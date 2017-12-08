Россия засекретит закупки компаний из-за американских санкций

Судя по всему, "список 126" отражает идеи правительства о том, на кого могут быть расширены санкции в 2018 году

Правительство предложило перевести на закрытую торговую площадку закупки 126 компаний в связи с возможным расширением санкций США. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительный вариант документа.В список попали 10 частных банков, крупнейшие госкомпании и оборонные предприятия, а также поставщики оборудования для больших строек, в частности Крымского моста. Из госструктур в перечне значатся ФСБ, Служба внешней разведки и Главгосэкспертиза, уже находящаяся под американскими санкциями из-за согласования проекта моста в Крым.— полагает «Коммерсантъ». По данным газеты, тендеры компаний переведут на закрытую площадку гособоронзаказа после 15 декабря.В конце ноября газета «Ведомости» сообщала, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое разрешает госкомпаниям не раскрывать своих поставщиков. Таким образом структуры смогут обходить экономические ограничения.Вашингтон должен объявить новый санкционный список в феврале 2018-го. В августе 2017 года президент США Дональд Трамп расширил антироссийские ограничительные меры.