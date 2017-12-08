14:49 08 декабря

Патрульные ледоколы проекта 23550 оснастят судами на воздушной подушке

Патрульные ледоколы проекта 23550, которые построят для ВМФ России "Адмиралтейские верфи", укомплектуют судами на воздушной подушке "Манул" проекта 23321, сообщает "Коммерсантъ"

Катера построит ЦКБ "Нептун", с советских времен проектирующее СВП различного назначения. "Манулы" разработаны на базе СВП "Пардус", поставленных конструкторским бюро Минобороны РФ.

Патрульные ледоколы проекта 23550 оснастят судами на воздушной подушке

Судно на воздушной подушке "Манул" (пр. 23321) ЦКБ "Нептун"



Как рассказал генеральный директор ЦКБ "Нептун" Константин Куксин, "Манул" отличается от базовой модели, в частности, укрепленным корпусом из алюминия и композитной броней. Головной "Манул" уже заложен на производственной площадке ЦКБ, расположенной на территории "Северной верфи". Его поставят на головной патрульный корабль "Иван Папанин", заложенный на "Адмиралтейских верфях" весной этого года. Второе СВП предназначено для корабля "Николай Зубов", закладка которого запланирована на 2018 год.

По расчетам создателей, "Манулы" смогут развивать скорость до 45 км/ч, имея запас хода 300 км. Вместимость 12 человек.

Первое СВП, по словам Контантина Куксина, передадут "Адмиралтейским верфям" во втором квартале 2019 года, второе – не позднее 1 февраля 2021 года. Длительный период постройки объясняется проведением конструкторских работ и испытаний катера, который изготавливается впервые.

Использованы фотографии: ЦКБ "Нептун
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Комментарии 16

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  1. Sergey53 Сегодня, 13:30
    Для них это самое-то что надо во льдах.
    Sergey53
    1. svp67 Сегодня, 13:38
      Цитата: Sergey53
      Для них это самое-то что надо во льдах.

      Лишь бы торосов меньше было, а то замучатся "юбку" ремонтировать...
      svp67
      1. Миханище Сегодня, 13:41
        Сейчас вопрос уже решается с торосами и юбкой. Всё нормально стало.
        Миханище
        1. svp67 Сегодня, 13:43
          Цитата: Миханище
          Сейчас вопрос уже решается с торосами и юбкой. Всё нормально стало.

          Тогда рад за них...
          svp67
        2. НасРать Сегодня, 14:06
          Цитата: Миханище
          Сейчас вопрос уже решается с торосами и юбкой. Всё нормально стало.

          Торосы подравняли? belay
          Рука Кремля? belay
          НасРать
          1. Миханище Сегодня, 14:16
            Юбку делают из жилеза.
            Торосы делают изо льда.
            Всё ришилось.
            Миханище
  2. Миханище Сегодня, 13:31
    Молодцы наши! Создают новые образцы вооружения, как пирожки пекут!
    Есть мнение, что такие машины вытеснят колёсные БТР. И может так случиться, что когда позовёт труба, возьму свой верный Калаш и запрыгну на именно такой...хе-хе...
    Миханище
    1. Ратник-80 Сегодня, 14:37
      Интересно как это катера на воздушной подушке бтр вытеснят , по лесам и по горам рассекать, это напоминает подводная лодка в степях украины wassat
      Ратник-80
  3. Стройбат запаса Сегодня, 13:57
    "Манул" отличается от базовой модели, в частности, укрепленным корпусом из алюминия и композитной броней.
    Это как? Бронекатер на воздушной подушке? Или композитная "броня" для юбки?
    Стройбат запаса
  4. Ingvar0401 Сегодня, 14:07
    Как моряк, с грустью вспоминаю проекты "Кальмар", "Джейран"......
    Ingvar0401
  5. Fkjydjckfrgh Сегодня, 14:12
    На мой некомпетентный взгляд, он у вертолёта место отберет, а вертолет универсальней.
    Fkjydjckfrgh
    1. Миханище Сегодня, 14:19
      Вертолёт ещё повыше летает. И у него винт больше, и хвост ест. А тут нет хвоста. Вот если хвост ему приделать (необязательно вертолётный), тогда стоит посмотреть, что будет получше. А пока это гадание на кофейной гуще. Хотя...хотя в чём-то вы и правы, но без приделанного хвоста ваши выкладки бездоказательны. Увы.
      Миханище
  6. К-50 Сегодня, 14:12
    "Манулы" смогут развивать скорость до 45 км/ч

    Что-то маловато? what
    Обычно СВП "бегают" по-быстрее, тем более, наверное, эти будут использоваться для каких-то спасательных целей, а там время почти на "вес золота", тем более в Арктике.
    К-50
    1. komvap Сегодня, 14:33
      я думаю 45 опечатка - должно быть 65-70 км/ч
      komvap
  7. Pinchanin Сегодня, 14:40
    Цитата: Миханище
    И может так случиться, что когда позовёт труба, возьму свой верный Калаш и запрыгну на именно такой...хе-хе...

    Лучше уж пусть труба не завет и твой Калаш дальше пылиться в чулане. ЗЫ. Хотя, время от времени, всё же чисти его....
    Pinchanin
  8. Керенский Сегодня, 14:48
    Что-то плотно мы за Арктику взялись, судя по новостям...
    Керенский
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