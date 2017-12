Многоликая угроза самодельных взрывных устройств

Использованы материалы:

11 полицейских было убито за два дня. Два офицера полиции были убиты после того, как их автомобиль наехал на мину. На следующий день в округе Мандера на заложенном устройстве погибло еще 9 полицейских.было убито 18 человек, в основном гражданские, когда автомобиль с взрывчаткой врезался в колонну подразделений сил безопасности на востоке Афганистана.по данным местных военных, силы безопасности захватили большое количество взрывчатки, перевозимой на грузовике с овощами.мощный взрыв автомобиля с взрывчаткой в дипломатическом районе, погибло 80 и ранено 350 человек.два человека с поясами шахидов подорвали себя вблизи лагеря беженцев в северном Камеруне, бежавших от боевиков «Боко Харам», убито 9 и ранено 30 человек.по меньшей мере 15 человек в траурной процессии убито тремя последовательными взрывами.Краткая сводка восьми дней под названием « Новости самодельных взрывных устройств», в которою определенно не вошло множество мелких происшествий, произошедших там, где отсутствует контроль подобных случаев. Трехбуквенное сокращение СВУ (самодельное взрывное устройство) почти исчезло из западной прессы, поскольку американский и европейский контингенты сократили свое присутствие в Афганистане и Ираке. Впрочем, вышеприведенная сводка показывает, насколько серьезна эта угроза также и для Африки, где французская армия несет многочисленные потери от оружия подобного типа. Широкое применение СВУ на этом континенте заставило многие регулярные армии приобрести бронированные машины с усиленной защитой. В одном только Афганистане с января по май 2017 года взрывные устройства убили и ранили 1229 гражданских, это на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; при этом потери от заложенных СВУ составили 1082 человека (88%).Впрочем, положение дел может вполне и ухудшиться. С негосударственными субъектами, способными купить готовые коммерческие беспилотные летательные аппараты (БЛА), проблема СВУ приобрела большую физическую размерность, превратившись из 2Д в 3Д. По данным многочисленных источников, беспилотники снаряженные СВУ, применяются в разных районах мира, например, в Колумбии, Секторе Газа, Ираке и Сирии, различными группировками, включая Хезболлу и Исламское государство (запрещено в РФ). Таким образом, борьба с БЛА становятся борьбой с СВУ? Может быть и так, по крайней мере, в некоторых районах боевых действий.Увеличение количества систем, используемых для развертывания СВУ (беспилотники могут с минимальной заметностью доставлять их в заданное место), а также их массовое производство, например, в Сирии и Ираке, заставляет обратить более пристальное внимание на эту проблему и сосредоточить усилия на «атаке на систему», заключающейся в обнаружении и нарушении работы сети по производству СВУ, ведь за каждым случаем применения СВУ стоит организация со своими членами, которые устанавливают, изготавливают и хранят соответствующие материалы, приобретенные на рынке, и, в конце концов, проводят какие-то исследования с целью разработки новых систем. По большей части, это разведывательная работа, выполняемая специалистами, которая начинается в поле со сбора доказательств на месте происшествия после взрыва СВУ, а лучше, когда СВУ обезврежено до детонации. Забор проб, известный как Уровень 1 Exploitation, выполняется специалистами, собранные показания затем обрабатываются в районе проведения операций в рамках судебной экспертизы Уровня 2 Exploitation, требующей специализированного оборудования. С этой целью Европейское оборонное агентство (EDA) разработало в 2010 году многонациональную исследовательскую лабораторию MNTEL (Multi National Theatre Exploitation Laboratory), которая была поставлена в июне 2011 года во Францию, развернувшую ее в Афганистане в августе этого же года. Работу это лаборатории обеспечивают Австрия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Испания и Швеция. Информация, собранная в лаборатории, по разведывательным каналам направляется в одну из криминалистических лабораторий Европы для экспертизы Уровня 3. Мобильная лаборатория была повторно развернута в Нидерландах в июле 2014 года; в этой стране также развернута объединенная лаборатория исследований и анализа JDEAL (Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory), в которой постоянно проходит техническое обучение специалистов. Кроме Нидерландов еще десять членов Европейского оборонного агентства участвуют в этой программе: Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Люксембург, Португалия, Испания и Швеция. В июне 2017 года была поставлена вторая лаборатория JDEAL, после чего учебный центр заработал на полную мощность. В новой лаборатории имеется все необходимое для проведения исследовательской работы оборудование, устанавливаемое под надувными тентами, которые имеют меньшую массу, занимают меньший объем и проще при развертывании по сравнению с модулями контейнерного типа.В полевых условиях военнослужащие могут только попытаться определить и избежать или нейтрализовать СВУ разной природы, включая террористов-смертников. А для этого необходимы специальные знания, подготовка, сенсоры (на худой конец глаза) и исполнительные элементы, как правило, постановщики помех или мощные микроволновые устройства, а в последнее время также лазеры. Чтобы представить масштабы проблемы: рынок дистанционных систем обнаружения СВУ и смертников с СВУ вырос с 250 миллионов долларов в 2009 году до 1,5 миллиардов в 2014 году.С целью предотвращения инцидентов в основных зонах военных действий комплексы разминирования маршрутов RCP (Route Clearance Package) обычно работают на основных дорогах, используемых транспортными колоннами и патрулями. Впрочем, на установку придорожного фугаса может понадобиться очень немного времени и поэтому обеспечиваемая RCP безопасность - показатель только лишь статистический. Кроме того, остановка на критичных для движения участках транспортных средств, многие из которых могут оказаться заминированными, является одним из способов срыва свободы передвижения, даже если угроза в реальности и не существует. Это не только замедляет движение транспорта, но также «размазывает» возможности по реагированию, поскольку имеющихся групп по борьбе с СВУ на все реальные и гипотетические ситуации никак не хватит. Немногое доступно касательно новых систем в области противодействия СВУ. С того времени как террористическая угроза переместилась из мест своего зарождения на территорию наших стран (фактически она всегда там была, но теперь она стала реальностью), всё больше информации из этой сферы получает гриф «секретно». Информацию в дозированном виде можно почерпнуть лишь из совместных инициатив, а также из выставок, на которых время от времени показываются новые системы и оборудование.Европейское оборонное агентство продвигает инициативу среди стран-членов по разработке новых систем и одним из примеров тому является программа по обнаружению СВУ, получившая обозначение IEDDET (IED DETection - обнаружение СВУ). Программа IEDDET нацелена на разработку и демонстрацию мультисенсорных систем обнаружения СВУ с целью поддержки разработки улучшенных комплексов разминирования маршрутов.Программа спонсируется Австрией, Бельгией, Нидерландами, Норвегией и Польшей и включает три отдельных проекта, каждый из которых направлен на разные стадии операции по расчистке маршрутов: раннее предупреждение, дистанционное обнаружение, подтверждение и идентификация. Первая из них, известная под обозначением VMEWI3 (Vehicle Mounted Early Warning of Indirect Indicators of IEDs - устанавливаемые на машину непрямые индикаторы СВУ), нацелена на обнаружение косвенных признаков СВУ за счет использования систем переднего обзора, устанавливаемых на дистанционно управляемые наземные транспортные средства. Возглавляет проект Нидерландская организация по научным исследованиям, которая активно сотрудничает в этом вопросе с промышленностью и научно-исследовательскими институтами.Проект по системе обнаружения известен под аббревиатурой MUSICODE (MUIti-Sensor platform for Ied Component Detection - мультисенсорная платформа для обнаружения компонентов СВУ); система также будет устанавливаться на дистанционно управляемые машины. В ней будут задействована комбинация направленных вперед и вниз камер и разведывательная информация от системы раннего предупреждения с целью дальнейшего повышения вероятности обнаружения СВУ. Координируется проект Норвежским институтом оборонных исследований FFI. Последнее, но не менее важное, австрийское агентство оборонных технологий (ARWT) реализует программу CONFIDENT (Confirmation and Identification - подтверждение и идентификация). Задачей системы, устанавливаемой на наземные и воздушные беспилотные системы, является подтверждение и идентификация электронных узлов, взрывчатых веществ и оружия массового поражения. Система CONFIDENT также обеспечит дополнительные возможности раннего предупреждения. Для этой программы была выбрана воздушная платформа в виде беспилотника вертолетного типа Schiebel Camcopter S-100. Финальные совместные демонстрационные показы по программе IEDDET, начатой в апреле 2017 года, запланировано провести в Австрии в конце 2019 года.Кроме микроволновых систем большой мощности, используемых для индицирования сильного тока в электронных схемах устройств управления детонацией СВУ и «выжигания» некоторых их элементов, появились также лазерные системы. На выставке IDEX 2017 компания Rheinmetall представила танк Leopard 2 с лазерной установкой мощностью 3 кВт, установленной в ДУМВ на крыше башни, задача которой уничтожать неразорвавшиеся боеприпасы и самодельные взрывные устройства. Конечно, для повышения эффективности процесса необходима, прежде всего, идентификация СВУ, однако лазер может быть направлен на подозрительные предметы и даже в этом случае он нанесет минимальный ущерб.Несколько месяцев спустя на выставке IDEF 2017 турецкая компания Aselsan представила демонстрационный образец своей лазерной установки LIBS-R (Laser Induced Breakdown Spectroscopy - Raman). Эта система дистанционного обнаружения взрывчатых веществ разрабатывается для того, чтобы иметь возможность быстрее и тщательнее осуществлять контроль на дорожных контрольно-пропускных пунктах. Но конечной целью этой программы является организация системы RCP (Rolling Check Point). Это мосты над дорогами, которые проверяют весь движущийся транспорт, генерируя сигнал тревоги при проезде под ними подозрительного автомобиля или грузовика.По данным исследовательского департамента турецкой компании, любое транспортное средство, перевозящее взрывчатые вещества, выдаст себя небольшим облаком паров, указывающим на наличие таких веществ. Установка LIBS позволяет идентифицировать отдельные химические элементы за счет отражения лазерного излучения. Нет необходимости в подготовленном образце, система чрезвычайно быстро работает, один анализ занимает несколько секунд и позволяет обнаружить широкий набор химических элементов, включая и легкие элементы, такие как, водород, углерод, азот, кислород, натрий, магний и кальций. Если LIBS позволяет определять химические элементы, то рамановская спектроскопия позволяет идентифицировать молекулы. Применение обоих методов снижает частоту ложных срабатываний и позволяет с большей вероятностью идентифицировать подозрительные транспортные средства. Частота ложных срабатываний сокращается еще больше за счет фильтров, специальных алгоритмов и постоянно обновляемой библиотеки данных, позволяя избавиться от «помех» (термин из мира радиолокации). Система LIBS-R пока проходит лабораторное тестирование, хотя испытания в полевых условиях показали, что она способна обнаружить такие взрывчатые вещества как тротил, ANFO (взрывчатая смесь нитрата аммония и дизельного топлива) и С4 (пластичное взрывчатое вещество) на дистанции около 2,5 метров. Целью исследователей является увеличение этой дистанции до 30 метров. Разработчик не дает информация, когда система будет готова к серийному производству.Глушители остаются одним из основных решений по нейтрализации дистанционно управляемых СВУ. Среди последних разработок стоит отметить систему постановки помех Eclipse французской компании Thales. Масштабируемая модульная система разрабатывается для оснащения бронемашин, входящих в программу обновления французской армии Scorpion. В ней реализованы функции активного, реактивного и смешанного глушения; в ее состав входят до восьми широкополосных передатчиков и до четырех широкополосных приемников. Четыре независимых усилителя мощности позволяют закрыть частотный диапазон 20-2500 МГц. Впрочем, модульная концепция позволяет легко модернизировать систему за счет обновления протоколов связи или интеграции новых технологий, например, расширять диапазон до 6 ГГц и секторную радиопеленгацию до 2,5 ГГц. В базовой конфигурации используется одна передающая и одна приемная антенны, закрывающие диапазоны 20-2500 МГц и 20-6000 МГц; опциональная антенна позволяет осуществлять передачу в диапазоне 2500-6000 МГц.Американская JIEDDO (Joint Improvised Explosive Device Defeat Organization - объединенная организация по борьбе с СВУ), созданная в феврале 2006 года, была сформирована как временная организация для борьбы с угрозой СВУ, которая возникла в Ираке, а затем распространилась в Афганистане. В последние десять лет угрозы, перед которыми стоят солдаты западных стран на многих театрах боевых действий, постоянно развивались. Среди них и получившие широкое распространение самодельные устройства, становившиеся со временем всё более эффективными. Поэтому США приняли решение перейти от временной к более стабильной организации и в связи с этим JIEDDO была переименована в JIDA (Joint Improvised-threat Defeat Agency - совместное управление по борьбе с СВУ); ее полномочия были расширены от просто борьбы с СВУ до более глобальных «кустарных» угроз. При этом имеющийся бюджет начал сокращаться: в 2008 году JIEDDO могла рассчитывать на 4 миллиарда долларов, тогда как JIDA, став организацией боевого обеспечения, получила всего полмиллиарда долларов. Впрочем, затем было принято решение преобразовать JIDA в самостоятельное агентство и в связи с этим в январе 2016 года оно стало частью Агентства по сокращению внешней угрозы Defense Threat Reduction Agency (департамент министерства обороны США) и получило аббревиатуру JIDO (Joint Improvised-threat Defense Organization - объединенная организация по защите от СВУ). После этого организация расширила свою сферу деятельности и более уже не ограничивается борьбой с СВУ и сетями, которые создают, производят и устанавливают их. Кроме того, поскольку военные зачастую участвуют в операциях в своей стране, было принято новое положение о сотрудничестве с местными властями и другими правительственными учреждениями. Что же, насколько американская организация, первоначально сформированная для борьбы с СВУ, будет эффективной в своем новом виде, и как она будет далее развиваться, чтобы справляться с новыми угрозами, посмотрим.