14:50 08 декабря

Эксперт: КНДР заканчивает разработку двух спутников

Северная Корея заканчивает разработку спутника дистанционного зондирования Земли и спутника связи весом более тонны, рассказал РИА Новости эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталев, который был в КНДР по приглашению местной стороны.

Эксперт: КНДР заканчивает разработку двух спутников


Нам рассказали на встрече в Пхеньяне о перспективных проектах в области спутников. Первый — это спутник дистанционного зондирования Земли. Из параметров были сообщены вес — более 100 килограмм и разрешение оборудования наблюдения порядка нескольких метров. Второй — это спутник связи весом "более тонны" и планируемый к выводу и эксплуатации на геостационарной орбите. В настоящее время разработка оных практически завершена. Эти работы выполняются в рамках годового плана на 2017 год
— рассказал эксперт.


По словам Хрусталева, с корейской стороны во встрече принимали участие представители структуры, ответственной за перспективные программы в области космических аппаратов — начальник отдела Ким Чжон О и заведующий отделением Ким Чхор.


Использованы фотографии: Владимир Хрусталев
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Комментарии 16

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  1. svp67 Сегодня, 11:45
    Северная Корея заканчивает разработку спутника дистанционного зондирования Земли и спутника связи весом более тонны
    То есть для космической разведчики и организации связи... Главное, что бы они их уже ПОСЛЕ Олимпиады запустили, а то ж...
    svp67
    1. Segel Сегодня, 11:47
      laughing А нам теперь эта Олимпиада fellow
      Segel
      1. svp67 Сегодня, 11:50
        Цитата: Segel
        А нам теперь эта Олимпиада

        Да как сказать... Не зря же американы решают ехать на неё или нет. Вот воспользуются этими стартами, как предлогом для начала войны и сколько стран, сразу окажется во врагах у КНДР, если сразу же будут погибшие с их стороны, из числа лучших спортсменов и из туристов. Да и наше Приморье уж ОЧЕНЬ близко, а там Владивосток....
        svp67
        1. Чёрный Сегодня, 12:17
          К Олимпиаде готовятся, сердешные wassat
          Чёрный
          1. Shurik70 Сегодня, 13:26
            Цитата: svp67
            То есть для космической разведчики

            Какая разведка? Сказано же - зондирование!
            Разведка - это у хороших. А у плохих - это шпионаж. У КНДР - зондирование.
            wassat
            Shurik70
    2. новичок Сегодня, 11:53
      а какая разница, когда запустят? не будет там наших флага, герба с гимном. правда хоккеисты молодцы, подали заявку на название команды “Крсаная Машина“ с сопутствующим дизайном формы. янки вообще не определились ехать или нет, вот как только откажутся ехать, тогда можно задуматься. запуск спутника тем более не будет с территории КНДР.
      новичок
    3. rotmistr60 Сегодня, 11:54
      Второй — это спутник связи весом "более тонны"
      Который планируется при наступлении времени "Ч" уронить на Вашингтон. Примерно так может звучать реакция американских СМИ на это заявление.
      rotmistr60
      1. Shurik70 Сегодня, 13:30
        Далековато с геостационара "ронять". Это не менее получаса, да ещё и в пространстве, прекрасно просматриваемом радарами. Спутник связи это.
        Shurik70
    4. Кент0001 Сегодня, 13:09
      и на каждом из них по боеголовке (ну так на всякий случай, если что то на США их уронить можно).
      Кент0001
  2. Egorovich Сегодня, 11:50
    Назло всем страна ЫНА планомерно становится космической державой. Молодцы северо-корейцы!
    Egorovich
  3. Ren Сегодня, 12:03
    Анализируем новости из Северной Кореи:
    3 сентября 2017 г.
    Пхеньян провел шестое ядерное испытание. Министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му сообщил, что КНДР удалось уменьшить вес ядерного заряда до 500 кг.
    28 ноября 21017 г.
    Испытания были проведены по личному приказу главы КНДР Ким Чен Ына в ответ на проводимую Вашингтоном враждебную политику. В зоне поражения новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15» находится вся территория США», — сообщило северокорейское телевидение.
    Ракета была выпущена по так называемой навесной траектории — почти вертикально, чтобы сократить дальность полета. А в штатном режиме, то есть по обычной, траектории она могла бы преодолеть около 13 тысяч километров
    8 декабря 2017 г.
    спутник связи весом "более тонны" и планируемый к выводу и эксплуатации на геостационарной орбите.
    Ren
  4. ПалБор Сегодня, 12:23
    Интересно,что там делал наш парень?Или товарищи корейцы использовали его только для озвучивания очередных намёков американцам?
    ПалБор
    1. Paranoid50 Сегодня, 14:15
      Цитата: ПалБор
      Интересно,что там делал наш парень?

      Дык,контакты происходят регулярно,на различных уровнях.
      Цитата: ПалБор
      использовали его только для озвучивания очередных намёков американцам?

      А их "намёки" буквально вчера озвучил С.В.Лавров: они готовы к диалогу под гарантии безопасности. И заметьте - заявил это не министр инодел КНР, а именно России.
      Paranoid50
  5. zivXP Сегодня, 13:06
    разрешение оборудования наблюдения порядка нескольких метров

    Серьезные спецы у них работают
    zivXP
  6. Вольнопёр Сегодня, 13:16
    fellow Ай молодца, Ким! Вывернулся!
    И кто теперь посмеет накладывать на него санкции ?!
    Он теперь не МБР испытывает, а космос осваивает.
    Вольнопёр
  7. Ingvar0401 Сегодня, 14:27
    Давайте просто порадуемся за северокорейцев...Молодцы
    Ingvar0401
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