В 2019-м Россия и Китай обрушат биткоин

В следующем году стоимость биткоина может достичь 60 тысяч долларов, а его рыночная капитализация превысит $1 трлн. По мнению аналитиков, Китай и Россия могут запретить криптовалюты на своих внутренних рынках. Однако обе страны не собираются отказываться от самой технологии блокчейн, с помощью которой будут управлять всеми производственными процессами в будущем.











