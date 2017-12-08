ВЦИОМ: более 82% россиян одобряют деятельность Путина

Показатель одобрения деятельности президента на протяжении года находится на уровне выше 80%, по последним данным (27 ноября - 3 декабря), он составляет 82,4%

Антирейтинг традиционно возглавляет [лидер ЛДПР] Владимир Жириновский, причем в ноябре уровень недоверия россиян к нему заметно вырос - с 28,1% до 31,9%. Ксения Собчак входит в топ-5 по недоверию (8,4%)

Более 82% граждан России положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина. Такие данные приводит в пятницу Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на своем сайте.- говорится в сообщении.Согласно опросу ВЦИОМ, положительную оценку работы председателя правительства Дмитрия Медведева и кабинета министров дали 54% и 58,8% респондентов соответственно. Рейтинги одобрения Государственной думы и Совета Федерации, замеряемые раз в месяц, после снижения в октябре в ноябре немного выросли (51,2% и 56,3% соответственно).Путин стабильно лидирует в рейтинге доверия политикам, отмечает ВЦИОМ, в конце ноября его показатель составил 53% (не доверяют 3,3%). Второе и третье место по уровню доверия граждан занимают министр обороны Сергей Шойгу (17,9%) и премьер-министр Дмитрий Медведев (16,1%).- сообщается в релизе, при этом 0,2% респондентов деятельность Собчак одобряют.Помимо Собчак и Жириновского в топ-5 политиков, которым не доверяют больше всего, входят Дмитрий Медведев (14,9%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (14,8%) и председатель "Справедливой России" Сергей Миронов (4%).Рейтинг доверия блогеру Алексею Навальному составляет 1,2%, при этом не доверяют ему 3,6% респондентов.Электоральный рейтинг "Единой России" в последние недели находился на уровне 52,1-52,3%. Показатель ЛДПР в среднем с 27 ноября по 3 декабря составил 10,1%, КПРФ - 9,4%, "Справедливой России" - 4,6%.В рамках инициативных всероссийских опросов "ВЦИОМ-Спутник" каждый день опрашивается 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. В результатах исследования приведены средние значения за семь дней опроса, за неделю объем выборки составляет 4200 респондентов. Для данной случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,9%.