Фарион назвала русскоязычных граждан Украины «трофеем Путина»
Бывший депутат Рады от украинской партии «Свобода» Ирина Фарион назвала русскоязычных граждан Украины «трофеем Путина» и заявила, что ее главная задача – «максимально их нейтрализовать», сообщает Взгляд.
По ее словам, русскоязычных нужно лишить возможности получить образование и работу, чтобы они «защебетали на украинском».
Политик сообщила также, что русскоязычное население ей абсолютно безразлично, тем более что в конституции Украины не написано, «что такое имеет право на существование».
Фарион считает, что русскоязычные несут угрозу стране, поскольку «русский мир есть там, где есть русский язык». При этом, по ее мнению, «самым большим кошмаром» для Путина будет «украиноязычная Украина».
Нынешние украинские власти ведут борьбу с русским языком в стране. Так, в сентябре текущего года Порошенко подписал закон об ограничении образования на русском языке, а ранее, в январе, ввел запрет на ввоз книг из России.
По ее словам, русскоязычных нужно лишить возможности получить образование и работу, чтобы они «защебетали на украинском».
То есть если у нас в Украине есть некая категория людей, которая хвастается тем, что они – трофей Путина, то какое мне до них дело? Моя задача – максимально их нейтрализовать,сказала Фарион.
Политик сообщила также, что русскоязычное население ей абсолютно безразлично, тем более что в конституции Украины не написано, «что такое имеет право на существование».
Русскоязычность на Украине – это клеймо оккупанта, это самый лучший трофей Путина,добавила она.
Фарион считает, что русскоязычные несут угрозу стране, поскольку «русский мир есть там, где есть русский язык». При этом, по ее мнению, «самым большим кошмаром» для Путина будет «украиноязычная Украина».
Нынешние украинские власти ведут борьбу с русским языком в стране. Так, в сентябре текущего года Порошенко подписал закон об ограничении образования на русском языке, а ранее, в январе, ввел запрет на ввоз книг из России.
Использованы фотографии: https://24tv.ua
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