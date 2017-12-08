Катар закупит французские БТР VBCI
В четверг в Дохе было подписано соглашение о намерениях относительно приобретения вооруженными силами Катара 490 бронетранспортеров VBCI с колесной формулой 8х8 производства французского объединения Nexter Systems и компании Renault Trucks Defense, сообщает bmpd.
Твердый контракт должен быть заключен Катаром с Nexter Systems (головным подрядчиком) до середины 2018 года.
Катар станет первым иностранным заказчиком БТР VBCI.
Сообщается, что Катар «намерен приобрести VBCI новой модификации VBCI-2 в основном варианте с двухместной башней Nexter Systems T40M с новой 40-мм автоматической пушкой CTA Intermational 40 CTAS, использующей телескопические боеприпасы, и с пусковыми установками ПТУР – именно в такой конфигурации VBCI проходил испытания в Катаре в 2016 году».
По предварительным данным, стоимость контракта на закупку 490 единиц VBCI составит 3,2 млрд евро, в том числе 1,5 млрд – стоимость собственно шасси, а остальное – стоимость вооружения, боеприпасов и оборудования.
Французские СМИ отмечают, что катарский заказ на VBCI является весьма важным, поскольку производство заказанных для французской армии 630 машин этого типа на предприятии в Руане завершается.
Твердый контракт должен быть заключен Катаром с Nexter Systems (головным подрядчиком) до середины 2018 года.
Катар станет первым иностранным заказчиком БТР VBCI.
Сообщается, что Катар «намерен приобрести VBCI новой модификации VBCI-2 в основном варианте с двухместной башней Nexter Systems T40M с новой 40-мм автоматической пушкой CTA Intermational 40 CTAS, использующей телескопические боеприпасы, и с пусковыми установками ПТУР – именно в такой конфигурации VBCI проходил испытания в Катаре в 2016 году».
По предварительным данным, стоимость контракта на закупку 490 единиц VBCI составит 3,2 млрд евро, в том числе 1,5 млрд – стоимость собственно шасси, а остальное – стоимость вооружения, боеприпасов и оборудования.
Французские СМИ отмечают, что катарский заказ на VBCI является весьма важным, поскольку производство заказанных для французской армии 630 машин этого типа на предприятии в Руане завершается.
Использованы фотографии: twitter.com/abdulmoiz1990
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