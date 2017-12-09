Помогут ли Донбассу миротворцы

В последнее время активизировалось обсуждение вопроса ввода миротворцев в Донбасс. Со своей стороны, автор выступает за инициативу Кремля послать войска ООН на линию разграничения сторон в Донбассе и всецело поддерживает ее. Однако здесь не все так просто, как может показаться на первый взгляд.Киев сегодня, как огня, боится замораживания конфликта в Донбассе. Вместо этого Украина навязала позиционную войну против ЛНР и ДНР, прекрасно понимая, что полномасштабное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет к новым «котлам», а далее к занятию Мариуполя и выходу ополченцев к Крымским перешейкам. А вот позиционная война, которую ведут ВСУ, это «мать родная» для многих, поскольку позволяет одним доить украинский народ, США и ЕС, ну а другим – выбивать из предпринимателей и простых граждан деньги на антитеррористическую операцию (АТО), а то и просто так.Вы спросите, почему автор все время говорит о позиционной войне? Ведь на Донбассе с конца 2015 года перемирие. Да нет там никакого перемирия! Стрельба идет там каждый день. Не стало танковых атак, артиллерийская дуэль из орудий калибра 100–152 мм идет раз-два в неделю, а то и вообще несколько недель нет, но зато сотни людей гибнут от противопехотных и минометных мин и снайперского огня. В этом плане можно согласиться с зампредседателя миссии ОБСЕ Александром Хугом, заявившим 6 июня 2016 года, что «ОБСЕ не может прекратить конфликт на Донбассе. Это могут сделать лишь те, кто в нем участвует». С другой стороны, СМИ много раз публиковали фотографии автомобилей ОБСЕ рядом с танками и самоходками ВСУ в районах, где им не положено быть по Минским соглашениям. Об оной бронетехнике ребята из ОБСЕ молчат, как партизаны. Еще худшее будет происходить с солдатами ООН.Риторический вопрос, есть ли хоть одно государство в мире, способное послать миротворцев в Донбасс, политики и офицеры которого нейтрально относились бы к ополченцам и ВСУ? По мнению автора, заведомо ясно, что войска ООН станут не миротворцами, а союзниками Украины. Нетрудно догадаться, что ВСУ, прикрываясь силами ООН, будут наступать на ополченцев. А среди защитников ДНР и ЛНР нет дрессированных российских военных, которые готовы гибнуть под огнем противника и не отвечать за отсутствием приказа из Москвы.В итоге миротворцам накостыляют, и еще как! И вот тогда у США и НАТО появится весомый повод бомбить Донбасс, а также ввести туда несколько дивизий и бригад «для защиты миротворцев». Вспомним, что РФ объясняла ввод своих войск в Южную Осетию именно нападением грузинских войск на российских миротворцев. Все это приведет к полномасштабным боевым действиям непосредственно на границе с Россией. Далеко ли отсюда до третьей мировой?Фантазия автора? Так вспомним, как в Корее в 1950–1953 годах миротворцы ООН превратились в воюющую сторону. Взяли да убили свыше миллиона мирных граждан Северной Кореи. А вот более свежий пример. В 1993 году на линию разделения войск Хорватии и Сербской Краины было поставлено 10 тыс. (!) голубых касок. И вот на рассвете 4 августа 1995 года 100-тысячная хорватская армия прошла незамеченной сквозь позиции миротворцев и в течение пяти дней разгромила сербские части. А миротворцы опять же ничего не видели. Мало того, самолеты с американского авианосца «Теодор Рузвельт» бомбили сербские позиции под городом Кин, а натовские самолеты с итальянских аэродромов разбомбили сербскую авиабазу Удбина. Мотивировка – потенциальная угроза миротворцам.Сейчас в Киеве многие мечтают реализовать в отношении Донбасса сценарий, осуществленный в отношении Сербской Краины. Еще в сентябре 2014 года советник президента Украины и лидер партии «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко рассказал о своем видении развития ситуации вокруг Донбасса. По его мнению, взять Донецк и Луганск «ура-патриотическим штурмом наверняка можно. Но уличные бои заберут десятки тысяч жизней лучших из нас. А еще это приведет к полному коллапсу и так едва живой экономики», – написал Луценко на своей странице в Facebook. По его мнению, будет разумнее это сделать тогда, когда Украина будет иметь сильную армию и экономику. «Примером может служить Хорватия. После взятия югославской армией Вуковара… хорваты вынуждены были согласиться на существование Сербской Краины. Три года они не просто терпели, а развивали экономику и армию. А затем за часы танковой атакой смели сепаратистов со своей земли», – указывал Луценко.Впрочем, давайте все же предположим, что в Донбасс прибудут нейтральные к обеим сторонам миротворцы. Вопрос, как они смогут бороться с беспилотниками, когда и американцы-то не знают толком, как это делать? Как они будут обнаруживать снайперов? А мины?Весь Донбасс засеян противопехотными и противотанковыми минами. 3 марта 2016 года на заседании в Минске представители Украины, ЛНР и ДНР подписали соглашение о составлении графика разминирования на Донбассе. Замечу, что речь шла не о полном разминировании всего района боевых действий, а лишь о 12 небольших участках в районе контрольно-пропускных пунктов между Украиной, ЛНР и ДНР, а также вдоль дорог, ведущих к этим пунктам. Однако это соглашение так и осталось на бумаге. Эксперты из Германии, Украины и других стран независимо друг от друга называют срок разминирования – 10–12 лет. Риторический вопрос: сколько десятков миротворцев сразу же погибнут на оных минах? И кого они позовут на разминирование – Россию или США и НАТО?Что же делать России в этой, казалось бы, патовой ситуации на Донбассе? Доказать Киеву, что время работает против него. У России два рычага – экономический и военный.Первый – это интегрирование ДНР и ЛНР в экономику РФ. Пусть они станут «районами опережающего развития». Местные и российские предприятия в республиках должны получить множество льгот. Нужен большой комплекс мероприятий. Военный вектор – это постоянная готовность к отражению массированного наступления Киева и успешное ведение позиционной войны, навязанной ВСУ.В частности, ополченцам нужны средства для обнаружения снайперов. Замечу, что система из нескольких устройств «Антиснайпер» давно состоит на вооружении в России, ополченцы просят их несколько лет, но Москва почему-то не спешит поставлять эту чисто оборонительную аппаратуру. Неужели в Кремле не понимают, что помимо всего Донбасс – это идеальный полигон для испытаний почти всех видов российской военной техники?К началу 2011 года, по официальным документам Минобороны Украины, ВСУ располагали 6 млн противопехотных мин. К 2017 году на деньги ЕС на Павлоградском химическом заводе было утилизировано около 1 млн мин. А где остальные? По сведениям начальника инженерной службы внутренних войск Украины подполковника Вадима Яцуленко, он получил приказ о выдаче противопехотных мин в действующие на Донбассе части еще весной 2014 года.Две страшные беды Донбасса – снайперы и диверсанты – можно на порядок уменьшить, используя массированную постановку противопехотных мин по всей линии соприкосновения, датчиков движения различных типов, а также подтянув туда сотни 82-мм ротных минометов. При попытках больших или малых групп противника преодолеть минные заграждения минометы должны открывать шквальный огонь по площадям. Замечу, что все эти мероприятия не являются нарушениями Минских соглашений.К 2016 году ВСУ была разработана стратегия «лягушиных прыжков». Согласно ей, украинские военные должны регулярно по кусочкам захватывать территории ДНР и ЛНР. И вот 24 ноября 2017 года 54-я бригада ВСУ и батальон «Айдар» захватили два села рядом с Горловкой (Травневое и Гладосово). Оба села расположены в так называемой «серой» (нейтральной) зоне. Выбить их оттуда сложно, поскольку военные расположили свое вооружение буквально между хатами и прикрываются «живым щитом» из местных жителей. Возмущенное население отправило письмо к представителям ОБСЕ с просьбой заставить уйти украинских военных. Киевское телевидение показывает хвалебные репортажи об «освобождении» Травневого и Гладосова. Позиция же ОБСЕ – «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу».Предположим, что ополченцы заранее поставили бы мины западнее этих сел с табличками и другими опознавательными знаками. ВСУ потребовалось бы несколько дней на разминирование, а артиллерия ополченцев могла бы им объяснить, что это делать совсем нехорошо.