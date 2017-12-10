Историческая «пурга» от г-на Туманна

Правда о прошлом отношений России с Западом – большая боль для «цивилизованных европейцев». Материал журналиста-«русиста» Михаэля Туманна под красноречивым заголовком «История как строительный магазин», опубликованный на днях в самой популярной среди немецкой интеллигенции газете либеральной направленности - Die Zeit, прямое тому свидетельство.На написание статьи Туманна вдохновила знаменитая история с выступлением в Бундестаге новоуренгойского гимназиста Николая Десятниченко. Вот только сам мальчик в материале упоминается лишь вскользь, так сказать, для фона. Вопросы, поднятые немецким журналистом, – куда глобальнее: взаимоотношение россиян со своей историей.Итак, Михаэль Туманн: «Российские средства массовой информации и госагентства воспевают Вторую мировую войну»...Не так, уважаемый. Вторую мировую никто как раз не воспевает. Мы воспеваем подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. А это – две большие разницы.Сухой научный термин – Вторая мировая, вместо Великая Отечественная позволяет купировать эмоции, сделать историческое повествование более «механистическим».Естественно, немцам очень хотелось бы, чтобы мы говорили о событиях 75-летней давности, также отстраненно, как, например, о Войне Алой и Белой Розы.Вот только мы не забудем, что в той войне наши родители, деды и прадеды сражались за то, чтобы мы сегодня могли жить, и защищали мир от самых чудовищных преступников в истории человечества...Михаэль Туманн: «В кино восхваляются выдуманные военные бригады, которые никогда не сражались. Эта историческая ерунда – советское историческое наследие».Историческая ерунда... Вот так запел теперь представитель народа, уничтожившего с 1938 по 1945 годы десятки миллионов людей, львиную долю которых составили жители Советского Союза...Если наши бригады никогда не сражались, то кто же гнал ваших предков, господин Туманн, от Волги до самого Берлина?А «историческая ерунда» – это, наверное, Освенцим, Дахау, Бухенвальд, Хатынь, Бабий Яр, изуверские опыты на детях, мыло из человеческого жира и перчатки из снятой с людей кожи?Не мы виновны в том, что в истории немецкого народа появился такой серьезный повод для раскаяния. И поэтому попытки немца рассказать о том, что в нашей истории что-то не так, выглядят, мягко говоря, не очень красиво. Кусать Россию – сегодня это, конечно, мейнстрим в западной публицистике. Но если журналист Die Zeit такой смелый, то пусть расскажет еще об «исторической ерунде» в немецко-еврейских отношениях периода Второй мировой войны. И мы посмотрим, что из этого получится. Или, вернее, что после этого от него останется...С событий Великой Отечественной и Второй мировой войны Туманн очень легко перескакивает на крымскую тематику и обвиняет Москву в том, что именно в Тавриде она искажает историю России активнее всего.Да еще и как саркастично обвиняет:«Музей под открытым небом в городе Херсонес в Крыму просто фиксирует, как Крым, который был связан только с империей Романовых в конце 18 века, как говорят, имел «свое происхождение». Вот как 170 лет российского Крыма становятся вечностью»...Вот это уже личное для меня, автора данных строк, годами жившего в доме, прямо из окон которого открывается вид на Херсонес Таврический.Либо господин Туманн никогда в жизни не был в Херсонесе, о котором он набрался смелости писать абсурдные вещи, либо у него весьма своеобразное восприятие реальности.Прежде чем бросаться подобными обвинениями журналист, которого немецкая Википедия описывает, как видного специалиста по России, мог бы потрудиться хотя бы в той же Википедии почитать о музее-заповеднике «Херсонес Таврический» и об истории Крымского полуострова. Тогда Туманн знал бы, какую роль сыграл Херсонес в истории русского народа и русской цивилизации. А также о том, что еще во времена Древнерусского государства значительная часть Крымского полуострова входила в состав Руси.Но ведь напускать туман, бросаясь саркастичными фразами, куда проще и выгоднее, чем писать правду...Русские люди умеют прощать. Советский Союз помогал после войны восстанавливать Германию, а ее самого первого союзника, сформировавшего против нас 35 дивизий – Австрию, объявил даже едва ли не жертвой нацизма.Недавно были обнародованы документы, свидетельствующие о колоссальной помощи, оказанной в 1944 – 1945 годах голодным СССР «братской Польше», которая в 1938 году разделила с Гитлером Чехословакию и подбивала Третий рейх побыстрее отправиться в «восточный поход».Мы также простили финнов, румын, словаков, венгров и другие народы, массово выступившие в 1941 году на стороне Третьего рейха.Именно советские люди ценой своих жизней спасли тогда целые народы от тотального уничтожения немецкими гитлеровцами и их европейскими друзьями...Сразу после войны подавляющее большинство европейцев уверенно заявляли, что вклад Советского Союза в победу над нацизмом был решающим. И что преступления, совершенные Германией и ее сателлитами, были чудовищны.Вот только сегодня очевидцев тех событий остается с нами все меньше, и это позволяет господам вроде того же Туманна бросать в наш адрес язвительные замечания, чего еще какие-то 20 -30 лет тому назад позволить себе никто не мог безнаказанно...И это – лишнее подтверждение тому, каким важным оружием является историческая память. Изо дня в день мы должны напоминать всему миру, что произошло тогда и почему это не должно повториться. О том, кто делил с Гитлером Чехословакию в 1938 году и готовил совместные с нацистами «крестовые походы». И я в данном случае не только о поляках. А и о тех, кто подписывал с нацистами соглашения в Мюнхене или технично одобрял их по дипломатическим каналам из-за океана.Напишите лучше о Мюнхенском сговоре, господин Туманн. А еще – о концлагерях, «еврейском вопросе» и Сталинградской битве. О том, как упомянутые Колей Десятниченко «невинные жертвы войны» из числа солдат вермахта, ваши, кстати, соотечественники, пристреливали пулеметы по трехлетним детям, разбивали головы младенцам о стены и насиловали девочек, вырезая после этого на их телах красные звезды. А еще о том, как жившие в нескольких минутах ходьбы от лагерей смерти добропорядочные бюргеры с честными-честными глазами убеждали всех, что даже не подозревали о том, что годами происходило у них под носом. Может быть, хотя бы после этого у вас пропадет желание язвить и употреблять хлесткие словосочетания вроде «исторической ерунды»...