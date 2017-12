Современный солдат и его снаряжение

По материалам сайтов:

Собственно говоря, про большую часть «будущих солдат» нельзя сказать, что они «будущие», ведь они - уже часть «настоящего», поскольку здесь и сейчас несут службу во многих армиях мира. Военные и промышленность довольно серьезно изменили свой подход к солдатскому снаряжению. Предлагаемые сегодня системы всё меньше патентуются и всё больше готовы принимать другие компоненты, следуя концепции открытой архитектуры.Компания Rheinmetall поставляет немецкому Бундесверу систему IdZ-ES (немецкий акроним «Будущий Солдат - Расширенная Система»), на которую она получила очередной заказ летом этого года. Контракт на 310 миллионов евро позволит немецкой армии оснастить 68 пехотных взводов дополнительно к комплектам, поставленным для оснащения 90 взводов. Кроме немецкого заказа подразделение Rheinmetall Canada поставляет свою систему Argus канадским вооруженным силам в рамках проекта по интегрированной системе солдата, тогда как неназываемый зарубежный покупатель принял на вооружение экспортный вариант Gladius IdZ-ES. Взяв за основу опыт разработки подобной системы, компания Rheinmetall представила на выставке DSEI новую экипировку Gladius 2.0, которая доступна в трех конфигурациях: легкая, базовая и продвинутая. Поскольку экипировка Gladius нацелена на экспортный рынок, то в ее основу была заложена концепция функциональной гибкости, поэтому теперь новая система, например, не зависит от радиостанции (комплект IdZ-ES совместим только с радиостанцией Thales Solar 400) и для нее на сегодняшний день квалифицированы четыре радиостанции: Elbit PNR 1000, Harris 7850 Mobile, Rohde & Schwarz MR3000 и Thales Solar 400. В базовый вариант входят небольшой персональный компьютер (PDA) с экраном 5 дюймов (обычно требования определяют готовое коммерческое изделие), радиостанция, гарнитура и очки ночного видения с функцией дополненной реальности для отслеживания своих сил. Хотя на выбор предлагаются гарнитуры от ЗМ Peltor, Nacre или Invisio, также могут использоваться и другие гарнитуры.Gladius 2.0 не имеет электронного ранца как экипировка IdZ-ES или оригинальная система Gladius. Система управления боем Rheinmetall Tacnet Soldier загружается в компьютер типа PDA, а поскольку это программное обеспечение имеет открытую архитектуру, то оно может объединять поступающую от всех доступных сенсоров информацию, предоставляя общую оперативную картинку. Система управления боем (СУБ) Tacnet Soldier может использоваться вплоть до уровня роты и сопрягаться с двумя другими вариантами программного обеспечения, Tacnet Vehicle и Tacnet Command Post. В случае если транспортное средство потенциального заказчика уже оборудовано СУБ, есть два варианта на выбор, либо сменить СУБ и установить Tacnet Vehicle, либо разработать интерфейс, что и сделал Бундесвер со своей экипировкой IdZ-ES. В продвинутый вариант входит планшет с большим дисплеем и коммуникационный комплект, который включает вторую радиостанцию для обмена голосовыми сообщениями и данными с более высокими эшелонами. В состав легкого варианта входят только радиостанция и гарнитура; например, руки стрелка свободны для работы с оружием, так как встроенная в радиостанцию функция GPS предоставит ему координаты и ему нет необходимости отвлекаться на другие устройства. Новая экипировка может запитываться от различных источников энергии, включая солнечные батареи. Компания Rheinmetall включила в состав опытного образца экипировки Gladius 2.0, представленного на выставке, нано-БЛА PD-100 PRS Black Hornet 2 от FLIR/Prox Dynamics.Французская компания Safran, работая над будущей версией экипировки FELIN, разработала экспортный вариант, дав ему название NeoFelis. Общий вес нового варианта, представляющего собой дальнейшее развитие системы Felin V1.3, была существенно уменьшена, при этом продолжительность работы от одного заряда существенно возросла. Первым шагом стало введение единого боевого жилета с защитными пластинами и разгрузочной системой MOLLE (Modular Lightweight Load Carrying Equipment - облегченная модульная система переноски снаряжения) и встроенными в него кабелями, хотя на перспективу рассматривается и беспроводной вариант. Основной компьютер, носимый на боку, стал легче и меньше, тогда как литий-ионные аккумуляторы с повышенной удельной энергией и емкостью гарантируют продолжительность работы до 72 часов. Экипировка предлагается с радиостанцией RIF NG, впрочем, система NeoFelis открыта и для других решений. Что касается человеко-машинного интерфейса, то он может быть реализован посредством обычного смартфона, ведь подобные системы являются частью жизни современных солдат, родившихся в цифровую эпоху. Для оперативного управления разработано патентованное приложение, которое включает функцию отслеживания своих сил; приложение легко модифицируется под потребности заказчика. В состав экипировки входят также наручные часы, которые могут провести солдата по запланированному маршруту без необходимости заглядывать в PDA или смартфон; по запросу на них выводится и другая информация.Боевой экипировкой оснащена также армия Сингапура, чья продвинутая система бойца ACMS (Advanced Combat Man System) была разработана в прошлом десятилетии компанией ST Kinetics. Компания в настоящее время предлагает на экспорт продвинутый вариант под названием ARIELE (Army Individual Eco-Lightweight Equipment - армейское индивидуальное экологичное и легкое снаряжение), который включает несколько новых, а также уже знакомых, но существенно обновленных систем. Начнем с сенсоров и индивидуального снаряжения. Был разработан новый прозрачный нашлемный дисплей SHADES (Shielded Advanced Eyewear System), который кроме вывода сообщений может предоставить солдату дополненную реальность, например, позиции своих сил, а также позволяет управлять беспроводными модулями вооружения. SHADES оснащен системой автоматической регулировки яркости, которая обеспечивает оптимальную различимость наложенной информации. Вторая система в этой категории - ARCTIC (Adaptive Real-Time Core Temperature Intelligent Cooler - адаптивный умный регулятор температуры в реальном времени), которая регулирует температуру тела за счет активного охлаждения. Охлаждающий эффект усиливается также за счет работающих в комбинации с ARCTIC таких подсистем, как элементы одежды и защитного снаряжения, например, разгрузочного жилета и покрытого специальным составом обмундирования; в этих системах используются технологии пассивного охлаждения.В состав экипировки входит комплект одежды GEAR (Garment Engineered by Advanced Research), разработанный с использованием современных материалов, и разгрузочный комплект PACK (Pouches And Carriage Kit), базирующийся на каркасе, изготовленном методом литься под высоким давлением, который обеспечивает максимальную стабилизацию грузов носимых солдатом и, кроме того, имеет систему активной вентиляции. Также в состав сингапурской экипировки входит новый бронежилет PROTEC (Personal Reinforced Outer Tactical Equipment Carrier) с новыми противопульными вставками PLATE (Personal Lightweight Armour Technology), обеспечивающий лучшую эргономику и сниженный вес при увеличенной защищаемой площади. Система мониторинга физического состояния солдата SEXSE (Soldier Enhanced Sensing Equipment) позволяет следить за жизненно важными данными, например, сердцебиение, температура кожи, вариабельность частоты сердечных сокращений, частота дыхания и кожно-гальваническая реакция, и вовремя обнаружить наступление утомления. Эта система также может после выполнения боевой задачи выполнить анализ данных; данные выводятся либо на дисплей, либо передаются в облачное хранилище данных через мобильный шлюз. Большая часть вышеупомянутых систем не будет работать нормально без адекватного источника энергии. С этой целью компания ST Kinetics разработала систему управления потреблением энергии PoEMS (Power & Energy Management System), оптимизирующую энергопотребление, тогда как топливный элемент POWER (Portable Watt-hr for Extended Range) имеет удельную энергию, превышающую в 1,6 раза удельную энергию самых лучших литий-ионных аккумуляторов. С целью дальнейшего повышения уровня энерговооруженности бойца в состав экипировки ARIELE включили систему BRACES (Bionic Regenerative Active Energy System - бионическая система активной регенерации энергии), которая трансформирует движения солдата в электрическую энергию. Час движений может дать в среднем до 6 ватт-час электроэнергии, которая может быть использована для заряда аккумуляторов беспроводным способом через зарядную панель.Пластины для бронежилета являются ключевым компонентом любого комплекта боевой экипировки солдата. Хотя мы видим поступательное развитие в этой сфере, заключающееся в сохранении уровней защиты при некотором снижении массы, революционных изменений пока не предвидится. Одной из проблем, связанных с эксплуатацией керамических плиток, является их целостность. Все керамические материалы очень хрупкие и склонны к трещинообразованию при ударах и падении, что довольно часто случается при проведении обычных ежедневных операций. Эти трещины могут отрицательно сказаться на эффективности пластины при попадании в нее пули. Таким образом, чрезвычайно важно регулярно проверять все пластины бронежилета. Один из способов проверки состоит в использовании рентгеновской установки. Однако, для этого необходимо собрать пластины из комплекта экипировки, заменить их на другие пластины, принести проверяемые пластины на проверку в соответствующую лабораторию и провести анализ. Как видно, это долгий и дорогостоящий процесс. Чтобы избежать подобной процедуры, компания Rheinmetall Defence разработала технологию, названную Sensing Armour, которая может встраиваться в саму пластину, добавляя при этом всего 60 грамм, и которая позволяет проверять пластины на уровне подразделения. С физической точки зрения система добавляет сверху пластины «выступ» высотой всего 25 мм, куда подключается измерительное устройство. Оно получает всю информацию от пластины, её идентификационный серийный номер и состояние пластины. Если с ней всё в порядке зажигается зеленый светодиод, если пластина нуждается в дополнительной проверке, то желтый. Устройство может хранить до 3000 измерений, которые могут быть выгружены в компьютер, на котором можно увидеть полную историю каждой пластины, что позволяет получить логистическую статистику, полезную для эксплуатации и закупок. Добавление системы Sensing Armour к бронежилету неизбежно повысит стоимость, однако исключение традиционных методов проверки позволит быстро окупить все затраты. Кроме того, с внедрением этой системы повысится безопасность солдата, поскольку пластины можно проверять в подразделении хоть ежедневно. В настоящее время система Sensing Armour находится на стадии опытного образца, но разработку планируют завершить в начале 2018 года. В среднесрочной перспективе эта технология может быть применена также на транспортных средствах и других системах бронирования.Еще одним ключевым направлением является защита головы. В прошлом году на выставке AUSA фирма Ceradyne Inc. (входит в состав компании ЗМ) представила новый боевой шлем Combat II Ballistic Helmet L110. Шлем изготовлен из композиционных материалов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена с применением патентованной технологии бесшовной отливки. В нем реализована хорошо отработанная геометрия шлемов Ceradyne, которая позволяет свободно двигаться при ношении шлема вместе с пуленепробиваемыми жилетами с воротниками. Вес шлема размера Large составляет 1500 грамм. Комплектный шлем, состоящий из внешнего корпуса, системы амортизации, креплений и мягкой подбивки, обеспечивает более высокий уровень защиты, его баллистический предел преграды V50 от осколков массой 17 гран составляет свыше 1000 м/с. тогда как от пули калибра 7.62x51 мм - 731 м/с (V0 составляет 640 м/с). От пули 9x19 мм на скорости 427 м/с показатель BFD (back-face deformation - деформация задней поверхности) составляет 25,4 мм. Шлем L110 доступен в размерах small, medium, large и extra-large в черной, зеленой и коричневой расцветке.Стоит также упомянуть и системы защиты органов слуха. Что лучше, вкладыши в ухо или наружные телефоны, оставим на другой раз, ограничимся лишь описанием нескольких новых систем обоих типов.Компания ЗМ Peltor разработала новую систему защиты слуха категории ушные вкладыши ТЕР-200 EU (ТЕР означает Tactical EarPlug). Комплект складывается в герметичный пластиковый футляр, который также работает как зарядное устройство благодаря отделению с тремя алкалайновыми (щелочными) батарейками АА, гарантирующими до 16 циклов зарядки; при укладывании в футляр вкладыши подключаются к зарядному устройству, время зарядки составляет примерно полтора часа. Футляр имеет разъем Micro В USB, что позволяет подключать зарядное устройство через соответствующие кабели к компьютеру или настенной розетке. В футляре помещаются зарядное устройство, два вкладыша и четыре пары насадок; весь комплект весит 272 грамма. Каждый вкладыш весом всего 4 грамма питается от литий-ионного аккумулятора, обеспечивающего его непрерывную работу в течение порядка 16 часов. Во вкладыш встроены всенаправленный микрофон и небольшая антенна, которая позволяет получать сигналы от носимого на шее микрофона TEP-LOOP-200. Лабораторное тестирование показывает, что коэффициент ослабления зависит от типа используемой насадки и частоты. Среднее ослабление варьируется от 34,9 дБ для модели ЗМ Ultrafit до 40,4 дБ для модели ЗМ Torque; оцениваемая защита составляет соответственно 30 дБ и 36 дБ. Вкладыши имеют защиту от воды и пыли соответственно стандарту IP67; при необходимости можно заказать щитки для защиты от шума ветра. Кнопка на каждом вкладыше позволяет его включить/выключить и выбирать между тремя уровнями громкости. Насадки ЗМ Ultrafit доступны большого, среднего и малого размеров. Система ТЕР-200 EU на данный момент выпускается серийно.На выставке Eurosatory 2016 французская компания Elno представила демонстрационный образец головных наушников, обеспечивающих объемное восприятие звука. По прошествии времени доработанное изделие получило название Hoplite. Прежде всего, за счет проводимости хрящевой ткани звук передается через два проводника на внутренней стороне наушников, что позволяет использовать также ушные вкладыши для борьбы с громким звуком. Кроме того, наушники Hoplite оснащены системой активного шумоподавления, способной существенно снизить уровень шума, особенно на низких частотах. Каждый наушник оснащен двумя микрофонами, что позволяет ловить звук с разных направлений. Далее за счет программного средств Hoplite объемность внешнего звучания восстанавливается, обеспечивая пользователю пространственное восприятие. Комфортность была одним из главных направлений разработки, поэтому в конструкцию были введены гелевые подушечки плюс гибкий микрофон с подавлением помех, устанавливаемый слева или справа с тем, чтобы можно было получить устройство как для правшей, так и для левшей. Наушники Hoplite могут подсоединяться напрямую к большинству военных радиостанций и систем внутренней связи, а также к аппаратам прямой телефонной связи. Питание наушников осуществляется от радиостанции, от системы внутренней связи или встроенных аккумуляторов. Система Hoplite весом 500 грамм доступна в стандартной конфигурации головной гарнитуры, при этом предусмотрено крепление каждого наушника на внешние направляющие боевого шлема. Поставка первых комплектов намечена на конец этого года, а выход на заданные объемы выпуска к середине 2018 года.По-прежнему остро стоит проблема обеспечения солдата достаточно точными координатами в районах с отсутствием сигнала GPS, например, в застроенных зонах, туннелях или пещерах. Израильская компания Elbit Systems недавно представила устройство SmarTrack, вошедшее в состав солдатской экипировки Dominator. Изделие массой 150 грамм позволяет командиру точно отслеживать перемещения своих подчиненных даже при отсутствии спутниковой связи. Система включает радиочастотный приемопередатчик, позволяющий передавать данные по защищенному радиоканалу благодаря использованию патентованной технологии, приемник GPS/ГЛОНАСС плюс интерфейсные разъемы для передачи локальных данных. Инерциальные датчики на основе технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС) с девятью степенями свободы позволяют достичь точности менее трех метров при отсутствии спутникового сигнала, например, внутри зданий, при этом высота определяется высокоточным барометрическим высотомером, что обеспечивает ЗД-позиционирование. С устройством SmarTrack могут работать от 4 до 100 человек в одной сети, система ретрансляции увеличивает дальность действия до семи километров. Устройство способно передавать информацию оперативного управления, а также физиологические показатели.В ответ на эти потребности компания Raytheon UK разработала сенсорную систему позиционирования и навигации DNPS (Dismounted Position and Navigation Sensor). О системе DPNS известно немного. Она базируется на наборе датчиков, встраиваемых в низкопрофильный сенсор, который на данный момент устанавливается на обувь. По данным компании Raytheon UK, эти датчики со временем не накапливают ошибки, отклонение за время перемещения владельца ничтожно, что позволяет достичь точного ЗД-позиционирования и навигации в условиях отсутствия сигнала GPS. Даже не имея подробной информации, можно смело предположить, что для навигации по осям X/Y используются MEMS-акселераторы, a MEMS-барометр показывает разность высот по оси Z. Точность обеспечивается за счет патентованных алгоритмов, разработанных компанией Raytheon, в которых используются характеристики и особенности походки человека.Сенсор DPNS оборудован беспроводным каналом связи Bluetooth, используемым для соединения с различными устройствами, например, PDA. Система от Raytheon может определить, остается ли владелец без движения определенный период времени (настраивается пользователем) и послать автоматическое предупреждение по радиосети. Сенсор также отличается вибрационной (тактильной) отдачей, которая может использоваться для обмена базовыми сообщениями на основе согласованного кода. При этом нет необходимости использовать другие устройства, например, PDA, сигналы посылаются через личную радиостанцию. Ношение двух устройств DPNS, по одному на каждой ноге, позволяет получить двустороннюю связь и повысить точность за счет совмещения данных с каждого сенсора. Система имеет открытую архитектуру и поэтому может интегрироваться в различные геоинформационные системы, включая приложения Android Tactical Assault Kit. На данный момент устройство DPNS крепится на обувь с помощью ремней, но рассматриваются и другие решения. DNPS пока считается экспериментальной программой, поэтому информацию по аккумуляторам, автономности, размерам и весу компания не предоставляет.