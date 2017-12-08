Новая американская ПКР будет «невидимой» и автономной
Новая американская противокорабельная ракета большой дальности LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) использует стелс-технологию от стратегического бомбардировщика B-2, передает Лента.ру сообщение менеджера проекта LRASM Джо Манчини из компании Lockheed Martin.
По его словам, «ракета будет оснащена пассивной радиолокационной системой, в отличие от активной, рассчитанной на прием внешних сигналов, а не их передачу – это затрудняет обнаружение LRASM противником, которая анализирует его сигнал, что используется в системе наведения».
Последняя основана на миниатюризации радиоэлектронных систем, примененных в B-2, а также истребителях F-22 и F-35.
Манчини сообщил также, что ракета «получит широкоугольную сканирующую антенну и систему искусственного интеллекта, позволяющую автономно принимать решение об уничтожении цели, опираясь на электронную библиотеку кораблей».
Заявленная дальность полета LRASM – более 900 километров, что в 3 раза больше, чем у действующей Harpoon.
Сообщается, что одна новая ракета способна уничтожить вражеский корабль водоизмещением 9 тыс. тонн.
В июле 2017 года Минобороны США заявило о покупке 23 LRASM для самолетов ВВС и ВМС. Принятие ракеты на вооружение ожидается в 2018 году.
По его словам, «ракета будет оснащена пассивной радиолокационной системой, в отличие от активной, рассчитанной на прием внешних сигналов, а не их передачу – это затрудняет обнаружение LRASM противником, которая анализирует его сигнал, что используется в системе наведения».
Последняя основана на миниатюризации радиоэлектронных систем, примененных в B-2, а также истребителях F-22 и F-35.
Манчини сообщил также, что ракета «получит широкоугольную сканирующую антенну и систему искусственного интеллекта, позволяющую автономно принимать решение об уничтожении цели, опираясь на электронную библиотеку кораблей».
Заявленная дальность полета LRASM – более 900 километров, что в 3 раза больше, чем у действующей Harpoon.
Сообщается, что одна новая ракета способна уничтожить вражеский корабль водоизмещением 9 тыс. тонн.
В июле 2017 года Минобороны США заявило о покупке 23 LRASM для самолетов ВВС и ВМС. Принятие ракеты на вооружение ожидается в 2018 году.
Использованы фотографии: http://eurasian-defence.ru
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