14:44 08 декабря

Американские СМИ назвали главное преимущество АК-47 перед М16

Журнал The National Interest сравнил автомат АК-47 и автоматическую винтовку М16, указав при этом на основное преимущество российского оружия – надежность.



Популярность и распространенность AK-47 объясняется его надежностью. Оружие не подводит даже в самых сложных условиях и при сильном загрязнении, приводит материал Российская газета.


Это преимущество, кстати, оценили американские военнослужащие, воевавшие во Вьетнаме.

«Надежность сделала AK-47 грозным противником и ценным приобретением для американских военных во Вьетнаме, когда их M16 заклинивало от стрельбы в местных условиях», – пишет журнал.

В материале отмечается, что сама конструкция AK-47 «изначально лучше защищает его от загрязнений, которое могут привести к отказу при стрельбе».

По данным автора, это связано с существенными различиями в принципе действия автоматики и газоотводных систем АК-47 и М16.

Использованы фотографии: http://paritetsv.club
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Комментарии 31

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  1. The_Lancet Сегодня, 12:54
    The National Interest сравнил автомат АК-47 и автоматическую винтовку М16

    Им наверное нечего делать кроме выпуска второсортных статей. Эта тема уже обсуждалась 1000 раз laughing
    Уже давно не используется АК-47 и М-16
    M16A4
    HK416(M27)
    SCAR L/H
    Любители русского оружия должны с этим сравнивать.
    Надежность и все остальные факторы не в пользу АК(и это естественно)
    The_Lancet
    1. Шура пермский Сегодня, 12:56
      Да… а их винтовка для тира лишь хороша
      Шура пермский
    2. Джедай Сегодня, 12:58
      Цитата: The_Lancet
      Уже давно не используется АК-47 и М-16

      Вы сказки писать не пробовали?
      Джедай
      1. новичок Сегодня, 13:09
        даже более того. пентагон намерен занять подделкой наших пулемётов, считая их лучше, дешевле, надёжнее. а вопрос авторскими правами, пентагон решил по амерзки: пусть сами разработчики/поддельщики выходят на владельцев бренда, или покупают лецензию, или раздобудят незаконным образом. в общем и целом, данную новость восприняли на ура читатели янки. Максим, здравствуй!
        новичок
        1. Джедай Сегодня, 13:18
          Привет, Гарик! hi США только на словах уважают закон, а реально они ничем не отличаются от молящихся на них мыздобулов. А кое-кто любит пукнуть в лужу и смотреть как пузыри идут. wink
          Джедай
          1. новичок Сегодня, 13:20
            да, Макс, ты прав. сами ж признают, что завоеватели, то бишь морадёры, убийцы, вороньё.
            новичок
    3. новичок Сегодня, 12:59
      ага, ещё доводы были, что “АК не боится грязи, потому что это оружие крестьян. М16 же заточен под точную стрельбу, оружие для завоевателей.“ правда читатели журнала закидали сам журнал едкими насмешками, после таких пёрлов.
      новичок
    4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:04
      Для развлечения испытали так еще...поиздевались.

      Тот же ЛЕХА
    5. Монос Сегодня, 13:04
      Цитата: The_Lancet
      Уже давно не используется АК-47 и М-16

      Американцы называют АК-47 ЛЮБОЙ автомат Калашникова. И АКМ, и АК-74, и "сотая" серия для них просто модификации АК-47.
      Монос
    6. cariperpaint Сегодня, 13:07
      да ладно?))) я вот все смотрю чего это американские солдаты в Ираке с калашами бегают частенько . из за мазохизма поди?)))
      cariperpaint
    7. svp67 Сегодня, 13:13
      Цитата: The_Lancet
      Надежность и все остальные факторы не в пользу А

      Да, что Вы говорите? Ну, ну.. желаю Вам в трудную минуту боя оказаться с НЕНАДЕЖНЫМ оружием в руках...
      svp67
    8. Венд Сегодня, 13:16
      АК-47 навсегда останется неотделимым от СССР. Вспомнят автомат, вспомнят и страну.
      Венд
      1. svp67 Сегодня, 13:32
        Цитата: Венд
        АК-47 навсегда останется неотделимым от СССР. Вспомнят автомат, вспомнят и страну.

        Дай то Бог...
        svp67
    9. Pancir026 Сегодня, 13:41
      Цитата: The_Lancet
      Надежность и все остальные факторы не в пользу АК

      Ох....ну до чего же вы предсказуемы...ваше оружие.американское-сущее..барахло.

      Не зря,вашии же военные НАСТАИВАЮТ на ПРЯМОМ копировании ПКМ и НСВС(НСВТ),как оружии на порядок превосходящее все ваши пукалки...
      В США заявили о желании производить аналоги российского оружия
      Командование специальных операций США намерено заказать у американских производителей автомат АК, снайперскую винтовку СВД, российские пулеметы среднего и крупного калибра, а также авиавооружение калибра 14,5 мм.

      По словам представителя Командования Мэтта Аллена, Пентагон уже начал изучать список американских фирм, производящих такое российское оружие.

      "Производство такого оружия американскими компаниями будет не только хорошим использованием бюджетных средств, но и положительно скажется на зарубежных партнерах, которым подобное оружие более знакомо", - сказал Аллен. Он отметил, что американские аналоги российского оружия будут использовать американские военные и союзники США по НАТО.

      В Пентагоне считают, что инициатива Командования специальных операций США позволит правительству США лучше контролировать производство и дистрибуцию такого оружия.
      https://www.politforums.net/rmo/1465640496.html
      Pancir026
      1. Fkjydjckfrgh Сегодня, 14:25
        Цитата: Pancir026
        Цитата: The_Lancet
        Надежность и все остальные факторы не в пользу АК

        Ох....ну до чего же вы предсказуемы...ваше оружие.американское-сущее..барахло.

        Не зря,вашии же военные НАСТАИВАЮТ на ПРЯМОМ копировании ПКМ и НСВС(НСВТ),как оружии на порядок превосходящее все ваши пукалки...
        В США заявили о желании производить аналоги российского оружия
        Командование специальных операций США намерено заказать у американских производителей автомат АК, снайперскую винтовку СВД, российские пулеметы среднего и крупного калибра, а также авиавооружение калибра 14,5 мм.

        По словам представителя Командования Мэтта Аллена, Пентагон уже начал изучать список американских фирм, производящих такое российское оружие.

        "Производство такого оружия американскими компаниями будет не только хорошим использованием бюджетных средств, но и положительно скажется на зарубежных партнерах, которым подобное оружие более знакомо", - сказал Аллен. Он отметил, что американские аналоги российского оружия будут использовать американские военные и союзники США по НАТО.

        В Пентагоне считают, что инициатива Командования специальных операций США позволит правительству США лучше контролировать производство и дистрибуцию такого оружия.
        https://www.politforums.net/rmo/1465640496.html

        Нужно срочно американские фирмы производящие копии советского оружия объявить агентами кремля, пусть у них там все "раком" встанет..
        Fkjydjckfrgh
    10. papas-57 Сегодня, 14:03
      ''Надежность и все остальные факторы не в пользу АК''. Дай бог тебе оказаться с американкой где-нибудь в джунглях или в пустыне во время боя.
      papas-57
    11. arane Сегодня, 14:29
      Цитата: The_Lancet
      The National Interest сравнил автомат АК-47 и автоматическую винтовку М16

      Им наверное нечего делать кроме выпуска второсортных статей. Эта тема уже обсуждалась 1000 раз laughing
      Уже давно не используется АК-47 и М-16
      M16A4
      HK416(M27)
      SCAR L/H
      Любители русского оружия должны с этим сравнивать.
      Надежность и все остальные факторы не в пользу АК(и это естественно)

      laughing laughing laughing laughing laughing
      Да флаг вам в руки и барабан на шею.
      АК-47 не используется конечно. Только в музеях......ага!
      arane
  2. Sergey53 Сегодня, 12:57
    Но вы же не только гранатомёты подделываете, но и налаживаете подделку и автоматов и пулемётов. А как же интеллектуальная собственность? Которой вы заколебали уже всех?
    Sergey53
  3. arane Сегодня, 13:13
    Я столько нового узнал из этой статьи.... Обогатился, так сказать.....
    arane
  4. Dart Weyder Сегодня, 13:14
    Извечный холливар))) опять чертёж на заглавной иллюстрации штурмгевера
    Dart Weyder
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:17
      Извечный холливар))) опять чертёж на заглавной иллюстрации штурмгевера

      Журнал The National Interest
      smile Калашников для них как клизма в заднице...спать спокойно не дает.
      Тот же ЛЕХА
  5. svp67 Сегодня, 13:16
    Американские СМИ назвали главное преимущество АК-47 перед М16
    И вновь, в подтверждение выкладывают "взрыв-схему" "Штурмгевер-44" . Видимо намекая о его родстве не только с АК, но и с М-16...
    svp67
    1. 32363 Сегодня, 13:32
      Цитата: svp67
      Американские СМИ назвали главное преимущество АК-47 перед М16
      И вновь, в подтверждение выкладывают "взрыв-схему" "Штурмгевер-44" . Видимо намекая о его родстве не только с АК, но и с М-16...

      а что намекать если сам М.Калашников об этом говорил.
      32363
      1. svp67 Сегодня, 13:51
        Цитата: 32363
        а что намекать если сам М.Калашников об этом говорил.

        Так, только ж про него и писали, в этом аспекте, как то забываю, от куда М-16 то появилось...
        svp67
    2. КП8789 Сегодня, 13:48
      В первоисточниках нет этого фотоколлажа. Очередная анонимная статейка на ВО, размещённая с целью развязать очередной срач по теме АК & М-16, а заодно и по "Штурмгевер-44". Интересно чем занимаются модераторы, совсем "мышей не ловят". Не плохо бы узнать имя провокатора разместившего эту статью с провокационным фотоколлажем на ВО.
      КП8789
  6. Ingvar0401 Сегодня, 13:32
    Год проработал в школе учителем ОБЖ. С каким удовольствие разбирал и собирал ММГ Калашникова.... Песня....Девочка из 8 класса разборку/сборку делала за 13 секунд...
    Ingvar0401
  7. 32363 Сегодня, 13:34
    а это в копилку тем, кто заявляет, что обозначения АК47 нет.
    32363
  8. Стив57 Сегодня, 13:35
    Статья не носит ни какую новость, заголовок как в желтой прессе.
    Стив57
  9. Евродав Сегодня, 13:38
    Цитата: The_Lancet
    The National Interest сравнил автомат АК-47 и автоматическую винтовку М16

    Им наверное нечего делать кроме выпуска второсортных статей. Эта тема уже обсуждалась 1000 раз laughing
    Уже давно не используется АК-47 и М-16
    M16A4
    HK416(M27)
    SCAR L/H
    Любители русского оружия должны с этим сравнивать.
    Надежность и все остальные факторы не в пользу АК(и это естественно)

    Ну насчет надежности то вы не болтайте! За флажок свой обида?
    Евродав
  10. Strashila Сегодня, 14:01
    "M16 заклинивало от стрельбы в местных условиях"... если почитать отзывы по этой винтовке за последние десятилетие... её клинит в любой точке планеты, как только из неё начинают интенсивно стрелять.
    Strashila
  11. Ратник-80 Сегодня, 14:30
    Блин не могу спокойно на этот памятник смотреть, надо этого воятеля из АК-47 в зад шмальнуть
    Ратник-80
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