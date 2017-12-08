14:52 08 декабря

Военная обстановка в Сирии: Авиация несет потери

Несмотря на анонсированную российским Генштабом победу над международным терроризмом в Сирии, боевики еще имеют достаточно сил, чтобы совершать дерзкие вылазки против правительственных сил. Так, согласно сообщениям ближневосточных СМИ, террористы сбили сирийский боевой самолет, который выполнял разведывательный полет вдоль реки Евфрат.




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Комментарии 3

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  1. Vard Сегодня, 10:50
    "согласно сообщениям ближневосточных СМИ, террористы сбили сирийский боевой самолет, который выполнял разведывательный полет вдоль реки Евфрат."
    Первое что приходит в голову... Разведовательные самолёты низко не летают... ПЗРК, это километров пять... Значит из рогатки...
    Vard
    1. Ихрек Сегодня, 10:59
      Над победой над ИГ ещё далеко, пока их поддерживают их союзники в лице сша.
      Ихрек
      1. cariperpaint Сегодня, 14:21
        как государства которое они хотели его больше нет. остались просто банды .тут в этом смысл. а добивать это уже другое и надолго
        cariperpaint
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