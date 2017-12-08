14:49 08 декабря

Россия приводит в порядок скоростные танки Т-80

До конца 2017 года еще одна партия российских Т-80 будет отправлена на модернизацию. Адаптацию советских "танков прорыва" к реалиям современной войны планируется завершить в следующем году.

В распоряжении российской армии имеется порядка 3200 танков Т-80, говорится в докладе Международного института стратегических исследований. Из них на вооружении стоят 200 машин, остальные находятся на консервации. Главный оператор "летающих танков" - гвардейская танковая Кантемировская дивизия

Россия приводит в порядок скоростные танки Т-80



Ключевым объектом модернизации стала система управления огнем, пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов "Уралвагонзавода". Штатный прицел Т-80 заменят на всепогодный "Сосна": тепловизор, лазерный дальномер и автомат сопровождения цели обеспечивают точную стрельбу при любой видимости на максимальной дистанции. Появится и дублирующий прибор на случай отказа или повреждения "Сосны", а усовершенствованный автомат заряжания позволит танкистам использовать современные боеприпасы.

Газотурбинный двигатель мощностью 1100 лошадиных сил будет существенно доработан и по аналогии с истребителями получит возможность кратковременного выхода на форсажный режим. Уникальный мотор без проблем заводится на 40-градусном морозе, легко разгоняет 46-тонный танк до крейсерских 70 км/ч и устойчиво работает на любом горючем: от солярки до авиационного керосина. Кстати, спереди танк почти не слышно: особенность его конструкции такова, что свист турбин и прочие шумы остаются сзади.

Помимо базовой модернизации есть и "улучшенный пакет" - он предполагает замену штатной динамической защиты "Контакт" на современный "Реликт". Кроме того, в обоих случаях проводятся комплексное техническое обслуживание, тщательная диагностика и замена деталей, выработавших ресурс. Танки модернизируются партиями по несколько машин, в зависимости от потребностей и финансовых возможностей Минобороны.

Напоминаем, что буквально на днях несколько посвежевших Т-80БВ пополнили парк Камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота

Использованы фотографии: Минобороны РФ
61

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 47

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Миханище Сегодня, 11:59
    Молодцы наши!!!
    Путин чётко держит своё обещание, обещал Т-80 вернуть в войска - пацан сделал! :) Вот уважаю!!! Одно из самых лучших решений за последнее время.
    Правильно выкинули Армату в помойку, танк-недоделок, застревающий на парадах.
    Миханище
    1. BerBer Сегодня, 12:04
      Не думаю что в помойку. Экспериментальная серия, задел на будущее. Да и запад попугать надо - пусть тратят бабло. А Т-80 отличный танк, ещё послужит. Правильный, хозяйский подход.
      BerBer
    2. colonel Сегодня, 12:08
      Цитата: Миханище
      Правильно выкинули Армату в помойку, танк-недоделок, застревающий на парадах

      Сам понял, что сказал?
      colonel
      1. просто экспл Сегодня, 13:07
        а что не так ? его уже 5 лет нам каждый год обещают и ничего кроме обещаний и роликов в тырнете .а ролики и каклы могут делать про свою бронепомойку .
        были бы там умные люди , сразу бы сказали что мол изделие новое , сложное , поэтому ждите лет через 10-15 , как во всем мире (в том числе и в СССР) , но они его обещали через 2 года после начала работ (что матьиво вообще нонсенс) и как и следовало ожидать обкакались , при чем уже 5 раз подряд , в следующем году будет 6й раз .
        просто экспл
        1. Владыка Ситх Сегодня, 14:03
          Не обещают 5 лет. В наличии 20 единиц, заказали 100 для обкатки в войсках 1-я танковую в полевых условиях.
          Владыка Ситх
          1. просто экспл Сегодня, 14:23
            Т-50 тоже десяток в наличии , только это не серийные изделия .
            так же и с арматами . а заказали , ну написать можно что заказали и 10000000 штук . где данные об этом ?
            и когда закажут остальные 2200 штук ? потому как пяток лет назад нам обещали 2300 армат к 2020 .
            да и вообще речь я тут веду не про то будет армата или не будет (рано или поздно она будет , до 22 века еще немало времени) а про то что наши обещают то чего исполнять даже и не собирались . это как лохам обещать , никто с тебя не спросит за ложь .
            вот и получается что чинуши от МО нас за лохов держат .
            а как прошел срок так начались песни про то что испытания годами делают и прочее . а че , они когда в 2010м обещали через 2 году и ПАК ФА и армату не знали что испытания длятся годами ? что бывают задержки и прочее ?
            просто экспл
    3. Зяблицев Сегодня, 12:10
      Я, видимо, со срочки, бесконечно влюблен в Т-72, хотя и на 80-ке приходилось кататься....Решение верное на 100%!
      Зяблицев
    4. seti Сегодня, 12:12
      Цитата: Миханище

      Правильно выкинули Армату в помойку, танк-недоделок, застревающий на парадах.

      Вы в каком полку служили что делаете такие глупые утверждения ?
      Если утверждаете так обоснуйте.
      seti
      1. Голован Джек Сегодня, 12:25
        Цитата: seti
        Цитата: Миханище

        Правильно выкинули Армату в помойку, танк-недоделок, застревающий на парадах.

        Вы в каком полку служили что делаете такие глупые утверждения ?
        Если утверждаете так обоснуйте.

        Писарем оно служило. В штабе Мухского нелетного полка.
        А танки оно видело только на картинках.
        Вот 100 пудов - именно так.
        Голован Джек
      2. Стройбат запаса Сегодня, 13:50
        Он до армии еще не дорос, судя по стилю. laughing
        Стройбат запаса
    5. Nick Сегодня, 12:17
      Цитата: Миханище
      Путин чётко держит своё обещание, обещал Т-80 вернуть в войска - пацан сделал! :) Вот уважаю!!! Одно из самых лучших решений за последнее время.

      Да, это правильное решение.
      Цитата: Миханище
      Правильно выкинули Армату в помойку, танк-недоделок, застревающий на парадах

      Увы, тут вас неправильно информировали. К счастью, "Армату" уже поставляют в войска. Пока изготавливают опытную партию, для испытаний и доработки.
      И кстати, на парадах, "Армата" ни разу не застревала. Был единственной случай внезапной остановки, во время одной из репетиций в 2015 г. И то по вине неопытного экипажа. hi
      Nick
    6. Piramidon Сегодня, 12:28
      Цитата: Миханище
      Правильно выкинули Армату в помойку,

      У себя под окнами на помойке видел? Целиком или кусками?
      Piramidon
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:21
        Цитата: Piramidon
        У себя под окнами на помойке видел? Целиком или кусками?

        чего вы к "Михану" цепляетесь...? ему скидка идёт 50%... редкий неадекват. я его регистрации считать устал.
        Дедкастарый
        1. Svarog51 Сегодня, 14:04
          Не-е, это не Михан и не его очередной клон. Это подделка какая то.
          Svarog51
  2. Trevis Сегодня, 11:59
    Нужный танк, чего тут еще говорить?
    Trevis
    1. Chertt Сегодня, 12:04
      Цитата: Trevis
      Нужный танк, чего тут еще говорить?

      Не много ли типов ОБТ в ВС РФ . Т-90**, Т-72**, Т-14, еще и Т-80** Не распыление ли это сил и средств
      Chertt
      1. новичок Сегодня, 12:09
        ну Т14 ожидается. все Т90 иТ72 модернизируются до уровня Т90м. в итоге имеем как всегда два семейства танков: Т80/90. даже при прянятии Т14, ещё долгие годы его колличество будет малым, что б называться “разновидностью“.
        новичок
        1. Lars971A Сегодня, 13:21
          Привести системы управления огнем Т-80, Т-72 к уровню Т-90. На Т -90 гусянка восьмидесяточная, осталось только опорные катки поставить Т-80 и ходовая будет на всех трех танках единая, ходовая Т-80 лучшая из всех этих танков.Я не знаю почему Нижний Тагил Т-90 оставил опорные катки Т-72, а гусянку взяли т-80.вот -бы и были танки одинаковые по ходовой, и отличались только двигателями и КП
          Lars971A
      2. СкептикЦиник Сегодня, 12:25
        Цитата: Chertt
        Не много ли типов ОБТ в ВС РФ . Т-90**, Т-72**, Т-14, еще и Т-80**

        Я как первый раз увидел армату подумал что нас обманули. По мне т-14 больше похож на экспериментальную платформу для исследования необычных концептуальных решений. По злому гению политиков и пиарменеджеров превратившегося в то, что мы имеем.
        СкептикЦиник
      3. Nick Сегодня, 12:28
        Цитата: Chertt
        Цитата: Trevis
        Нужный танк, чего тут еще говорить?

        Не много ли типов ОБТ в ВС РФ . Т-90**, Т-72**, Т-14, еще и Т-80** Не распыление ли это сил и средств

        Да, обилие различных типов ВВТ в войсках, существенно усложняет работу служб тылового обеспечения. Но, Т-72 и Т-90 имеют много унифицированных, взаимозаменяемых узлов. Да и Т-80 обеспечены запчастями на много лет вперед, спасибо советскому заделу. Вот с "Арматой" могут возникнуть проблемы в эксплуатации. И спецов по ней нет пока в войсках, и по обеспечению запасными частями и расходниками могут сейчас возникнуть проблемы, но это не критично. "Армат" в войсках сейчас может пара десятков и те пока в опытной эксплуатации.
        Nick
        1. Piramidon Сегодня, 14:37
          Цитата: Nick
          Да, обилие различных типов ВВТ в войсках, существенно усложняет работу служб тылового обеспечения.

          На сколько я понял, все таки стараются каждое войсковое соединение вооружать сходным типом. Вот и Т-80, на сколько можно судить из статьи, поставляется, в основном, в "кантемировку", чтобы не создавать по всем соединениям "сборную солянку" и не вывихивать мозги службам тыла.
          Piramidon
      4. Horst78 Сегодня, 12:30
        Цитата: Chertt
        Не много ли типов ОБТ в ВС РФ

        Вполне нормальный подход, если разделить типы по назначению и регионам. Будет плохо если типы перемешают. Полный кошмар будет для снабжения, обслуживания и текущего ремонта.
        Horst78
        1. NKT Сегодня, 12:54
          А зачем делить их по назначению? Наоборот, надо танковые батальоны с т-72/80 разбавлять ротой т-14.
          NKT
          1. toha124 Сегодня, 13:23
            Или сделать Т14 танком качественного усиления для направлений главного удара. Он же явно очень дорогой. Сможет ли он количественно стать ОБТ? И надо ли это?
            toha124
            1. просто экспл Сегодня, 14:27
              я давно предлагал возродить тяжелые танки у нас , так как у ОБТ справедливо ограничен вес 50 тоннами ,то можно сделать танк весом и до 75 тонн , но поскольку он не через все мосты проедете , то подвозить их чисто на места прорыва . если оставить компоновку Т-72,80,90 , но увеличив вес до 75 тонн , то получим такую броню (в лоб плохо берутся даже старые Т-72,80,90) что хрен какая пушка или ракета пробьет наши танки в атаке , а если броню делать из новой стали , той что для арматы сделали (на 15% прочнее) и с новыми наполнителями , ДЗ и КАЗ , то вообще никто наши танки не остановит .
              просто экспл
  3. Zibelew Сегодня, 11:59
    Из этих 3200 на хранении большинство откровенный хлам. Касаемо Т-80БВ, пополнивших Камчатское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота, скорее всего просто сняли с хранения то что рабочее, подшаманили слегка и всё. По сути их осталось либо утилизировать или сначала ресурс выработать. Думаю последнее более важно, всё равно в данный момент Армата задерживается как и многое другое, а обстановка только накаляется.
    Zibelew
    1. Опасный Сегодня, 12:03
      Откуда такие данные?
      Опасный
      1. Zibelew Сегодня, 12:49
        Смотрите как хранили танки из ГДР.
        Zibelew
    2. Zug Сегодня, 12:08
      Да починят-и запчасти и мощности то поди имеются,глядишь и сделают.
      Zug
    3. хрыч Сегодня, 12:17
      Цитата: Zibelew
      Из этих 3200 на хранении большинство откровенный хлам.

      С чего взяли? Такт-то хранение предусматривает контроль, периодический запуск двигателя и проверку систем. С хранения пошли на модернизацию Миг-31, Ту22М3, даже атомный крейсер возможно пошлют на модернизацию, сняв с хранения.
      хрыч
    4. Nick Сегодня, 12:33
      Цитата: Zibelew
      Из этих 3200 на хранении большинство откровенный хлам. Касаемо Т-80БВ, пополнивших Камчатское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота, скорее всего просто сняли с хранения то что рабочее, подшаманили слегка и всё.

      Откуда такая уверенность? Сами участвовали в отборе?
      Nick
  4. новичок Сегодня, 12:02
    интересно, их модернизируют до уровня БВМ? видел в инете, хорошая машина. ещё интересно: будет ли продолжении семейства 80х в четвёртом поколении?
    новичок
  5. д^Амир Сегодня, 12:05
    особенность его конструкции такова, что свист турбин и прочие шумы остаются сзади

    сверхзвуковой!!!!!!! good
    д^Амир
    1. Голован Джек Сегодня, 12:29
      Цитата: д^Амир
      особенность его конструкции такова, что свист турбин и прочие шумы остаются сзади

      сверхзвуковой!!!!!!! good

      Нет. Но - реально - когда на тебя идет 80-ка - ее не слышно.
      Единственное - иногда взревывает при переключении передач, может, так надо, может - механ что лажает.
      Сам не восьмидесятчик ни разу, но после моей любимой "пилорамы" - прелесть, конечно, а не игрушка good
      Голован Джек
      1. Al13 Сегодня, 13:15
        слышно слышно, метров с 50 -100. как гусеницы позвякивают, когда первый раз увидел как танк почти бесшумно накатывает - офигел, а если сравнивать с дизелями, так ващще....
        Al13
      2. Lars971A Сегодня, 13:32
        ГТД Т-80 состоит из двух турбин 1 и 2 каскада и одной силовой которая приводит в действие КП через редуктор который снижает обороты СТ , с 30000 до 3000.Перед силовой турбиной стоит РСА (регулируемый сопловый аппарат)и в зависимости как РСА подает газы на СТ если под нагрузкой то двигатель почти не слышно, а если в режиме торможения то двигатель начинает как-бы громче работать.Это просто такая особенность этого двигателя
        Lars971A
    2. Nick Сегодня, 12:39
      Цитата: д^Амир
      особенность его конструкции такова, что свист турбин и прочие шумы остаются сзади

      сверхзвуковой!!!!!!! good

      шум турбины - это высокочастотный "свист", который ухом воспринимается хуже чем низкочастотное урчание дизеля, да и затухает на расстоянии гораздо сильнее. Короткая звуковая волна плохо проникает и обходит препятствия, в том числе и корпус танка ее хорошо заглушает. Так же возможно и уровень шума, производимый турбиной ниже чем звук поршневого двигателя.
      Nick
  6. Zug Сегодня, 12:06
    Редко сейчас что то радует-но вот ЭТО-порадовало.Этакий БТ-7 для хороших "европейских"дорог.Новую жизнь дадут зверюхам.
    Zug
  7. svp67 Сегодня, 12:10
    Штатный прицел Т-80 заменят на всепогодный "Сосна": тепловизор, лазерный дальномер и автомат сопровождения цели обеспечивают точную стрельбу при любой видимости на максимальной дистанции.
    А вот это зря, надо было ПДПН оставить, а "Сосну" вместо ночника ставить, как на Т-72БМ-3... Уж больно прицел хорош, да и ПТУРом стрелять с его помощью можно.
    svp67
  8. rocket757 Сегодня, 13:03
    Эт всего лишь дрова в топку войны.
    За то,что всё пропало болтать не буду. не моя тема, но хотелось бы спросить - А экономику восстанавливать будем??? - ВПК по факту не может кормить страну, при всём моём уважении к армии и её нуждам, нужно заниматься, восстанавливать многое не менее необходимое!!!
    rocket757
  9. Охотник Сегодня, 13:08
    Цитата: Миханище
    Путин чётко держит своё обещание
    Решил по привычке Путину подлизнуть, да лайков наловить, вот только по глупости перегнул палку с Арматой.
    Охотник
  10. Livonetc Сегодня, 13:25
    Цитата: rocket757
    Эт всего лишь дрова в топку войны.
    За то,что всё пропало болтать не буду. не моя тема, но хотелось бы спросить - А экономику восстанавливать будем??? - ВПК по факту не может кормить страну, при всём моём уважении к армии и её нуждам, нужно заниматься, восстанавливать многое не менее необходимое!!!

    Уважаемый,

    При всем уважении.
    А кто в ВПК работает.
    Не народ ли который этим и кормится и других кормит.
    А сама армия это тоже народ.
    Ну а вклад в отечественную науку от разработок в части ВПК огромен.
    Не надо слушать либероидов.
    Просто постмотрите на США.
    Их ВПК кормит давно.

    Другое дело что развивать нужно все.
    По поводу Т80 статья еще за 14й год о планомерном восстановлении Т80 на заводе в Стрельне.
    https://topwar.ru/56459-fotoreportazh-s-61-go-bro
    netankovogo-remontnogo-zavoda.html
    Livonetc
    1. rocket757 Сегодня, 14:03
      Служил и работал на "войну" долго. Не могу я себя отделить от армии никак!
      Сейчас в пищевой промышленности, ОЧЕНЬ большое производство ... для армии и для страны делаем то что можем. Хотелось бы мне что б наше и аналогичные производства развивались. а не разваливались. Есть такое опасение, не в облаках витаю, на земле работаем.
      Я радуюсь за любой открытый или восстановленный завод, вместе со всеми соотечественниками.
      Страна будет сильнее, людям будет жить лучше и вороги к нам не сунуться.
      Вот такая философия! Что не так?
      rocket757
  11. лысова Сегодня, 13:38
    Добавка качества танка, самое главное, когда он показал своё, это всегда здорово. Т- 80 очень сильная машина.Самое главное - нельзя забывать о претензиях экипажа. А танк классный.
    лысова
  12. alexmach Сегодня, 14:17
    Кстати, спереди танк почти не слышно: особенность его конструкции такова, что свист турбин и прочие шумы остаются сзади.

    Ну да, забыли добавить что это выполняется только при движении на сверхзвуковой скорости
    alexmach
    1. Кент0001 Сегодня, 14:30
      Да нет, все обстоит именно так как и написано. Учите мат часть.
      Кент0001
  13. Кент0001 Сегодня, 14:30
    Вот это потенциал у техники!!! До сих пор пользуемся заделом наших гениальных предков родом из СССР. Хорошая новость, жалко южнокорейцы нам назад т-80 не вернут.
    Кент0001
Картина дня