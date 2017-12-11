08:53 11 декабря
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Как изменятся основные боевые танки в ближайшем будущем

Представление об армии будущего у многих формируется научно-фантастическими фильмами и популярной литературой. Однако военные профессионалы уверены, что в ближайшие четверть века мы точно не увидим на поле боя полчищ шагающих боевых роботов, вооруженных бластерами. Например, очень трудно придумать альтернативу основным боевым танкам.

В то же время говорить о каком-то застое в военном деле не приходится: представители военной науки, инженеры и конструкторы в настоящее время работают над определением возможного облика вооруженным сил России на ближайшие десятилетия. Прорабатывается и концепция развития бронетанковой техники.

О "броне России 2040 года", о том, что появится в ближайшие десятилетия на вооружении российской армии, в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.


Заменят ли роботы людей за броней?


Танк Т-14 на платформе "Армата".

Танки недалекого будущего станут в максимальной степени роботизированными системами, считает Виктор Мураховский. Но многое зависит от того, насколько продвинется прогресс в создании искусственного интеллекта:

"Человек по мере развития технологий постепенно будет уходить с поля боя, в том числе и члены экипажа танка. Первым "на выход" проследует командир - его функцию возьмет на себя единая система управления тактического звена. Интеграция всех элементов танка продолжится, будет создан единый комплекс на общей цифровой шине, а сами боевые машины объединятся в такую же систему на уровне подразделения.

Уже сейчас это начинает трансформироваться в единую систему управления, единое информационное поле и единый разведывательно-огневой контур. Это новое качество совершенствования командной управляемости как отдельной машины и мелких подразделений, так первичной общевойсковой группы на уровне батальона.

Вторым, вероятно, танк покинет наводчик-оператор. Мы постепенно приближаемся к тому, что системы распознавания образов начинают достигать уровня человека средней подготовленности. Предположим, что в среднесрочной перспективе роботизированные системы будущего научатся отличать один объект от другого, своих от чужих даже по косвенным признакам, достигнув уровня среднего наводчика".

Но механик-водитель в танке - это надолго, считает Мураховский, пока не представляя перспектив его полной замены.

"Роботизированная система самостоятельно еще долго не сможет устранять на поле боя различные проблемы. Например, застрявший танк для беспилотной бронетехники - пока безвыходное положение. Обычный экипаж танка может выходить из подобных ситуаций без проблем, применяя штатные средства самовытаскивания. Аналогично и с боевыми повреждениями, вроде разбитой гусеницы.

Однако автоматизация движения машин в колонне - это то решение, которое возможно реализовать уже сейчас. В советское время это уже пытались сделать, но уровень технологий того времени не позволял добиться стабильной работы. Дело в том, что колонна движется со скоростью, которую может поддерживать самый "медленный" водитель. Внедрение же автоматизации позволит возглавить ее самому умелому и быстрому водителю, а остальные машины просто будут автоматически повторять его маршрут и алгоритмы управления.

Данное решение может повысить среднюю скорость движения войсковых колонн на гусеничной технике на 30 процентов и увеличить темп марша с нынешних 300 до 500 км в сутки без особых затрат".

Как будет повышаться огневая мощь


Боевой робот "Уран-9".

Неизвестно, останется ли на танке недалекого будущего нынешняя пороховая пушка. Возможно, ее место займет электротермохимическое орудие или будет выбран электромагнитный способ метания. Известно, что создание ЭТХП в настоящее время у нас значительно продвинулось и находится на этапе опытно-конструкторской работы.

"Разработка электромагнитного способа метания снаряда продолжается достаточно давно, но особых успехов в этой области никто пока не достиг. Здесь на передний план выходят проблемы источников питания и свойства материалов - при таких ускорениях они чрезвычайно быстро изнашиваются.

Электротермохимическая пушка показала себя гораздо более реалистичным вариантом, но тут нас поджидает проблема стабильности выстрела. Это мы уже проходили на системах с жидкими метательными веществами или с безгильзовым патроном, когда не обеспечивается стабильность даже в ручном огнестрельном оружии.

Конечно, у перспективных разработок есть и ряд преимуществ - более высокая начальная скорость снаряда, а также компактное размещение боекомплекта. При всем этом, надежность вооружения снижается, оно становится гораздо более сильно зависимым от условий окружающей среды, требует совершенного материально-технического обеспечения, так что все это пока на стадии опытных работ и в серию не вышло", - говорит В.Мураховский.

Гусеницы - это навсегда



Виктор Мураховский высказал мнение, что вряд ли появится какой-то принципиально новый движитель для бронетанковой техники: на воздушной подушке или еще что-то более экзотичное.

"Считаю, гусеницы - это навсегда. Может быть в очень-очень отдаленном будущем их что-то и заменит, но пока никакой альтернативы даже не просматривается. Развитие пойдет за счет совершенствования подвески, в первую очередь, путем применения интеллектуальных управляющих систем.

Если говорить о двигательных установках, то все пока упирается в одну глобальную проблему - отсутствие источника энергии, сравнимого по удельной энергоемкости и удобству применения с углеводородным топливом. В настоящее время самые лучшие, самые эффективные аккумуляторы по удельной энергоемкости на порядок уступают бензину и дизельному топливу. Это стопроцентно не вариант двигателя для техники поля боя".

Броня крепка!


Разведывательно-ударный наземный робототехнический комплекс "Вихрь" на базе БМП-3.

Защищенность остается ключевым и определяющим фактором для тяжелых платформ бронетанковой техники и основного танка в первую очередь.

"Я думаю чего-то революционного, что позволит коренным образом изменить обстановку, в этой теме не появится. Продолжат развиваться системы защиты, существующие в настоящее время", - говорит Виктор Иванович, имея в виду пассивную броневую защиту в многослойном ее исполнении.

"Также продолжатся работы по улучшению характеристики динамической защиты. Активная защита, системы постановки завес, комплексы оптико-электронного подавления станут непременным атрибутом бронемашин нового поколения. В настоящее время над этим работают во всех передовых странах мира.

Тем не менее, соревнование между броней и снарядом продолжится с переменным успехом той или иной стороны.

Что же касается применения адаптивных средств маскировки (покрытие "хамелеон"), то я в них не слишком верю. Это работает в лабораторных условиях, но не на поле боя.

Чтобы получить качественно новую защиту, надо посмотреть какие у нас новые направления в физике, на основе которых можно что-то придумать. Дают ли перспективные разработки качественный прирост, то есть в разы? Нет, максимум обеспечат 15-20%".

Танки бессмертны?

Танки и сегодня остаются главной ударной силой сухопутных войск, единственным видом боевой техники, которая может совершать тактический маневр на поле боя под огнем прямой наводкой противника: проламывать оборону или, наоборот, наносить контрудар по наступающему. Это уникальное свойство, уверен Виктор Мураховский.

"Кто бы чего не говорил о "смерти танков", никаких других машин, способных их заменить на поле боя, в природе не существует. Разговоры о том, что скоро воевать между собой будут легкие и быстрые антропоморфные роботы смеху подобны.

Изобретателей подобной техники я бы отправил на поле боя, где общевойсковые батальоны, насыщенные бронетехникой, сражаются с полным размахом при поддержке артиллерии и авиации, чтобы они лично ощутили всю абсурдность таких фантазий.

И главное - не надо забывать, что основная деталь любого оружия - это голова ее владельца, как бы это не банально звучало. Ровно то же относится к танковому экипажу, летчикам, пехотинцам и так далее. Техника становится все более совершенной, но в конечном итоге воюет и побеждает человек", - заключил он.

Как изменятся основные боевые танки в ближайшем будущем










Автор: Алексей Моисеев
Первоисточник: https://rg.ru/2017/12/07/kak-izmeniatsia-osnovnye-boevye-tanki-v-blizhajshem-budushchem.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=push&utm_campaign=breaking&utm_content=928


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Комментарии 13

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  1. zzdimk Сегодня, 05:38
    Как? Без финансирования - никак!
    zzdimk
    1. Дедкастарый Сегодня, 05:49
      Как изменятся основные боевые танки в ближайшем будущем
      "михан" на днях заявил про :"армату, выброшенную на помойку" (с) recourse значит-никак не изменятся... все будут чинить то,что есть. yes lol
      Дедкастарый
      1. ДэнСабака Сегодня, 07:33
        не переживайте за Арматы, ни чего с ними не случится.... будут они в армии, может и не совсем такими как на параде, и не шибко много, но сколько надо столько и будет....
        а содержание статьи меня несколько удивило, ибо всё то же самое читал в журнале "Наука и Жизнь" за 1968 (да, ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ!) год... Только там, ещё, рассматривался вопрос о применение жидких, двух- и более компонентных, метательных составов.... Интересная тема: и увеличение боезапаса, и взрыво-пожаробезопасность, и более простое заряжание...
        ДэнСабака
    2. Chertt Сегодня, 06:28
      Ходят упорные слухи, что прототип электротермохимического орудия, собираются устанавливать на "Коалицию". Яко бы , полученные на стрельбах, результаты по дальности и скорострельности другим методом не достижимы
      Chertt
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:51
    Изобретателей подобной техники я бы отправил на поле боя, где общевойсковые батальоны, насыщенные бронетехникой, сражаются с полным размахом при поддержке артиллерии и авиации, чтобы они лично ощутили всю абсурдность таких фантазий.

    А представьте себе если на поле боя в засадах будут сидеть сотни операторов с ТОУ и Джавелинами...
    а если это будут роботизированные установки заточенные на уничтожение танков...не все так просто...
    сегодня кидать в бой танки без обработки огневых позиций врага артиллерией и авиацией ....без прикрытия пехотой смерти подобно.
    На роликах из СИРИИ и ИРАКА отчетливо видно что танк без прикрытия других родов войск всего лишь прекрасная мишень для врага.
    Тот же ЛЕХА
    1. Chertt Сегодня, 06:23
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      что танк без прикрытия других родов войск всего лишь прекрасная мишень для врага.

      Так это и имеют в виду, когда говорят о "сетецентричной войне" На каждую из угроз, мгновенно реагирует, такая часть боевой группировки, которая максимально эффективнее уничтожит противника. Будь то Авиация, артиллерия, снайперы и.т.д
      Chertt
    2. svp67 Сегодня, 08:22
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      На роликах из СИРИИ и ИРАКА отчетливо видно что танк без прикрытия других родов войск всего лишь прекрасная мишень для врага.

      Значить надо делать так, что уже в самом танке все это было....и прибывая к месту боестолкновения, он мог бы выпускать из себя "разведчиков", "пехотинцев", "корректировщиков" и тд и тп...
      svp67
  3. ИмПерц Сегодня, 05:53
    Всё идёт к этому:
    ИмПерц
  4. Николай Р-ПМ Сегодня, 06:24
    по моему скромному мнению танковый взвод будушего - это машина координации и управления, обладающая широким спектром прицельного и наблюдательного оборудования и с возможностью получения внешнего целеуказания или данных от других боевых машин. к примеру, на базе какой-нибудь тяжелой неплавающей бмп. Экипаж такой машины может состоять из пяти человек- мех.-вод., командир взвода, три оператора средств обнаружения и прицеливания взводных танков.
    3 боевых танка также должны быть оборудованы средствами наблюдения и наведения, но обладающих меньшими характеристиками, при этом достаточными, чтобы обеспечить локальную ситуационную осведомленность. Понравилась мысль интервьюрируемого о невозможности полного исключения экипажа - воистину в хитрости, смекалке и прозорливости до человеческого разума не то чтобы лоническому машинному подходу далеко, да даже самому дъяволу поучиться порой приходится)))
    Вообще, если не читать моих поток моих мыслей статья хотя бы не утопичная, м трезво оценивающая процесс развития танкостроения как эволюционный процесс. Неоднократно втечение второй половины 20 века предлагались революционные проекты, сулившие скачкооборазное увеличение характеристик,но которые было трудно довести до операционной готовности. В итоге только некоторые узлы и агрегаты этих машин находили применение в более консервативных, но зато стоявших на вооружении машин.
    Николай Р-ПМ
  5. серафимамурский Сегодня, 07:37
    Понравилась концовка статьи:"Техника становится все более совершенной, но в конечном итоге воюет и побеждает человек". Здесь не поспоришь в армии уже сейчас нужен грамотный личный состав.
    серафимамурский
    1. алекс-сп Сегодня, 07:59
      Мне кажется, что еще долго ни один "интеллектуальный" робот не сможет в нестандартной боевой обстановке заменить человека.
      алекс-сп
  6. ProkletyiPirat Сегодня, 08:24
    Блин, ну нельзя, НЕЛЬЗЯ! делать ЖУРНАЛИСТОВ и ПИСАК ответственными за решение ТАКИХ вопросов, ведь они зарабатывают деньги болтовнёй и писаниной, причём ладно если бы свои мысли писали, так нет же переписывают чужие. Все надеюсь помнят сказку про сломанный телефон? fellow И ведь что забавно, вот напишет какой-нить разумный человек статью, и опишет в ней что-то полезное и нужное, так эти писаки потом будут это сотню лет "перепопугаивать" wink. Вот только государству от этого перепопугаивания пользы нет, только вред! Вот тут снова очередной главредактор! и ЭКСПЕРТ! заявляет с умным видом что "всё будет по прежнему ибо ничего нового не придумали". да три раза ХА! Никто и не пытался ничего нового придумать! Возьмите хотя бы двигатели для арматы и курганца, ну хрен бы с ним поставили впереди(я про БМП), хрен бы с ним есть проблемы развесовки. но вот после первого же выстрела машина будет обездвижена! Ну вот скажите мне в чём проблема вместо одного большого двигателя сделать несколько маленьких? ну выбили тебе два двигателя и хрен с ними у тебя их ещё 8! и всё проблема решена! Так нет же будем слушать журналистов и экспертов! которые к экспертизе не имеют никакого отношения!
    ProkletyiPirat
  7. Кот Маркиз Сегодня, 08:25
    "Противотанковая пушка" на танке больше не нужна-сложная, дорогая, занимает много места, неудобна при маневрировании в городах и узких местах. Танк в будущем будет представлять собой многофункциональную боевую машину вооруженную в основном ракетами, расположенными в контейнерах наподобие комплекса "Тор", пулеметами и малокалиберными пушками или крупнокалиберными короткоствольными пушками низкой энергии с большим запасом снарядов с автоматическим пополнением боекомплекта из контейнеров, доставляемых на поле боя беспилотниками воздушного и наземного типа.
    Кот Маркиз
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