14:51 08 декабря

Фарион назвала русскоязычных граждан Украины «трофеем Путина»

Бывший депутат Рады от украинской партии «Свобода» Ирина Фарион назвала русскоязычных граждан Украины «трофеем Путина» и заявила, что ее главная задача – «максимально их нейтрализовать», сообщает Взгляд.

Фарион назвала русскоязычных граждан Украины «трофеем Путина»


По ее словам, русскоязычных нужно лишить возможности получить образование и работу, чтобы они «защебетали на украинском».


То есть если у нас в Украине есть некая категория людей, которая хвастается тем, что они – трофей Путина, то какое мне до них дело? Моя задача – максимально их нейтрализовать,
сказала Фарион.

Политик сообщила также, что русскоязычное население ей абсолютно безразлично, тем более что в конституции Украины не написано, «что такое имеет право на существование».

Русскоязычность на Украине – это клеймо оккупанта, это самый лучший трофей Путина,
добавила она.

Фарион считает, что русскоязычные несут угрозу стране, поскольку «русский мир есть там, где есть русский язык». При этом, по ее мнению, «самым большим кошмаром» для Путина будет «украиноязычная Украина».

Нынешние украинские власти ведут борьбу с русским языком в стране. Так, в сентябре текущего года Порошенко подписал закон об ограничении образования на русском языке, а ранее, в январе, ввел запрет на ввоз книг из России.

Использованы фотографии: https://24tv.ua
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Комментарии 39

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  1. svp67 Сегодня, 13:44
    Фарион назвала русскоязычных граждан Украины «трофеем Путина»
    И не какой же паралич эту "фурию" не берет.
    svp67
    1. axiles100682 Сегодня, 13:46
      Таких если не валить,они всех переживу.
      axiles100682
      1. Сергей-svs Сегодня, 13:55
        При этом, по ее мнению, «самым большим кошмаром» для Путина будет «украиноязычная Украина»...

        Нашла тоже чем пугать, да в Москве вся Ленинградка - уже давно "украиноязычная" ! lol

        P.S. Вчера крикнул на Ленинградке:-"БезВиз Наш"! И сразу получил - 15% скидку на "оральные ласки"!good Слава Украине! laughing laughing laughing
        Сергей-svs
        1. Татьяна Сегодня, 14:14
          Фарион назвала русскоязычных граждан Украины «трофеем Путина»

          Фарион против кого выступает? Ведь Путины, Порошенки и Фарионы приходят и уходят, а русские и русскоязычные остаются!
          Она против народа выступает, занимается геноцидом русского народа в Украине в составе военной хунты в Киеве. Она обыкновенны военный преступник - идеолог и подстрекатель гражданской войны в Украине.
          Татьяна
          1. Чёрный Сегодня, 14:39
            С такой харей и мозгами остается только плеваться дерьмом из кустов. Что у этой фурии и получается... laughing
            Чёрный
            1. BerBer Сегодня, 14:49
              Двойственный отношения к Украине и украинцам. Такое ощущение, как буд-то родственник подхватил "зомбо-вирус". И жалко и добить надо. Очень надеюсь на какую нибудь "сыворотку".
              По поводу фурии - фото отражает состояние личности и подобрано правильно.
              BerBer
      2. Монос Сегодня, 13:56
        Будьте добрее. Неопрятная, опустившаяся, сумасшедшая баба. Зачем её стрелять? На свиноферму в колонии навоз убирать. Ей там самое место. Пусть со свиньями разговаривае на любом языке.
        Монос
        1. 210окв Сегодня, 14:22
          Вить hi Ну не могу я быть добрее.Даже если и баба..Рука к кобуре тянется...
          Цитата: Монос
          Будьте добрее. Неопрятная, опустившаяся, сумасшедшая баба. Зачем её стрелять? На свиноферму в колонии навоз убирать. Ей там самое место. Пусть со свиньями разговаривае на любом языке.
          210окв
          1. Монос Сегодня, 14:44
            Дима, привет! hi
            Цитата: 210окв
            Ну не могу я быть добрее.Даже если и баба..Рука к кобуре тянется...

            Понимаю. У самого та же проблема. smile Но, пристрелить - пара секунд, а опустить в навоз можно на всю оставшуюся жизнь.
            Монос
      3. alexmach Сегодня, 13:59
        Знатная клоунесса, но во-первых стоит заметить, что эти клоуны из Свободы в парламент на последних выборах не попали и наверно уже не попадут, а во-вторых они таки к сожалению преуспевают в своих самых смелых планах.
        alexmach
      4. Комментарий был удален.
      5. 210окв Сегодня, 14:12
        Персонаж из "Вия"..Не,не понночка..Сам Вий..
        Цитата: axiles100682
        Таких если не валить,они всех переживу.
        210окв
      6. Шура пермский Сегодня, 14:23
        Взгляд психически нездорового чнловека…
        Шура пермский
    2. Лопатов Сегодня, 13:54
      Цитата: svp67
      И не какой же паралич эту "фурию" не берет.

      И долгих лет жизни ей. Вместе с крепким здоровьем.
      Просто находка для нашей пропаганды... Жаль, она не в Раде, надо помочь.
      Лопатов
      1. svp67 Сегодня, 13:58
        hi
        Цитата: Лопатов
        И долгих лет жизни ей. Вместе с крепким здоровьем.
        Просто находка для нашей пропаганды... Жаль, она не в Раде, надо помочь.

        Коварный... Многоходовочка. Беда то в том, что на Украине уже достаточно людей, которые её слова готовы использовать, как инструкцию по действиям...
        svp67
    3. Джедай Сегодня, 13:59
      hi
      Бывший депутат Рады от украинской партии «Свобода» Ирина Фарион

      Ключевое слово я выделил. Решила напомнить о себе.
      Джедай
      1. 210окв Сегодня, 14:14
        Я думал что бывшие ума набираются..А тут им и не пахло..
        Цитата: Джедай
        hi
        Бывший депутат Рады от украинской партии «Свобода» Ирина Фарион

        Ключевое слово я выделил. Решила напомнить о себе.
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 14:18
          Цитата: 210окв
          Я думал что бывшие ума набираются..А тут им и не пахло..

          Совершенно верно, Дима: невозможно приумножить то, чего отродясь не было.
          Джедай
  2. Dart Weyder Сегодня, 13:49
    Эту больную особь никто не слушает и не воспринимает даже на Украине ( ну может наглухо отбитые, которые есть в каждой стране) , темболее она состояла в компартии, а потом как флюгер поменялась под конъюнктуру... правда Ее достают из нафталина переодически для ТВ .... хотя по ней больничка плачет.....но медицина на тут бессильна....
    Dart Weyder
  3. Витас Сегодня, 13:50
    Это украинская Собчак... меньше нервов господа.
    Витас
    1. svp67 Сегодня, 13:52
      Цитата: Витас
      Это украинская Собчак...

      Собчак? Да ну... Что не помню, что бы Фарион заявляла о том, что Крым русский.
      svp67
      1. Per se. Сегодня, 14:12
        Собчак, избалованное дитя своей эпохи, девочка российского капитализма... Фарион же, если считать, что у неё всё с головой в порядке, конченная стерва, оборотень.
        Ирина Дмитриевна Фарион (украинец. Ірина Дмитрівна Фаріон, род. 29 апреля 1964 года, Львов, Украинская ССР, СССР).
        В 80-е годы возглавляла кружок общего языкознания и марксистско-ленинской эстетики, была членом факультетского «Клуба интернациональной дружбы». Неоднократно проводила беседы с иностранными гражданами с целью лучшего изучения ими русского языка.
        Член ВЛКСМ с сентября 1978 года.
        В апреле 1987 года Ирина Фарион стала кандидатом в члены КПСС и получила парткарточку № 08932425, а через год, 15 апреля 1988 года, была принята в члены партии (Государственный архив Львовской области, фонд П-92, опись 2, дело 258).
        Как такие могли быть коммунистами... Одно утешает, скорей всего, и бандеровка она такая же ряженая приспособленка, сдаст свои "идеалы", как только ветер переменится, и бандеровцев на столбах начнут вешать, как военных преступников.
        Per se.
  4. solzh Сегодня, 13:50
    Глупая, безмозглая Фарион. История третьего рейха таких как она ничему не научила.
    solzh
  5. Segel Сегодня, 13:51
    Оссспыдя....Зачем пугать-то так,могли бы и посимпатичнее фото подобрать...
    "ввел запрет на ввоз книг из России."
    Зачем запрещать?Есть старый добрый проверенный метод...
    Segel
  6. prior Сегодня, 13:51
    Зачем засорять эфир бреднями из палаты №6 ?
    prior
  7. Masya Masya Сегодня, 13:54
    Господи... посмотрите на эту бесноватую физиономию... Экзорциста на неё нет!
    Masya Masya
  8. inkass_98 Сегодня, 13:55

    Вот же чудовище, а не баба. Причем внутреннее содержание полностью соответствует внешности.
    inkass_98
    1. Хагалаз Сегодня, 14:01
      laughing Наоборот! Из за внутреннего содержания, такая внешность. Это однозначно!
      Хагалаз
  9. anjey Сегодня, 14:00
    Политик сообщила также, что русскоязычное население ей абсолютно безразлично
    если это чудо (фарион)- политик - то действительно весь мир большой сумасшедший дом....
    anjey
  10. Чёрная вода Сегодня, 14:03
    я сейчас сделаю так , как делают наши израильские форумчане....по улыбаюсь и буду дальше жить, и Не надо нервов )))) ...ненавидит нас русских - да "на здоровье " )))))
    Чёрная вода
  11. Кокос Сегодня, 14:04
    СБУ уже начинали набирать рекрутов в психушках...докатились request
    Кокос
  12. Ingvar0401 Сегодня, 14:04
    Пусть укропопая Фарион не беспокоится - кошмара для ВВП не будет. Главный кошмар это то, что на Украине происходит сейчас - геноцид своего народа....Больше ничего не могу сказать
    Ingvar0401
  13. Ingvar0401 Сегодня, 14:10
    Я не очень большой физиономист, но глядя на морду, по-другому не могу сказать, я думаю что она су...а
    Ingvar0401
  14. mavrus Сегодня, 14:11
    Цитата: Лопатов
    Цитата: svp67
    И не какой же паралич эту "фурию" не берет.

    И долгих лет жизни ей. Вместе с крепким здоровьем.
    Просто находка для нашей пропаганды... Жаль, она не в Раде, надо помочь.

    Нам-то находка, а какого от этой укрофурии местному населению, которое она уже замордовала по полной...
    mavrus
  15. Maksud Сегодня, 14:14
    "Фарион считает, что русскоязычные несут угрозу стране", в то время, как сама Фарион несёт очередной бред.
    Maksud
    1. solzh Сегодня, 14:37
      И она верит в то, что говорит. Психбольница её уже давно ждёт.
      solzh
  16. ЗВС Сегодня, 14:14
    Логичнее будет "нейтрализовать" саму Фарион.
    ЗВС
  17. LUCKY777 Сегодня, 14:19
    При этом, по ее мнению, «самым большим кошмаром» для Путина будет «украиноязычная Украина».


    Очень нам надо чтобы этих селяней с русскими на западе путали, краснеть за них. Они кстати сами под русских косят только так когда с нэньки срываются в европу. А так, пару фраз и так поймут, и без знания русского, когда на зароботки к нам приедут, такие как: - "Ёршик для туалета там, доместос там, печатки резиновые купишь с зарплаты сам" и
    - "Тут шпатлевай, тут не шпатлевай, закончишь мусор убирай" . А Пушкина с Достоевского им читать в оригинале незачем, их удел считалочки-кричалочки про моск..алей учить, да через горящие покрышки скакать.
    LUCKY777
  18. лысова Сегодня, 14:24
    Хорошо бы эту перекисшою брагу - просто вылить в огород.
    лысова
  19. Евродав Сегодня, 14:50
    Фарионом зря не назовут... Чтоб ее нейтрализовало...
    Евродав
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