Экспорт российских вооружений. Ноябрь 2017 года
В ноябре 2017 года наконец-то подтвердилась информация по нескольким важным для России оборонным контрактам. В частности, официально была признана поставка ракетных комплексов «Искандер-Э» Алжиру, который стал вторым иностранным заказчиком этого оперативно-тактического ракетного комплекса, первым стала Армения. Также появилась информация о начале поставок основного боевого танка Т-90С во Вьетнам, контракт находится в стадии реализации.
Начались поставки танков Т-90С во Вьетнам
Как сообщает агентство «Интерфакс», Российская Федерация начала поставку танков Т-90С и Т-90СК (командирский вариант, отличается наличием дополнительного связного и навигационного оборудования) по контракту ранее заключенному с Вьетнамом. Об этом журналистам агентства сообщил замдиректора ФСВТС России Михаил Петухов, являвшийся главой официальной российской делегации на выставке Defense&Security. По его словам, стороны приступили к реализации ранее заключенного контракта.
Ранее информация о данном контракте подтверждалась только в публичном годовом отчете «Уралвагонзавода», в котором содержалась информация о том, что в 2017 году должна начаться реализация контракта с иностранным заказчиком «704» (Вьетнам) на поставку 64 танков Т-90С/СК. Также Михаил Петухов рассказал, что российская сторона обсуждает с Вьетнамом возможность поставки зенитных ракетных комплексов. «С Вьетнамом ведется диалог по вопросам поставки, модернизации и ремонта зенитных ракетных комплексов и систем различного типа», – отметил Петухов, отвечая на вопрос о том, есть ли у вьетнамской стороны заинтересованность в покупке современной российской систем ПВО С-400. Стоит отметить, что зенитно-ракетная система С-400 является востребованным товаром на международном рынке вооружений, интерес к ее приобретению демонстрируют сегодня многие государства. Не ответив конкретно про возможность поставок комплекса С-400, Михаил Петухов подчеркнул, что в настоящее время обе страны работают над определением номенклатуры вооружений, по которой будет осуществляться дальнейшее сотрудничество.
Стоит отметить, что Вьетнам традиционно является одним из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. За пять лет с 2011 по 2015 год включительно Вьетнам приобрел российских вооружений на сумму 3,7 миллиарда долларов, занимая по этому показателю третье место в структуре российского оружейного экспорта. В июле 2017 года в рамках авиасалона МАКС Александр Михеев глава «Рособоронэкспорта» говорил о том, что Россия поставит Вьетнаму морскую технику и танки в кредит. Ранее он отмечал, что во Вьетнам осуществляется существенный объем российских поставок в сфере военно-технического сотрудничества. Благодаря России эта страна создала современный подводный флот со всей необходимой инфраструктурой.
Официально подтверждена поставка ОТРК «Искандер-Э» в Алжир
Россия поставила оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э» в одну из стран из региона Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает в середине ноября агентство РИА Новости. Информация подтвердилась в рамках выставки Dubai Airshow 2017. Сделку подтвердил официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. До недавнего времени единственной страной, на вооружении которой находился этот современный российский ракетный комплекс (по подтвержденным данным) была Армения.
Стоит отметить, что речь практически со 100-процентной вероятностью идет именно об Алжире. В сентябре 2017 года алжирский пользователь Hammer Head на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что Алжир приобрел у России 4 оперативно-тактических ракетных комплекса «Искандер-Э», став вторым иностранным получателем данной системы после Армении. Согласно публикациям в алжирской прессе, контракт с Россией на поставку ОТРК «Искандер-Э» был заключен еще в 2013 году.
«ОТРК «Искандер-Э» является современным видом высокоточного оружия, на которое поступает достаточно запросов со стороны иностранных партнеров России. В 2017 году мы поставили комплекс в одну из стран региона», – прокомментировал представитель ФСВТС России вопрос, действительно ли был подписан контракт с одной из стран Ближнего Востока и Северной Африки на приобретение данного комплекса.
ОТРК «Искандер-Э» предназначен для нанесения высокоточных ударов мощным ракетным оружием по разного рода целям (как малоразмерным, так и площадным), расположенным в оперативно-тактической глубине построения войск противника. Комплекс может использоваться на любых театрах военных действий, в любых условиях, в том числе при активном противодействии противника с помощью средств радиоэлектронной борьбы и противоракетной обороны.
Марокко ведет переговоры о покупке С-400
Как сообщает блог bmpd со ссылкой на материал Хамзы Хабхуба «Марокко расширяет военное сотрудничество с Россией», размещенный на марокканском ресурсе alyaoum24.com (перевод выполнен на сайте inosmi.ru), новым покупателем комплексов ПВО С-400 может стать Марокко. В статье говорится о том, что одним из признаков стратегических изменений в регионе Северной Африки является желание марокканских военных купить в России систему ПВО С-400 «Триумф», для того чтобы диверсифицировать собственные военные активы. Страна следит за региональными и международными событиями и хочет быть к ним готовой.
В статье говорится о том, что переговоры между странами о покупке противоракетных батарей и самолетов увенчались соглашением с «Рособоронэкспортом». Соглашение было достигнуто в рамках официального визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Марокко 11 октября 2017 года. По итогам визита премьера было подписано 11 соглашений, которые касались не только укрепления военного сотрудничества между странами, но и сельского хозяйства, энергетики, образования и туризма. В свою очередь один из марокканских военных чиновников рассказал, что страна участвует в проектах в области военной промышленности вместе с группой государств, среди которых Индия, Китай и Бразилия. Их всех интересует производство средств противовоздушной обороны, включая ракетные комплексы и зенитные ракеты большой дальности, посредством приобретения лицензий на военное производство.
Военный эксперт Абдель Рахман Маккави отметил, что, скорее всего, приобретаемые Марокко системы противоздушной обороны будут российского производства. Данная сделка будет направлена на достижение военного баланса в Северной Африке между Алжиром и Марокко. Эксперт считает, что такой сдвиг может иметь под собой и политические аспекты. Он считает, что Москва не забыла предательства Алжира, который удвоил добычу газа и свой экспорт в Европу, после введения европейских санкций в отношении России и то, что сказал покойный Ахмед Осман: «Сердце Алжира находится в России, но его деньги – в Европе». В интервью Абдель Рахман Маккави отметил, что возможное сближение России и Марокко может основываться на ряде общих интересов, в том числе касающихся военной ситуации в североафриканском регионе. По его словам, ход возможных войн в Северной Африке будет зависеть от ракет дальнего радиуса действия, средств противовоздушной обороны и беспилотников.
Таиланд заказал еще два вертолета Ми-17В-5
Как рассказал 7 ноября 2017 года журналистам ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов, Россия и Таиланд в сентябре текущего года подписали контракт на поставку очередных двух вертолетов Ми-17В-5. Об этом Петухов заявил на выставке Defense & Security 2017. Вертолеты приобретаются в интересах Королевских сухопутных войск Таиланда, то есть будут использоваться армейской авиацией. По словам Петухова, в дальнейшем можно рассчитывать на заказ очередной партии вертолетов. Он также напомнил журналистам, что в сентябре между странами было подписано также межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.
Ми-17В-5 – экспортное обозначение вертолета Ми-8МТВ-5. Это современный многоцелевой военно-транспортный вертолет, который предназначен для транспортировки личного состава и грузов (как внутри кабины, так и на внешней подвеске). Вертолет может оснащаться комплектом вооружения, эквивалентным ударному вертолету Ми-24, а также комплексом броневой защиты экипажа, машина адаптирована под применение техники ночного видения.
Это не первые поставки вертолетов Ми-17В-5 в Таиланд. Ранее армия королевства уже получила три вертолета данного типа, первые машины были переданы в марте 2011 года. Еще два подобных вертолета армейская авиация Таиланда получила в ноябре 2015 года (в рамках контракта стоимостью порядка 40 миллионов долларов). В мае появлялась информация о том, что армия Таиланда рассчитывает приобрести в России еще 12 вертолетов данного типа, так что можно рассчитывать и на дальнейшие поставки в страну данной вертолетной техники.
Узбекистан получит 12 ударных вертолетов Ми-35
30 ноября 2017 года агентство ТАСС распространило информацию о том, что министерство обороны Узбекистана и «Рособоронэкспорт» заключили контракт на поставку в страну 12 ударных вертолетов Ми-35. Об этом журналистам ТАСС на полях выставки «Россия и Узбекистан: 25 лет стратегического партнерства» рассказал неназванный дипломатический источник. По его словам, контракт между странами уже подписан, поставки ударных вертолетов Ми-35 в рамках данного контракта начнутся уже в 2018 году. Длительные переговоры по соглашению и условиям его выполнения завершились в рамках недавнего визита в Узбекистан Дмитрия Медведева, отметил источник.
По данным источника, в столице Узбекистана работает делегация «Рособоронэкспорта», которая занимается переговорами в госкомитете по оборонной промышленности и Минобороны республики. По его словам: «Специалисты из России прибыли в Узбекистан по приглашению республиканских властей. Проходят практические мероприятия по реализации договора о военно-техническом сотрудничестве, который был подписан в ноябре 2016 года». Данный договор стороны подписали в Москве. Он должен способствовать дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества в сфере ВТС, в частности оснащению узбекских вооруженных сил перспективными образцами вооружения и военной техники, а также ремонту, модернизации и обслуживанию имеющейся военной продукции российского производства.
Стоит отметить, что Ми-35 является современной экспортной версией самого популярного боевого ударного вертолета российского производства – Ми-24. Вертолет предназначен для уничтожения различных образцов бронетехники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск на поле боя, десанта и эвакуации раненых, также он может использоваться для перевозки грузов как в кабине, так и на внешней подвеске. Экспортный интерес к вертолету достаточно велик. В сентябре 2017 года Россия заключила контракт на поставку значительного количества вертолетом Ми-35М Нигерии, а в октябре текущего года появилась информация о подписании контракта с Мали, эта африканская страна уже получила два вертолета в рамках заключенного соглашения.
Появились подробности производства вертолетов Ка-226Т для Индии
В августе 2017 года телерадиокомпания «Арис» опубликовало интервью с Юрием Пустовгаровым, являющимся управляющим директором АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП), входящим в состав холдинга «Вертолеты России». В интервью была раскрыта новая информация, касающаяся причин создания дублирующего производства легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т на предприятии АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (данные вертолеты планируется поставлять Индии). Выдержки из данного интервью опубликовал тематический блог bmpd.
В интервью каналу «Арис» Пустовгаров рассказал, что первоначально заказ на поставку вертолетов Ка-226Т для Индии должно было выполнять предприятие КумАПП. Но согласно индийскому техническому заданию вертолет должен летать в горах на высоте 7200 метров. Для этого машине необходим новый фюзеляж, совершенно новый редуктор и т.п. По сути, прежним у вертолета остается лишь колонка несущего винта и лопасти.
С учетом озвученных требований индийской стороны необходимо было подготовить новое производство, стоимость которого оценивается более чем в 8 миллиардов рублей (а сам вертолет появится в 2020 году). При этом финансовое положение КумАПП не позволяло провести подобные вложения. По этой причине на Улан-Удэнском авиационном заводе создается дублирующее производство вертолета Ка-226Т, и именно здесь будет собираться «индийская» версия данной машины.
При этом КумАПП по-прежнему будет заниматься выпуском вертолетов Ка-226Т для российских и отличных от Индии иностранных заказчиков. Помимо этого Юрий Пустовгаров отметил, что отказ завода от индийского контракта был компенсирован работой с российским государственным заказчиком по выпуску вертолета Ка-226 в корабельном варианте базирования. По его словам, вертолет необходимо будет облегчить для этого на 100-150 кг по сравнению с базовой моделью, а также оснастить новым набором электроники. Что примечательно, число машин по контракту с российским заказчиком совпадает с индийским заказом на вертолеты Ка-226Т. Помимо этого в рамках индийского контракте предприятие КумАПП по-прежнему остается постоянным поставщиком колонок несущего винта и лопастей (ежегодно эти работы будут приносить предприятию порядка 1 миллиарда рублей).
Начались поставки танков Т-90С во Вьетнам
Как сообщает агентство «Интерфакс», Российская Федерация начала поставку танков Т-90С и Т-90СК (командирский вариант, отличается наличием дополнительного связного и навигационного оборудования) по контракту ранее заключенному с Вьетнамом. Об этом журналистам агентства сообщил замдиректора ФСВТС России Михаил Петухов, являвшийся главой официальной российской делегации на выставке Defense&Security. По его словам, стороны приступили к реализации ранее заключенного контракта.
Ранее информация о данном контракте подтверждалась только в публичном годовом отчете «Уралвагонзавода», в котором содержалась информация о том, что в 2017 году должна начаться реализация контракта с иностранным заказчиком «704» (Вьетнам) на поставку 64 танков Т-90С/СК. Также Михаил Петухов рассказал, что российская сторона обсуждает с Вьетнамом возможность поставки зенитных ракетных комплексов. «С Вьетнамом ведется диалог по вопросам поставки, модернизации и ремонта зенитных ракетных комплексов и систем различного типа», – отметил Петухов, отвечая на вопрос о том, есть ли у вьетнамской стороны заинтересованность в покупке современной российской систем ПВО С-400. Стоит отметить, что зенитно-ракетная система С-400 является востребованным товаром на международном рынке вооружений, интерес к ее приобретению демонстрируют сегодня многие государства. Не ответив конкретно про возможность поставок комплекса С-400, Михаил Петухов подчеркнул, что в настоящее время обе страны работают над определением номенклатуры вооружений, по которой будет осуществляться дальнейшее сотрудничество.
Стоит отметить, что Вьетнам традиционно является одним из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. За пять лет с 2011 по 2015 год включительно Вьетнам приобрел российских вооружений на сумму 3,7 миллиарда долларов, занимая по этому показателю третье место в структуре российского оружейного экспорта. В июле 2017 года в рамках авиасалона МАКС Александр Михеев глава «Рособоронэкспорта» говорил о том, что Россия поставит Вьетнаму морскую технику и танки в кредит. Ранее он отмечал, что во Вьетнам осуществляется существенный объем российских поставок в сфере военно-технического сотрудничества. Благодаря России эта страна создала современный подводный флот со всей необходимой инфраструктурой.
Официально подтверждена поставка ОТРК «Искандер-Э» в Алжир
Россия поставила оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э» в одну из стран из региона Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает в середине ноября агентство РИА Новости. Информация подтвердилась в рамках выставки Dubai Airshow 2017. Сделку подтвердил официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. До недавнего времени единственной страной, на вооружении которой находился этот современный российский ракетный комплекс (по подтвержденным данным) была Армения.
Стоит отметить, что речь практически со 100-процентной вероятностью идет именно об Алжире. В сентябре 2017 года алжирский пользователь Hammer Head на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что Алжир приобрел у России 4 оперативно-тактических ракетных комплекса «Искандер-Э», став вторым иностранным получателем данной системы после Армении. Согласно публикациям в алжирской прессе, контракт с Россией на поставку ОТРК «Искандер-Э» был заключен еще в 2013 году.
«ОТРК «Искандер-Э» является современным видом высокоточного оружия, на которое поступает достаточно запросов со стороны иностранных партнеров России. В 2017 году мы поставили комплекс в одну из стран региона», – прокомментировал представитель ФСВТС России вопрос, действительно ли был подписан контракт с одной из стран Ближнего Востока и Северной Африки на приобретение данного комплекса.
ОТРК «Искандер-Э» предназначен для нанесения высокоточных ударов мощным ракетным оружием по разного рода целям (как малоразмерным, так и площадным), расположенным в оперативно-тактической глубине построения войск противника. Комплекс может использоваться на любых театрах военных действий, в любых условиях, в том числе при активном противодействии противника с помощью средств радиоэлектронной борьбы и противоракетной обороны.
Марокко ведет переговоры о покупке С-400
Как сообщает блог bmpd со ссылкой на материал Хамзы Хабхуба «Марокко расширяет военное сотрудничество с Россией», размещенный на марокканском ресурсе alyaoum24.com (перевод выполнен на сайте inosmi.ru), новым покупателем комплексов ПВО С-400 может стать Марокко. В статье говорится о том, что одним из признаков стратегических изменений в регионе Северной Африки является желание марокканских военных купить в России систему ПВО С-400 «Триумф», для того чтобы диверсифицировать собственные военные активы. Страна следит за региональными и международными событиями и хочет быть к ним готовой.
В статье говорится о том, что переговоры между странами о покупке противоракетных батарей и самолетов увенчались соглашением с «Рособоронэкспортом». Соглашение было достигнуто в рамках официального визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Марокко 11 октября 2017 года. По итогам визита премьера было подписано 11 соглашений, которые касались не только укрепления военного сотрудничества между странами, но и сельского хозяйства, энергетики, образования и туризма. В свою очередь один из марокканских военных чиновников рассказал, что страна участвует в проектах в области военной промышленности вместе с группой государств, среди которых Индия, Китай и Бразилия. Их всех интересует производство средств противовоздушной обороны, включая ракетные комплексы и зенитные ракеты большой дальности, посредством приобретения лицензий на военное производство.
Военный эксперт Абдель Рахман Маккави отметил, что, скорее всего, приобретаемые Марокко системы противоздушной обороны будут российского производства. Данная сделка будет направлена на достижение военного баланса в Северной Африке между Алжиром и Марокко. Эксперт считает, что такой сдвиг может иметь под собой и политические аспекты. Он считает, что Москва не забыла предательства Алжира, который удвоил добычу газа и свой экспорт в Европу, после введения европейских санкций в отношении России и то, что сказал покойный Ахмед Осман: «Сердце Алжира находится в России, но его деньги – в Европе». В интервью Абдель Рахман Маккави отметил, что возможное сближение России и Марокко может основываться на ряде общих интересов, в том числе касающихся военной ситуации в североафриканском регионе. По его словам, ход возможных войн в Северной Африке будет зависеть от ракет дальнего радиуса действия, средств противовоздушной обороны и беспилотников.
Таиланд заказал еще два вертолета Ми-17В-5
Как рассказал 7 ноября 2017 года журналистам ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов, Россия и Таиланд в сентябре текущего года подписали контракт на поставку очередных двух вертолетов Ми-17В-5. Об этом Петухов заявил на выставке Defense & Security 2017. Вертолеты приобретаются в интересах Королевских сухопутных войск Таиланда, то есть будут использоваться армейской авиацией. По словам Петухова, в дальнейшем можно рассчитывать на заказ очередной партии вертолетов. Он также напомнил журналистам, что в сентябре между странами было подписано также межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.
Ми-17В-5 – экспортное обозначение вертолета Ми-8МТВ-5. Это современный многоцелевой военно-транспортный вертолет, который предназначен для транспортировки личного состава и грузов (как внутри кабины, так и на внешней подвеске). Вертолет может оснащаться комплектом вооружения, эквивалентным ударному вертолету Ми-24, а также комплексом броневой защиты экипажа, машина адаптирована под применение техники ночного видения.
Это не первые поставки вертолетов Ми-17В-5 в Таиланд. Ранее армия королевства уже получила три вертолета данного типа, первые машины были переданы в марте 2011 года. Еще два подобных вертолета армейская авиация Таиланда получила в ноябре 2015 года (в рамках контракта стоимостью порядка 40 миллионов долларов). В мае появлялась информация о том, что армия Таиланда рассчитывает приобрести в России еще 12 вертолетов данного типа, так что можно рассчитывать и на дальнейшие поставки в страну данной вертолетной техники.
Узбекистан получит 12 ударных вертолетов Ми-35
30 ноября 2017 года агентство ТАСС распространило информацию о том, что министерство обороны Узбекистана и «Рособоронэкспорт» заключили контракт на поставку в страну 12 ударных вертолетов Ми-35. Об этом журналистам ТАСС на полях выставки «Россия и Узбекистан: 25 лет стратегического партнерства» рассказал неназванный дипломатический источник. По его словам, контракт между странами уже подписан, поставки ударных вертолетов Ми-35 в рамках данного контракта начнутся уже в 2018 году. Длительные переговоры по соглашению и условиям его выполнения завершились в рамках недавнего визита в Узбекистан Дмитрия Медведева, отметил источник.
По данным источника, в столице Узбекистана работает делегация «Рособоронэкспорта», которая занимается переговорами в госкомитете по оборонной промышленности и Минобороны республики. По его словам: «Специалисты из России прибыли в Узбекистан по приглашению республиканских властей. Проходят практические мероприятия по реализации договора о военно-техническом сотрудничестве, который был подписан в ноябре 2016 года». Данный договор стороны подписали в Москве. Он должен способствовать дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества в сфере ВТС, в частности оснащению узбекских вооруженных сил перспективными образцами вооружения и военной техники, а также ремонту, модернизации и обслуживанию имеющейся военной продукции российского производства.
Стоит отметить, что Ми-35 является современной экспортной версией самого популярного боевого ударного вертолета российского производства – Ми-24. Вертолет предназначен для уничтожения различных образцов бронетехники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск на поле боя, десанта и эвакуации раненых, также он может использоваться для перевозки грузов как в кабине, так и на внешней подвеске. Экспортный интерес к вертолету достаточно велик. В сентябре 2017 года Россия заключила контракт на поставку значительного количества вертолетом Ми-35М Нигерии, а в октябре текущего года появилась информация о подписании контракта с Мали, эта африканская страна уже получила два вертолета в рамках заключенного соглашения.
Появились подробности производства вертолетов Ка-226Т для Индии
В августе 2017 года телерадиокомпания «Арис» опубликовало интервью с Юрием Пустовгаровым, являющимся управляющим директором АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП), входящим в состав холдинга «Вертолеты России». В интервью была раскрыта новая информация, касающаяся причин создания дублирующего производства легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т на предприятии АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (данные вертолеты планируется поставлять Индии). Выдержки из данного интервью опубликовал тематический блог bmpd.
В интервью каналу «Арис» Пустовгаров рассказал, что первоначально заказ на поставку вертолетов Ка-226Т для Индии должно было выполнять предприятие КумАПП. Но согласно индийскому техническому заданию вертолет должен летать в горах на высоте 7200 метров. Для этого машине необходим новый фюзеляж, совершенно новый редуктор и т.п. По сути, прежним у вертолета остается лишь колонка несущего винта и лопасти.
С учетом озвученных требований индийской стороны необходимо было подготовить новое производство, стоимость которого оценивается более чем в 8 миллиардов рублей (а сам вертолет появится в 2020 году). При этом финансовое положение КумАПП не позволяло провести подобные вложения. По этой причине на Улан-Удэнском авиационном заводе создается дублирующее производство вертолета Ка-226Т, и именно здесь будет собираться «индийская» версия данной машины.
При этом КумАПП по-прежнему будет заниматься выпуском вертолетов Ка-226Т для российских и отличных от Индии иностранных заказчиков. Помимо этого Юрий Пустовгаров отметил, что отказ завода от индийского контракта был компенсирован работой с российским государственным заказчиком по выпуску вертолета Ка-226 в корабельном варианте базирования. По его словам, вертолет необходимо будет облегчить для этого на 100-150 кг по сравнению с базовой моделью, а также оснастить новым набором электроники. Что примечательно, число машин по контракту с российским заказчиком совпадает с индийским заказом на вертолеты Ка-226Т. Помимо этого в рамках индийского контракте предприятие КумАПП по-прежнему остается постоянным поставщиком колонок несущего винта и лопастей (ежегодно эти работы будут приносить предприятию порядка 1 миллиарда рублей).
Автор: Юферев Сергей
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