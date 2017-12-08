Россия начала разработку многоразовой ракеты

В России начинают разработку многоразовой ракеты среднего класса. Она станет ответом на созданный Илоном Маском носитель Falcon 9.Унификация с одноразовым «Союзом-5» позволит запускать будущую отечественную ракету с Байконура, Восточного, а также с плавучего космодрома в Тихом океане — по программе «Морской старт». Разработкой новинки займутся РКК «Энергия» и ракетно-космический центр «Прогресс». По мнению экспертов, создание многоразового носителя важно для удержания позиций России на рынке пусковых услуг.Разработка ракеты с многоразовой первой ступенью будет идти одновременно с созданием ее одноразовой версии. Эскизное проектирование «обычного» «Союза-5» завершено в конце ноября. В ближайшие дни документация будет представлена в «Роскосмос». Носитель среднего класса создается для замены ракет «Зенит», которые ранее производились Россией и Украиной совместно.Разработку «Союза-5» с многоразовой первой ступенью будут вести специалисты РКК «Энергия» и ракетно-космического центра «Прогресс».Предполагается, что ракета будет совершать самостоятельную посадку — как и Falcon 9 американской корпорации SpaceX. Однако будут просчитаны и другие варианты, например использование парашютов. Планируется максимально унифицировать носитель с базовой одноразовой версией для запуска обеих модификаций с одних и тех же стартовых комплексов, передают "Известия"