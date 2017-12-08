Япония намерена ускорить процесс размещения системы ПРО Aegis Ashore
Японское правительство намерено ускорить процесс размещения на территории страны американской системы ПРО Aegis Ashore в связи с северокорейской угрозой, передает ТАСС сообщение газеты Asahi Shimbun.
Издание отмечает, что первоначально Токио планировал развернуть указанные наземные системы в двух префектурах к 2023 году.
Правительство также приняло решение выделить 2,1 млрд иен ($18 млн) из дополнительного бюджета на текущий финансовый год, которые пойдут на подготовку к приобретению американских систем (ранее планировалось начать выделение средств в 2018 финансовом году, который начнется 1 апреля).
В настоящее время Япония имеет двухуровневую систему ПРО. Оснащенные системами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые способны сбить баллистическую ракету на средней части ее траектории. Во втором уровне ПРО задействованы комплексы Patriot PAC-3 (перехватывают ракеты на заключительном этапе полета).
По мнению японских экспертов, для защиты всей территории страны от возможного ракетного удара достаточно двух установок Aegis Ashore, каждая из которых стоит около 80 млрд иен (около $728 млн). Ранее сообщалось, что они могут быть размещены в префектурах Акита и Ямагути со стороны Японского моря.
Издание отмечает, что первоначально Токио планировал развернуть указанные наземные системы в двух префектурах к 2023 году.
Правительство также приняло решение выделить 2,1 млрд иен ($18 млн) из дополнительного бюджета на текущий финансовый год, которые пойдут на подготовку к приобретению американских систем (ранее планировалось начать выделение средств в 2018 финансовом году, который начнется 1 апреля).
В настоящее время Япония имеет двухуровневую систему ПРО. Оснащенные системами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые способны сбить баллистическую ракету на средней части ее траектории. Во втором уровне ПРО задействованы комплексы Patriot PAC-3 (перехватывают ракеты на заключительном этапе полета).
По мнению японских экспертов, для защиты всей территории страны от возможного ракетного удара достаточно двух установок Aegis Ashore, каждая из которых стоит около 80 млрд иен (около $728 млн). Ранее сообщалось, что они могут быть размещены в префектурах Акита и Ямагути со стороны Японского моря.
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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