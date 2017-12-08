14:43 08 декабря

Росгвардия получит бронетранспортеры БТР-82В

Журнал Jane's Defence Weekly со ссылкой на ООО «Военно-промышленная компания» опубликовал некоторые подробности о бронетранспортере БТР-82В, разработанном для Росгвардии. Материал приводит bmpd.



«Фактически БТР-82В представляет собой модернизированный бронетранспортер БТР-82А с установкой "старого" стандартного советского бронетранспортерного вооружения в виде одноместной башни с 14,5-мм пулеметом КПВТ и 7,62-мм пулеметом ПКТМ», – говорится в публикации.


Боекомплект 500 патронов калибра 14,5 мм и 2000 патронов калибра 7,62 мм. В задней части башни установлены 6 дымовых гранатометов 902В «Туча».

Согласно информации, как и базовый БТР-82А, «бронетранспортер БТР-82В оснащен дизельным двигателем КАМАЗ-740.14-300 мощностью 300 л.с. с новой механической трансмиссией».

Масса бронемашины – 15 т, вместимость 10 человек. Сообщается, что БТР оснащен «цифровой радиостанцией Р-168-25У-2, навигационной системой, комбинированным дневно-ночным наблюдательным прибором командира ТКН-3МК с ЭОП второго поколения, и ночным прибором механика-водителя ТВН-5. Установлена система защиты от ОМП».

Использованы фотографии: ООО «Военно-промышленная компания» (via Jane's)
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Комментарии 22

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  1. Sergey53 Сегодня, 12:38
    Внешне почти тот же БТР 60-ПБ.
    Sergey53
    1. MoJloT Сегодня, 12:48
      Тоже самое подумал)) Ну может сорта брони, компоновки, бортовые системы и вооружения стали технологичней. Это мое предположение.
      MoJloT
    2. СкептикЦиник Сегодня, 12:50
      Цитата: Sergey53
      Внешне почти тот же БТР 60-ПБ.

      Лукашенко закупил партию бтр82а по цене 1мл долларов за штуку. Я по началу не поверил. Там что внутри все из красного дерева и обшито кожей лани , а также инкрустировано бриллиантами?
      СкептикЦиник
    3. FalconD Сегодня, 12:56
      Внешне обычная 80ка..
      На 60 дверей таких нет по бортам..да и корпус другой
      FalconD
      1. Sergey53 Сегодня, 13:29
        Всё это понятно. Что и брони состав другой, и двигатели дизельные, и дверь с боку. Классика до сих пор в ходу.
        Sergey53
  2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:47
    А что изменилось-то по сравнению с БТР-80?! Корпус другой, толще и подбоем и большей устойчивостью к минам и фугасам?! А у прицелы почему даже не тепловизионные?! Ночник 2-го поколение, это лучше чем ничего, но сейчас он устарел...
    Зачем поставлять в Росгвардию технику которая и по вооружению и по возможностям наблюдения и по защите от средств поражения уступает натовским и китайским и даже украинским образцам подобной техники?!
    Ratmir_Ryazan
    1. Segel Сегодня, 12:49
      Это,вероятно,не для внешнего врага,а демонстрации разгонять и этого хватит.
      Segel
      1. cariperpaint Сегодня, 12:58
        ой хватит уже а! задолбали с этими разгонами .кого когда броней разгоняли у нас? один недоразвитый эту тему поднял с демонстрациями другие до сих пор не успокоятся.
        cariperpaint
    2. Pancir026 Сегодня, 12:51
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Зачем поставлять в Росгвардию технику

      А Росгвардия по вашему.средство для войны с внешним противником?
      Если нет,то и этого за глаза хватает.не путайте вооружение армии с вооружением внутренних.по сути жандармских войск.
      Pancir026
      1. Alexey RA Сегодня, 13:24
        Цитата: Pancir026
        А Росгвардия по вашему.средство для войны с внешним противником?

        Как и исходные ВВ - резерв армии.
        Войска НКВД в Великую Отечественную изрядно повоевали - начиная с Бреста и Прибалтики, и далее под Питером, в Сталинграде, Воронеже и т.д..
        Alexey RA
        1. Pancir026 Сегодня, 13:43
          Цитата: Alexey RA
          Как и исходные ВВ - резерв армии.

          Не спорю..в войну,да все будет подчинено армии.переучиться с БТР80,на БТР82,проблем нет абсолютно никаких.
          Тем не менее,вооружение РГ,в мирное время,наравне с армейским ,абсолютно не нужная затея.
          Pancir026
    3. поневолебрат Сегодня, 13:04
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Зачем поставлять в Росгвардию технику которая и по вооружению и по возможностям наблюдения и по защите от средств поражения уступает натовским и китайским и даже украинским образцам

      А Росгвардия собсно и не должна воевать с НАТО. Она борется с террором ну и своим населением
      поневолебрат
      1. слава1974 Сегодня, 14:29
        Она борется с террором ну и своим населением

        И бтры им нужны пенсионеров на демонстрациях давить! wassat
        слава1974
    4. tchoni Сегодня, 13:26
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Корпус другой, толще и подбоем и большей устойчивостью к минам и фугасам?!

      Таки да! Корпус немного другой. Днище чуть толще и добавили противоосколочный подбой. А в остальном, прекрасная маркиза, все тот же старый БТР.
      tchoni
    5. alexmach Сегодня, 14:04
      А что изменилось-то по сравнению с БТР-80?!

      Хм.. а разве в статье об этом не написанно?

      Зачем поставлять в Росгвардию технику которая и по вооружению и по возможностям наблюдения и по защите от средств поражения уступает натовским и китайским и даже украинским образцам подобной техники?!

      Может за тем, что Россгвардия это не армия, перед ней стоят свои задачи и комплектовать её чем-то таки надо. А Тайфунов на всех не напасешся?
      alexmach
  3. Комментарий был удален.
  4. Гардамир Сегодня, 12:55
    Типа если результат выборов власть не устроит, то пусть нацгвардия голосует. Каждый день статьи об их усилении.
    Гардамир
  5. Миханище Сегодня, 13:29
    Молодцы наши! Утёрли нос штатовцам. Хорошая машинка, надёжная, крепкая, ёмкая. Значительное превосходство над всеми западными образцами гарантирует нашим парням успех в бою.
    Вот на такую запрыгну, когда Верховный скомандует и на Европу...хе-хе...
    Миханище
  6. Geisenberg Сегодня, 13:57
    Очередная статья ниочём
    Geisenberg
  7. Anyone Сегодня, 14:16
    Цитата: Alexey RA
    Войска НКВД в Великую Отечественную...

    Напрасно сравниваете сотрудников какой-нибудь структуры "РосКокардии" (я не буду называть бывших ментов гвардией, чтобы не оскорблять память советской гвардии и моего деда - гв. полковника), типа ФГУП "Охрана" с бойцами, к примеру, 20-й стрелковой дивизии НКВД.
    Anyone
    1. слава1974 Сегодня, 14:28
      я не буду называть бывших ментов гвардией, чтобы не оскорблять память советской гвардии

      При чем тут звание "гвардия" и название структуры? В школе изучали слова омонимы?
      типа ФГУП "Охрана" с бойцами, к примеру, 20-й стрелковой дивизии НКВД.

      А почему бы не сравнить солдат из оперативных частей ,спецназа и разведбатов, со своим предками?
      К вашему сведению внутренние войска воюют с 1985 года, практически без перерыва.
      слава1974
      1. Anyone Сегодня, 14:37
        Неверно ставите вопрос. Не надо меня спрашивать изучал ли я "слова омонимы". Спросите лучше руководство страны, с какой целью оно использовало данный омоним (ок, я принимаю Ваш тезаурус)? Этимология термина "гвардия" - отборные воинские части. Это общепринятое значение слова. Спорить будете?
        Anyone
  8. Anyone Сегодня, 14:41
    Цитата: слава1974
    А почему бы не сравнить солдат из оперативных частей ,спецназа и разведбатов, со своим предками?

    Какое отношение к Росгвардии имеет войсковая разведка и спецназ? Вы вообще о чём? ))
    Anyone
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