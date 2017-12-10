Триллионы на третью мировую

Одним из первых указов, изданным президентом Дональдом Трампом по вопросу обеспечения национальной безопасности США, был приказ назначенному им министру обороны отставному генералу Корпуса морской пехоты (КМП) Джеймсу Мэттису о подготовке доклада под названием «Обзор ядерных сил» (Nuclear Posture Review-NPR). В настоящее время аналитики и эксперты Пентагона весьма активно работают над этим документом, который ляжет в основу новой ядерной стратегии США. Окончательная редакция доклада должна появиться на столе президента и законодателей в конце этого или в начале будущего года. Но пока военное ведомство готовит свое видение укрепления и развития ядерного потенциала Америки, специалисты Бюджетного управления Конгресса (БУК) оценили, в какую сумму в ближайшие 30 лет Вашингтону обойдется модернизация своей ядерной триады.Для того чтобы обеспечить поддержание потенциала стратегических ядерных сил (СЯС) примерно на таком же уровне, как и на современном этапе, руководство США планирует в ближайшие три десятилетия провести модернизацию каждого элемента своей ядерной триады. Новые оценки расходов США на развитие СЯС до 2046 года, проведенные экспертами БУК на основе анализа подробных планов, заложенных в бюджет Пентагона на текущий финансовый год, показали, что Белому дому на решение поставленной задачи потребуется 1,25 трлн долл. При этом более 800 млрд будет израсходовано на обеспечение функционирования СЯС и их текущую модернизацию, а 400 млрд долл. уйдут на полное обновление всех компонентов этих сил. То есть расходы на фундаментальную ядерную перестройку составят 50% затрат, которые были бы необходимы для их обслуживания и эксплуатации. В условиях действующих финансовых ограничений затрат на военное строительство, как отмечают эксперты БУК, это будет представлять серьезную проблему для Пентагона.На стратегические системы доставки ядерных боеголовок к целям в течение трех десятилетий может быть израсходовано 772 млрд долл. В эту сумму входят 331 млрд долл. на баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), 149 млрд – на межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и 226 млрд – на бомбардировщики, включая возможность их применения в ядерном и обычном снаряжении. Кроме того, 44 млрд долл. могут быть потрачены на ядерные исследования и разработки, эксплуатацию и материально-техническое обеспечение (МТО) вооружений, которые специалисты БУК не смогли отнести ни к одному из вышеперечисленных средств доставки атомных зарядов.На средства доставки тактических ядерных боеприпасов за этот период может быть истрачено 25 млрд долл. При этом объем финансирования ядерных лабораторий и других элементов инфраструктуры, занятых в процессе разработки и производства тактического ядерного оружия, может составить 261 млрд. В свою очередь, расходы на системы управления, связи и раннего предупреждения о ракетно-ядерном нападении могут достичь 284 млрд долл.Как констатируют аналитики БУК, многие из состоящих на вооружении систем ядерного оружия были разработаны и произведены десятки лет назад, и в настоящее время их жизненный цикл подходит к концу. В соответствии с утверждениями специалистов Пентагона, если США намерены и впредь держать на боевом дежурстве свои ядерные силы, то Министерству обороны придется основательно модернизировать или даже полностью заменить на новые практически все элементы ядерной триады ВС, которые оно намерено сохранить. Специалисты Бюджетного управления подсчитали, что на эти мероприятия до 2046 года может потребоваться 339 млрд долл.Сегодня на вооружении ВМС США состоит 14 ПЛАРБ типа «Огайо». Они принимались на вооружение с 1981 по 1997 год. Первоначально ПЛАРБ «Огайо» были рассчитаны на 30-летний срок эксплуатации, но затем срок службы был продлен до 42 лет. А теперь он походит к концу. Руководство ВМС США приняло решение о замене этих субмарин на 12 ПЛАРБ типа «Колумбия». Строительство первой должно начаться в 2021 году. С 2026 по 2035 год планируется вводить в строй по одной ПЛАРБ нового типа в год. В соответствии с планами последняя лодка должна поступить на вооружение ВМС в 2035 году. Срок эксплуатации этих ПЛАРБ будет составлять 42 года. Они должны будут находиться на боевом дежурстве до начала 80-х годов текущего столетия.Несколько лет назад ВВС США приступили к реализации программы Ground-Based Strategic Deterrent, что в переводе означает «Программа создания системы оружия наземного базирования для обеспечения стратегического сдерживания». По данным американских СМИ, командование ВВС США планирует начать производство ступеней новой МБР в течение 2026 финансового года (ф.г.). Приемка первых «собранных и готовых к применению изделий» должна быть осуществлена в течение 2028 ф.г. Первые девять МБР должны быть поставлены на боевое дежурство к 2029 ф.г. А боевая эксплуатация всех баллистических ракет новой группировки должна начаться в 2036 ф.г. Однако, как отмечают американские эксперты, полное оснащение новыми системами управления и контроля всех состоящих на вооружении шахтных пусковых установок отдельного старта (450 единиц) ВВС смогут осуществить только к 2037 году.В настоящее время ВВС ведут разработку бомбардировщика В-21 «Рейдер». Начало создания этой машины можно отнести к 2004 году, когда Конгрессом США было начато финансирование программы разработки бомбардировщика следующего поколения (NGB – Next Generation Bomber). Работы по этой программе по разным причинам несколько раз прерывались или откладывались. Начиная с 2011 ф.г., после двухлетнего перерыва, Конгресс возобновил ее финансирование.Ожидается, что в 2040-е годы самолеты B-21 полностью заменят в ВВС США стратегические бомбардировщики B-52H (в настоящее время на вооружении состоят 76 самолетов) и B-1B (63 бомбардировщика). К 2058 году Пентагон планирует снять с вооружения последние малозаметные бомбардировщики B-2A (20 машин).Многие военные аналитики указывают, что в соответствии с планами закупок всего 100 бомбардировщиков B-21 парк стратегической авиации США постепенно уменьшится с существующих 159 самолетов до 100 машин. При этом значительно сократится масса ядерных зарядов, доставляемых к целям. Поэтому в Конгрессе и Пентагоне раздаются призывы о планировании закупки 150–160 и даже 200 новых бомбардировщиков. Однако такой рост объема закупок потребует весьма значительных расходов, что скорее всего нереально при существующих ограничениях на бюджет Пентагона.Состоящие в настоящее время на вооружении ядерного подводного флота США баллистические ракеты «Трайдент» II D5 модернизируются по программе продления срока службы. По оценкам экспертов, эти ракеты будут находиться на вооружении до начала 40-х годов текущего столетия. Специалисты БУК полагают, что разработка новых БРПЛ, которые придут на смену «Трайдент» II D5, начнется в середине 20-х годов, а их производство будет организовано в 2035 году. На новые будут заменены боеголовки W78 и W88, которыми сегодня оснащены ракеты «Трайдент» II D5. На смену им придут головные части типа IW-1, 2 и 3, которые создаются в настоящее время. Они носят универсальный характер и могут устанавливаться как на МБР, так и на БРПЛ.В настоящее время в США разрабатывается крылатая ракета воздушного базирования (КРВБ) дальнего действия с ядерной боевой частью. Она предназначена для поражения объектов, которые не могут быть уничтожены другими видами ядерных вооружений. Конкурс на создание ракет LRSO (Long Range Standoff) был объявлен в конце 2012 года. Предполагается, что на вооружение эти ракеты поступят в середине 2020-х годов. К 2030 году они должны полностью заменить крылатые ракеты AGM-86B и AGM-129A. LRSO будет устанавливаться как на разрабатываемом бомбардировщике В-21, так и на бомбардировщиках В-52Н и В-2А.В соответствии с планами Пентагона ведется модернизация и состоящих на вооружении нескольких типов атомных бомб семейства B-61. Все они будут заменены на единую бомбу B61-12. После окончания срока службы этой бомбы на смену ей придет новая модификация B-61.По оценкам специалистов управления, рост расходов на модернизацию ядерного оружия с 2017 года до начала 2030-х годов возрастет с 29 млрд до 50 млрд долл. По мере завершения отдельных программ модернизации СЯС в 2040-х годах ежегодные расходы на реализацию оставшихся снизятся до 30 млрд.Приведенные оценки возможных расходов Белого дома на ядерное оружие вышли в свет практически сразу же после того, как в сентябре этого года Трамп и его советники по национальной безопасности обсудили проект очередного доклада Пентагона под названием «Обзор ядерных сил», который станет четвертым по счету документом такого рода. До настоящего времени подобные отчеты публиковались в 1994, 2002 и 2010 годах, причем первые два из них вышли под грифом секретности.Доклад NPR предназначен для предоставления президенту и законодателям полной и всесторонней оценки состояния ядерных сил США, мероприятий по поддержанию их на требуемом уровне и направлений их развития в ближайшие 5–10 и более лет. В нем показывается существующий состав ядерных сил, объем, безопасность и планы обновления ядерного арсенала; приводятся данные о боеготовности ядерных сил, об их размещении на территории страны и за рубежом, рассматриваются факторы, обуславливающие возможность и необходимость нанесения ядерных ударов, определяются направления совершенствования системы управления ядерными силами, планы развития структуры данного рода войск и кадрового обеспечения, а также состояние инфраструктуры и системы их материально-технического обеспечения. Кроме того, в этом докладе рассматриваются такие вопросы, как ядерная ситуация в мире, предотвращение распространения ядерных технологий и ядерного терроризма, обеспечение ядерной безопасности союзников и партнеров США и даже вопрос о полной ликвидации ядерного оружия.Обсуждение доклада носило закрытый характер. Однако представителям американских СМИ удалось выяснить некоторые новые направления развития СЯС, которые будут в той или иной форме включены в разрабатываемый доклад. Прежде всего на совещании был обсужден вопрос понижения мощности ядерных боеголовок и создания баллистических ракет для их доставки к целям. Это оружие будет предназначено прежде всего для того, чтобы ограничить возможности применения Россией тактического ядерного оружия в случае начала войны на прибалтийских территориях. Трамп и его советники обсудили проблемы крылатых ракет морского базирования, изменения условий применения ядерного оружия и повышения ассигнований, направленных на сокращение времени подготовки к ядерным испытаниям.На своем пути в главное кресло Белого дома и практически сразу же после воцарения в Овальном кабинете 45-й президент США неоднократно заявлял о своем твердом намерении поставить главные ударные силы Америки на вершину мировой ядерной пирамиды. А в июле этого года, как сообщили некоторые СМИ, когда Трампу продемонстрировали диаграмму, отражающую явную тенденцию сокращения объема ядерного арсенала США со времен окончания холодной войны, возмущению президента не было предела. Он якобы потребовал в 10 раз увеличить запасы ядерных боеголовок и бомб и был готов немедленно отдать такое распоряжение.Однако чиновники Белого дома опровергли эти сообщения прессы. Но нельзя не сказать о том, что и они тоже многократно сообщали о своих намерениях занять более жесткую позицию в отношении ядерного оружия. Так, вице-президент Майк Пенс, в конце октября посетивший военно-воздушную базу Майнот, громогласно объявил: «История свидетельствует о том, что самый верный путь к миру – это сила Америки. Нет более значимого фактора, нет более мощной силы для обеспечения мира на планете, чем ядерный арсенал США».Специальный помощник президента по вопросам оружия массового уничтожения и противодействия распространению такого оружия Кристофер Форд обратился к участникам встречи, посвященной теме ядерных угроз, которую организовал фонд Ploughshares Fund: «Традиционный сложившийся после окончания холодной войны подход, предполагающий демонстрацию честного стремления к разоружению посредством устойчивого численного движения по направлению к ликвидации и одновременных попыток избежать таких шагов, которые могут подорвать основы национальной безопасности США, по большей части утратил свою актуальность и обоснованность, особенно с учетом изменений условий в сфере безопасности» – и добавил, что «поэтому пришло время рассмотреть альтернативные подходы, и мы как раз этим сейчас занимаемся».Насколько ядерные замыслы Трампа и его единомышленников превратятся в реальность, станет ясно, когда NPR выйдет в окончательной редакции. Но пока можно сказать одно: ядерный галоп, который затеял глава Овального кабинета, не имеет реальных перспектив, а если и будет реализован, то может весьма печально закончиться для всего человечества.