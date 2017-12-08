14:44 08 декабря

Катар закупит французские БТР VBCI

В четверг в Дохе было подписано соглашение о намерениях относительно приобретения вооруженными силами Катара 490 бронетранспортеров VBCI с колесной формулой 8х8 производства французского объединения Nexter Systems и компании Renault Trucks Defense, сообщает bmpd.



Твердый контракт должен быть заключен Катаром с Nexter Systems (головным подрядчиком) до середины 2018 года.


Катар станет первым иностранным заказчиком БТР VBCI.

Сообщается, что Катар «намерен приобрести VBCI новой модификации VBCI-2 в основном варианте с двухместной башней Nexter Systems T40M с новой 40-мм автоматической пушкой CTA Intermational 40 CTAS, использующей телескопические боеприпасы, и с пусковыми установками ПТУР – именно в такой конфигурации VBCI проходил испытания в Катаре в 2016 году».

Катар закупит французские БТР VBCI


По предварительным данным, стоимость контракта на закупку 490 единиц VBCI составит 3,2 млрд евро, в том числе 1,5 млрд – стоимость собственно шасси, а остальное – стоимость вооружения, боеприпасов и оборудования.

Французские СМИ отмечают, что катарский заказ на VBCI является весьма важным, поскольку производство заказанных для французской армии 630 машин этого типа на предприятии в Руане завершается.

Использованы фотографии: twitter.com/abdulmoiz1990
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Комментарии 8

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  1. Лопатов Сегодня, 13:58
    Хе-хе... Замена проваленному французами эмиратскому контракту... Всё время были в лидерах, потом санкции, "Мистрали", и контракт ушёл к финнам/полякам.
    Видимо, Катар решил так заплатить за поддержку Францией суверенного права страны финансировать терроризм.
    Лопатов
    1. Джедай Сегодня, 14:11
      hi
      Твердый контракт должен быть заключен Катаром с Nexter Systems (головным подрядчиком) до середины 2018 года.

      До середины 2018 года вполне может звёздно-полосатый негоциант свой нос всунуть.
      Джедай
      1. san4es Сегодня, 14:29
        hi Привет всем
        производство заказанных для французской армии 630 машин этого типа на предприятии в Руане завершается.


        Силовая установка с обслуживающими ее системами располагается в носовой части корпуса машины у правого борта и занимает практически две трети ширины и одну треть длины корпуса. В качестве силового агрегата используется рядный 6-цилиндровый дизель Volvo D12D (производится по лицензии на предприятиях компании Renault, ставшей дочерним предприятием Volvo) максимальной мощностью 550 л.с. Двигатель объединен в единый блок с автоматической 4-ступенчатой коробкой передач ZF. Агрегаты и элементы трансмиссии смонтированы на раме под бронированным корпусом и по периметру защищены бронированными листами. Отработавшие газы двигателя на выходе смешиваются с наружным воздухом для снижения ИК сигнатуры машины.
        san4es
  2. Кокос Сегодня, 14:00
    1 рпг...1VBCI..вроде как то так.. winked
    Кокос
    1. marlin1203 Сегодня, 14:35
      А что есть БТРы, которые "держат" РПГ?
      marlin1203
  3. Миханище Сегодня, 14:23
    Хе-хе... Французы провалили эмиратский контракт и это замена ему. Лидировали всегда, затем "Мистрали", санкции и ушёл контракт к полякам.финнам.
    Катар, видать, так решил заплатить Франции за поддержку права суверенного страны терроризм финансировать.
    Миханище
  4. assa67 Сегодня, 14:31
    зачем им столько БТРов?....от саудов отбиваться?
    assa67
  5. Лесс Сегодня, 14:38
    А может передумают и у нас чего-нибудь купят, а?))
    Лесс
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