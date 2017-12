"Молодец" по-американски – неудачный дебют

На раннем этапе реализации программы «Минитмен» планировалось создать и поставить на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) данного семейства двух типов базирования – стационарного шахтного и мобильного железнодорожного. Командование Стратегического авиационного командования ВВС США рассчитывало разместить на железнодорожной базе от 50 до 150 ракет из общего наряда сил МБР типа «Минитмен». Соответствующий запрос и предварительно выработанные тактико-технические требования представители Стратегического авиационного командования направили в штаб ВВС США еще 12 февраля 1959 года. Причем в документе утверждалось, что первый такой боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) с межконтинентальными баллистическими ракетами типа «Минитмен» должен заступить на боевое дежурство не позднее января 1963 года.12 октября 1959 года американские военные впервые публично обнародовали план реализации программы БЖРК с межконтинентальной баллистической ракетой «Минитмен» I (программа получила условное обозначение «Мобильный Минитмен» («Mobile Minuteman»)), согласно которому использование железнодорожной сети должно было повысить неуязвимость «Минитменов» от ядерного удара со стороны Советского Союза. В заметке «Американские ракеты «Минитмен» говорят о конце эры бомбардировщиков» (U.S. Minuteman Missile To Signal Bomber Era End), размещенной в газете Toledo Blade от 28.11.1960, указывалось, в частности: «Официальные лица утверждают, что противнику для нейтрализации парка «минитменов» железнодорожного базирования потребуется применить более 10 тыс. ракет против железнодорожной сети Соединенных Штатов, а еще несколько тысяч ракет понадобятся, чтобы вывести из строя шахтные пусковые установки, а также остальной американский ракетный потенциал. Но многие ракеты все равно переживут атаку и смогут нанести ответный удар».В целях определения технологической возможности и военной целесообразности размещения МБР типа «Минитмен» на базе мобильного железнодорожного стартового комплекса командование Стратегического авиационного командования ВВС США заказало проведение ряда опытно-конструкторских работ и испытаний, которые были объединены в программу, получившую кодовое наименование «Операция «Большая звезда» (Operation Big Star). Общее руководство испытаниями осуществлял штаб Стратегического авиационного командования, от которого были выделены специальные группы, разместившиеся на военно-воздушной базе ВВС США Хилл, штат Юта, и непосредственно на самих экспериментальных поездах-прототипах, а ответственным за непосредственное проведение испытаний и изучение всех необходимых вопросов был назначен Отдел ВВС США по исследованию баллистических ракет.В рамках этих испытаний, проходивших в период с 20 июня по 27 августа 1960 года, было задействовано несколько так называемых экспериментальных поездов мобильного комплекса «Минитмен» (Minuteman Mobility Test Train), которые выходили на «патрулирование» с военно-воздушной базы ВВС США Хилл. Испытания проводились на железных дорогах в западной и центральной части Соединенных Штатов.Основная цель испытаний – изучение специалистами различных вопросов, связанных с перспективной возможностью создания и принятия на вооружение боевого железнодорожного ракетного комплекса с МБР типа «Минитмен»:– степень мобильности БЖРК и возможность их рассредоточения по использующимся железным дорогам;– технические возможности железнодорожной сети США обеспечить боевое патрулирование такого БЖРК;– проблематика обеспечения надежного и помехозащищенного управления и связи с таким БЖРК в рамках его боевого патрулирования;– возможные негативные воздействия на ракету и стартовое оборудование БЖРК вследствие вибрационных и иных воздействий;– особенности человеческого восприятия такого метода боевого дежурства, уровень физической и психоэмоциональной нагрузки на личный состав БЖРК и пр.Первоначально планировалось привлечь к испытаниям шесть специально оборудованных «тяжелых» поездов, но в итоге в операции «Большая звезда» приняли участие только четыре экспериментальных поезда – прототипа БЖРК, которые совершали испытательные прогоны по 21 участку железнодорожной сети на северо-западном и среднезападном ее участках:– первый поезд, включавший 11 единиц подвижного состава (локомотив и вагоны с оборудованием и личным составом), 21 июня 1960 года покинул военно-воздушную базу Хилл и до 27 июня курсировал по железным дорогам, находившимся в ведении железнодорожных компаний Union Pacific, Western Pacific и Denver & Rio Grande. Общая дистанция, которую преодолел поезд, составила 1100 миль (около 1800 км);– второй экспериментальный поезд – прототип БЖРК, командиром которого был назначен полковник Карлтон В. Хансен, также включал 11 единиц подвижного состава, также отправился с базы Хилл и курсировал по тому же району, что и первый поезд, и в тот же отрезок времени. В состав «боевого расчета» поезда вошли как военнослужащие из Стратегического авиационного командования (31 человек под командованием полковника Люциона Н. Пауэлла), так и 11 человек гражданского персонала – инженеры, техники и специалисты по эксплуатации железнодорожного транспорта и логистике. За 10 суток «путешествия» поезд преодолел 2300 миль, то есть около 3760 км;– третий поезд покинул базу Хилл в следующем месяце, 26 июля, и в отличие от предыдущих поездов включал 13 единиц подвижного состава, в том числе дополнительно вагон-платформу, на которой разместили третью ступень ракеты разработки компании Hercules Powder Company, а также первый «предпрототип» платформы – пусковой установки МБР, имевший длину 24 м и оснащенный специальными амортизирующими устройствами. На «предпрототипе» установили макет МБР в виде стальных отсеков, заполненных песком и бетоном. Планировалось, что поезд совершит 14-дневное «путешествие» по железным дорогам – маршрутам семи американских компаний, общая продолжительность которого составит 3 тыс. миль (около 4900 км). Эксплуатировал поезд расчет в составе 35 военнослужащих Стратегического авиационного командования ВВС США и Отдела ВВС США по исследованию баллистических ракет, плюс 13 гражданских специалистов;– четвертый экспериментальный поезд, которым командовал подполковник Джеймс Ф. Ламберт, проходил испытания в августе 1960 года.По завершении испытания четвертого экспериментального поезда – прототипа БЖРК с ракетой «Минитмен» – цели операции «Большая звезда» были, по мнению командования ВВС США, в целом достигнуты, а потому остальные два поезда – пятый и шестой – было решено не задействовать.По результатам испытаний командование Стратегического авиационного командования ВВС США приняло решение о создании мобильного стратегического ракетного крыла. Доподлинно известно, что по состоянию на 13 декабря 1960 года в ангаре на одном из предприятий компании Boeing Airplane Co. уже находился «готовый полноразмерный макет ракетного поезда «Минитмен». Также известно, что в обнародованном 12 октября 1959 года плане реализации программы «Мобильный Минитмен» содержались данные о намерении Пентагона соорудить мощности по сборке БЖРК в западной части военно-воздушной базы Хилл, где ранее располагался склад вооружения Огден (Ogden Ordnance Depot).По имеющейся в зарубежных источниках информации, в базовом варианте ракетный поезд с тремя МБР типа «Минитмен» I должен был включать 10 вагонов различного назначения, в том числе пять – для размещения (проживания) личного состава, несения боевого дежурства и выполнения различных работ по техобслуживанию комплекса. По результатам испытаний было выявлено, что для обслуживания одного ракетного поезда с пятью межконтинентальными баллистическими ракетами требуется не 30–40 человек, а 25–30. Собственно боевой расчет из двух офицеров размещался в одном из вагонов в специально оборудованной секции, причем их боевые посты (места) были отделены друг от друга перегородкой из пуленепробиваемого стекла. При пятиракетном боекомплекте количество вагонов должно было составлять не менее 15, в том числе шесть вагонов – для размещения ракет и различного пускового оборудования, три – для размещения аппаратуры связи, телеметрии и различного общетехнического оборудования, два – для запасных ракет (при необходимости), и два вагона – для жилых помещений, столовой и бытовых помещений личного состава. По результатам испытаний было решено в перспективе включать в состав ракетного поезда также санитарный, госпитальный и грузовой вагоны, вагон перевозки воды и топлива.Транспортно-пусковой вагон или железнодорожная мобильная пусковая установка БЖРК с межконтинентальной баллистической ракетой типа «Минитмен» в конечном варианте был рассчитан на одну ракету (на начальном этапе также рассматривался вариант на две ракеты), конструктивно он должен был включать: электрогидравлическое подъемное устройство для перевода МБР в вертикальное положение и силовой привод для него; пусковой стол с газоотражателем; систему амортизации для снижения ударных и вибрационных нагрузок на ракету во время транспортировки, установки в вертикальное положение и пуска; а также наружную защитную оболочку-корпус – для защиты ракеты от различных внешних воздействий и маскировки истинного назначения вагона. В процессе предстартовой подготовки значительная часть крыши вагона – пусковой установки отбрасывалась, а остальная – откидывалась на шарнирах за торец вагона. Откидные гидравлические опоры должны были обеспечить устойчивость вагона при стрельбе.Вагоны для проживания личного состава, несения боевого дежурства и выполнения различных работ по техобслуживанию комплекса специалисты района материально-технического обслуживания военно-воздушной базы Хилл должны были переоборудовать из имеющихся в наличии Сухопутных войск США железнодорожных вагонов, а транспортно-пусковые вагоны должны были выпускаться на Базовом военном складе в Огдене (Defense Depot Ogden Utah – DDOU), также известном как Центральный склад Юты (Utah General Depot). Последние выполнялись на базе типового грузового железнодорожного вагона-платформы, который удлинялся не более чем на 4 м и имел усиленное шасси, откидные борта и съемную крышу для подъема ракеты в стартовое положение.Первоначально предусматривалось передать перспективный БЖРК с МБР «Минитмен» I на вооружение Стратегического авиационного командования ВВС США в районе лета 1962 года. Для этого 1 декабря 1960 года было официально сформировано 4062-е стратегическое ракетное крыло (мобильное), в состав которого планировалось включить три эскадрильи боевых железнодорожных ракетных комплексов по 10 ракетных поездов в каждой. При этом каждый поезд должен был изначально нести три МБР типа «Минитмен» I, а затем даже пять ракет. В результате при совокупной численности группировки межконтинентальных баллистических ракет типа «Минитмен» I в 600 ракет в шахтных пусковых установках (ШПУ) должны были размещаться 450 ракет, а на поездах – 150 ракет (30 поездов по пять ракет на каждом).Американские военные и представители военно-промышленного комплекса активно рекламировали идею ракетного поезда с «Минитменами». В частности, специально для прессы и VIP-персон в 1960 году в ангаре компании Boeing в 1960 году был собран макет боевого железнодорожного комплекса с МБР типа «Минитмен» I. Однако это никоим образом не помогло.28 марта (по другим данным, 18 марта) 1961 года президент США Джон Кеннеди объявил о решении вместо трех ракетных эскадрилий с мобильными боевыми железнодорожными ракетными комплексами поставить на боевое дежурство аналогичное по количеству ракет число ракетных эскадрилий с размещением МБР в высокозащищенных ШПУ. Фактически это было решение о закрытии программы создания БЖРК, одной из причин чего стала слишком высокая стоимость практической реализации такой программы.19 мая 1961 года руководство Пентагона «временно отложило» окончательное рассмотрение дальнейшей судьбы программы БЖРК с МБР типа «Минитмен», а 7 декабря 1961 года министр обороны Роберт Макнамара объявил о решении закрыть программу ввиду ее высокой стоимости (из бюджета МО США ее вычеркнули еще 1 декабря). Наконец, 20 февраля 1962 года командование Стратегического авиационного командования ВВС США расформировало 4062-е стратегическое ракетное крыло.Однако созданные уже прототипы ракетных поездов не отправили на металлолом, им нашли более эффективное применение – в качестве средств доставки МБР семейства «Минитмен» с заводов-изготовителей в места, где развертывались позиционные районы группировки этих межконтинентальных баллистических ракет. Первая МБР «Минитмен», собранная на предприятии в штате Юта, была в июле 1962 года отправлена к месту расположения ШПУ с территории завода № 77 на специально разработанной в рамках программы «Минитмен» транспортно-заряжающей машине, которую в назначенный район доставили именно на созданном в рамках программы БЖРК вагоне-платформы длиной 85 футов (25,91 м).Так бесславно закончилась первая американская попытка создания БЖРК, на работы по которому к тому времени успели потратить около 100 млн долл. Главными причинами отказа от этой затеи, по данным американских источников, стали:– высокая стоимость хранения и техобслуживания МБР на железнодорожных пусковых платформах (согласно расчетам американских специалистов, подвижный состав одного БЖРК вкупе с необходимым специальным оборудованием и боезапасом в шесть ракет обошелся бы бюджету в 11,2 млн долл., притом что в среднем стоимость одной МБР в варианте с ШПУ составляла около 1,5 млн долл.);– более длительный по сравнению с ракетами шахтного базирования срок подготовки ракет к пуску (в том числе из-за того, что координаты места ракетной стрельбы известны заранее не были), а также ряд других.Впрочем, в 1980-е годы американцы вновь наступили на те же грабли – попытались создать новый БЖРК, в состав которого планировалось включить уже более мощную МБР типа МХ («Пискипер»). И вновь все завершилось ничем.