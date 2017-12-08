14:44 08 декабря

Климкин на позитиве - венгры покидают Закарпатье

Этнические венгры массово покидают Закарпатскую область, а их текущее количество в этом украинском регионе не превышает 100 тыс. человек. Об этом в пятницу по итогам переговоров в Вене с венгерским коллегой сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Климкин на позитиве - венгры покидают Закарпатье


Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тыс. и даже не 100 тыс., люди покидают регион
- написал он на странице в Twitter. По словам украинского министра, Киев и Будапешт в этой связи имеют общую задачу - помочь общинам.


В четверг в Вене на заседании Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Венгрия вышла с принципиально новой инициативой в контексте отношений с Украиной, предложив направить наблюдательную миссию в Закарпатскую область из-за выступлений националистов против представителей венгерского меньшинства. В заявлении Сийярто отметил, что Будапешт обеспокоен напряженностью в регионе, где проживают 150 тыс. венгров, поскольку там происходят антивенгерские демонстрации с надругательствами над национальными символами. Он также указал, что украинский закон "Об образовании" полностью противоречит обязательствам страны, в том числе перед ОБСЕ, так как ограничивает людей в праве получать образование на родном языке.

Использованы фотографии: https://korrespondent.net/
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Комментарии 16

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  1. rotmistr60 Сегодня, 11:03
    Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тыс. и даже не 100 тыс., люди покидают регион
    Климкин хотя бы временами слышит себя. Какой мог бы быть "приятным" разговор если этнические венгры бегут из Украины? При этом Венгрия нелициприятно отнеслась к закону о языке. Дипломат ...
    rotmistr60
    1. Chertt Сегодня, 11:07
      Цитата: rotmistr60
      Климкин хотя бы временами слышит себя

      Судя по фотографии, он постоянно слышит себя, даже и не одного. Иногда голоса даже спорят
      Chertt
      1. Teberii Сегодня, 11:13
        Нет-это они с Порошенко чай конфетами закусывают.
        Teberii
    2. Комментарий был удален.
      1. роман66 Сегодня, 11:21
        пожамкать Саманту - фантастика!
        роман66
    3. Зяблицев Сегодня, 11:14
      Климкин - вылитый полковник Фридрих Краус фон Циллергут из велеколепного романа Гашека про бравого солдата Швейка:"Полковник - был редкостный болван. Рассказывая о самых обыденных вещах, он всегда спрашивал, все ли его хорошо поняли, хотя дело шло о примитивнейших понятиях, например: "Вот это, господа, окно. Да вы знаете, что такое окно?" Или: "Дорога, по обеим сторонам которой тянутся канавы, называется шоссе. Да-с, господа. Знаете ли вы, что такое канава? Канава — это выкопанное значительным числом рабочих углубление. Да-с. Копают канавы при помощи кирок. Известно ли вам, что такое кирка?"Он страдал манией все объяснять и делал это с воодушевлением, с каким изобретатель рассказывает о своем изобретении."Книга, господа, это множество нарезанных в четвертку листов бумаги разного формата, напечатанных и собранных вместе, переплетенных и склеенных клейстером. Да-с. Знаете ли вы, господа, что такое клейстер? Клейстер — это клей" laughing
      Зяблицев
    4. alexmach Сегодня, 11:29
      Фиг его знает, получается нацисты победили.

      А венгры... Я вот не знаю зачем им бежать. Во-первых они всегда были въездными в той или иной степени в евросоюз. Кто имел втихаря второе гражданство, кто пользовался соглашениями о малом приграничном движении - короче возможности у них были всегда. С другой стороноы там люди неплохо живут исключительно из-за соседства с границей - на мелкой "контробанде". Живя рядом с несколькими границами, и каждый день посещая Вегнрию и Румынию хоть пешком, хоть на велосипеде и провозя с собой разрешенный блок сигарет и литр крепкого алкоголя, да здавая все это перекупщику с той стороны в 10 м от КПП можно было вобщем-то жить и не тужить.

      С другой стороны с Украины подальше от призывов и мобилизаций бегут все, в том числе и украинцы. В западных областях это наблюдается наиболее массово по просто причине - там есть возможность и более широкая возможность и там это и так было последние лет 25 принято.
      alexmach
  2. zivXP Сегодня, 11:03
    А кто-то руки потирает, скупая по дешевке недвижимость переселенцев.
    zivXP
  3. pvv113 Сегодня, 11:03
    направить наблюдательную миссию в Закарпатскую область из-за выступлений националистов

    Вот и ввести сюда войска ООН от какой-нибудь нейтральной африканской страны
    pvv113
  4. Segel Сегодня, 11:03
    Вот счастья бендеровцам привалило-скоро ни русских,ни поляков,ни евреев,ни венгров не останется!Украина для украинцев!!!
    Segel
  5. solzh Сегодня, 11:09
    Климкину нечему радоваться. Венгры все еще могут отделить Закарпатье от Украины. В новостях, если не ошибаюсь в октябре, была новость о том, что в Венгрии был митинг в поддержку присоединения Закарпатья к Венгрии.
    solzh
    1. zivXP Сегодня, 11:26
      У венгров "кишка тонка". Они могут только зверствовать пока безнаказанные, а потом будут сидеть как мышь под веником, только тихо пищать. Потому и уезжают "на историческую родину".
      zivXP
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 11:14
    ...чугуняка в своём репертуаре... говорит сам с собой в зеркале... bully
    a.s.zzz888
  7. Керенский Сегодня, 11:14
    Потерять 150.000 населения (в перспективе), вот радость-то! А работать кто будет? Бандеровцы?! Так они не для этого.
    Керенский
  8. Masya Masya Сегодня, 11:27
    закон "Об образовании" полностью противоречит обязательствам страны, в том числе перед ОБСЕ

    Masya Masya
  9. demo Сегодня, 11:53
    Когда смотрю на фото Климкина и сравниваю его изображение с изображением неандертальца, то возникают мысли о том, что Климкин к нам заброшен "от туда".
    demo
  10. galan Сегодня, 12:13
    Начинается сбываться "голубая мечта укров", освобождается территория? Наверное стоит подумать о коренной зачистке территории Украины от свидомых. А так как им бежать некуда, Польша и другие соседние страны их не примут остаётся только Магаданская область. Тем более это будет посещение мест пребывания их дедов и прадедов.
    galan
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