Норманны во Франкии

Неделю назад на наши экраны вышел 5-й сезон исторического сериала «Викинги». Особое место в сериале имеет Франкия. Сериал описывает штурм Парижа и набеги викингов на Франкию вообще. Также брат главного героя роднится с королевской династией Франков. Давайте посмотрим, как это было в реальной истории и было ли это вообще.С конца 7 века по 10 век Европу устрашали викинги — скандинавские мореходы и разбойники. Одним из самых «посещаемых» норманнами мест было Франкское государство.Набеги викингов на Европу начались из-за безысходности их жизни. Почва в Скандинавии не очень плодовитая, на ней мало земли, дающей возможность эффективно заниматься фермерством. То есть у большинства норманнов оставался только один выход – грабеж. 830 год считается началом особой активности викингов во Франкии. После регулярных набегов на города близ реки Рейн северяне заняли там земли, превратившиеся впоследствии в опорные пункты для набегов на Франкию. В 842 и 843 годах норманны сожгли Руан и Нант, вскоре начались регулярные нападения на слабозащищенные долины Сены и других рек севера Франкии. В 845 году 110 дракаров, возглавляемых датским конунгом Рагнаром Лодброком, следуя по Сене, прорвались к стенам Парижа. Король франков Карл Лысый успел собрать армию для обороны города. Однако это войско было разделено рекой Сеной на два отряда, причем защищать ворота франкской столицы пришлось меньшей части армии Карла. Этим не преминул воспользоваться Рагнар, разбив небольшой отряд короля. Примерно 100 плененных королевских солдат конунг принес в жертву скандинавскому богу войны Одину на глазах франкского правителя, после чего викинги ворвались в Париж и разграбили его. Карл Лысый пришел в уныние. Не в силах сопротивляться, он предложил северянам большой выкуп. Наполнив свои дракары всяким добром, они уплыли.Во времена викингских набегов Франкией правили короли из династии Каролингов. Основателем ее был Карл Мартелл, впервые королевский трон занял его сын Пипин Короткий. Франкская империя стала вторым по значимости государством в мире после Византии благодаря деяниям короля Карла I Великого. При нем Франкия расширила свои границы на многие мили, кроме того Карл I многое сделал для экономики своей империи. Наконец, его уважал не только простой народ, но и аристократы.Пытаясь защитить свои земли от северян, франки решили подкупать викингских конунгов для того, чтобы те охраняли границы Франкского государства от своих же соплеменников. Но такая практика не оправдала себя, потому что кроме охраны территории викинги также преуспевали в грабеже. Они контролировали несколько больших рынков во внутренних областях Франкии. Из-за этого королю пришлось пришлось прогнать норманнов со своей земли.В 911-912 годах викинги под предводительством конунга Грольфа захватывают прибрежные районы Нейстрии. Правитель Нейстрии Карл Простоватый, будучи не в силах прогнать захватчиков, пошел на переговоры с Грольфом, результатом которых стал договор. По соглашению Грольф признавал вассальную зависимость от Карла Простоватого, принимал христианство и становился герцогом-христианином под именем Роллон. Король же отдавал ему в жены свою дочь Гизелу и в качестве земли — Руан и города в районе Бретань. Этот договор заложил основы Нормандского герцогства, ставшее наследственным владением Роллона и его потомков. В будущем нормандская династия сыграла важную роль в судьбе Европы.