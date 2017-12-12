НАТО. История и перспективы

Североатлантический альянс был порожден мифом о советской военной угрозе странам Запада. Миф о пугающем Востоке, конечно же, не нов. Эхо канонады турецких осадных орудий под стенами Вены весьма продолжительное время разносилось по всей Европе. Просто со временем место кровожадных янычар в воображении европейца заняли коммунисты (возможно, дело в красных знаменах и серпах?). Следы этой метаморфозы общественного сознания заметны даже в знаменитой речи Уинстона Черчилля в Фултоне: "За исключением Британского Содружества и Соединенных Штатов, где коммунизм находится в стадии младенчества, коммунистические партии, или пятые колонны, представляют собой все возрастающий вызов и опасность для христианской цивилизации". Отметим, что "христианскую цивилизацию" до сэра Уинстона активно защищал другой европейский лидер: "Правительство Рейха расценивает христианство как непоколебимый фундамент нравственности и морального кодекса нации..." Это из речи Гитлера в Рейхстаге 23 марта 1933 года. Со страхами у этого защитника Европы тоже все было предсказуемо: "...еврейско-большевистские правители в Москве неуклонно предпринимали попытки навязать нашему и другим европейским народам свое господство..."Иррациональный, подсознательный страх европейца перед восточными ордами, нашедший яркое художественное выражение у Толкина во "Властелине колец", выкристаллизовался в создание сильнейшей военной структуры на земном шаре. Еще Карл Маркс пророчески отмечал, что "теория становится материальной силой, как только она овладевает массами". Миф об угрозе с востока воплотился во вполне вещественные боевые самолеты, танки и корабли...На этом моменте многие читатели, воспитанные во вполне определенной и жестко заданной информационной матрице, разумеется, должны дать выход своему праведному гневу. В самом деле, разве на момент возникновения НАТО не существовало военной угрозы со стороны СССР? Для того, чтобы ответить на этот вопрос и не скатываться в бессмысленный спор, обратимся к элементарным историческим фактам.Альянс был создан в апреле 1949 года. В 1949 году в распоряжении США находилось 200 атомных бомб и 447 носителей (стратегических бомбардировщиков). Почему это важно? Потому что при создании НАТО страны-участницы подписали так называемый "оборонительный Североатлантический пакт", содержащий стратегический план наступательных операций, которые предусматривали нападение на СССР с помощью воздушных сил США и применением атомного оружия. Испытание же первой советской атомной бомбы состоялось 29 августа 1949 года, то есть спустя почти полгода после создания "оборонительного" альянса. А первую эскадрилью из 22 бомбардировщиков Ту-4, предназначенных для атомного оружия, русские создали только осенью 1951 года. К этому времени у США было уже 569 атомных бомб и столько же бомбардировщиков для их доставки. И кто для кого предоставлял военную угрозу?!Факты – вещь упрямая. В течение двух лет после создания "оборонительного" альянса Запад мог практически безнаказанно уничтожить Советский Союз. В дальнейшем диспропорция лишь усиливалась. Авиация США могла наносить удары по СССР, что называется, с четырех сторон света. Перед появлением межконтинентальных баллистических ракет расклад выглядел так: США в 1959 году обладали 1551 носителем и 2496 бомбами, у СССР наличествовали 108 носителей и 283 бомбы. То есть разница в боевом потенциале шла уже на порядки. Столкнувшись с фактом абсолютной невозможности уцелеть в сугубо оборонительной войне, Советы разработали военную доктрину, учитывающую как их большой потенциал в сфере обычных вооружений, так и западный менталитет. В случае обнаружения подготовительных мероприятий армий НАТО к войне Москва предполагала осуществить молниеносный "блицкриг" танковыми армиями до Ла-Манша. Расчет делался на то, что наносить удар атомным оружием по территории оккупированной Западной Европы американцы не решатся. Однако подобный план вполне предсказуемо вызвал панику на Западе, и эскалация напряженности вышла на новый уровень.Внутренняя логика идеологического противостояния неизбежно должна была привести к вполне материально выраженному конфликту. И он едва не случился в 1962 году (Карибский кризис), поставив человечество на грань катастрофы. В СССР решили, что, если сугубо оборонительный блок НАТО может размещать баллистические ракеты в Турции, то почему бы не разместить советские баллистические ракеты на Кубе? Дальнейшее всем известно. Ужас заключался в том, кто подобные кризисы были неизбежны и в дальнейшем. Исходный миф породил религию, а ее жрецы требуют регулярных жертвоприношений. И давайте будем честны сами с собой: весь цивилизованный мир смог облегченно вздохнуть отнюдь не потому, что его защищает военно-бюрократический альянс, а потому что к власти в Советском Союзе в 1985 году пришел Михаил Горбачев, положивший конец холодной войне и давший свободу странам Восточной Европы.Какова была реакция НАТО? Это поистине удивительно. С одной стороны, полностью презрев устные обещания, данные Горбачеву, блок произвел колоссальное расширение на восток, вплотную подойдя к границам постсоветской России. Сегодня эта территориальная экспансия многими профессиональными военными и политическими экспертами в США и ЕС признается ошибочным решением. Но, как бы то ни было, дело было сделано, и это определило отношение подавляющего большинства россиян и их политической элиты к альянсу. Сомнения в истинных намерениях Запада если и существовали, то были развеяны полностью, и русские вытащили из пыльного чулана истории концепцию императора Александра III, провозгласившего, что единственными друзьями России в мире являются ее армия и флот.С другой стороны, парадокс заключался в том, что, несмотря на расширение территориальное, сколько-либо значимого военного усиления НАТО в 90-е годы и вначале 2000-х не произошло. Грозный военный противник исчез с горизонта, завалив свои поля ржавеющими танками, не дождавшимися рывка к Ла-Маншу, и особого смысла в "европейском щите" больше не было. Достаточно посмотреть на динамику военных расходов европейских стран-участниц, чтобы убедиться в этом. Военные бюджеты резались столь интенсивно, что на момент недавнего "обострения дружбы" с Москвой по поводу Украины, выяснилось, что, например, немецкий бундесвер практически небоеспособен. Теперь же затянувшийся пост европейских генералов окончен, из Брюсселя доносится звон шпор и бокалов, а в генеральных штабах атмосфера предвкушения навевает воспоминание о фильме Марко Феррере "Большая жратва".Каковы же перспективы внезапно обретшего второе дыхание Североатлантического монстра? Исходя из тех реалий, что мы видим сегодня, в ближней и средней перспективе представляется вероятной некоторая геополитическая трансформация альянса. С одной стороны, продолжаются последовательные и вполне осуществимые шаги по географическому расширению. На второй ступени интеграции (индивидуальный партнерский план) сейчас находятся Азербайджан, Армения, Казахстан и Молдова. На третьей ступени (ускоренный диалог) – Грузия, а на финишную прямую (план действий по членству) вышли Македония, Украина, Босния и Герцеговина. Некоторая динамика заметна и в случае с ранее нейтральными Швецией и Финляндией, все более активно налаживающими военное сотрудничество с Брюсселем.Но в этой бочке меда есть и ложка дегтя. Ситуация в конфликте НАТО – Турция обостряется с каждым днем. Кемалистская Турция, традиционно контролируемая армейской элитой, была верным и послушным союзником. Но этой Турции больше нет. А есть Турция амбициозного президента Эрдогана, видящего свою страну в статусе ведущей региональной державы, самостоятельной в принятии решений. Ее «эмансипированность» дошла уже приобретения российских комплексов ПВО, абсолютно не вписывающихся в архитектуру системы НАТО. Чем обернется подобное противостояние, никто не сможет сказать с уверенностью. Вполне вероятно, что альянсу придется поискать себе новую авиабазу вместо Инджирлика.В любом случае, можно констатировать, что военно-бюрократический монстр, рожденный потаенными страхами Европы, давно оторвался от пуповины породившего его мифа и стал генерировать самостоятельные смыслы и дискурсы. Членство в НАТО, как мы показали, изначально не имело никакого отношения к вопросам реальной безопасности. США, обладавшие атомным боевым потенциалом, на порядок превосходившим советский, и без всякой организационной структуры смогли бы гарантировать защиту Западной Европе. С другой стороны, на сегодняшний день ряд стран-участниц (Латвия, Литва и Эстония) при всей оказанной им военной помощи и поддержке не смогут сопротивляться российской армии больше недели.Таким образом, не нужно искать смысл в возникновении и существовании НАТО с точки зрения европейской безопасности. Это своего рода престижный клуб. Человек может купить виски в магазине гораздо дешевле, но он пойдет переплачивать за него в клубе, потому что это повышает его статус в собственных глазах. Приблизительно этим сейчас и занимаются страны-участницы альянса.