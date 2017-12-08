14:52 08 декабря

Россия начала разработку многоразовой ракеты

В России начинают разработку многоразовой ракеты среднего класса. Она станет ответом на созданный Илоном Маском носитель Falcon 9.

Унификация с одноразовым «Союзом-5» позволит запускать будущую отечественную ракету с Байконура, Восточного, а также с плавучего космодрома в Тихом океане — по программе «Морской старт». Разработкой новинки займутся РКК «Энергия» и ракетно-космический центр «Прогресс». По мнению экспертов, создание многоразового носителя важно для удержания позиций России на рынке пусковых услуг.

Россия начала разработку многоразовой ракеты



Разработка ракеты с многоразовой первой ступенью будет идти одновременно с созданием ее одноразовой версии. Эскизное проектирование «обычного» «Союза-5» завершено в конце ноября. В ближайшие дни документация будет представлена в «Роскосмос». Носитель среднего класса создается для замены ракет «Зенит», которые ранее производились Россией и Украиной совместно.

Разработку «Союза-5» с многоразовой первой ступенью будут вести специалисты РКК «Энергия» и ракетно-космического центра «Прогресс».

Предполагается, что ракета будет совершать самостоятельную посадку — как и Falcon 9 американской корпорации SpaceX. Однако будут просчитаны и другие варианты, например использование парашютов. Планируется максимально унифицировать носитель с базовой одноразовой версией для запуска обеих модификаций с одних и тех же стартовых комплексов, передают "Известия"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 77

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  1. 210окв Сегодня, 12:19
    Вот не знаю,радоваться или горевать..Может проще и быстрее наши косяки устранить?
    210окв
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:23
      Вот не знаю,радоваться или горевать..Может проще и быстрее наши косяки устранить?
      Надо разобраться с ФРЕГАТОМ...что с ним произошло...а тут уже на многоразовую ракету замахнулись ...пупок не надорвете...где деньги брать на новые разработки ...это же очень дорого.
      А потом плачемся почему денег в бюджете не хватает...
      нет отдачи от проектов и на что новое делать...не по хозяйски все это ...транжирить деньги в никуда. what
      Тот же ЛЕХА
      1. maxim947 Сегодня, 12:40
        Т.е. давайте все остановим, пока с Фрегатом не разберемся?
        Очень хотелось бы чтобы проект Союз-5 был реализован и в приемлемые сроки. С морским стартом - тема очень перспективная, но на сегодняшний день топчемся на месте, береговая инфраструктура не создается, платим немалые деньги за аренду мерикосам, так не должно быть. И лично мое мнение - необходимо ставить именно амбициозные задачи, только так можно сдвинуться с места. Вот с финансами беда, как Роскосмос все потянет, не понятно. Ограниченное финансирование ведет к затягиванию сроков и как следствие сбивает ритмичность работы
        maxim947
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:43
          Т.е. давайте все остановим, пока с Фрегатом не разберемся?

          В ВВС так и делают при при неясных авариях летательных аппаратов ...ставят на прикол соответствующие самолеты и вертолеты запрещают полеты до выяснения причин катастрофы.
          Готовы ли вы выкладывать каждый раз за аварию несколько миллиардов долларов...слишком дорогая цена получается.
          Тот же ЛЕХА
          1. maxim947 Сегодня, 12:55
            Как Вы сами указали - соответствующие самолеты, но ведь не отрасль же останавливать.
            Кстати у нас тоже есть наработки многоразовых изделий - Байкал, разработчик Хруничев
            maxim947
            1. Romario_Argo Сегодня, 13:15
              еще ОАО «ГРЦ Макеева» разрабатывает многоразовый ракетоноситель "Корона"
              Romario_Argo
              1. Монос Сегодня, 13:32
                По мнению экспертов, создание многоразового носителя важно для удержания позиций России на рынке пусковых услуг.

                На этих "позициях" уже аръегардные бои идут. До 2013 года у России было 50% рынка пусков, сейчас - 20%. Лепить ракету,это, конечно, хорошо, но было бы эффективней ракетостроительную отрасль почистить от молодых и задорных манагеров-разрушителей.
                Монос
        2. Комментарий был удален.
    2. BlackMokona Сегодня, 12:24
      Как будто без устранения наших косяков, сможет выстрелить многоразовая ракета. Тут просто наконец сообразили, что Фалькон-9 реальная угроза.
      BlackMokona
    3. Зяблицев Сегодня, 12:25
      Нахрен не нужна - Буран идите из Парка Горького извлеките - вот вам и многоразовая ракета! Опять какой то клоун, вроде Чубайса вылез...
      Зяблицев
      1. BlackMokona Сегодня, 12:33
        Буран это аналог Шатла, не взлетело однако.
        BlackMokona
        1. Зяблицев Сегодня, 12:37
          Буран - взлетел в полностью в автоматическом режиме и сел, в полном автоматическом режиме - без единого человека на борту! Американцы так и не смогли это повторить - их Шатлы сажались только с помощью астронавтов! hi
          Зяблицев
          1. BlackMokona Сегодня, 12:43
            И как это помогло Бурану?
            А насчёт повторить,у них давно минишатл X-37 летает в полном автопилоте.
            BlackMokona
            1. Зяблицев Сегодня, 12:47
              Нехрена у них толком не летало! Шел 1986 год СССР распадался, не до Буранов было! Но те технологии которые были разработаны для Бурана Америка так и не смогла повторить...Проект Шатл лопнул, как мыльный пузырь! Это все исторические вехи - наш Юрий Гагарин помочился перед полетом на колесо автобуса, а их Алан Шеппард обоссался в скафандр и летал обоссаным, правда всего побыв в космосе 6 секунд... Они лучше в Голливуде снимут про свои "героические" успехи - дешевле будет и этот сопляк такой же махинатор...laughing
              Зяблицев
              1. BlackMokona Сегодня, 12:48
                Сколько раз летал Шатл, и сколько Буран. Вот и всё
                BlackMokona
                1. Зяблицев Сегодня, 12:53
                  Ну и что? У нас то были и есть ракеты которые летали и летают - а Шатл, где? На помойке! А у США до сих пор ничего нет, кроме фокусов этого утырка...Который взял ракету фон Брауна и немного допилил, причем, как мог, напильником....Это факт! Поэтому я и говорю - зачем придумывать то что уже было придумано!
                  Зяблицев
                  1. BlackMokona Сегодня, 13:01
                    Кто то ничего не слышал про Дельту-4 и Пегасы. Гуглите и просвешайтесь
                    BlackMokona
                    1. Oops Сегодня, 13:24
                      Дельты АБСОЛЮТНО не приспособлены для коммерческих запусков - жутко дорого получается. Погугли и просветись!
                      Oops
                      1. BlackMokona Сегодня, 13:29
                        Однако Дельта-4 Хэви самая мощная эксплутируемая РН в мире , а что дорого. США себе и не такое могут позволить.
                        BlackMokona
                      2. НасРать Сегодня, 13:40
                        Дельта-4 действительно не коммерческий проект, хотя ему помешал набрать заказов - развал СССР - так сказать российские корабли стали возить за копейки... Однако, Дельта-4 с дополнительными баками (Heavy) - это заброс на орбиту почти 100 тонн - что сопоставимо с Сатурн-5(те что "не летали" на Луну). Обратите внимание и на габариты забрасываемого груза на Дельте-4..... Что есть у нас сейчас под 100 тонн заброса на орбиту???? Нам сейчас и забрасывать то нечего, если бы не военные и не МКС... А не было б МКС - пилотируемою космонавтику давно бы забросили... hi
                        В более легком сегменте у них есть сейчас SpaceX с ракетами Falcon 9 и Falcon Heavy- для примера...
                        НасРать
                  2. НасРать Сегодня, 13:15
                    Вы извините конечно, я понимаю патриотизм это не плохо, но говорить что у США нет "ничего" в космической области, это глупость.. hi
                    НасРать
                    1. Зяблицев Сегодня, 13:17
                      Есть - засанец Шепард и снятый блок блокбастер про высадку на Луну laughing !Все остальное у них коллективное творчество!
                      Зяблицев
                      1. НасРать Сегодня, 13:19
                        Опять глупость... Надо бы знать своего противника лучше.. Он гораздо опаснее, чем ваше представление о нем...
                        НасРать
                    2. BlackMokona Сегодня, 13:21
                      Ох уж эта дурацкая парадигма у многих.
                      "США тотальный отстой, который победил наикрутейший СССР"
                      Взаимоисключающие параграфы во всей своей жести.
                      BlackMokona
                    3. Кент0001 Сегодня, 13:36
                      Все что у них есть, ка правило ОЧЕНЬ дорого стоит, поэтому проекты и закрываются. Шатл-очень дорого и изначально это была военная программа, тока по этой причине там было безграничное финансирование. Но челнок изначально не проектировался с большим запасом прочности, поэтому их все и приземлили, там у планера большие проблемы.
                      Кент0001
                      1. BlackMokona Сегодня, 13:39
                        Таки у них очень большие зарплаты, это у нас могут на космических предприятиях инженеру по 10 тысяч рублей предлагать, а у них расценки мягко сказать другие.
                        BlackMokona
          2. Голован Джек Сегодня, 12:59
            Цитата: Зяблицев
            Буран - взлетел в полностью в автоматическом режиме и сел, в полном автоматическом режиме

            Буран на орбиту что вывело, не напомните?
            Голован Джек
            1. Зяблицев Сегодня, 13:01
              Энергия - Буран. А хохлы для его перевозки заманстрячили Мрию!
              Зяблицев
        2. лесовозник Сегодня, 12:54
          Цитата: BlackMokona
          Буран это аналог Шатла, не взлетело однако.

          Да ну?! Совсем не аналог - Буран космический аппарат многоразового использования, способный выполнять полёты в космос в автоматическом режиме (беспилотник!) , выводить грузы на орбиту и в перспективе уничтожать спутники ,что и было прлдемонстрировано всему миру - "шатл" этого не мог, матрасы лишь в 21 веке смогли создать такой аппарат , только значительно меньшего размера и ни на что не способного кроме полёта.
          лесовозник
          1. BlackMokona Сегодня, 13:22
            Шатл выводил грузы, многократно совершал полёты, проводил ремонтные работы, снимал спутники с орбиты, всё это было продемонстрировано. Не продемонстрировано лишь полностью автоматическая посадка и всё.
            BlackMokona
          2. Viktor.12.71 Сегодня, 13:25
            Цитата: лесовозник
            в 21 веке смогли создать такой аппарат , только значительно меньшего размера и ни на что не способного кроме полёта.

            Х-37 это экспериментальный аппарат. На его основе будут строить ударные беспилотники. Американцы идут по другому пути, миниатюризация вооружения и начинки, то есть их аппараты будут вмещать больше современной начинки и вооружения при небольшой массе. Это как Давид против Голиафа, маленький и смертоносный. США молча занимаются милитаризмом космоса. Китай очнулся недавно и так же начал делать свое.
            Viktor.12.71
    4. Chertt Сегодня, 12:30
      В любом случае, многоразовые космические аппараты, это единственный путь развития космической отрасли. Работы в этой области начались давно. Я думаю они ни когда, полностью и не прекращались. Если вышли на испытательный уровень, очень хорошо
      Chertt
      1. BlackMokona Сегодня, 12:34
        Перечитайте, статью, только в ноябре экскизный уровень одноразовой модификации прошли.
        BlackMokona
        1. Chertt Сегодня, 12:44
          Цитата: BlackMokona
          Перечитайте, статью, только в ноябре экскизный уровень одноразовой модификации прошли.

          Вы путаете термины разных отраслей. "экскизный уровень" Росскосмоса это значит, что научно-техническое наполнение проекта, находится в высокой степени готовности
          Chertt
          1. BlackMokona Сегодня, 12:47
            До испытательного уровня это всё равно очень далеко.
            BlackMokona
            1. slipped Сегодня, 14:22
              После эскизного проекта - выпуск КД, пять лет дают на разработку и испытания
              slipped
              1. BlackMokona Сегодня, 14:43
                Учитывая, что Союз-5 это Зенит без Украинских деталей. То 5 лет , это они ещё ленятся неслабо
                BlackMokona
  2. MoJloT Сегодня, 12:20
    В аэрокосмической отрасли пора наводить порядок в ручном режиме, или через пару лет в свете наших успехов и санкций, будем сидеть без контрактов, самостоятельно РФ эту отрасль не потянет. Об этом можно судить хотя бы по тому что в лучшие времена, когда 50% всех мировых пусков осуществляла Россия, денег не хватало (сейчас 15-20%).
    MoJloT
    1. 210окв Сегодня, 12:25
      Какой ручной режим?!Все наши проблемы заключаются в государственной общественно-политической системе..А на ликвидацию капитализма капиталисты не пойдут.
      Цитата: MoJloT
      В аэрокосмической отрасли пора наводить порядок в ручном режиме, или через пару лет в свете наших успехов и санкций, будем сидеть без контрактов, самостоятельно РФ эту отрасль не потянет. Об этом можно судить хотя бы по тому что в лучшие времена, когда 50% всех мировых пусков осуществляла Россия, денег не хватало (сейчас 15-20%).
      210окв
      1. MoJloT Сегодня, 12:32
        Примерно такой как ВВ продемонстрировал, когда за ночь ракету перебрали. Капитализм призван зарабатывать, так что в аэрокосмической отрасли у нас не капитализм, а родоплеменные отношения.
        MoJloT
  3. kvm Сегодня, 12:20
    Всё правильно. Технологии позволяют, экономика не против - многоразовые КА, стартующие с земли будут. Может не так быстро, как хотелось бы.
    kvm
  4. хрыч Сегодня, 12:21
    Все это в рамках самоокупаемой подготовки для посадки на Луну. Гонка началась и Кубрик уже не прокатит laughing
    хрыч
  5. ГУМАНОИД Сегодня, 12:23
    Напоминает старый советский анекдот
    --"в ЦК вызывают наших космонавтов и говорят-Вот американцы на луну летали,нам нужно тоже не ударить в грязь лицом ,поэтому вы полетите на солнце.Те в ответ--да вы что ,там же 6000 градусов.Вы что ,нас за идиотов держите? Ночью полетите...
    ГУМАНОИД
  6. voyaka uh Сегодня, 12:26
    Надо было три года потешаться над Маском, чтобы начать такую же разработку. smile
    voyaka uh
    1. prodi Сегодня, 12:57
      над Маском - надо. Что касается многоразовости - то это тонкости национальных экономик
      prodi
      1. BlackMokona Сегодня, 13:05
        Ох уж эта Маскофобия
        BlackMokona
    2. zivXP Сегодня, 13:13
      Разработки над возвращаемой первой ступенью шли уже давно. Преобладала экономическая составляющая.
      zivXP
    3. Oops Сегодня, 13:14
      Маск до сих пор посмешище, им и останется, а российское начинание объясняется тупой потребностью чиновников обезъяничать с американцев.
      Oops
    4. slipped Сегодня, 14:24
      Никто такую же разработку и не начинает. В России давно ведутся работы по многоразовым системам, вопрос в их экономической целесообразности. Вот именно его и будут рассматривать.
      slipped
    5. Зяблицев Сегодня, 14:38
      Израиль уже куда то полетел? laughing Вы не на ВО над нами, сиворылыми, потешайтесь, а идите траншеи копайте вокруг Ирусалима....Если ВВП за вас не впрегется - жопа будет....Впрочем не дай Бог-мир вам-нужно как то договариваться с палестинцами, а не доказывать всем, что на стенку выше всех питаете! hi
      Зяблицев
  7. Шевер Сегодня, 12:29
    Давно пора. Удачи конструкторам
    Шевер
  8. solzh Сегодня, 12:29
    А Буран, он не относится к многоразовым ракетам? Если относится к данному классу ракет, тогда зачем изобретать колесо? Кто в теме, объясните мне пожалуйста, я в данной теме ноль.
    solzh
    1. BlackMokona Сегодня, 12:36
      Буран это КА, а РН Вулкан которая выводила Буран многоразовой не была. Здесь же разработка многоразовой РН.
      BlackMokona
    2. Lycan Сегодня, 12:44
      Энергия-Буран - "космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС)". Немного не для того, да и дороже, чем просто спутник вывести на орбиту.
      Lycan
  9. Serzh_R Сегодня, 12:35
    В России начинают разработку многоразовой ракеты среднего класса. Она станет ответом на созданный Илоном Маском носитель Falcon 9.


    Развитие это хорошо, но с косяками под 3.0 млрд нужно заканчивать.
    Маск наверное "поделился" ПО и технологиями winked .
    Serzh_R
  10. Sergey53 Сегодня, 12:35
    Всё хорошо конечно, что вслед за американцами начали разработку многоразовой ракеты. А сами без оглядки на США почему не делаем? Ждём когда у них что-то новое появится?
    Sergey53
  11. groks Сегодня, 12:46
    Может просто предвыборная хрень? Что там можно повторно использовать? Насколько упадёт выводимая масса?
    groks
  12. Servisinzhener Сегодня, 12:48
    Может прежде чем делать новую ракету, от старых добьёмся чтоб летали. А то который раз делаем салюты по несколько миллиардов за штуку. Да и зачем делать очередную ракету среднего класса, по характеристикам полностью повторяющую существующие. Есть РН на любой вкус Протон, Ангара, Союз. Разрабатывать одно и тоже, лишь бы разрабатывать. Не надо делать из ракеты космический айфон, с новой моделью каждые пол года и минимальными косметическими изменениями, но за гигантские деньги. Если так уж хочется сделать многоразовую систему то, доделайте проект МРУ Байкал для РН Ангара. Ой, я ж совсем забыл у него есть фатальный недостаток, его проектировали не специалисты РКК «Энергия» и ракетно-космического центра «Прогресс». Реальным движением вперёд было бы создание линейки ракет в которой самый мощный вариант мог использоваться для полётов на Марс за 1 или 2 пуска.
    Servisinzhener
  13. rocket757 Сегодня, 12:57
    Союз мог себе позволить, что то не шибко нужное, делать в ответ!
    Пока и если хотим восстановить космическую отрасль, нужно спокойно и тщательнее устранять косяк и УЧИТЬ,УЧИТЬ.ГОТОВИТЬ персонал!
    Пустые заявы, а потом такие же оправдания ... ну зачем? Будет чем удивить народ, мир тогда пожалуйста!
    Короче, те же грабли!
    rocket757
  14. Oops Сегодня, 13:06
    Из обычной ракеты сделать многразовую можно с минимальными доработками: приделать четыре "ноги" и изменить программное обеспечение. Именно это и "доказал" Маск со своим Фалкон 9. Рентабельность многоразовости отнюдь не очевидна. Словам Маска веры нет ибо он способен только рекламную шумиху производить. Почти ВСЕ его космические начинания кончались оглушительным провалом: новый мощный кислород-керосиновый двигатеть не сделал, новую тяжёлую ракету не сделал, новый метан-кислородный двигатель и ракету не сделал и не сделает - неспособен. Дешевизна его коммерческих закусков обеспечиваеся дорогими правительственными заказами.
    Oops
    1. Ronald Reagan Сегодня, 13:22
      Каким же тогда образом, "клоун" Маск уничтожил конкурента в лице России за пару тройку лет? Не ищете оправданий.
      Ronald Reagan
      1. Oops Сегодня, 13:34
        Всяким риганам сколько ни объясняй - бесполезно. Всё равно одно и то же, как шарманка, повторять будут.
        Oops
        1. Ronald Reagan Сегодня, 13:46
          Лучше признайтесь, что пытаетесь найти соринку в глазу у других, когда у самих второе бревно вылезло. Это смешно. Не унижайтесь. lol
          Ronald Reagan
    2. BlackMokona Сегодня, 13:24
      Поэтому Фалькон-9 самая массовая РН в этом году, которая совершила уже 16 полётов, и ещё три в планах. winked Полный и оглушительный провал ! wassat
      BlackMokona
  15. JonnyT Сегодня, 13:20
    Все это очередной обман.
    Американцы сами признали, что подготовка к старту уже использованной ступени по финансовым затратам сопоставима с покупкой новой! Прибавьте сюда еще резкое снижение надежности.
    Тем более материалы, которые сейчас есть в наличии недостаточно износостойки для многоразового РН!
    Ну конечно нельзя исключать ПРОРЫВА в материаловедении
    JonnyT
    1. BlackMokona Сегодня, 13:35
      Вообще то SpaceX заявили, что значительно меньше 50% от цены новой.
      в SpaceX говорят о более чем 50% экономии для самой компании в сравнении с постройкой новой ракеты.

      https://naked-science.ru/article/hi-tech/eksperty
      -ozvuchili-stoimost-spacex

      А страховщики оценивают риски Б\У и новой одинаково, но тут источник искать долго и на английском.
      BlackMokona
  16. ilya_oz Сегодня, 13:21
    Ну вот как после такого не ругаться? Сначала наши ругали Макса за его ракету и говорили, что не полетит, что не имеет смысла, а теперь будут догонять.
    ilya_oz
  17. Зяблицев Сегодня, 13:22
    НасРать,
    Я уверен, что Вы это сделаете лучше меня ..., я же останусь при своих глупостях! И да, США, лично мне не противник, да и России не противник, чего Вы придумываете то - я просто к англосаксам отношусь немножко по своему! Хотя в Америки чистых англосаксов, наверное, процентов 20...hi
    Зяблицев
  18. ЗВС Сегодня, 13:22
    Удивляет в этой публикации не то, что начали разработку ракеты, а то, что это "будет ответом" на созданный Маском Falcon 9. Почему Россия живет в режиме вызовов и ответов? ))) Почему Россия не может существовать в режиме логики? Или логика не вызывает патриотических настроений среди населения, поэтому обязательно нужны "вызовы и ответы"? Когда руководство страны поймет простую вещь, что логика более патриотичный лозунг, чем "вызовы и ответы".
    ЗВС
  19. К-50 Сегодня, 13:35
    Как уже писал раньше. Пока не будут изобретены двигатели, позволяющие одноступенчатый вывод полезной нагрузки на орбиту, все разговоры о многоразовости ракет чушь собачья и попил бабла.
    Всё равно их надо разбирать до винтика и проводить техническое освидетельствование на предмет исправности, что явно не дешевле просто собрать из НОВЫХ и потенциально БЕЗОПАСНЫХ деталей новую ракету. Чтобы там Маск не выдумал, это всяко обман и подтасовка фактов, выдача желаемого за действительное и переться за ним это наступать на те же фекалии.
    Была поговорка, когда ещё " по лесам" в походы ходил: по чужим следам под куст не ходят в туалет, "подорваться" можно.
    К-50
    1. voyaka uh Сегодня, 13:53
      Маск запустил больше ракет в 2017, чем Роскосмос. И без единой аварии.
      Этим все сказано.
      voyaka uh
      1. К-50 Сегодня, 13:54
        Цитата: voyaka uh
        Маск запустил больше ракет в 2017, чем Роскосмос. И без единой аварии.
        Этим все сказано.

        И причём здесь многоразвость и безопасность космических полётов? what
        К-50
        1. BlackMokona Сегодня, 14:04
          Нет аварий значит безопасность, все ракеты Фалькон-9, три из них уже летали раньше.
          BlackMokona
  20. BlackMokona Сегодня, 13:44
    Цитата: НасРать
    Дельта-4 действительно не коммерческий проект, хотя ему помешал набрать заказов - развал СССР - так сказать российские корабли стали возить за копейки... Однако, Дельта-4 с дополнительными баками (Heavy) - это заброс на орбиту почти 100 тонн - что сопоставимо с Сатурн-5(те что "не летали" на Луну). Обратите внимание и на габариты забрасываемого груза на Дельте-4..... Что есть у нас сейчас под 100 тонн заброса на орбиту???? Нам сейчас и забрасывать то нечего, если бы не военные и не МКС... А не было б МКС - пилотируемою космонавтику давно бы забросили
    В более легком сегменте у них есть сейчас SpaceX с ракетами Falcon 9 и Falcon Heavy- для примера...

    Перепроверте данные, Дельта-4 столько не возит.
    Payload to LEO 28,790 kg (63,470 lb)
    BlackMokona
  21. лысова Сегодня, 13:51
    На рынке запуска мы уже облажались и доказывать бесполезно, тем государствам, кто нам доверились - их наши объяснения в задницу.
    лысова
  22. prior Сегодня, 13:55
    Роскосмосу лишь бы бюджетные денежки попилить...
    Дело было не в бабине (ракете), а "Мудко" сидел в кабинете...
    prior
  23. лис Сегодня, 13:56
    "Я построю свой парк с блэкджеком и шлюхами!..к чёрту парк!"(Бендер Би Родригес)
    первая аналогия,что пришла в голову от новости.
    лис
  24. кедр Сегодня, 14:00
    Цитата: Зяблицев
    а их Алан Шеппард обоссался в скафандр и летал обоссаным, правда всего побыв в космосе 6 секунд...


    Не был Шепард в космосе, потому как его "Меркурий" не достиг первой космической скорости.
    Он и на Луне не был. Одно слово - звездонавт. А с ним и всё НАСА - сборище облажавшихся звездонавтов.
    кедр
  25. slipped Сегодня, 14:33
    Один д...б написал статью в известиях погнавшись за жареным, другие, не разобравшись, комментируют.

    Кратко смысл статьи :

    "— В ближайшее время в инициативном порядке будут рассмотрены вопросы многоразового использования первой ступени, как самой дорогой части носителя, по результатам будут приняты решения о продолжении работ."

    Продолжении работ по многоразовым системам,. которые ведутся еще с СССР. И никто не говорит, что это будет "как у Маска". Наоборот, разговор склоняется к парашютным системам спасения, с вертолетным подхватом ступени. Все остальное - инсинуации журналистов.
    slipped
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