Военная обстановка в Сирии: Авиация несет потери

Несмотря на анонсированную российским Генштабом победу над международным терроризмом в Сирии, боевики еще имеют достаточно сил, чтобы совершать дерзкие вылазки против правительственных сил. Так, согласно сообщениям ближневосточных СМИ, террористы сбили сирийский боевой самолет, который выполнял разведывательный полет вдоль реки Евфрат.











