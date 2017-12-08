Россия приводит в порядок скоростные танки Т-80
До конца 2017 года еще одна партия российских Т-80 будет отправлена на модернизацию. Адаптацию советских "танков прорыва" к реалиям современной войны планируется завершить в следующем году.
В распоряжении российской армии имеется порядка 3200 танков Т-80, говорится в докладе Международного института стратегических исследований. Из них на вооружении стоят 200 машин, остальные находятся на консервации. Главный оператор "летающих танков" - гвардейская танковая Кантемировская дивизия
Ключевым объектом модернизации стала система управления огнем, пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов "Уралвагонзавода". Штатный прицел Т-80 заменят на всепогодный "Сосна": тепловизор, лазерный дальномер и автомат сопровождения цели обеспечивают точную стрельбу при любой видимости на максимальной дистанции. Появится и дублирующий прибор на случай отказа или повреждения "Сосны", а усовершенствованный автомат заряжания позволит танкистам использовать современные боеприпасы.
Газотурбинный двигатель мощностью 1100 лошадиных сил будет существенно доработан и по аналогии с истребителями получит возможность кратковременного выхода на форсажный режим. Уникальный мотор без проблем заводится на 40-градусном морозе, легко разгоняет 46-тонный танк до крейсерских 70 км/ч и устойчиво работает на любом горючем: от солярки до авиационного керосина. Кстати, спереди танк почти не слышно: особенность его конструкции такова, что свист турбин и прочие шумы остаются сзади.
Помимо базовой модернизации есть и "улучшенный пакет" - он предполагает замену штатной динамической защиты "Контакт" на современный "Реликт". Кроме того, в обоих случаях проводятся комплексное техническое обслуживание, тщательная диагностика и замена деталей, выработавших ресурс. Танки модернизируются партиями по несколько машин, в зависимости от потребностей и финансовых возможностей Минобороны.
Напоминаем, что буквально на днях несколько посвежевших Т-80БВ пополнили парк Камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота
В распоряжении российской армии имеется порядка 3200 танков Т-80, говорится в докладе Международного института стратегических исследований. Из них на вооружении стоят 200 машин, остальные находятся на консервации. Главный оператор "летающих танков" - гвардейская танковая Кантемировская дивизия
Ключевым объектом модернизации стала система управления огнем, пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов "Уралвагонзавода". Штатный прицел Т-80 заменят на всепогодный "Сосна": тепловизор, лазерный дальномер и автомат сопровождения цели обеспечивают точную стрельбу при любой видимости на максимальной дистанции. Появится и дублирующий прибор на случай отказа или повреждения "Сосны", а усовершенствованный автомат заряжания позволит танкистам использовать современные боеприпасы.
Газотурбинный двигатель мощностью 1100 лошадиных сил будет существенно доработан и по аналогии с истребителями получит возможность кратковременного выхода на форсажный режим. Уникальный мотор без проблем заводится на 40-градусном морозе, легко разгоняет 46-тонный танк до крейсерских 70 км/ч и устойчиво работает на любом горючем: от солярки до авиационного керосина. Кстати, спереди танк почти не слышно: особенность его конструкции такова, что свист турбин и прочие шумы остаются сзади.
Помимо базовой модернизации есть и "улучшенный пакет" - он предполагает замену штатной динамической защиты "Контакт" на современный "Реликт". Кроме того, в обоих случаях проводятся комплексное техническое обслуживание, тщательная диагностика и замена деталей, выработавших ресурс. Танки модернизируются партиями по несколько машин, в зависимости от потребностей и финансовых возможностей Минобороны.
Напоминаем, что буквально на днях несколько посвежевших Т-80БВ пополнили парк Камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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