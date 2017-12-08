19:19 08 декабря

Россия засекретит закупки компаний из-за американских санкций

Правительство предложило перевести на закрытую торговую площадку закупки 126 компаний в связи с возможным расширением санкций США. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительный вариант документа.

Россия засекретит закупки компаний из-за американских санкций


В список попали 10 частных банков, крупнейшие госкомпании и оборонные предприятия, а также поставщики оборудования для больших строек, в частности Крымского моста. Из госструктур в перечне значатся ФСБ, Служба внешней разведки и Главгосэкспертиза, уже находящаяся под американскими санкциями из-за согласования проекта моста в Крым.


Судя по всему, "список 126" отражает идеи правительства о том, на кого могут быть расширены санкции в 2018 году
— полагает «Коммерсантъ». По данным газеты, тендеры компаний переведут на закрытую площадку гособоронзаказа после 15 декабря.

В конце ноября газета «Ведомости» сообщала, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое разрешает госкомпаниям не раскрывать своих поставщиков. Таким образом структуры смогут обходить экономические ограничения.

Вашингтон должен объявить новый санкционный список в феврале 2018-го. В августе 2017 года президент США Дональд Трамп расширил антироссийские ограничительные меры.

Использованы фотографии: http://nws.su/index.php
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Комментарии 32

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  1. Монос Сегодня, 15:40
    Давайте вспомним историю одного предательства и воздадим должное его организаторам.
    Монос
    1. Хантер Сегодня, 15:44
      Такую страну пропили три урода...
      Вот сейчас сидим в полном окружении и все в санкциях на грани войны..
      Я вообще считаю нужно все засекретить к чертовой бабушке..! Страна практически на военном положении..
      Хантер
      1. Идущий Сегодня, 15:52
        Не забывайте , что мы это проглотили , а теперь голову пеплом посыпать поздно , надо Россию поднимать на новый уровень и тогда проживем.
        Идущий
        1. Владимир16 Сегодня, 16:20
          Цитата: Хантер
          Такую страну пропили три урода...

          Страну развалили коммунисты. От жадности. Ельцин - президент России. Той части, что осталась от развала Российской Империи, а затем развала СССР.
          При всем своем желании он не мог развалить СССР, До него горбатый с товарищами постарались.
          Цитата: Идущий
          Не забывайте , что мы это проглотили

          Хрен его знает, что Вы там глотаете, но мы голосовали за сохранении СССР.
          Владимир16
          1. GRF Сегодня, 16:47
            А вы знаете кто такой коммунист?
            А предатель натянувший на себя маску коммуниста, тоже коммунист?
            Враги поганят понятия, и многие ведутся.
            Воистину, не возведи себе кумира (даже в виде понятий).
            По делам узнаем их... А по делам, они ни разу не коммунисты... От их индивидуализма народ еще долго в "восхищении" будет...
            GRF
          2. Хантер Сегодня, 16:57
            Цитата: Владимир16
            Страну развалили коммунисты. От жадности.

            Их только самый ленивый не пинал, хотя они все раздали "братьям"...(90-е напомнили , когда их проклинали и травили и нашу армию в том числе..)
            Цитата: Владимир16
            но мы голосовали за сохранении СССР.

            А мы, это кто..? "Правозащитники" ...хе хе
            Хантер
      2. Deniska999 Сегодня, 15:53
        А там под завесом секретов все попилят.
        Deniska999
        1. Хантер Сегодня, 16:59
          Цитата: Deniska999
          А там под завесом секретов все попилят.

          Не периживай "менеджерам " тоже достанется , если успеют на запад свалить... laughing
          Хантер
      3. сибиралт Сегодня, 16:15
        Чем секретнее секрет, тем он дороже на шпионском рынке.
        сибиралт
      4. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:52
        Хантер hi
        Я вообще считаю нужно все засекретить к чертовой бабушке..! Страна практически на военном положении..
        Всё это что? Уже раз секретили что до ужаса боялись войны.Я в школе тогда учился в младших классах и то переживал .Хватит народ свой шугать.Пусть знают все возмозможности своей армии.И полосатые пусть знают что сунутся к нам 100% не выживут.
        Наблюдатель2014
        1. Хантер Сегодня, 18:11
          Цитата: Наблюдатель2014
          Всё это что?

          Военные закупки и двойного назначения..Хотя бы! Ведь мы все в открытую делаем и нас бьют очень больно.. (неудачные запуски ракет со спутниками..) Ведь поставки могут быть с закладками..Понимаете в чем дело?
          Цитата: Наблюдатель2014
          Хватит народ свой шугать.Пусть знают все возмозможности своей армии.

          Гитлер не знал все возможности нашей Армии и мобилизационного ресурса..Секретность была ,даже слишком! Результат все знают ..
          Цитата: Наблюдатель2014
          И полосатые пусть знают что сунутся к нам 100% не выживут.

          Они нас изнутри уничтожают, сейчас ..Не заметил ?
          Берегите Души мужики, свои и главное своих детей и внуков! Идет война жестокая и беспощадная..Врага не видно , он в нас самих, благодаря "СМИ наших и ненаши" ! soldier
          Хантер
          1. Монос Сегодня, 18:47
            Цитата: Хантер
            Берегите Души мужики, свои и главное своих детей и внуков! Идет война жестокая и беспощадная..Врага не видно , он в нас самих, благодаря "СМИ наших и ненаши" !

            Хороший совет, дружище! good
            Монос
    2. 210окв Сегодня, 15:47
      Вить блин..Извини,но это и вспоминать не хочется...Три скота А по поводу закупок..Это правильно,но отчасти.И унитазы и стулья будем секретить?
      Цитата: Монос
      Давайте вспомним историю одного предательства и воздадим должное его организаторам.
      210окв
      1. Монос Сегодня, 15:58
        Цитата: 210окв
        .Извини,но это и вспоминать не хочется...

        Но и забывать нельзя! no
        Монос
      2. BerBer Сегодня, 16:04
        Секретить надо. Только не впадать в крайности. А вообще решение немного запоздало, - раньше надо было.
        BerBer
        1. karabas-barabas Сегодня, 18:04
          И что же собрались секретить? И на сколько это поможет, кроме возможности воровать? Вон Голикова опять рассказала, что в 2017м в полтора раза больше "спи жена", было 1триллион руб., cтало 1,5триллионов... Поставщики ведь тоже должны секретить свои поставки в Россию, а оно им надо? О чём вообще может быть речь, кроме как нефтянка и ВПК? Кредиты не засекретишь, да и другое тоже вряд-ли. Короче надо было развивать российскую промышленность, машиностроение и прочие технологические предприятия, бизнесс, для этого и деньги и время было. Теперь когда похоже, что санкции серьёзные и будут стоить срывом многих громких проектов, надо хотя-бы сейчас начинать развивать своё.. но уже не до этого.
          karabas-barabas
    3. RASKAT Сегодня, 15:50
      Я возможно чего то не понимаю, но мне кажется что нужно не секретить закупки, а развивать свои технологии и предприятия. Тем более в таких ключевых отраслях как машино и станкостроение. Или мы Зимбабве какое то, что не в состоянии что то построить?
      RASKAT
      1. karabas-barabas Сегодня, 18:25
        Всё правильно, но как раз это всё развивалось вниз. Теперь из поставщиков останется только Китай, который конечно не сможет то что надо поставлять, но то что будет, за много $. И то, смотря какие китайские компании. Те, у которых большие части рынка на западе, то есть особенно высокоехнологичные и качественные, вполне себе побоятся связываться с ВПК РФ, чтоб самим не попасть под санкции. Но Китай конечно развивается ещё и сам закупает много высокотехнологического, как станки, приборы в тех странах которые в этом до сих пор лидеры - ФРГ, США, Япония, Ю.Корея. Для российского ВПК последние и последущие санкции могут стать большой проблемой не только для новых проектов, но и для действующих контрактов по вооружению в третьи страны, а это приведёт к куче проблем, финансовым, срывы контрактов и пр. (уже многие известные представители ВПК в проблемах) и в конце концов безработных меньше не станет. А ведь до 2014го, когда нефть ещё далеко за 100$ последние 10 лет, никаких ограничений для российской промышленности не было, поставляли всё подряд, судя по активности Райнметалла и Некстера в проектах для МО РФ, можно было бы наладить произодство каких-то отраслей, довести до рентабельности, какой-то репутации на мировом рынке.. Но нефте-газовая держава же!..
        karabas-barabas
    4. Genry Сегодня, 16:50
      Этап "горбачёвщины" пропустили. Именно при нем были разрушены силовые и контролирующие структуры.
      Genry
    5. karabas-barabas Сегодня, 17:51
      Хватит ныть уже, ни Вы, ни 99,99% тех кто вечно ноет и всю вину на Ельцина и пару других политиков валят, за развал СССР, сами то палец о палец не ударили в то время для его спасения, плач в кухне не в счёт. Да и вообще, именно Ленин в своё время вписал возможность выхода союзных республик с состава СССР, понарисовал идиотских границ, нарисовав например Казахстану границы, чтоб все эти казахи, киргизы, азербайджанецы поддержали коммунистов, хотя все они находились в пределах Российской Империи. Ну а к 1991му году привели все те забронзовевшие члены политбюро, которые ни смотря на развитие и опыт большинства стран уже к середине 70х, как западных с их социальной-рыночной экономикой, так и Китая, который ввёл частную собственность и мелкий бизнесс, всё цеплялись за архаичные и неэффективные плановую экономику и политическую систему, довели своим ничего не деланьем, отсутсвием реформ СССР до ручки. А людям в свою очередь надоело быть нищими, дефициты и всё такое, в то время когда на западе от изобилия и доступности товаров ломились полки.
      karabas-barabas
    6. poquello Сегодня, 18:36
      Цитата: Монос
      Давайте вспомним историю одного предательства и воздадим должное его организаторам.

      этт не голос , этт бред какой-то, ну как сша победили гитлера и игил, тож самое.
      Нельзя так к своей истории относится.
      poquello
  2. Гардамир Сегодня, 15:47
    Россия засекретит закупки компаний из-за
    того что народ слишком много узнает о коррупционерах.
    Гардамир
    1. Тибидох Сегодня, 16:22
      Цитата: Гардамир
      народ слишком много узнает о коррупционерах

      Поэтому прекращаем обсуждение госзакупок, и начинаем обсуждение:
      Цитата: Монос
      Давайте вспомним историю одного предательства и воздадим должное его организаторам.

      Цитата: Хантер
      Такую страну пропили три урода...
      Тибидох
  3. кедр Сегодня, 15:48
    Давно пора, а-то иностранные консалтинговые компании в нашем... ВПК аудит устраивают, как у себя в Штатах и Англиях.
    кедр
  4. ul_vitalii Сегодня, 15:50
    Нехрен шифроваться, они возьмут любую вкусную для них контору или физлицо и подведут под санкции, а наш Штирлиц Иванович между тем скинет им сканы тендеров и контрактов.
    ul_vitalii
    1. poquello Сегодня, 18:51
      Цитата: ul_vitalii
      Нехрен шифроваться, они возьмут любую вкусную для них контору или физлицо и подведут под санкции, а наш Штирлиц Иванович между тем скинет им сканы тендеров и контрактов.

      тож мысль правильная, всё зашифруем и будем им шифровки продавать, стране всё деньги
      poquello
  5. Beby Сегодня, 15:50
    Так давно пора ! А то всё напоказ выставлено, с этими "конкурсами".
    При желании из "конкурсной" документации очень много чего можно почерпнуть... Да и сами "конкурсы" порой весьма вредны, например, из-за явной затяжки сроков.

    Не раз сталкивался с договорниками на конкурсах... однако временные потери на оформление документов и саму процедуру проведения - остаются.
    Beby
  6. samarin1969 Сегодня, 15:56
    Формально, "открытость" российского общества проходила под флагами борьбы с коррупцией и "понятностью для инвесторов". Обе цели оказались категорически недостижимыми. ...России лучше вообще закрыть информацию о гос. закупках, ЗВР, пр...
    samarin1969
  7. assa67 Сегодня, 16:03
    Цитата: Beby
    При желании из "конкурсной" документации очень много чего можно почерпнуть... Да и сами "конкурсы" порой весьма вредны, например, из-за явной затяжки сроков.

    и черпают,да еще как.аналитики у штатников отличные..да мы и сами хороши-все в открытом доступе....основы военной доктрины на ближайшие годы-это строительство кораблей БМЗ,подводных лодок(стратегических и многоцелевых)....новые санкции на добывающие компании,"электроников",участие подставных или подконтрольных компаний в тендерах...и пооооотянууууулось времечко...
    assa67
  8. SlavaS Сегодня, 16:20
    Не Американских, а СШАанских, Мексику Бразилию и др. не в счёт, или это всё США теперь?
    SlavaS
  9. 16112014nk Сегодня, 18:06
    Почти каждый день в государстве российском информация запрещается и засекречивается под видом коммерческой тайны. А жизнь простого народа через всевозможные гаджеты - компьютеры, планшеты, смартфоны - всё прозрачнее.
    16112014nk
  10. Radikal Сегодня, 18:08
    Россия засекретит закупки компаний из-за американских санкций
    Раньше что мешало? sad
    Radikal
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