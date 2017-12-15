Рынок бронемашин 8x8: как горячие пирожки

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В настоящее время в Азии и Европе реализуется множество программ закупки и принятия на вооружение современных колесных бронемашин 8x8 в разных вариантах, включая санитарные, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, минометные транспортеры и ряд других. В то время как Австралия и возможно Япония находятся в поисках новой машины 8x8, Германия модернизирует свои Boxer MRAV и принимает на вооружение дополнительные варианты. Британской армии необходимо самое большое количество новых машин в конфигурации 8x8, но и многие восточноевропейские страны, включая Болгарию, Румынию, Словакию и Словению, также заинтересованы в новых колесных боевых машинах. Это означает, что такие машины, как например, Advanced Modular Vehicle (AMV) финской компании Patria, Boxer MRAV (многоцелевая бронемашина) от Artec, Pandur II и Piranha V от General Dynamics European Land Systems, и менее удачливые на международном рынке конкуренты в лице, например, сингапурской Теггех 3 и французской VBCI, в ближайшем будущем могут быть приняты в больших количествах на вооружение армий разных стран. Американская компания Textron и турецкая FNNS также подали заявки в нескольких тендерах.Основным драйвером развития мирового рынка машин конфигурации 8x8 может стать решение австралийских военных по программе LAND 400, которое должно быть принято в начале 2018 года. На втором этапе программы LAND 400 принимали участие на сегодняшний день четыре самых современных машины 8x8 - варианты Boxer, Patria AMV, LAV 6.0 и Sentinel (Теггех 3) - то есть машины, соответствующие потребностям любых военных, рассматривающих покупку нового бронетранспортера, боевой машины пехоты или боевой разведывательной машины (CRV). Первоначально для австралийских военных предлагались также и другие машины, например, VBCI 2, но их заявки были отозваны, когда стало ясно, что предпочтительно решение, базирующееся на готовых к применению модулях военного исполнения.В настоящее время в конкурсе остались две платформы, Boxer CRV и AMV-35. Судя по испытываемым в Австралии прототипам, кажется, что оба консорциума сделали ставку на совершенно разные стратегии. В то время как компания Rheinmetall представила Boxer CRV как легко адаптируемое под требования заказчика предложение высокого класса, включая все новейшие «гаджеты» (комплекс активной защиты, дистанционно управляемый модуль вооружения [ДУМВ], пусковая установка противотанковых ракет, акустическая система обнаружения снайперов, системы предупреждения о лазерном облучении, система ситуационной осведомленности и т.д.), то совместное предприятие BAE-Patria с платформой AMV-35 сосредоточилось на более доступном в ценовом плане предложении, делая акцент преимущественно на более высокой экономической эффективности своей платформы в сравнении с конкурентом Boxer.За прошедший год только ленивый не сообщил о том, что британские военные рассматривают покупку Boxer MRAV по программе MIV (Mechanized Infantry Vehicle - машина для механизированной пехоты). Количество закупаемых машин по проекту стоимостью три миллиарда долларов варьируется по разным источникам от 300 до 900 штук. Хотя имеется несколько вариантов предлагаемых Великобритании оборонной промышленностью, британская армия пока не приняла решение, хочет ли она проводить открытый тендер или предпочитает прямую межправительственную сделку с Германией по покупке бронемашин Boxer. Преимущество открытого конкурса состоит в том, что в процессе может быть найдено наилучшее решение, будь это самое дешевое решение, самая боеспособная машина или «мастер на все руки». С другой стороны бюджет британской армии резко сократился и, по некоторым оценкам, благодаря Брекситу сократится еще. В связи с этим британские газеты делают вывод о том, что открытая оценка нескольких претендентов может быть слишком дорогой (Брексит также может привести к дополнительным расходам и затягиванию времени). Принятие решения о покупке бронемашин Boxer MRAV или проведении открытого конкурса ожидается в конце 2017 года.Если австралийская армия предпочтет платформу Boxer CRV, а не AMV-35, то, по мнению немецких аналитиков, это может положительным образом сказаться на ее шансах в Великобритании. Прежде всего, может повыситься уровень взаимодействия между сухопутными войсками двух стран Содружества, что представляется желательным для двухсторонних отношений. Кроме того, британская армия могла бы тогда со спокойной совестью утверждать, что австралийские испытания уже доказали превосходство данной машины и поэтому для принятия машины на вооружение открытый конкурс уже не требуется. Хотя возможна и обратная ситуация (австралийцы выберут Patria AMV), нет никаких намеков на то, что британское министерство обороны подумывает о покупке платформы AMV вместо открытого тендера.Не исключено, что Британия также ищет вариант самоходной артиллерийской установки на базе платформы, закупаемой в рамках программы MIV. Boxer MRAV - единственная современная колесная платформа 8x8, которая была показана с 155-мм пушкой. Орудийный модуль AGM (artillery gun module) разработки компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) был установлен вместо штатного функционального модуля этой машины. Комбинация пушки модуля AGM длиной 52 калибра и базового шасси Boxer с высоким уровнем защиты позволяет по некоторым позициям обойти нынешнюю гусеничную САУ AS-90.На выставке DSEI 2017 несколько производителей представили свои потенциальные предложения для программы MIV, включая Piranha 5 от General Dynamics, AMV XP от Patria, VBCI от Nexter и два разных варианта Boxer от компании Artec. Компания Rheinmetall для этой выставки раскрасила бронемашину Boxer в цвета британского флага, в то время как KMW сосредоточилась на демонстрации модульности машины на примере варианта БМП. Указывая на преимущества, которые дает модульная конструкция, немецкие компании также утверждают, что Великобритания может иметь полную интеллектуальную собственность на машину Boxer из-за её происхождения (создавалась в рамках многонационального проекта, в котором принимала участие и Британия), что позволит проектировать и продавать свои собственные варианты этой машины без какого-либо взаимодействия с Германией.Вполне возможно, что Япония также заинтересована в более современной машине 8x8, которая смогла бы прийти на смену устаревшему и слабозащищенному бронетранспортеру Туре 96. Компания Mitsubishi уже разработала и показала опытный образец машины на базе компонентов боевой машины Туре 16 MCV (Maneuver Combat Vehicle). Впрочем, Япония, как известно, имеет тесные военные связи с Австралией и поэтому пристально наблюдает за исходом программы LAND 400. Некоторые специалисты считают, что японские силы самообороны могут быть заинтересованы в определенном уровне взаимодействия с австралийской армией.По данным немецкого сайта hartpunkt.de, источники в оборонной промышленности утверждают, что японские военные запросили информацию о характеристиках Boxer MRAV, особо интересуясь броневой защитой и модульностью. Стоит заметить, что в июле 2017 года Германия и Япония подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных технологий. Тогда же сообщалось, что Япония в первую очередь заинтересована в немецких технологиях защиты, особенно в технологиях специальной брони и возможно систем активной защиты. Японское информационное агентство Asahi Shimbun прямо указало на то, что эти технологии предназначаются для «транспортера пехоты» (БТР или БМП). Переговоры по соглашению начались в 2015 году, по итогам которых обе компании договорились не разглашать подробности контракта. В сентябре 2017 года в Токио был проведен немецко-японский форум военных технологий, в котором приняли участие свыше 30 немецких оборонных компаний.Бундесвер недавно принял решение по модернизации всех машин Boxer до новой конфигурации А2. В соответствии с ней изменения коснутся как базового модуля, так и функционального; например, предусматривается установка новой системы спутниковой связи, улучшенных систем технического зрения водителя, изменение компоновки мест хранения, изменение систем охлаждения и выхлопа, повышение уровней защиты и добавление дополнительной панели управления ДУМВ FLW 200. О контракте на модернизацию 124 бронетранспортеров, 72 санитарных машин, 38 пунктов управления и 12 машин обучению вождению было объявлено в июле 2017 года. Все новые машины Boxer, которые заказаны или будут заказаны немецкой армией, будут поставляться в конфигурации Boxer A2 или в последующей конфигурации.По данным военно-новостного портала hartpunkt.de, немецкая армия предпочла бронемашину Boxer решению на базе платформы G5 РММС, планируя использовать ее в качестве тяжелой машины в подразделениях координации огневой поддержки (JFST). Этот вариант Boxer JFST будет оборудован сенсорным комплектом высокого уровня, возможно, устанавливаемым на мачте оптико-электронным сенсорным комплектом ВАА II от Hensoldt Optronics, который уже устанавливается на легкую машину Fennek 4x4 JFST. Rheinmetall, как член консорциума Artec, также предлагает несколько сенсорных платформ для наземных машин, например, Vingtaqs II, который состоит на вооружении норвежской и малазийской армий. Поскольку машина Boxer имеет бльшую грузоподъемность и внутренний объем, можно было бы интегрировать более продвинутый сенсорный комплект, который теоретически мог бы включать более крупную обзорную РЛС. Штатная бронемашина Fennek может принять либо оборудование координации наземного огня, либо координации зенитного огня, то есть каждая машина Fennek JFST специализируется только на одной из этих двух функций. Машина Boxer теоретически имеет достаточный внутренний объем для установки оборудования для выполнения обеих этих задач, хотя пока не решено, будет ли одна машина Boxer выполнять обе задачи. В отличие от нынешних решений JSFT из Великобритании и США машину Boxer не предполагается оборудовать пушкой или ПТУР. У немецкой армии существует потребность примерно в 20-30 тяжелых машинах в варианте Boxer JFST.По словам главного инспектора немецкой армии, на данный момент существуют также планы по варианту огневой поддержки Boxer для подразделений легкой механизированной пехоты Jager. Планами предусматривается, что пятые (тяжелые) роты в каждом батальоне получат машины Boxer с автоматическими пушками.Точный тип вооружения не был определен, но, судя по имеющейся информации, больший интерес военные проявляют к калибру 30x173 мм; например, такой же пушкой МК 30-2/АВМ вооружена новая немецкая БМП Puma. Машина может быть также оборудована пусковой установкой ПТУР Spike-LR.В настоящее время немецкие военные рассматривают различные варианты башен, как обитаемых, так и необитаемых. Понятно, что выбор - если информация по калибру 30 мм правильна - ограничен башней Remote Controlled Turret 30 (RCT 30; по существу башня БМП Puma) от KMW и башней Lance Modular Turret System от компании Rheinmetall. Обе этих башни имеют свои уникальные преимущества и недостатки. Башня RCT 30 уже стоит на вооружении немецкой армии и тем самым имеет преимущества в плане обучения, материально-технического снабжения и запасных частей. Кроме того, по сравнению с башней Lance она имеет более мощное вооружение, а крыша может оборудоваться дополнительной броней от кумулятивных поражающих элементов (хотя компания Rheinmetall изготавливает подобную броню, прототипы башни Lance ею не оборудовались). Необитаемая башня по определению меньше и легче. Однако, необитаемые башни имеют худший уровень ситуационной осведомленности по сравнению с экипажными аналогами.С другой стороны, башня Lance доступна в необитаемом и обитаемом вариантах, но, судя по всему, рассматривается только последний вариант, так как именно он был установлен на несколько опытных образцов Boxer, включая Boxer CRV. Эта башня крупнее и тяжелее башни Puma при установке одинакового комплекта броневой защиты. Впрочем, теоретически она может также принять пушки более крупного калибра, например, пушку с цепным приводом Wotan 35 калибра 35x228 мм. Еще один маленький недостаток, а скорее недочет: модульная конструкция башни Lance позволила установить в нее несколько компонентов разработки компании Rheinmetall, которые пока не приняты на вооружение немецкой армии. Например, в башне могут быть интегрированы один или два стабилизированных оптико-электронных прицельных комплекса SEOSS, один для наводчика и второй для командира, но немецкая армия рассчитывает на оптику компании Hensoldt Optronics для БМП Puma и еще нескольких боевых машин.Теоретически немецкие военные могут выбрать легкие или тяжелые боевые модули разных производителей. Глядя на предложения двух компаний, участвующих в производстве Boxer MRAV, видно большое разнообразие возможных альтернативных вариантов. Компания Krauss-Maffei Wegmann несколько лет назад показала модуль FLW 200+ на машине Boxer, являющийся усовершенствованным вариантом нынешнего боевого модуля FLW 200, который может принять 20-мм автоматическую пушку Rh 202 с боекомплектом 100 выстрелов. Тяжелый ДУМВ FLW500 массой 500 кг может принять пушки калибра 30 мм, например, M230LF от АТК, спаренный 7,62-мм пулемет и опциональную ракетную пусковую установку. Rheinmetall разработала ДУМВ Oerlikon Fieldranger 20 RWS, вооруженный 20-мм автоматической пушкой Oerlikon КАЕ. Однако эта пушка в отличие от пушки Rh 202 не предназначена для стрельбы снарядами калибра 20x139 мм, которых у немецкой армии до сих пор имеются большие запасы, она «заточена» под несколько менее мощный снаряд калибра 20x128 мм.Если новый вариант Boxer будет выполнять задачи огневой поддержки, то удивительно, почему акцент был сделан на калибре 30 мм, когда другие машины такого же типа зачастую оснащаются пушками более крупного калибра. Например, бельгийская армия приняла на вооружение несколько бронемашин Piranha NIC с 90-мм пушкой Cockerill для прямой огневой поддержки, тогда как прототип Rosomak был оборудован башней Cockerill 3105. Boxer с гораздо большей полной массой - последний вариант массой 38,5 тонн имеет двигатель мощностью 800 л.с. – не должен иметь проблем с установкой низкопрофильной башни с 120-мм гладкоствольной пушкой, например, L/47 LLR от Rheinmetall.Кроме выбора подходящей башни имеется еще ряд вопросов. Главный вопрос крутится вокруг задач Jager (легкая механизированная пехота} и задач Panzergenadiere (механизированная пехота). Традиционно только Panzergrenadiere эксплуатируют боевые машины пехоты, тогда как подразделения Jager ограничены машинами типа «боевое такси», что влияет на доктрины обеих этих родов войск. Впрочем, установка пушки на бронетранспортер не означает, что он должен эксплуатироваться как БМП. Еще одно решение, которое должно быть принято, касается того, будет ли вариант огневой поддержки Boxer перевозить пехотное отделение или нет. Если будет, то отделение по численности должно быть меньше, ведь необходимо место для боекомплекта, оператора-наводчика пушки и корзины башни (в случае выбора обитаемой башни). Независимо от принятия решений контракт не будет выдан ранее 2019 года. Как следствие, машины огневой поддержки Boxer могут быть приняты на вооружение не ранее 2021 года. Исходя из нынешнего количества немецких БТР Boxer, необходимо примерно 100 таких машин.Болгарские военные планируют купить порядка 600 новых машин 8x8 в нескольких вариантах для трех вновь сформированных боевых групп. Среди необходимых вариантов также транспортер минометного комплекса и боевая машина пехоты. Скорее всего, процесс подачи заявок на эту программу начался в мае 2017 года; предложено шесть платформ, которые поборются за контракт стоимостью 500 миллионов евро. Компания Artec предлагает Boxer, несмотря на то, что ни один оператор не имеет на вооружении минометный транспортер на ее базе и неизвестно о существовании ни одного подобного прототипа. Однако, модульная конструкция позволяет быстро разработать подобный вариант. Неизвестно также, какая башня будет предложена для варианта БМП.Хотя Boxer MRAV существенно дороже остальных конкурентов - для Литвы начальное предложение по Boxer было более чем в два раза дороже предложения по машине Stryker ICV от General Dynamics, - превосходные характеристики этой машины (особенно уровни защиты) сыграли свое дело и литовская армия выбрала именно эту модель. Военные предпочитают Boxer MRAV, а политики хотят дешевых решений. В качестве компромисса был выбран вариант платформы Boxer, получивший имя Vilkas, на котором вместо башни RCT 30 от Puma установлен более дешевый ДУМВ Samson Mk 2 с меньшей огневой мощью. Компания General Dynamics European Land Systems (GDELS) предлагает семейство машин Piranha V. Вариант БМП платформы Piranha V, оборудованный ДУМВ Rafael Samson Mk 2, был продемонстрирован в апреле этого года на военном полигоне Тилблето в Болгарии. Демонстрация проходила три дня и включала боевые стрельбы из пушки Mk 44 Bushmaster II калибра 30x173 мм. В модуле Samson Mk 2 установлены два отдельных прицела, 30-мм автоматическая пушка, спаренный 7,62-мм пулемет и выдвижная пусковая установка двух ракет Spike-LR. Этот модуль также был установлен на несколько прототипов БМП, поставленных в Чехию.В то время как KMW, часть совместного предприятия Artec, предлагает Болгарии свою платформу Boxer, французская компания Nexter, партнер KMW по холдингу KNDS, предлагает неизвестную конфигурацию VBCI или VBCI 2. Еще в 2013 году Nexter показала масштабные модели варианта минометного транспортера VBCI. Эти модели отличались большим двухстворчатым люком на крыше кормового отделения. Внутри него был установлен 120-мм полуавтоматический миномет похожий на миномет RUAG Cobra или R2RM от TDA Armaments. На сегодняшний день эти модели не добрались до серийного производства. В варианте БМП платформа VBCI 2 может оборудоваться одноместной башней с 25-мм автоматической пушкой или двухместной башней, вооруженной 40-мм комплексом CTAS с телескопическими боеприпасами. Теоретически на рынке доступны и другие необитаемые башни и калибры, но на известные прототипы VBCI 2 они не устанавливались.Финская компания Patria предлагает варианты модульной бронемашины Armored Modular Vehicle (AMV), хотя информация по ним весьма скудная. Широкая эксплуатационная база платформы AMV привела к появлению многочисленных вариантов, зачастую для одинаковых задач выпускаются разные версии AMV. Например, существуют варианты боевых машин пехоты на базе AMV с установленной башней Hitfist от Leonardo (бывшая Oto-Melara), башней LCT30 от Denel Land Systems и с башней от БМП-3, тогда как прототипы оснащались необитаемой башней МСТ-30 компании Kongsberg, башней Е35 от BAE Systems и новой башней с 40-мм пушкой CTAS из комплекта модернизации британской БМП Warrior. Точно также имеется несколько вариантов с 120-мм минометом, например, польский миномет Rak, машины с башней NEMO и башней AMOS со сдвоенными стволами, а Южная Африка заказала еще и башню с 60-мм минометом казенного заряжания для некоторых из своих машин AMV.По некоторым данным, в контракте на оснащение новых болгарских боевых групп заинтересованы еще два участника: Textron и неназванная турецкая компания. В случае с компанией Textron имеется некое несоответствие, поскольку Textron не известна машинами конфигурации 8x8, хотя напрямую не указывается, что в конкурсе будут участвовать только машины 8x8. Американская компания заключила контракт на поставку 17 бронемашин М1117 Guardian в эту страну в 2014 году; в середине 2017 года было заказано еще 10 машин. По данным болгарских СМИ, Textron и Rheinmetall объединились, чтобы предложить неизвестную модель 6x6 для локального производства в Болгарии.Что касается претендента из Турции, то это, скорее всего, компания FNNS со своим вариантом Pars или компания Otokar с вариантом Armа. Вследствие недавних политических трений между европейскими странами и Турцией, маловероятно, что будет выбрана турецкая компания. Чехия, например, отказалась от всех турецких гусеничных БМП из-за нестабильных политических отношений.Два года назад словацкая армия заказала около 30 машин Rosomak (польский вариант Patria AMV) с модулем Turra 30 производства местной компании EVPU. Судя по имеющейся информации, тот контракт был аннулирован, а в мае 2017 года правительство Словакии одобрило закупку 81 бронемашины конфигурации 8x8. Кроме того, армии необходимо в общей сложности 404 современные машины в конфигурации 4x4. Официальные требования к программе закупок не известны, но количество претендентов здесь больше. Все эти машины обойдутся словацкой казне в 1,2 миллиарда евро. Ожидается, что поставки первых машин начнутся в 2018 году и будут идти до 2029 года. Впрочем, возможно, что более ранние сроки действительны только для бронемашин 4x4.Понятно, что компания General Dynamics European Land Systems предложит вариант бронемашины Pandur II. Машина Pandur II представляет собой дальнейшее развитие австрийской платформы Pandur I, которая в настоящее время изготавливается в нескольких странах. Разные варианты бронемашины Pandur II стоят на вооружении Чехии, Индонезии и Португалии. Из-за своей относительно небольшой массы - на данный момент серийная машина имеет боевую массу всего 24 тонны - общий уровень броневой защиты ограничен. Хотя установка навесной брони позволила достичь четвертого уровня баллистической защищенности стандарта НАТО STANAG 4569 (всеракурсная защита от бронебойных пуль калибра 14,5 мм, отстреливаемых с небольшой дистанции), противоминная защита до некоторой степени ограничена. Только в октябре этого года чешские военные объявили о том, что 20 новых машин Pandur II в варианте мобильного командного пункта после установки новых сидений BOG-AMS-V прошли квалификацию на соответствие требованиям противоминной защиты согласно STANAG 4569 Уровень 4b.В прошлом году компания GDELS представила вариант Pandur II совместной разработки со словацкой компанией MSM Group, получивший имя Corsac и оборудованный такой же башней Turra 30, что и бронемашина Scipio, вооруженной автоматической пушкой 2А42 калибра 30x165 мм, спаренным пулеметом и двумя ПТУР 9М113 Конкурс (кодификация НАТО AT-5 Spandrel). Впрочем, это вооружение может быть заменено западными аналогами, например, пушкой Мк 44 Bushmaster II 30x173 мм от Aliant Techsystems и ПТУР Spike-LR от Rafael.На БМП Corsac установлен дизельный двигатель Cummins ISLe HPCR мощностью 450 л.с., боевая масса составляет всего 19,8 тонны, что, по-видимому, зависит от комплекта бронирования, установленного на прототип. Заявленная максимальная скорость составляет 115 км/ч, машина плавающая, на воде развивает скорость до 10 км/ч. Баллистическая защита соответствует всего лишь Уровню 2 STANAG 4569; доступна навесная броня, позволяющая достичь Уровней 3 и 4, но при этом машина пока не демонстрировалась с навесными комплектами защиты. В машине Corsac размещаются шесть десантников и два или три члена экипажа. Скорее всего, компания GDELS сможет предложить такие же доработки, что были проведены на чешских машинах Pandur II, с целью достижения противоминной защиты Уровня 4 STANAG 4569.Также на программу перевооружения бронетехники словацкой армии претендует Patria AMV, возможно в такой же конфигурации, какая первоначально была заказана для Scipio (с модулем Turra 30). Будут ли эти машины также изготавливаться в Польше (как Rosomak и Scipio) или в Финляндии, пока неизвестно. Artec предлагает для словацкой армии свою платформу Boxer MRAV и опять же неизвестно в каком точно варианте.Между тем Словения, по сообщениям, намеревается приобрести порядка 50 БМП для своей армии. Ранее Словения заказала 135 машин AMV в разных вариантах. Эти AMV получили местное обозначение Svarun. Контракт, однако, был остановлен в 2012 году из-за проблем с финансированием, а также некоторых политических вопросов; в результате в словенской армии эксплуатируется только треть поставленных машин AMV. Учитывая это и тот факт, что южный сосед Хорватия имеет большое количество бронемашин AMV, скорее всего платформа Patria AMV имеет преимущество перед потенциальными конкурентами. Возможно, интерес к участию в словенском конкурсе проявят компании Artec, General Dynamics, Nexter и ST Kinetics.Румынская армия решила не отставать от более богатых стран и принять на вооружение бронемашину Piranha 5 разработки компании General Dynamics. В октябре 2017 года эта компания объявила о том, что первая партия из 227 машин будет изготавливаться местным предприятием Bucharest Mechanical Factory, которым владеет государственная Romarm Group. Для организации производства машин Piranha компания GDELS создаст в Румынии совместное предприятие. Восточноевропейские страны в 2008 году заказали 43 машины в предыдущем варианте Piranha IIIС пятью небольшими партиями.Неизвестно, какие последствия решение румынской армии окажет на разработку бронемашины Agilis 8x8, которую должны были производить в Румынии. Машина была разработана совместным румыно-немецким предприятием. Всего должно было быть изготовлено 7 вариантов; 80% объема работ должно было выполнено в Румынии, только двигатель и компоненты ходовой части были бы импортными. Интеллектуальная собственность на платформу Agilis в полном объеме переходила государству, что позволило бы Румынии экспортировать машины и проводить их модернизации. Планами предусматривалось в общей сложности изготовление 628 машин Agilis: 161 плавающий БТР, 192 тяжелобронированных неплавающих БТР, 24 эвакуационно-санитарные машины, 90 машин РХБ-разведки, 40 мобильных командных пунктов, 75 мобильных минометов и 46 ремонтно-эвакуационных машин. Производство было намечено на 2020-2035 годы с возможным изготовлением вариантов 4x4 и 6x6.Украинская государственная компания «Укроборонпром» представила новый вариант колесного бронетранспортера БТР-4, разработанный под стандарты НАТО и получивший обозначение БТР-4МВ1. Машина разработана харьковским КБМ им. Морозова. Отличается от своего предшественника повышенным уровнем броневой защиты. Прикручиваемая на болты навесная броня позволила достичь защищенности, соответствующей четвертому и пятому (при желании) уровню STANAG 4569. Это означает, что БТР-4МВ1 имеет всеракурсную защиту от бронебойных пуль калибра 14,5 мм и защиту лобовой проекции от 25-мм снарядов. Новая система позволяет также устанавливать элементы динамической защиты для защиты от реактивных гранатометов. Модульная концепция позволяет заменять поврежденные модули брони, что сокращает время и снижает стоимость ремонта вышедшей из строя машины.БТР-4МВ1 вооружен 30-мм автоматической пушкойПо данным производителя, масса БТР4-МВ1 увеличилась всего на 2-3 тонны. Таким образом, машина массой 23-24 тонны имеет еще потенциал для будущих модернизаций. Ходовые качества машины не изменились, на машине сохранились та же система подвески, дизельный двигатель немецкой компании Deutz с трансмиссией Allison, как у оригинального варианта БТР-4. Благодаря установке полых защитных модулей в некоторых частях машины, БТР4-МВ1 сохранил амфибийные качества; скорость на воде составляет 10 км/ч, тогда как на шоссе 110 км/ч. Основные отличия от БТР-4 заметны в передней части машины. Большие бронестекла и боковые двери командира и механика-водителя (посадка осуществляется через отдельные люки) были убраны ради повышения уровня защищенности. Командир и водитель могут вести обзор теперь только через смотровые приборы. Впрочем, несколько видеокамер, установленных по периметру машины, обеспечивают экипажу круговой обзор. БТР-4МВ1 сохранил тот же боевой модуль, который устанавливался на предыдущих вариантах, включая 20-мм пушку, сдвоенную пусковую установку ПТУР и пулемет. В боевом модуле установлен только один прицельный комплекс и соответственно экипаж не может работать в поисково-ударном режиме.