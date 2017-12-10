Михаил Делягин: Как топор миграции вырубает экономику титульной нации

По данным директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, в 2016 году мигранты, работающие в России, купили трудовых патентов на 38 миллиардов рублей. Это доход нашего государства от трудовой миграции. Но дальше идут цифры не очень хорошие – расходы.— Исторически миграционная среда криминализирована. Только в 2017 году в российских тюрьмах отбывали наказания 29 397 мигрантов. Содержание одного заключенного в год обходится в 469 тысяч рублей. Итого: 14 миллиардов рублей.— В прошлом году из России депортировали 55 160 нелегальных мигрантов. Эта процедура обошлась бюджету в 3 миллиарда рублей.— Содержание одного миграционного центра с мигрантами, подлежащими депортации, обходится в среднем в 200 миллионов рублей. В России таких центров 80. Итого: 16 миллиардов рублей в год.— К примеру, в 2013 году Россия оказалась на первом месте в мире по объему вывезенных мигрантами средств – 20 миллиардов долларов! Это деньги, потерянные для нашей экономики.— Затраты на обучение детей мигрантов (только в Москве 25 тысяч школьников, приехавшие из ближнего зарубежья) – 3 миллиарда рублей стоит их обучение). И еще затраты на медпомощь – рожать в Москве бесплатно стало модно в Средней Азии.— Также врачи обязаны бесплатно госпитализировать любого мигранта без полиса сроком на три дня. Износ инфраструктуры – городской и транспортной, ущерб, связанный с криминалом, торговлей контрафактным товаром, демпингом на рынке труда, и многое другое.Приведенные расчеты показывают: либеральная политика превращения России в проходной двор при помощи открытия нашей Родины для неконтролируемых потоков гастарбайтеров даже с наиболее примитивных, сугубо бухгалтерских позиций чудовищно убыточна для бюджета.Из-за девальвации и экономического спада денежные переводы из России в страны СНГ – в основном это вывод денег из России гастарбайтерами – в 2016 году упал до 10,1 млрд. долл. Но это все равно 675 млрд.руб. – на порядок больше больше, чем приносят гастарбайтеры!Однако главный ущерб от либеральной миграционной политики – подрыв рынка труда и обнищание широких масс россиян, поощрение коррупции и недобросовестного бизнеса, формирование в России по сути элементов рабовладельческого общества. Кроме того – рост преступности (только в Москве с проведенной Собяниным этим летом заменой плитки число смертей от преступных посягательств выросло в 3,3 раза), в том числе этнической организованной, перерождение органов власти в целых регионах России.Ну, а за этим всем маячит разрушение этнокультурного баланса – и в перспективе самого общества.Вероятно, именно в силу этих самоочевидных причин либералы, в том числе находящиеся во власти, всеми силами поощряют миграцию в нашу страну – и даже обосновывают ее необходимость всяким псевдоэкономическим враньем.Зачем же наши начальники этим топором миграции рубят сук, на котором сами сидят?Дело в том, что они-то понимают все ровно наоборот: не рубят, а укрепляют, поскольку над коренным народом они еще – просто баре, а над приезжим – настоящие рабовладельцы, ханы и шахи. Это наш сук они рубят – но какое дело им до нас?