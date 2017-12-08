Военная обстановка в Сирии: Авиация несет потери
Несмотря на анонсированную российским Генштабом победу над международным терроризмом в Сирии, боевики еще имеют достаточно сил, чтобы совершать дерзкие вылазки против правительственных сил. Так, согласно сообщениям ближневосточных СМИ, террористы сбили сирийский боевой самолет, который выполнял разведывательный полет вдоль реки Евфрат.
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