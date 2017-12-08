Американские СМИ назвали главное преимущество АК-47 перед М16
Журнал The National Interest сравнил автомат АК-47 и автоматическую винтовку М16, указав при этом на основное преимущество российского оружия – надежность.
Популярность и распространенность AK-47 объясняется его надежностью. Оружие не подводит даже в самых сложных условиях и при сильном загрязнении, приводит материал Российская газета.
Это преимущество, кстати, оценили американские военнослужащие, воевавшие во Вьетнаме.
«Надежность сделала AK-47 грозным противником и ценным приобретением для американских военных во Вьетнаме, когда их M16 заклинивало от стрельбы в местных условиях», – пишет журнал.
В материале отмечается, что сама конструкция AK-47 «изначально лучше защищает его от загрязнений, которое могут привести к отказу при стрельбе».
По данным автора, это связано с существенными различиями в принципе действия автоматики и газоотводных систем АК-47 и М16.
Популярность и распространенность AK-47 объясняется его надежностью. Оружие не подводит даже в самых сложных условиях и при сильном загрязнении, приводит материал Российская газета.
Это преимущество, кстати, оценили американские военнослужащие, воевавшие во Вьетнаме.
«Надежность сделала AK-47 грозным противником и ценным приобретением для американских военных во Вьетнаме, когда их M16 заклинивало от стрельбы в местных условиях», – пишет журнал.
В материале отмечается, что сама конструкция AK-47 «изначально лучше защищает его от загрязнений, которое могут привести к отказу при стрельбе».
По данным автора, это связано с существенными различиями в принципе действия автоматики и газоотводных систем АК-47 и М16.
Использованы фотографии: http://paritetsv.club
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