Фарион назвала русскоязычных граждан Украины «трофеем Путина»

То есть если у нас в Украине есть некая категория людей, которая хвастается тем, что они – трофей Путина, то какое мне до них дело? Моя задача – максимально их нейтрализовать,

Русскоязычность на Украине – это клеймо оккупанта, это самый лучший трофей Путина,