14:49 08 декабря

ВЦИОМ: более 82% россиян одобряют деятельность Путина

Более 82% граждан России положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина. Такие данные приводит в пятницу Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на своем сайте.

Показатель одобрения деятельности президента на протяжении года находится на уровне выше 80%, по последним данным (27 ноября - 3 декабря), он составляет 82,4%
- говорится в сообщении.

ВЦИОМ: более 82% россиян одобряют деятельность Путина



Согласно опросу ВЦИОМ, положительную оценку работы председателя правительства Дмитрия Медведева и кабинета министров дали 54% и 58,8% респондентов соответственно. Рейтинги одобрения Государственной думы и Совета Федерации, замеряемые раз в месяц, после снижения в октябре в ноябре немного выросли (51,2% и 56,3% соответственно).

Путин стабильно лидирует в рейтинге доверия политикам, отмечает ВЦИОМ, в конце ноября его показатель составил 53% (не доверяют 3,3%). Второе и третье место по уровню доверия граждан занимают министр обороны Сергей Шойгу (17,9%) и премьер-министр Дмитрий Медведев (16,1%).

Антирейтинг традиционно возглавляет [лидер ЛДПР] Владимир Жириновский, причем в ноябре уровень недоверия россиян к нему заметно вырос - с 28,1% до 31,9%. Ксения Собчак входит в топ-5 по недоверию (8,4%)
- сообщается в релизе, при этом 0,2% респондентов деятельность Собчак одобряют.

Помимо Собчак и Жириновского в топ-5 политиков, которым не доверяют больше всего, входят Дмитрий Медведев (14,9%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (14,8%) и председатель "Справедливой России" Сергей Миронов (4%).

Рейтинг доверия блогеру Алексею Навальному составляет 1,2%, при этом не доверяют ему 3,6% респондентов.

Электоральный рейтинг "Единой России" в последние недели находился на уровне 52,1-52,3%. Показатель ЛДПР в среднем с 27 ноября по 3 декабря составил 10,1%, КПРФ - 9,4%, "Справедливой России" - 4,6%.

В рамках инициативных всероссийских опросов "ВЦИОМ-Спутник" каждый день опрашивается 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. В результатах исследования приведены средние значения за семь дней опроса, за неделю объем выборки составляет 4200 респондентов. Для данной случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,9%.

Использованы фотографии: пресс-служба Кремля
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 89

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  1. Teberii Сегодня, 11:11
    Постоянство залог успеха.Конкуренты Путина-Собчак, смешно даже сравнивать.
    Teberii
    1. Шура пермский Сегодня, 11:13
      Альтернатив ему нету просто… но по мне внешняя политика на 5 с плюсом,внутренняя на троечку… о народе думать надо своём
      Шура пермский
      1. Кент0001 Сегодня, 12:08
        Вторая половина из всех лет его власти- это время упущеных возможносте для государства. И супер возможности для чиновников и олигархата. Но кроме него реально нет других кандидатов.
        Кент0001
      2. Saburov Сегодня, 14:26
        Цитата: Шура пермский
        Альтернатив ему нету просто… но по мне внешняя политика на 5 с плюсом


        Внешняя политика на 2! Так как от итогов внешней политики должно выигрывать наше государство, а мы только проигрываем. Вообще наша внешняя политика, на которой, казалось бы, сосредоточено основное внимание – не принесла каких-то позитивных, качественных плодов! Союзное государство России и Белоруссии – пролет. Украина – пролет. Азиатские республики – даже Казахстан, и тот отстраивается от нас, только пыль стоит! Про дальнее зарубежье промолчим из деликатности. Не говоря уже о всех этих санкциях и прочем.

        Цитата: Шура пермский
        внутренняя на троечку


        За такую внутреннюю политику в 40-х расстреливали как врага народа!

        То ли это от недальновидности, то ли от предательства. Вот нам говорят что мол США враг. А наш Резервный Фонд РФ хранится именно в гос.облигациях США...странно. Почему наша власть втирает нам о патриотизме и достижениях абсолютно другого государства под названием СССР? Почему говорят нам пожить за Родину плохо, а у самих счета и виллы за рубежом, говорят нам о любви к Родине, а у самих отпрыски и жёны живут и учатся за рубежом, пугают нас госдепом и англосаксами, а сами рот против них открыть не могут когда до дела доходит, говорят о импортозамещении, а сами пользуются мерседесами, айфонами и пьют французкие коньяки и к тому же пишут такие законы, при которых нашей промышленности придут кронты с такими кредитами для заводов и бизнеса, с полным уничтожением среднего специального образования и полным отсутствием квалифицированных рабочих. Почему наш Сбербанк дает своим гражданам кредиты на ипотеку в 12-16 процентов, а в "злостной" Польше или Чехии под 5-6 процентов? Пусть власть обьяснит народу как государство собралось ипортозамещать если оно ни черта не производит и нет мощностей и ничего для этого не создано, ни условий, ни производств, ни специалистов? Перейдем на кустарное производство вместо станков с ЧПУ и на деревянные счеты? Это импортозамещение вообще походу задумано чтобы окончательно похоронить нашу промышленность. Тут как раз и закон о новой приватизации на подходе. Они непонимают этого что как раз наука и технологии удешевляют жизнь? Начиная с тяжелого машиностроения, заканчивая миксером на кухне. А у нас сейчас как раз всё это подорожало и в итоге пострадали тысячи предприятий среднего и малого бизнеса, которые как раз и производили за счет этих технологий конкурентноспособную продукцию. А оборонка вообще затормозилась лет на десять как минимум, пока сделают аналог, пока его доведут до ума и в итоге будут отставать все равно. Почему поиграл в церкви в покемонов, получи 3,5 года (пускай и условно). Украл 3 миллиарда, освободят в зале суда или через месяц выйдешь по УДО! Почему датчанин, японец или австралиец может купить авто, комбайн или хорошую вычислительную технику в несколько раз дешевле чем у нас? У нас даже автомобили стоят процентов на 20-30 дороже практически чем во всем мире и даже отечественные машины стоят дорого, так же как и кредиты на них. И кстати почему у нас для промышленников кредиты просто грабительские? А Минфин не хочет субсидировать слишком дорогие кредиты, а недорогих кредитов у нас нет! И в итоге получается замкнутый круг! Ключевая ставка, по которой ЦБ кредитует банки, — 9%. Это дохрена! Но ведь и банк накручивает на своих кредитах ещё столько же. И вкладчикам за использование их средств он платит 10%, а заёмщикам те же деньги предлагает по ставке 25%. Бизнеса, который мог бы позволить себе платить такой процент, работая легально, просто не существует. В таких условиях наша экономика никогда не заработает!!! И самое смешное что отечественные банки, в том числе и ЦБ и Сбербанк предпочитают вкладывать деньги в западные экономики (в первую очередь в экономику США), а российскую не считают вообще местом для инвестиций! Так воровать удобней, под видом борьбы с коррупцией и противостояния с США. Причём если даже сравнить 90-е и современное состояние нашей страны, то в сути власти не изменилось ничего. Беспредел чиновников как был, так и есть. Отсутствие правосудия – как было, так и есть. Экономика, обслуживающая интересы нескольких десятков петроолигархов – как была, так и осталась. Финансовая система как была долларовым обменником, так им и остается. Инвестиции вместо того, чтобы развивать отечественную экономику, как шли по преимуществу на закупку гособлигаций США, так и идут. Деградация образования – как была, так и продолжается...

        P.S. На днях по социальным сетям разлетелось стихотворение, которое нельзя назвать никак иначе как крик души. Стихотворение довольно сильное и ярко показывает всю нашу действительность.
        Это стихотворение написала медсестра Лотошинской ЦРБ. Она его в одноклассниках разместила, ее заблокировали. Потом еще раз разместила, кто-то поделился, кто-то скопировал. Так и пошло…

        Я камень в ваш бросаю огород,
        В красивых галстуках тупые остолопы!
        За что вы так не любите народ,
        Кормящий ваши «праведные» ж. пы?
        Я кто? Я рядовая медсестра.
        Живу, кормлю детей на 10.300.
        И нет уже надежды на Христа.
        Все чаще вспоминаю коммунистов…
        Учитель, врач — там гордость и почет…
        Передовик завода — честь и слава.
        И на курорт, и в санаторий каждый год
        Страна своих рабочих посылала.
        А я сижу и плачу. Как мне жить?
        Я не лентяй, я — гражданин России!
        Учу детей я Родину любить,
        Но вот за что — им объяснить не в силах…
        До пенсии отец мой не дожил…
        Кормил семью, не выдержал нагрузки…
        И в пенсионный фонд всегда платил!
        Где его деньги? Детям? Хрен вам русский!
        А мама, два инфаркта пережив,
        Детей учила НАШЕЙ, РУССКОЙ РЕЧИ,
        В итоге кукиш с маслом получив…
        За что нас государство так калечит?
        Святой и голозадый наш народ
        Сдает копейки детям на спасенье,
        А» батюшка» на джипе нам поет,
        Желает всем вселенского терпенья.
        Дочурка хочет петь и танцевать,
        Учиться в школе на одни пятерки…
        Но что ей мама-медик может дать?
        Раз в месяц мясо… Как же это горько!
        Могучая, великая страна,
        Ты непоколебимая держава…
        Так что же ты не ценишь ни хрена
        Простых людей, создавших твою славу?
        Saburov
      3. самый главный Сегодня, 14:28
        Цитата: Шура пермский
        Альтернатив ему нету просто…

        Какая прелесть!!! Давайте сразу его Богом объявим!!! Зачем нам выборы? Вот только малюсенькая заминочка есть... в каждой религии свой Бог!! Что будем делать с остальными Богами? 82% поддерживают??? 82% поддерживают постоянный рост цен на бензин? 82% поддерживают нищенские пенсии, отсутствие нормально оплачиваемой работы, то , что половина населения страны бедные и нищие, рост тарифов ЖКХ, миллионы мигрантов с претензиями в городах, вырубку тайги и вывоз леса эшелонами ежедневно в Китай, то, что Росссию и спортсменов лишают наград и флага, коррупцию, когда воруют уже десятками миллиардов, то, что ВВП мировое растет ЕЖЕГОДНО более чем на 3%, а ВВП России уже почти 10 лет либо падает, либо топчется на месте, то, что Россию разорвали на части и частично оккупировали бандеровцы, то, что русских ежедневно убивают на Донбассе, а Россия им даже паспорта не дает, за убитое машиностроение, гражданскую авиацию, судостроение, животноводство, за снижение денег в бюджете на образование и медицину, за то, что запись к врачу идет за несколько недель до приема, за то, что в регионах бюджеты нищие и не в состоянии содержать и развивать ничего, за то, что ничего практически в стране не производится, за то, что ежегодно вывозится из страны под сотню миллиардов долларов....
        самый главный
    2. RASKAT Сегодня, 11:14
      А на выборы пойдут опять процентов 40%.
      Еще 6 лет стабильности и относительного спокойствия, интересно готовит ли себе замену наш бессменный лидер? Как по мне уже пора бы.
      RASKAT
    3. Dashout Сегодня, 11:14
      Да.. Наверное, как и в прошлый раз, Путин не пойдет на дебаты. Зачем они ему - только тролей кормить...
      Dashout
      1. mark_rod Сегодня, 11:20
        Путин не поэтому не пойдет на дебаты, а потому, что ему будет сложно отвечать на многие вопросы, касающиеся внутренней политики и падающего уровня жизни народа.
        mark_rod
        1. Muvka Сегодня, 11:45
          А ничего, что он 2 раза в год принимает вопросы в прямом эфире? Там он почему то не боится отвечать.
          Muvka
          1. Mestny Сегодня, 11:52
            Как набегут подростки-навальтята, как назадают вопросов. Что тогда Путину делать? Придётся немедленно уходить.
            Mestny
          2. ротмистр Сегодня, 12:01
            Цитата: Muvka
            А ничего, что он 2 раза в год принимает вопросы в прямом эфире? Там он почему то не боится отвечать.

            Это не он, это его двойник.Для основной массы комментирующих на ВО, Путин хуже Горбачева, Ельцина ....и даже Гитлера.
            ротмистр
            1. Сергей-svs Сегодня, 12:46
              Цитата: ротмистр
              Для основной массы комментирующих на ВО, Путин хуже Горбачева, Ельцина ....и даже Гитлера.

              Да, вы только посмотрите, что натворил "кровавый тиран" Влад! belay В "святые 90-ые", когда Путин пришел к власти: любой школьник на сдачу в столовке, мог себе купить - целую горсть биткоинов! Да, да именно горсть! fellow А сейчас, большинство россиян не могут позволить себе даже -1 биткоин! request Довели страну!!! yes ... Аж сльозы на очах! crying
              laughing laughing laughing
              Сергей-svs
            2. ando_bor Сегодня, 12:54
              Цитата: ротмистр
              Для основной массы комментирующих на ВО, Путин хуже Горбачева, Ельцина ....и даже Гитлера.

              На ВО как везде в сети, наемная госдеповская cpaнь массово присутствует (на уровне комментаторов украинцы cpaнью работают, они очень дешевые), - информационная составляющая важный фронт гибридной войны, а сейчас атака мощная на Россию идет, на всех фронтах, так что не расслабляемся.
              ando_bor
          3. 210окв Сегодня, 12:41
            Вы знаете как задаются эти вопросы?Нет?А я знаю.Перед камерой предупреждают и выбирают вопросы,говорят что можно и что нельзя..
            Цитата: Muvka
            А ничего, что он 2 раза в год принимает вопросы в прямом эфире? Там он почему то не боится отвечать.
            210окв
      2. Стирбьорн Сегодня, 11:56
        Цитата: Dashout
        Да.. Наверное, как и в прошлый раз, Путин не пойдет на дебаты. Зачем они ему - только тролей кормить...
        Конечно, как и в позапрошлый и поза-позапрошлый - он на них никогда не ходил
        Стирбьорн
    4. Зяблицев Сегодня, 11:18
      Пусть будет Путин! Я бы вообще его не менял...Назвал бы генсеком или монархом - какая к черту разница и пущай сидит, пока силы есть и голова светлая!
      Зяблицев
      1. Chertt Сегодня, 11:29
        Цитата: Зяблицев
        Назвал бы генсеком или монархом - какая к черту разница

        Давайте назавем Ктулху . Тогда все навальнята сбегутся, Ктулху круче yes
        Chertt
        1. Зяблицев Сегодня, 11:41
          Алексей, "Вы комсомолец? Это же не наш метод. Где гуманизм?" - большая часть здорового общества этот креатив не оценит - батюшка-царь или генсек, отец народов, оно как то роднее... laughing hi
          Зяблицев
          1. Chertt Сегодня, 11:52
            Цитата: Зяблицев
            большая часть здорового общества этот креатив не оценит - батюшка-царь или генсек, отец народов, оно как то роднее.

            Зато честно winked . А если серьезно, стает вопрос передачи власти. И я думаю у Вл.Вл. по этому поводу, голова болит больше всего
            Chertt
      2. RussianRoulette Сегодня, 11:35
        Правильно. Времечко нынче не то! Да и кандидаты измельчали. Какое-нибудь инфантильное, тупорогое, тщеславное и слабенькое на задок и передок овно России не нужно! При всех нюансах, недовольствах и стонах, на данное время альтернативы действующему не наблюдается!
        RussianRoulette
    5. сибиралт Сегодня, 11:43
      Началась предвыборная кампания. 82% хорошо, а 182% еще лучше. Даёшь кто больше!lol
      сибиралт
      1. Оверлок Сегодня, 12:55
        150% устраивает?
        Оверлок
        1. Дедкастарый Сегодня, 13:23
          ВЦИОМ: более 82% россиян одобряют деятельность Путина
          даже не смешно уже...в Газпроме "россиян" опрашивали...
          Дедкастарый
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:13
    ВЦИОМ: более 82% россиян одобряют деятельность Путина


    Вчера 75 процентов молодежи одобряло деятельность ВВП...
    сегодня в этой статье добрались до 82 процентов граждан...ставки растут...
    кто поставит больше what
    Процесс агитации пошел полным ходом...начинаем изощряться в процентах и электорате. smile

    Хлеба и зрелищ...срочно...народ надо чем то занять чтобы не задавал неприятные вопросы.
    Мне интересно смотреть на словесные поединки таких гигантов московской тусовки как СОБЧАК...очень много интересных фраз можно услышать в отличии от МУТКО например...вот уж где противник так противник...хитрый ,коварный ,умный и не прощающий ошибок.
    Тот же ЛЕХА
    1. Зяблицев Сегодня, 11:20
      Я Вам откровенно скажу - в кругу моих друзей и знакомых, большинство которых это военнослужащие или военные пенсионеры 90 % за ВВП, так что все логично, мне кажется! hi
      Зяблицев
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:26
        Я Вам откровенно скажу - в кругу моих друзей и знакомых, большинство которых это военнослужащие или военные пенсионеры 90 % за ВВП


        За решение больных вопросов с ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РОССИИ ВВП конечно большое СПАСИБО...
        результат виден по СИРИИ и КРЫМУ.
        Во всем остальном пока только вопросы...вопросы и вопросы.
        Экономика,образование.медицина,гражданская промышленность,наука...эти вопросы требуют вмешательства государственного мужа...сейчас это злободневные вопросы нашего общества.
        Тот же ЛЕХА
        1. Зяблицев Сегодня, 11:30
          Здесь с Вами соглашусь - проблем хватает!И сам считаю, что лично ВВП нужно более пристальней обратить внимание на жизнь внутри страны - кое кого нужно просто гнать из Правительства поганой метлой, но еще раз повторюсь - ВВП то же заложник системы и не все в его власти, к сожалению!
          Зяблицев
          1. Стропорез Сегодня, 11:48
            Цитата: Зяблицев
            ВВП то же заложник системы и не все в его власти, к сожалению!

            А зачем Вы собираетесь вновь выбирать "заложника" в "заложники"?
            Стропорез
            1. Зяблицев Сегодня, 11:56
              Cтропорез, не начинайте старую песню о главном,предложить Вам нечего, поэтому смысла перепираться я не вижу - я, члены моей семьи, родственники, друзья, знакомые...в диапазоне от 19 до 80 лет поддерживают кандидатуру Путина, мои студенты, курсанты, коих достаточно, в процентном отношении колеблются 60-70% за Верховного...,так о чем можно говорить то? Молодежь, причем сознательно - без всякого административного ресурса, но достаточно инфантильно что ли, а вот я еще в одном заведении преподаю, там были мальчики и девочки за Навального активно, но их не более 2%!
              Зяблицев
            2. басмач Сегодня, 12:06
              Валер, привет. Ты вопросы Зяблинцеву не задавай, его формулировка "ВВП то же заложник системы и не все в его власти, к сожалению!"-показатель словоблудия. Просто пусть он и ему подобные ответят- а кто создал эту систему и кто её поддерживает. Путин-как он сам говорил-всего лишь наемный менеджер, не имеющий никакой реальной власти-зиц-председатель из "Золотого телёнка". Весь вопрос не в нём, а когда и на кого этот клан правителей решит его сменить. И выборы ту не играют никакой роли-сплошная профанация. А Зяблинцев-он что, всего лишь персонаж из армейского анекдота 90-х. "Почему полковникам отменили папахи. Да потому что посчитали нерентабельным снимать шкуру с одного.... и надевать на другого....". .
              басмач
              1. Зяблицев Сегодня, 12:35
                Басмач, hi я перечислил, кого знаю, и знаю их мнение - что Вы, вместе с Валерой, можете предложить кроме своего вечного нытья - что все пропало??
                Зяблицев
                1. басмач Сегодня, 14:37
                  Да ваше перечисление-набор пустых звуков. Я ведь тоже могу аналогично написать-друзья, знакомые, родственники, даже один доктор философии( люблю с ним поспорить). То, как Вы любите и можете воду лить, я знаю. Курсачи и сослуживцы ваши в ином и не признаются, не надо наивностей. Да и не ною я никогда что всё пропало. Удел ныть-эт Ваше и таких как Вы. А я лишь констатирую факты, делаю выводы и поступаю в соответствии с ними. Я уж писал- вы в принципе не понимаете, что система не возникает сама по себе-её создают для определённых целей и поддерживают в рабочем состоянии, пока в ней есть потребность.
                  басмач
          2. сибиралт Сегодня, 12:04
            Понятно. Царь хороший, а бояре плохие.
            Тогда без опрчны никак. belay
            сибиралт
            1. Зяблицев Сегодня, 12:06
              И так бывает - Система! Я, думаю, что Вы не вчера родились - загляните в историю..., но роль личности еще никто не отменял! hi
              Зяблицев
      2. voyaka uh Сегодня, 12:33
        Не только военные. В целом, из-за демографии, половина избирателей в России - пенсионеры. Поэтому такой высокий процент за Путина.
        voyaka uh
        1. Зяблицев Сегодня, 12:35
          Израиль, по демографии, видать, республика ШКИД? laughing
          Зяблицев
          1. voyaka uh Сегодня, 13:59
            Именно так. Сплошные дети и молодежь. 28% - дети до 14 лет.
            В средней семье: 3,12 ребенка у евреев, 3,17 - у арабов-мусульман.
            voyaka uh
        2. Дедкастарый Сегодня, 13:25
          Цитата: voyaka uh
          Не только военные. В целом, из-за демографии, половина избирателей в России - пенсионеры. Поэтому такой высокий процент за Путина.

          да ну ??? с такой то пенсией? belay я вот только матюки от них слышу...
          Дедкастарый
      3. Оверлок Сегодня, 12:58
        в кругу моих друзей и знакомых, большинство которых медики, за Путина эдак % 20. Остальные против. Друзья и знакомые с высшим образованием. Так что логично все
        Оверлок
        1. Дедкастарый Сегодня, 13:27
          Цитата: Оверлок
          в кругу моих друзей и знакомых, большинство которых медики, за Путина эдак % 20. Остальные против. Друзья и знакомые с высшим образованием. Так что логично все

          у нас на предприятии-никто на него не будет голосовать,за зюгана-в знак протеста.
          Дедкастарый
          1. Зяблицев Сегодня, 13:31
            За кого??? Тогда уж за Собчак голосуйте - протестовать, так протестовать.... laughing
            Зяблицев
            1. Дедкастарый Сегодня, 13:59
              Цитата: Зяблицев
              За кого??? Тогда уж за Собчак голосуйте - протестовать, так протестовать.... laughing

              ну не повезло "царю" и "боярам" с народом... паршивый народец попался...жрать хочет,лечить его надо,учить...зачем? народ уже и национальности лишили,и налогами задушили,и пенсии копеечные дали...а он всё живой... am
              Дедкастарый
            2. Оверлок Сегодня, 14:45
              есть варианты: не прийти на выборы, испортить бюллетень, проголосовать за любого, кроме Путина. Каждый выбирает сам
              Оверлок
        2. сибиралт Сегодня, 13:48
          Сейчас основной вопрос не только в том, сколько процентов проголосуют за нового старого, а какова будет явка избирателей. Вот тогда и увидим количество реальной поддержки избранного президента и в штуках и в процентах от общего количества потенциальных избирателей. hi
          сибиралт
          1. Зяблицев Сегодня, 14:43
            Я с 1996 года на выборы не хожу-не факт,что пойду и сейчас, но я за ВВП, так что то же не особый показатель! hi
            Зяблицев
      4. ando_bor Сегодня, 12:59
        Цитата: Зяблицев
        Я Вам откровенно скажу - в кругу моих друзей и знакомых, большинство которых это военнослужащие или военные пенсионеры 90 % за ВВП, так что все логично, мне кажется! hi

        Да, в среднем 82% и получается, мои те же наблюдения.
        ando_bor
    2. Mestny Сегодня, 11:55
      Ну так то да, всем остальным можно вести процесс агитации и строить ХП. А Путину ни-ни, ни в коем случае.
      Mestny
    3. Deadушка Сегодня, 12:01
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      сегодня в этой статье добрались до 82 процентов граждан...ставки растут.

      Дык, если Медведеву дали "положительную оценку работы председателя правительства Дмитрия Медведева и кабинета министров 54% и 58,8%"
      То здесь не меньше 80-ти.
      Deadушка
  3. Лесс Сегодня, 11:16
    Показатель одобрения деятельности президента на протяжении года находится на уровне выше 80%, по последним данным (27 ноября - 3 декабря), он составляет 82,4%
    Приятно осознавать, что 82% населения страны думает также, как и я)
    Лесс
    1. Deadушка Сегодня, 12:03
      Цитата: Лесс
      Приятно осознавать, что 82% населения страны

      это среди опрошенных(как бы), а не населения страны.
      сродни 60 с лишним процентам проголосовавшим за... только не учитывается сколько вообще голосовало.... а то получится 25-30%...
      сомнительное большинство
      Deadушка
      1. Лесс Сегодня, 12:23
        .... а то получится 25-30%...
        ну да, конечно, вы же точнее подсчитали, и опросы провели, и статистику подсчитали... Там же все глупые, у вас ведь не проконсультировались кого спрашивать как считать...
        Лесс
        1. Оверлок Сегодня, 13:01
          Владимир Жириновский: «Ложь эти цифры. Все цифры — ложь», «Это — ваши, кремлёвские опросы»
          Оверлок
        2. Deadушка Сегодня, 14:09
          Цитата: Лесс
          ну да, конечно, вы же точнее подсчитали, и опросы провели, и статистику подсчитали

          Судя по написанному специалист тот еще... особенно по фантастике и решению за всех.
          Как и развешиванию бирочек.
          Если с математикой проблема, то ни кто не виноват(что так трудно вычесть и сопоставить).
          Deadушка
          1. Лесс Сегодня, 14:25
            Это вы сейчас о чём? О том что вы никого не опрашивали, ничего не считали и получили вот этот результат?
            Цитата: Deadушка
            это среди опрошенных(как бы), а не населения страны.
            сродни 60 с лишним процентам проголосовавшим за... только не учитывается сколько вообще голосовало.... а то получится 25-30%...
            сомнительное большинство
            Действительно фантастика и решение за всех.
            Лесс
        3. Стропорез Сегодня, 14:39
          Цитата: Лесс
          ну да, конечно, вы же точнее подсчитали, и опросы провели, и статистику подсчитали...

          А чё тут считать? На прошлых выборах явка была 63,34%. За пвв проголосовали по данным 63,6 %.
          Вот и считайте сколько всего % от общего числа избирателей было за пвв, соответственно остальные против!
          Калькулятор вам на помощь wink
          Стропорез
          1. Лесс Сегодня, 14:46
            Честно вам скажу, не ходил на прошлые выборы) Во-первых был уверен, что моя помощь Гаранту была без надобности, а во-вторых оказался слишком далеко от избирательного участка. Но на эти из принципа пойду laughing laughing hi
            Лесс
  4. Signifer Сегодня, 11:20
    Странно, что не все 100% написали, но так еще наверное рано, ближе к делу 150% будет)))
    А еще интересно, как они выбирают, у кого опрашивать, врут-то про регионы, в центре Москвы только такой рейтинг и можно насобирать. По деревням пройдитесь... или за мкад хотя бы.
    Signifer
  5. atos_kin Сегодня, 11:23
    ВО, а слабо спросить про "одобрямс" своих "писателей" (зачеркнуто) читателей?
    atos_kin
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:28
      А вы на "слабо" Ангелу проверьте.
      rotmistr60
    2. НасРать Сегодня, 11:30
      Провести опрос не дадут ГлавРеды ВО...могут и закрыть сайт. Рисковать ни кто не хочет. hi

      По статье - удивлен, что ещё только 82%....правда и гонка только началась... к марту будет за 90% bully
      НасРать
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:25
    при этом 0,2% респондентов деятельность Собчак одобряют
    В эту цифру входит расплодившейся Дом-2 и те кто его смотрят. Так, что статистика верна.
    rotmistr60
  7. ДЕДПИХТО Сегодня, 11:31
    ВЦИОМ-контора очень уважаемая laughing ..а главное совсем независимая lol Особенно позабавило 54% одобряющих ,,деятельность,, Медведева good Цирк уехал а клоуны в ВЦИОМ трудоустроились...Даешь 200% одобряющих деятельность Путина...чего уж мелочиться bully
    ДЕДПИХТО
  8. Piramidon Сегодня, 11:35
    Вначале написано:
    Более 82% граждан России положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина.

    А чуть ниже:
    Путин стабильно лидирует в рейтинге доверия политикам, отмечает ВЦИОМ, в конце ноября его показатель составил 53%

    Так все таки 82% или 53%? У автора опять проблемы с математикой (или с клавиатурой)?
    Piramidon
    1. Оверлок Сегодня, 13:04
      да просто запутался, какую цифру поставить- вдруг промахнулся?
      Оверлок
  9. 16112014nk Сегодня, 11:36
    Цитата: RASKAT
    Еще 6 лет

    Берите выше - "раб" собирается "грести на галерах" до 2030 года. А вообще то 82% что то мало, было же 146%. Что то пошло не так?
    16112014nk
    1. Mestny Сегодня, 12:02
      Всем борцам за правду известно, что Президент на самом деле ничего не делает - катается на крутых тачках с мигалкой, выступает в телевизоре и юзает бесплатно новый ойфон. А ещё у него завались пефка и чипсов. А сам врёт с экрана борцам за правду, что работает.
      Всем борцам за правду так же известно, что как в сети напишут, то так оно и есть на самом деле.
      Это же так прикольно - любую чушь и дичь бегать и орать на всех углах. Это объединяет молодое поколение.
      Mestny
    2. Piramidon Сегодня, 14:24
      Цитата: 16112014nk
      Берите выше - "раб" собирается "грести на галерах" до 2030 года. А вообще то 82% что то мало, было же 146%. Что то пошло не так?

      Давно машину купил? Платят сдельно?
      Piramidon
  10. Altona Сегодня, 11:37
    Цитата: Шура пермский
    но по мне внешняя политика на 5 с плюсом,внутренняя на троечку

    ---------------------------
    После его мямли про Олимпиаду-2018, его внешняя политика для меня тоже на троечку. Если бы он объявил бойкот Олимпиаде и выразил протест МОК, снял Мутко-Жуко-Колобко-Медведко, то его рейтинг пробил бы все потолки. Ну а так, нейтральненько слишком, так скажем.
    P.S. И как то очень некрасиво и подленько начинать предвыборную кампанию с детских пособий. По-путински получается, что молодым матерям до того платить не надо было. И получается, что можно платить нищенскую зарплату в провинции, на которую трудно прокормить еще одного человека-своего ребенка, себя-то трудно обеспечить.
    Altona
    1. q75agent Сегодня, 11:53
      после Крыма была гордость такая за страну , а потом все меньше меньше и меньше ....пойду на Зюганыча голосовать yes
      q75agent
  11. den3080 Сегодня, 11:39
    а я бы хотел увидеть элект оральный рейтинг собчак.
    если такового нет, то какой есть... можно элект анальный
    den3080
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:52
      а я бы хотел увидеть элект оральный рейтинг собчак.
      если такового нет, то какой есть... можно элект анальный

      Порнография может в свои объятия затянуть как наркотик smile

      Хотя спору нет иногда чрезвычайно интересно смотреть на кувыркания известных деятелей с девицами легкого поведения...хе хе похожих там на кого ...
      вспомните скандал с человеком похожим на генерального прокурора.
      Могут в инет и такое слить конкуренты и обиженные соперники.
      Тот же ЛЕХА
  12. ShM05 Сегодня, 11:55
    Опрос проводился наверное в правительстве, в Госдуме, и на Рублёвке, тогда понятно почему такой процент поддержки
    ShM05
  13. 16112014nk Сегодня, 12:02
    Цитата: Altona
    можно платить нищенскую зарплату

    Дело же в том, что Путин не знает даже свою собственную зарплату. Он сам так об этом и сказал в одном своём выступлении. Как он может знать о других зарплатах? Например, зарплаты Сечин и Миллера - это вообще коммерческая тайна. А если чуть приоткрыть?
    16112014nk
  14. rocket757 Сегодня, 12:03
    Голосовать, выборы ... пустая трата времени и денег в данном случае.
    За такую власть не хочется, против просто не за кого, получается - А ЗАЧЕМ -.
    rocket757
  15. Лена Петрова Сегодня, 12:03
    Было бы очень правильно, если бы все претенденты на такой пост, одновременно в студии, в прямом эфире, ответили ( на полиграфе ) на несколько простых вопросов. Думаю, такая недолгая передачка, кроме того, что побила бы все рейтинги, очень быстро показала, - кто есть кто.
    Вопросы детские:
    - Вы брали когда-нибудь взятки?
    - Вы принимаете участие в незаконных схемах обогащения?
    - Вы лояльны к анти-российским действиям Запада?
    - У Вас есть накопления за рубежом?
    - Ваше состояние больше10 млн. долларов? Больше миллиарда?
    - Вы действительно хотите действовать в интересах РФ?
    Лена Петрова
  16. dvvv Сегодня, 12:04
    рейтинг короля пропустим, а вот ДАМ... самый смешной председатель правительства, наверное если правильно поставить вопрос и посчитать, то он победит как клоун. Есть надежда, что на следующий срок он не будет премьером и , возможно, пученька поднатужится и что-то организует в экономике, а для этого нужен сильный толковый премьер, потому как в экономике презик не понимает и не умеет.
    dvvv
  17. кедр Сегодня, 12:06
    Цитата: ДЕДПИХТО
    ВЦИОМ-контора очень уважаемая laughing ..а главное совсем независимая lol Особенно позабавило 54% одобряющих ,,деятельность,, Медведева good Цирк уехал а клоуны в ВЦИОМ трудоустроились...Даешь 200% одобряющих деятельность Путина...чего уж мелочиться bully


    Хоть 300%....
    Пока 10%, 20%, 30%, 40%, 50% народа не придут на референдум по Конституции, не появится у Президента власть. Будь им хоть Тот же ЛЕХА, хоть Шура пермский, хоть хто, хоть сам Путин. Не дано Президенту принимать решения и спрашивать за их исполнения ПО ЗАКОНУ. Всё остальное превышение полномочий и уголовно наказуемое деяние, как минимум импичмент, максимум решётка. Вот сколько придёт на референдум и сколько проголосует за новую Конституцию, столько и поддержит Того же Лёху, Зяблицева, короче того кого выберем Президентом.
    Всё остальное - психотехнические приёмы пиарщиков, вциомов и прочих спецов по "выборам"...
    кедр
  18. Гардамир Сегодня, 12:10
    Люди Путина: Медведев, Шувалов, Греф, Набиуллина. Это команда Путина. Значит все 82 процента поддерживают команду Путина?
    Гардамир
  19. Комментарий был удален.
  20. faiver Сегодня, 12:15
    ладно у Темнейшего 82% (хотя понятно что туфта), ну хоть с госдумой бы не позорились - откуда у них то 51% доверия? у этих дармоедов реальный уровень доверия ниже чем у собчак и навального... hi

    все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо как никогда....
    faiver
  21. Greenwood Сегодня, 12:32
    Что-то мало как-то. Было же 146%. Впрочем, теперь давайте 246%. Надо же расти как-то.
    Greenwood
  22. ДЕДПИХТО Сегодня, 12:47
    Цитата: кедр
    Цитата: ДЕДПИХТО
    ВЦИОМ-контора очень уважаемая laughing ..а главное совсем независимая lol Особенно позабавило 54% одобряющих ,,деятельность,, Медведева good Цирк уехал а клоуны в ВЦИОМ трудоустроились...Даешь 200% одобряющих деятельность Путина...чего уж мелочиться bully


    Хоть 300%....
    Пока 10%, 20%, 30%, 40%, 50% народа не придут на референдум по Конституции, не появится у Президента власть. Будь им хоть Тот же ЛЕХА, хоть Шура пермский, хоть хто, хоть сам Путин. Не дано Президенту принимать решения и спрашивать за их исполнения ПО ЗАКОНУ. Всё остальное превышение полномочий и уголовно наказуемое деяние, как минимум импичмент, максимум решётка. Вот сколько придёт на референдум и сколько проголосует за новую Конституцию, столько и поддержит Того же Лёху, Зяблицева, короче того кого выберем Президентом.
    Всё остальное - психотехнические приёмы пиарщиков, вциомов и прочих спецов по "выборам"...

    Подозрительны желания влезть в Конституцию.Под шумок,к примеру, могут убрать статью,где сказано что наше государство социальное.Гарант уже давно не гарант именно ее. Соответственно и претензий по социалке навалом.
    ДЕДПИХТО
  23. Джек О’Нилл Сегодня, 12:50
    Люди - голосуйте за меня!
    Я обещаю: сделать интернет в России бесплатным, сделать более доступным и качественным образование и медицину! Обещаю отправить депутатов работать на рудники в шахты (привет Кобзон)!
    Джек О’Нилл - 2018! Будущее России!
    Джек О’Нилл
  24. Оверлок Сегодня, 13:05
    Цитата: Mestny
    Это же так прикольно - любую чушь и дичь бегать и орать на всех углах. Это объединяет молодое поколение.

    пройдите по рынкам, магазинам, постойте в очередях поликлиник и поймете- как это прикольно и как это объединяет всех
    Оверлок
  25. Anyone Сегодня, 13:08
    ВЦИОМ: 54% поддерживают деятельность Медведева

    ??? То есть, больше, чем каждый второй совершеннолетний житель России доволен работой таща Медведева? Похоже, мы с ВЦИОМом в каких-то разных странах находимся ))
    Anyone
  26. Altona Сегодня, 13:15
    Цитата: 16112014nk
    Дело же в том, что Путин не знает даже свою собственную зарплату.

    ------------------------
    Дело в том, что Путин может не знать свою зарплату. Президент состоит на полном государственном обеспечении. Имеет весь необходимый транспорт-автомобиль, вертолет, пассажирский самолет борт №1. Имеет в своем распоряжении круглосуточную охрану. Обеспечен питанием, одежда должна предоставляться ему службой протокола в зависимости от характера встречи, заседания или отдыха.
    По вашим снимкам известных деятелей, вы их точно выставили, Путин является их ставленником, их охранником и обеспечителем их спокойствия.
    Altona
  27. Altona Сегодня, 13:17
    Цитата: ДЕДПИХТО
    Подозрительны желания влезть в Конституцию.Под шумок,к примеру, могут убрать статью,где сказано что наше государство социальное.Гарант уже давно не гарант именно ее. Соответственно и претензий по социалке навалом.

    -----------------------------
    Конституцию хотят переписать окончательно и выкинуть из неё статьи, которые были еще рудиментом советской системы. Только тотальная буржуйская эксплуатация, только хардкор!
    Altona
  28. Altona Сегодня, 13:18
    Цитата: Anyone
    ВЦИОМ: 54% поддерживают деятельность Медведева

    ??? То есть, больше, чем каждый второй совершеннолетний житель России доволен работой таща Медведева? Похоже, мы с ВЦИОМом в каких-то разных странах находимся ))

    ------------------------------
    Я поддерживаю только расстрел Медведева и далее по списку.
    Altona
  29. pussamussa Сегодня, 13:53
    реально 20-30 процентов не более
    pussamussa
  30. Стас Сегодня, 14:32
    Верните минусы, эту наглую ложь, поставляемую "ВЦИОМ" даже комментировать не хочется. На выборах либо против всех, либо за Грудинина голосовать буду. За Путина из знакомых мало кто пойдет отдавать свой голос. Одни бахвальства, а в результате провалы и в медицине и в спорте и в экономике и в национальной и в кардовой политике, поощрение руссофобов и бандеровцев всех мастей. Очень стало напоминать времена Ельцина - партнеры кругом на.
    Россию никогда не победить внешнему врагу, но из-за внутренних предателей и врагов разваливали и Российскую Империю и СССР. Беззубая политика ведет к такому же результату, а он будет плачевным для всех нас.
    Стас
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