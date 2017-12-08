Климкин на позитиве - венгры покидают Закарпатье

Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тыс. и даже не 100 тыс., люди покидают регион

Этнические венгры массово покидают Закарпатскую область, а их текущее количество в этом украинском регионе не превышает 100 тыс. человек. Об этом в пятницу по итогам переговоров в Вене с венгерским коллегой сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.- написал он на странице в Twitter. По словам украинского министра, Киев и Будапешт в этой связи имеют общую задачу - помочь общинам.В четверг в Вене на заседании Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Венгрия вышла с принципиально новой инициативой в контексте отношений с Украиной, предложив направить наблюдательную миссию в Закарпатскую область из-за выступлений националистов против представителей венгерского меньшинства. В заявлении Сийярто отметил, что Будапешт обеспокоен напряженностью в регионе, где проживают 150 тыс. венгров, поскольку там происходят антивенгерские демонстрации с надругательствами над национальными символами. Он также указал, что украинский закон "Об образовании" полностью противоречит обязательствам страны, в том числе перед ОБСЕ, так как ограничивает людей в праве получать образование на родном языке.