Патрульные ледоколы проекта 23550 оснастят судами на воздушной подушке
Патрульные ледоколы проекта 23550, которые построят для ВМФ России "Адмиралтейские верфи", укомплектуют судами на воздушной подушке "Манул" проекта 23321, сообщает "Коммерсантъ"
Катера построит ЦКБ "Нептун", с советских времен проектирующее СВП различного назначения. "Манулы" разработаны на базе СВП "Пардус", поставленных конструкторским бюро Минобороны РФ.
Как рассказал генеральный директор ЦКБ "Нептун" Константин Куксин, "Манул" отличается от базовой модели, в частности, укрепленным корпусом из алюминия и композитной броней. Головной "Манул" уже заложен на производственной площадке ЦКБ, расположенной на территории "Северной верфи". Его поставят на головной патрульный корабль "Иван Папанин", заложенный на "Адмиралтейских верфях" весной этого года. Второе СВП предназначено для корабля "Николай Зубов", закладка которого запланирована на 2018 год.
По расчетам создателей, "Манулы" смогут развивать скорость до 45 км/ч, имея запас хода 300 км. Вместимость 12 человек.
Первое СВП, по словам Контантина Куксина, передадут "Адмиралтейским верфям" во втором квартале 2019 года, второе – не позднее 1 февраля 2021 года. Длительный период постройки объясняется проведением конструкторских работ и испытаний катера, который изготавливается впервые.
Катера построит ЦКБ "Нептун", с советских времен проектирующее СВП различного назначения. "Манулы" разработаны на базе СВП "Пардус", поставленных конструкторским бюро Минобороны РФ.
Судно на воздушной подушке "Манул" (пр. 23321) ЦКБ "Нептун"
Как рассказал генеральный директор ЦКБ "Нептун" Константин Куксин, "Манул" отличается от базовой модели, в частности, укрепленным корпусом из алюминия и композитной броней. Головной "Манул" уже заложен на производственной площадке ЦКБ, расположенной на территории "Северной верфи". Его поставят на головной патрульный корабль "Иван Папанин", заложенный на "Адмиралтейских верфях" весной этого года. Второе СВП предназначено для корабля "Николай Зубов", закладка которого запланирована на 2018 год.
По расчетам создателей, "Манулы" смогут развивать скорость до 45 км/ч, имея запас хода 300 км. Вместимость 12 человек.
Первое СВП, по словам Контантина Куксина, передадут "Адмиралтейским верфям" во втором квартале 2019 года, второе – не позднее 1 февраля 2021 года. Длительный период постройки объясняется проведением конструкторских работ и испытаний катера, который изготавливается впервые.
Использованы фотографии: ЦКБ "Нептун
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