодня, 12:04
      Цитата: tchoni
      толпы арабской молодежи
      75 пострадавших от слезоточивого газа, это толпы? Да ну.
      GonChar
  13. Bakht Сегодня, 12:17
    Может такое решение пробемы?
    Bakht
  14. лис Сегодня, 12:22
    ну создадут,опять на евреев наедут,озвездюлятся в очередной раз и затихнут...чё нового то?
    лис
    1. Александр КАМ Сегодня, 13:14
      Это точно. Абсолютно ничего нового.
      Александр КАМ
  15. Диванный воин Сегодня, 12:22
    Пока арабы и персы не объединятся против общего врага - будут сливаться. Только широкой, сплочённой коалицией у них есть возможность победить Израиль. Если сплавить бабки аравийцев, иранскую идейность, диверсантов хезболлы и сирийско-иракский боевой опыт - только тогда у них есть шансы их победить в открытую. Реально большим фронтом, устроив тотальную войну по всем направлениям с кратным численным перевесом.
    Диванный воин
    1. Александр КАМ Сегодня, 13:12
      "Пока арабы и персы не объединятся против общего врага - будут сливаться."!!!!
      Жесточайшая глупость.
      Во-первых персы и арабы всегда были либо врагами, либо противниками.Всю свою историю, начиная с царя Кира.
      Во-вторых, арабы никогда не были едины, всю свою историю, начиная с даты смерти пророка Мухаммеда. Они успешно резали и режут друг друга почти 14 веков, и изменения этой традиции не видно.
      В-третьих, даже палестинские арабы никогда не были едины, одни фракции палестинцев успешно резали на кусочки членов других фракций, примерно так же, как сегодня уничтожают друг друга ФАТХ и ХАМАС.
      В-четвертых, в гипотетическом военном столкновении арабов и Израиля у арабов нет абсолютно никаких шансов. Это доказано историей. Это прекрасно понимают руководители Египта и Иордании, которые подписали мирные договора с Израилем и имеют с ним нормальные отношения и тесно сотрудничают в борьбе с терроризмом. Так в Аммане есть официальное представительство МОССАД, это именно в целях борьбы с терроризмом.

      Я не стану распространяться дальше ввиду очевидной абсурдности ваших рассуждений.
      Александр КАМ
  16. Александр КАМ Сегодня, 13:02
    Мне интересно, а может ли кто-либо из "комментаторов" представить себе выступление в Думе депутата с призывом возродить движение за независимость Чечни?
    И ещё мне непонятна реакция "защитников угнетенных палестинцев". Чем она вызвана?

    Кстати, первой в мире Иерусалим столицей Израиля признала Россия! Правда с оговоркой - Западный Иерусалим.
    Уверен, что оголтелые защитники арабов этого не знают.
    Александр КАМ
    1. Bakht Сегодня, 13:30
      Здесь нет защитников арабов. Есть противники евреев. Лично мне абсолютно безразличны что те, что другие. Но так получиось, что со мной рядом жили евреи и дружил я с евреями. Арабов рядом со мной не было. Но с точки зрения права и справедливости, евреи перегнули палку и действуют по праву сильного. Уже давно. Меня больше беспокоит позиция и положение в мире России и Ирана. То что в самом Израиле (или Палестине) евреи наведут порядок гадать не надо. Скоько будет жертв? В первой интифаде погибло 2 тыс. человек, во второй 6 тыс. человек. Чувствуете динамику?
      Поэтому единственная пробема, которую россияне дожны обсуждать - полезут ли евреи в Сирии мочить Хезболлу. Иранскую базу под Дамаском они уже разгромили. Еще пара таких ударов и коалиция Россия-Иран треснет. И все, что достигнуто в Сирии Трамп перечеркнет одним указом.
      -----
      Позиция России - признает столицей ЗАПАДНЫЙ Иеурусалим. Но не весь. И перенос посольства в ЗАПАДНЫЙ Иерусалим возможен ПОСЛЕ решение израильско-палестинского конфикта. То есть на данном этапе это означает НЕТ.
      Bakht
  17. GonChar Сегодня, 13:54
    Цитата: Bakht
    В первой интифаде погибло 2 тыс. человек, во второй 6 тыс. человек. Чувствуете динамику?
    Это не вопрос а задача, Арабы начинают и проигрывают, и интересно сколько ещё им надо проиграть чтоб понять, с Израилем им не светит.
    GonChar
    1. Bakht Сегодня, 14:45
      Интересно другое. Арабы имеют возможность проигрывать. Они могут проиграть хоть сто раз. Одно единственное поражение Израиля означает смерть. Евреи напоминают мне азартного игрока, который каждый раз повышает ставки. На ближайшее будущее их позиция сильна.
      "Вы живете мечом. Что будет когда меч затупится"?
      Это ответ на задачу.
      Bakht
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