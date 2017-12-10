11:20 10 декабря
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Михаил Делягин: Как топор миграции вырубает экономику титульной нации

Михаил Делягин: Как топор миграции вырубает экономику титульной нации


По данным директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, в 2016 году мигранты, работающие в России, купили трудовых патентов на 38 миллиардов рублей. Это доход нашего государства от трудовой миграции. Но дальше идут цифры не очень хорошие – расходы.

— Исторически миграционная среда криминализирована. Только в 2017 году в российских тюрьмах отбывали наказания 29 397 мигрантов. Содержание одного заключенного в год обходится в 469 тысяч рублей. Итого: 14 миллиардов рублей.


— В прошлом году из России депортировали 55 160 нелегальных мигрантов. Эта процедура обошлась бюджету в 3 миллиарда рублей.

— Содержание одного миграционного центра с мигрантами, подлежащими депортации, обходится в среднем в 200 миллионов рублей. В России таких центров 80. Итого: 16 миллиардов рублей в год.

— К примеру, в 2013 году Россия оказалась на первом месте в мире по объему вывезенных мигрантами средств – 20 миллиардов долларов! Это деньги, потерянные для нашей экономики.

— Затраты на обучение детей мигрантов (только в Москве 25 тысяч школьников, приехавшие из ближнего зарубежья) – 3 миллиарда рублей стоит их обучение). И еще затраты на медпомощь – рожать в Москве бесплатно стало модно в Средней Азии.

— Также врачи обязаны бесплатно госпитализировать любого мигранта без полиса сроком на три дня. Износ инфраструктуры – городской и транспортной, ущерб, связанный с криминалом, торговлей контрафактным товаром, демпингом на рынке труда, и многое другое.

Приведенные расчеты показывают: либеральная политика превращения России в проходной двор при помощи открытия нашей Родины для неконтролируемых потоков гастарбайтеров даже с наиболее примитивных, сугубо бухгалтерских позиций чудовищно убыточна для бюджета.

Из-за девальвации и экономического спада денежные переводы из России в страны СНГ – в основном это вывод денег из России гастарбайтерами – в 2016 году упал до 10,1 млрд. долл. Но это все равно 675 млрд.руб. – на порядок больше больше, чем приносят гастарбайтеры!

Однако главный ущерб от либеральной миграционной политики – подрыв рынка труда и обнищание широких масс россиян, поощрение коррупции и недобросовестного бизнеса, формирование в России по сути элементов рабовладельческого общества. Кроме того – рост преступности (только в Москве с проведенной Собяниным этим летом заменой плитки число смертей от преступных посягательств выросло в 3,3 раза), в том числе этнической организованной, перерождение органов власти в целых регионах России.

Ну, а за этим всем маячит разрушение этнокультурного баланса – и в перспективе самого общества.

Вероятно, именно в силу этих самоочевидных причин либералы, в том числе находящиеся во власти, всеми силами поощряют миграцию в нашу страну – и даже обосновывают ее необходимость всяким псевдоэкономическим враньем.

Зачем же наши начальники этим топором миграции рубят сук, на котором сами сидят?

Дело в том, что они-то понимают все ровно наоборот: не рубят, а укрепляют, поскольку над коренным народом они еще – просто баре, а над приезжим – настоящие рабовладельцы, ханы и шахи. Это наш сук они рубят – но какое дело им до нас?
Автор: Михаил Делягин
Первоисточник: https://izborsk-club.ru/14444


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Комментарии 21

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  1. 210окв Сегодня, 06:19
    А что там с программой принятия русских переехавших из бывших республик СССР?До сих пор гражданство получают?Я надеюсь что с этим все нормализовалось...Хотя в 2010 один знакомый из Туркмении все еще никак не мог получить.
    210окв
    1. andrewkor Сегодня, 07:30
      Это при алкаше ЕБНе приняли закон ,приравнявшем русских из других республик к иностранцам с пятилетним сроком проживания в России для получения гражданства!Эта ,по сути,дискриминационная норма меня всегда возмущала.И Гарант по этому поводу цинично высказался :"Кто хотел ,уже переехали в Россию!"А если не смогли ,по разным причинам( здоровье,жильё...)?.Я простой работяга в возрасте,не Депардье или специалист для Авиастара,востребован до сих пор по профессии здесь в Узбекистане,никто и никогда меня тут не притеснял. Дети конечно переехали,намучавшись,в Россию,устроились неплохо, а я не поехал,хоть и звали.
      andrewkor
      1. Гардамир Сегодня, 08:21
        Это при алкаше ЕБНе
        Зачем вы оскорбляете человека в честь которого строят центры?
        И потом неужели за 17 лет нельзя ничего был исправить?
        Гардамир
        1. 210окв Сегодня, 08:58
          Вот это и бесит.Устроили либеральную помойку в славном граде Екатеринбурге..Только вот гарант не даёт добро на ликвидацию этого гадюшника.
          Цитата: Гардамир
          Это при алкаше ЕБНе
          Зачем вы оскорбляете человека в честь которого строят центры?
          И потом неужели за 17 лет нельзя ничего был исправить?
          210окв
        2. Мой адрес Сегодня, 08:59
          hi
          Вы знаете, Леонид, есть хорошее выражение:
          Глядя на деятельность российских правительств понимаешь, что бывшие при Сталине вредители действовали как-то по-детски.
          Мой адрес
          1. To be or not to be Сегодня, 10:41
            Когда смотришь .что это правительство делает начинаешь сомневаться -оно российское ???
            To be or not to be
      2. alekc73 Сегодня, 10:05
        Русские в россии не нужны.Русским из ближнего зарубежья тяжелей получить гражданство чем условным таджикам.Они не дают взяток и пытаются пройти процедуру честно до конца.В дешевых и бесправных гостабайтерах заинтересованы "капитаны бизнеса".Дормовая рабсила заменят наших роботяг.Которые помнят про КЗОТ и иногда спрашивают про зарплату.
        alekc73
        1. Nehist Сегодня, 10:30
          Вот только напоминать про КЗОТ и зарплату становится все опаснее и опаснее. За такие вопросы и поиски правды можно вылететь с волчьим билетом. Ну а то что выходцы из средней Азии очень сильно про демпенговали ЗП во всех регионах известно давно лет 10 точно. Правда властям на это пофиг...
          Nehist
  2. Комментарий был удален.
  3. василий50 Сегодня, 06:31
    Мало того, эти мигранты ещё и свои нравы стараются внедрить в РОССИИ. Если они раньше хоть как то но старались держать себя в *рамках*, то сегодня они себя не сдерживают. Женщинам и детям постоянно угрожают и грабят. Что странно за них всегда заступаются что представители МУПов, что полицаи.
    василий50
    1. 210окв Сегодня, 06:59
      А чего им не заступаться..Они с них имеют.Это Вы да я да наши семьи лишние...И это безусловно большая проблема.По своему месту жительства вКраснодарском крае сужу...Те же самые цыгане..
      Цитата: василий50
      Мало того, эти мигранты ещё и свои нравы стараются внедрить в РОССИИ. Если они раньше хоть как то но старались держать себя в *рамках*, то сегодня они себя не сдерживают. Женщинам и детям постоянно угрожают и грабят. Что странно за них всегда заступаются что представители МУПов, что полицаи.
      210окв
  4. parusnik Сегодня, 08:01
    Это наш сук они рубят – но какое дело им до нас?
    ...До нас ни какого дела...Лишние мы..
    parusnik
    1. Нонна Сегодня, 09:30
      Цитата: parusnik
      Это наш сук они рубят – но какое дело им до нас?
      ...До нас ни какого дела...Лишние мы..


      Я пытаюсь понять, почему русский, со всеми его образованиями, квалификацией и трудоспособностью, европейской культурой и организованностью, стал менее ценным, чем неграмотный, наглый и плодящийся среднеазиат?

      Все очень просто, на них «бизнесмены» и чиновники-оборотни, так и хочется написать «рука руку моет», зарабатывают огромные деньги … Естественно, что они на каждом шагу, будут бить себя кулаком в грудь и с пеной у рта доказывать всем, что мигранты нам нужны, ну конечно же они себя имеют виду, мы без них пропадем, опять они говорят о себе … будут говорить какие они хорошие работники, работают по 12 часов в сутки и спят тут же в бетономешалке, что места им нужно не больше чем тараканам и едет они столько же, что можно им платить нищенскую зарплату, а то и вообще не платить, за них не нужно платить социальные налоги и всякие там отчисления, а если они надоели и что то там еще тявкают, то выкинуть их на улицу, а взять новых … Будут приводить еще 100500 аргументов, в свою пользу … если нужно купят СМИ и какой ни будь институт, чтобы тот вывел экономическое обоснование под них, чтобы они смогли беспрепятственно грабить народ РОССИИ … Такая миграционная политика Путина, является преступной по отношению к своему народу,недальновидной, подрывает социальные устои общества, тянет страну к развалу.
      Нонна
  5. CorvusCoraks Сегодня, 08:05
    Что и требовалось доказать. Как бы не кричали некоторые интернационалисты, коммунисты и прочие долбое исты, что нам мигранты необходимы, что это наши экс сограждане (советский гражданин ) и мы должны быть к ним добры и тащить их к себе, вреда от них гораздо больше чем пользы, теперь есть и экономическое подтверждение этого.
    CorvusCoraks
    1. Nehist Сегодня, 10:34
      Я согласен если этот мигрант высококлассный специалист! Пусть ему даже гражданство дают! Но когда это толпы которые даже по русски с трудом говорят и понимают.... Вообще мы смеемся над Европой с их мигрантами а у самих тоже самое...
      Nehist
  6. Bastinda Сегодня, 08:21
    — Исторически миграционная среда криминализирована. Только в 2017 году в российских тюрьмах отбывали наказания 29 397 мигрантов. Содержание одного заключенного в год обходится в 469 тысяч рублей. Итого: 14 миллиардов рублей.

    Простой подсчет в месяц - 39.000 рублей? На одного заключенного? В США(не сторонник) заключенные - это бизнес и прибыль. Что не так у нас?
    Bastinda
    1. BlackMokona Сегодня, 09:37
      Куча охраны, бюрократии, да и начальнику новая машина и норковая шуба нужна. А то сын подрастает, и жена пилит.
      BlackMokona
    2. Nehist Сегодня, 10:36
      Это в СССР заключённые занимались добровольно-принудительным трудом. А сейчас только добровольным, защита прав человека однако
      Nehist
  7. Vard Сегодня, 09:39
    Труд мигрантов дёшев... это было раньше, сейчас это не так... ещё три года назад выкопать куб земли брали триста рублей, сейчас тысяча двести... И ещё... если русские конкуренты, то всячески рят... например водители газелей сплошь мигранты...
    Vard
  8. samarin1969 Сегодня, 09:45
    Статья - хорошая "ответка" любителям постебаться над европейским "вавилоном"... У нас тоже становится невесело. На уровне "элит" Россия давно уже превратилась в "Империю Цин".
    samarin1969
  9. unignm Сегодня, 10:01
    чё сказать то хотел? бей хачей спасай Россию?
    unignm
  10. сталевар Сегодня, 11:18
    Интересно, а почему таких людей в президенты не выдвигают?
    сталевар
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