За веру, царя и Отечество!

Девиз, под которым сражались русские воины, для унтер-офицера 2-го Туркестанского стрелкового батальона Фомы Данилова исполнился во всех смыслах«Фома Данилов. Замученный русский герой» - так назвал свою статью в январском номере 1877 года журнала «Дневник писателя» Федор Михайлович Достоевский. Писателя потряс рассказ о русском воине, напечатанный годом ранее военной газетой «Русский инвалид».Ее героем стал обычный русский 29-ти летний мужчина Фома Данилов, он был из «экономических крестьян» села Кирсановки Самарской губернии (ныне Пономарёвский район Оренбургской области). В 23 года был рекрутирован в армию, через 4 года службы произведен в унтер-офицеры и вскоре стал каптенармусом 2-го Туркестанского стрелкового батальона. Этот батальон был включен Туркестанскую Стрелковую бригаду, принимал участие в Хивинском походе 1873 года, отличился во время взятия крепости Махрам (август 1875 года), которая была центром восставших кокандцев.В ноябре 1875 года во время следования батальона из Ташкента в Наманган сломалась одна из повозок и каптенармус Фома Данилов (каптенармус – это то же самое, что сегодня каптерщик) вместе с солдатами перегружал имущество в другую арбу, а потому они отстали от основных сил и попали в плен к кокандцам. Пленников отвезли в город Маргелан (ныне Ферганской области Узбекистана), который находился под властью Пулат-хана, одного из предводителей Кокандского восстания.Недоучившийся студент медресе Пулат-хан (настоящее его имя Исхак Хасан-уулу) служил имамом в Андижане, он придерживался радикальных взглядов и объявил джихад против неверных.Поэтому, когда в Маргелан доставили русских пленных, он решил этот случай обратить в публичную устрашающую акцию.21 ноября (по старому стилю) 1875 года он собрал жителей города на центральной площади и на их глазах велел убивать пленных солдат. Перед казнью солдатам предлагали перейти в ислам и поступить на службу Пулат-хану, но никто из них не согласился.Фому Данилова, как офицера решили испытывать последним. Трижды предлагали ему отречься от Христа и принять мусульманство, взамен обещая богатство и высокие должности, но русский воин стоял твердо.«В какой вере родился, в такой и умру, а своему царю я дал клятву и изменять ему не буду», - отвечал он.Как повествует «Русский инвалид», Фому Данилова связали и привязали к доске. Он перекрестился насколько позволяли связные руки, и 25 кокандцев почти в упор дали по нему «неправильный залп», стремясь не убить, а тяжело ранить. Русский герой оставался жив около часа. Пощады он не попросил. На местных жителей его стойкость произвела огромное впечатление, они говорили, что «русский солдат умер как батыр», (т.е. богатырь).Через два месяца восстание было подавлено, Коканд взят, Пулат-хана за зверства над русскими солдатами казнили. Останки Фомы Данилова и других воинов были погребены по христианскому обряду.Подробности казни Фомы Данилова стали известны благодаря расследованию, которое поручил провести военный губернатор генерал Михаил Скобелев, впоследствии данные расследования попали в «Русский инвалид» и другие газеты.Царь Александр II, присягу которому давал Фома Данилов, назначил вдове унтер-офицера Ефросинии и ее дочери пенсию.Достоевский, пораженный подвигом русского воина, назвал его «эмблемой России, всей России, всей нашей народной России». Как отмечает писатель, история Данилова, хоть и была напечатана многими газетами, но прошла «тихо», общество и интеллигенция пропустили это известие.Казалось мученичество за веру – это случаи из далеко прошлого, православные отдавали свою жизнь за веру во времена, когда Русь находилась под властью Орды, в Смутное время, но оказывается и в XIX веке происходили подобные случаи. И эти испытания с достоинством проходили, не князья и монахи, а самые простые русские люди.Волна страшных испытаний накроет уже весь русский народ в начале XX века, и происходить она будет не от басурман, а от своих. В конце XX века подвиг Фомы Данилова повторит рядовой Пограничных войск РФ Евгений Родионов, служивший на границе с Чечней. Родионов был взят в плен чеченскими боевиками, от него требовали снять нательный крест и отречься от веры, но Евгений предпочел отречению смерть.В 2009 году за свою миссию среди мусульман исламистами был убит настоятель московского храма апостола Фомы о. Даниил. Вера во Христа и в XXI веке сопряжена с риском для жизни, особенно для ближневосточных христиан и христиан, проживающих в мусульманских странах. Но, как и прежде, мировому прогрессивному сообществу до этого нет никакого дела.