Росгвардия получит бронетранспортеры БТР-82В
Журнал Jane's Defence Weekly со ссылкой на ООО «Военно-промышленная компания» опубликовал некоторые подробности о бронетранспортере БТР-82В, разработанном для Росгвардии. Материал приводит bmpd.
«Фактически БТР-82В представляет собой модернизированный бронетранспортер БТР-82А с установкой "старого" стандартного советского бронетранспортерного вооружения в виде одноместной башни с 14,5-мм пулеметом КПВТ и 7,62-мм пулеметом ПКТМ», – говорится в публикации.
Боекомплект 500 патронов калибра 14,5 мм и 2000 патронов калибра 7,62 мм. В задней части башни установлены 6 дымовых гранатометов 902В «Туча».
Согласно информации, как и базовый БТР-82А, «бронетранспортер БТР-82В оснащен дизельным двигателем КАМАЗ-740.14-300 мощностью 300 л.с. с новой механической трансмиссией».
Масса бронемашины – 15 т, вместимость 10 человек. Сообщается, что БТР оснащен «цифровой радиостанцией Р-168-25У-2, навигационной системой, комбинированным дневно-ночным наблюдательным прибором командира ТКН-3МК с ЭОП второго поколения, и ночным прибором механика-водителя ТВН-5. Установлена система защиты от ОМП».
«Фактически БТР-82В представляет собой модернизированный бронетранспортер БТР-82А с установкой "старого" стандартного советского бронетранспортерного вооружения в виде одноместной башни с 14,5-мм пулеметом КПВТ и 7,62-мм пулеметом ПКТМ», – говорится в публикации.
Боекомплект 500 патронов калибра 14,5 мм и 2000 патронов калибра 7,62 мм. В задней части башни установлены 6 дымовых гранатометов 902В «Туча».
Согласно информации, как и базовый БТР-82А, «бронетранспортер БТР-82В оснащен дизельным двигателем КАМАЗ-740.14-300 мощностью 300 л.с. с новой механической трансмиссией».
Масса бронемашины – 15 т, вместимость 10 человек. Сообщается, что БТР оснащен «цифровой радиостанцией Р-168-25У-2, навигационной системой, комбинированным дневно-ночным наблюдательным прибором командира ТКН-3МК с ЭОП второго поколения, и ночным прибором механика-водителя ТВН-5. Установлена система защиты от ОМП».
Использованы фотографии: ООО «Военно-промышленная компания» (via Jane's)
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