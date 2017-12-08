19:18 08 декабря

Новая американская ПКР будет «невидимой» и автономной

Новая американская противокорабельная ракета большой дальности LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) использует стелс-технологию от стратегического бомбардировщика B-2, передает Лента.ру сообщение менеджера проекта LRASM Джо Манчини из компании Lockheed Martin.



По его словам, «ракета будет оснащена пассивной радиолокационной системой, в отличие от активной, рассчитанной на прием внешних сигналов, а не их передачу – это затрудняет обнаружение LRASM противником, которая анализирует его сигнал, что используется в системе наведения».


Последняя основана на миниатюризации радиоэлектронных систем, примененных в B-2, а также истребителях F-22 и F-35.

Манчини сообщил также, что ракета «получит широкоугольную сканирующую антенну и систему искусственного интеллекта, позволяющую автономно принимать решение об уничтожении цели, опираясь на электронную библиотеку кораблей».

Заявленная дальность полета LRASM – более 900 километров, что в 3 раза больше, чем у действующей Harpoon.

Сообщается, что одна новая ракета способна уничтожить вражеский корабль водоизмещением 9 тыс. тонн.

В июле 2017 года Минобороны США заявило о покупке 23 LRASM для самолетов ВВС и ВМС. Принятие ракеты на вооружение ожидается в 2018 году.

Использованы фотографии: http://eurasian-defence.ru
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Комментарии 45

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  1. НЕКСУС Сегодня, 15:07
    Ну а наша Х-101 уже летает,и на ее основе делают КР большой дальности. Пусть переплюнут.
    НЕКСУС
    1. Монос Сегодня, 15:15
      Душенов подробно всё рассказал об этом.
      Монос
      1. Идущий Сегодня, 15:42
        Пошла спираль раскручиваться , только теперь мы будем смотреть как нас догоняют в этом вопросе , а про сочетание цена качество им не стоит даже думать.
        Идущий
    2. Лексус Сегодня, 15:25
      LRASM получилась достаточно компактной (почти в 3 раза по сравнению с Х-101) и предназначена в том числе и для самолётов тактической авиации. Если мосек вокруг нас ими потом оснастят - будет все же неприятно. 100 ос = 1 слон.
      Лексус
      1. Вадим237 Сегодня, 19:11
        Неприятно будет когда они на вооружение примут корабли - ракетные арсеналы, на базе БДК Сан Антонио с 588 универсальными пусковыми ячейками.
        Вадим237
    3. Alexey-74 Сегодня, 15:26
      Полосатые промухали вспышку.....у русских то есть такие ракеты.....теперь догоняют
      Alexey-74
    4. Chertt Сегодня, 15:32
      Цитата: НЕКСУС
      Ну а наша Х-101 уже летает,

      У нас с матрасниками все по взрослому. Ракетами в туалете меряемся
      Chertt
      1. BerBer Сегодня, 16:46
        Тем более наши больше. laughing
        BerBer
        1. Ин100грамм Сегодня, 18:48
          Цитата: BerBer
          Тем более наши больше.

          Наши лучше и точнее soldier
          Ин100грамм
    5. Железякин Сегодня, 15:48
      Главное, чтоб она не получилась на столько не видимой, как лючки на F-35)))
      Железякин
    6. ЗВО Сегодня, 17:31
      Цитата: НЕКСУС
      Ну а наша Х-101 уже летает,и на ее основе делают КР большой дальности. Пусть переплюнут.


      Х-101 противокорабельная?
      ЗВО
      1. НЕКСУС Сегодня, 17:39
        Цитата: ЗВО
        Х-101 противокорабельная?

        На сколько я знаю,делают и противокарабельный вариант...но если вам будет проще,на подходе Циркон. Легче стало?
        НЕКСУС
        1. ЗВО Сегодня, 17:56
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: ЗВО
          Х-101 противокорабельная?

          На сколько я знаю,делают и противокарабельный вариант...но если вам будет проще,на подходе Циркон. Легче стало?


          Кому нужна 8 метровая (и это без стартового ускорителя) дура в противокорабельном варианте ?
          Ну головой то подумайте...

          Циркон - фикция. Обновленый Оникс и не более того....
          ЗВО
  2. BerBer Сегодня, 15:12
    Судя по всему дозвуковая. Отстают америкосы. Но электроника наверное на 5 с+.
    BerBer
    1. Romario_Argo Сегодня, 16:21
      у нас на подходе ЗРПК "Панцирь-МЕ" простреливает по дальности 36 км - весь радио-горизонт.
      РЛС с фазированной антенной решеткой см-диапазона 1РС1-1Е
      РЛС с фазированными антенными решетками см и мм-диапазонов 1РС2 и 1РС2-1Е "Шлем" по сопровождению воздушных целей и наведения ракет.
      оптико-электронного комплекс с ИК-пеленгатором для допоиска целей согласно данным РЛС, с определением угловых координат объектов.
      РЛМ СОЦ S-диапазона, для обнаружения, распознавания и автосопровождения целей при наличии активных или пассивных помех при дальности обнаружения и сопровождения более 40 километров. Одновременно сопровождает до 40 целей.
      Romario_Argo
      1. BerBer Сегодня, 16:40
        Спасибо. Я этого не знал.
        BerBer
        1. Viktor.12.71 Сегодня, 18:14
          Если американцы действительно реализуют в ракете все то что обещали, будет тяжело против них. По видео видно против кого они создают свой ракеты. На вооружение примут в 2018 году.
          Viktor.12.71
  3. Ратник-80 Сегодня, 15:16
    Вобщем ни чего нового в ней нет , почему нет скорости самого главного , в остольном тот же тамагавк практически, наши ракеты тоже летят с пасивной головкой наведения ,активная включается только на последнем этапе когда уже поздно что то делать, распределение целей это искуственный интеллект fool
    Ратник-80
    1. ЗВО Сегодня, 17:37
      Цитата: Ратник-80
      Вобщем ни чего нового в ней нет , :


      В ней очень много интеллектуально-нового электронного...
      И ГСН, и средства спутниковой и не только связи...
      Очень много.
      ЗВО
      1. poquello Сегодня, 18:19
        Цитата: ЗВО
        Цитата: Ратник-80
        Вобщем ни чего нового в ней нет , :


        В ней очень много интеллектуально-нового электронного...
        И ГСН, и средства спутниковой и не только связи...
        Очень много.

        многа, многа, но мы не расскажем патаму что секретно, но всем же очевидно
        poquello
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:41
      Цитата: Ратник-80
      Вобщем ни чего нового в ней нет , почему нет скорости самого главного , в остольном тот же тамагавк практически

      Угу:))) Ничего, что ракета полностью воплощает все идеи стайности, заложенные в Гранит (обмен данными между ракетами, распределение целей и т.д.) имеет собственное РЭБ (как и гранит) но на новой технологической базе? НИчего что в дополнения к многорежимной РЛС работающей как в активном так и пассивном режиме (это на наших ПКР есть сейчас) имеется еще ОЛС которая наводится на изображение корабля (то бишь как в старину телеуправление, только самостоятельно)? Ничего , что стелс?
      А так-то да, томагавк:)
      Андрей из Челябинска
      1. poquello Сегодня, 18:21
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Цитата: Ратник-80
        Вобщем ни чего нового в ней нет , почему нет скорости самого главного , в остольном тот же тамагавк практически

        Угу:))) Ничего, что ракета полностью воплощает все идеи стайности, заложенные в Гранит (обмен данными между ракетами, распределение целей и т.д.) имеет собственное РЭБ (как и гранит) но на новой технологической базе? НИчего что в дополнения к многорежимной РЛС работающей как в активном так и пассивном режиме (это на наших ПКР есть сейчас) имеется еще ОЛС которая наводится на изображение корабля (то бишь как в старину телеуправление, только самостоятельно)? Ничего , что стелс?
        А так-то да, томагавк:)

        шпиёны вражьи стырили вместе с казом, но пока отладят что каз что пкр время пройдет, а наши уже новые введут
        poquello
  4. gafarovsafar Сегодня, 15:18
    дальше что ?сбить невозможно чтоли?эксперты ваше мнение?
    gafarovsafar
  5. Jackyun Сегодня, 15:21
    Я могу заблуждаться, но... Тупо пассивная ГСН нуждается в подсветке цели. Таким образом, нужен носитель станции наведения и он должен быть воздушный. Физику распространения радиоволн никто не отменял. Подсветка, конечно может быть дискретной, но с достаточно длительными интервалами для правильного обнаружения маневрирующей цели и коррекции траектории. Таким образом, подавление средствами РЭБ или уничтожение носителя подсветки множит на ноль сей пепелац. Инерционная система и средства GPS могут вывести лишь в район цели. И что будет наводить на участке атаки?
    Jackyun
    1. ЗВО Сегодня, 17:38
      Цитата: Jackyun
      Я могу заблуждаться, но... Тупо пассивная ГСН нуждается в подсветке цели....
      И что будет наводить на участке атаки?


      1. Читаем про противорадиолокационные ракеты.
      2. Читаем про алгоритмы работы ГСН ракеты AMRAAAM версии D.
      ЗВО
  6. san4es Сегодня, 15:22
    Новая американская противокорабельная ракета большой дальности LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) использует стелс-технологию

    san4es
  7. Андрей из Челябинска Сегодня, 15:42
    Ракета - супер, судя по описаниям, калибру до неё очень далеко. В общем, не знаю как с цирконом, но судя по всему пока США вырвались вперед
    Андрей из Челябинска
    1. Комментарий был удален.
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:10
        Что бьет по подвижным?:) И калибр и lrasm - пкр, ясно что обе бьют по подвижным
        Андрей из Челябинска
    2. GABALIS Сегодня, 16:01
      ох уж эти сша crying
      GABALIS
      1. Андрей Панов Сегодня, 16:29
        Звёздные войны нервно курят в сторонке
        Андрей Панов
    3. BerBer Сегодня, 16:44
      Не так уж и далеко. Радар и электроника - да. А сверхзвуковых у них и нет вовсе.
      BerBer
      1. Oleg7700 Сегодня, 18:17
        Ну как же. https://en.wikipedia.org/wiki/RIM-174_Standard_ER
        AM. 3.5М, до 500 км. на испытаниях переломила пополам чрезвычайно прочный и долговечный 4200т. «Оливер Хазард Перри». В специализированной, сверхзвуковой, с ПВРД, им и Израиль не откажет никогда.
        Oleg7700
    4. poquello Сегодня, 18:26
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Ракета - супер, судя по описаниям, калибру до неё очень далеко. В общем, не знаю как с цирконом, но судя по всему пока США вырвались вперед

      ещё летает задом, боком, ныряет, зарывается в грунт, раздвояеца и сдвояеца
      poquello
  8. gig334 Сегодня, 15:58
    Цитата: Андрей из Челябинска
    Ракета - супер, судя по описаниям, калибру до неё очень далеко. В общем, не знаю как с цирконом, но судя по всему пока США вырвались вперед

    В чём вырвались вперёд? циркон шансов никому не даёт, противнику остаётся только наблюдать пару минут, как она несёт к ним смерть. Циркон сбить нереально.
    gig334
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:48
      В том что циркона пока не видать и ещё неясно что это такое, а вот lrasm уже есть и он перекрывает все что есть у нас
      Андрей из Челябинска
  9. tchoni Сегодня, 16:03
    Интересная концепция. Т.е., учитывая заявленную дальность источником разведданных для пуска ракеты будет не системы РЛ разведки, а системы радио и радиотехнической разведки. А сама ракета , по сути, будит противорадиолокационной.... Может и сработать.
    tchoni
    1. ЗВО Сегодня, 17:50
      Цитата: tchoni
      Интересная концепция. Т.е., учитывая заявленную дальность источником разведданных для пуска ракеты будет не системы РЛ разведки, а системы радио и радиотехнической разведки. А сама ракета , по сути, будит противорадиолокационной.... Может и сработать.


      Думаю, что им очень понравилась ГСН AMRAAM ALM-120D которая и активный режим использует и пассивный режим и комбинирует ими...
      ЗВО
      1. tchoni Сегодня, 18:55
        Очень даже может быть.
        tchoni
  10. DargAVS Сегодня, 16:17
    Цитата: Андрей из Челябинска
    И калибр и lrasm - пкр,

    С каких пор Калибр стал ПКР?
    Холодное c Зелёным wassat
    DargAVS
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:46
      Слушайте, ну если Вы не знаете о том, что калибры есть в варианте пкр так Вы не смайлики ставьте, в матчасть учите
      Андрей из Челябинска
  11. Керенский Сегодня, 16:39
    Источник - менеджер проекта. Сюда ещё пару "экспертов" и характеристики вырастут...... ну и цена.
    Керенский
  12. anjey Сегодня, 16:51
    Новая американская ПКР будет «невидимой» и автономной
    и очень и даже очень дорогой,сателлиты из Европы готовтесь хорошо раскошелиться за очередное "чудо" впк сша ,вам его "впарят" а вы его и не увидите -оно же невидимое...
    anjey
  13. Джек О’Нилл Сегодня, 17:16
    LRASM - отличная ПКР. Так то, LRASM не с чем сравнивать, разве что только с JASSM, но это немного другое.
    Низкая ЭПР, отличная дальность, возможность подвесить до x4-шт на F/E-18E или x2 на F-35C (во внутренний отсек).
    Так же влезает в УВП Mk-41.
    Проще говоря - ПКР универсал!
    Джек О’Нилл
    1. JD1979 Сегодня, 18:24
      Цитата: Джек О’Нилл
      LRASM - отличная ПКР. Так то, LRASM не с чем сравнивать, разве что только с JASSM, но это немного другое.
      Низкая ЭПР, отличная дальность, возможность подвесить до x4-шт на F/E-18E или x2 на F-35C (во внутренний отсек).
      Так же влезает в УВП Mk-41.
      Проще говоря - ПКР универсал!

      Как наши любят себя хвалить - не имеет аналогов в мире. И действительно не имеет. Ни по дальности, ни по мозгам. Любой самолет начиная с F-16 может нести 2-3 ракеты с дальностью применения до 980км, и плевать на любое ПВО, а B-1B и B-2 - несколько десятков. У нас ракеты сопоставимой дальности могут нести только Ту-22М3 и стратеги, а уж массы ракет...
      JD1979
  14. Ментат Сегодня, 18:15
    систему искусственного интеллекта, позволяющую автономно принимать решение об уничтожении цели, опираясь на электронную библиотеку кораблей

    Привет, 70-е! Советские ПКР уже тогда имели такую подсистему.
    Главное обозвать это «системой искусственного интеллекта», и тогда звучит свежо, маркетинго-ого-го!
    Ментат
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 18:48
      Цитата: Ментат
      Привет, 70-е!

      У России таких ракет для авиации нет.
      Viktor.12.71
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