23:24 08 декабря

В 2019-м Россия и Китай обрушат биткоин

В следующем году стоимость биткоина может достичь 60 тысяч долларов, а его рыночная капитализация превысит $1 трлн. По мнению аналитиков, Китай и Россия могут запретить криптовалюты на своих внутренних рынках. Однако обе страны не собираются отказываться от самой технологии блокчейн, с помощью которой будут управлять всеми производственными процессами в будущем.




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Комментарии 6

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  1. svp67 Сегодня, 19:49
    В следующем году стоимость биткоина может достичь 60 тысяч долларов, а его рыночная капитализация превысит $1 трлн.
    Чем выше заберется биткоин, тем больнее будет падать...а что это произойдет сомнений мало. Если им уже стали "чистильщики обуви" заниматься - жди обвала
    svp67
  2. solzh Сегодня, 19:56
    Если Россия запретит использовать криптовалюту, то как она с Китаем обрушит биткоин? Ответ никак. Россия сможет обрушить биткоин, только создав свою криптовалюту.
    Другое дело, что биткоин по сути мыльный пузырь, своеобразная финансовая пирамида, хотя никто этого не доказал, но и не опроверг. И как всякий мыльный пузырь или финансовая пирамида, биткоин может рухнуть сам по себе.
    С другой стороны, надо задать вопрос: не рановато ли началось создание криптовалют и нужно это какой-либо стране?
    По моему мнению, вопросов по криптовалюте больше, чем ответов, следовательно нужно внимательно следить за биткоином и не спешить с созданием своей криптовалюты.
    solzh
    1. shellhound Сегодня, 20:09
      Россия не может обрушить биткоин, как бы она не хотела, она 0 в этой теме. А вот Китай может, более 60% мощностей располагаются именно в Китае, если он прикроет эту лавочку у себя, биткоин упадет на дно.

      Вот Вы пищите мыльный пузырь, финансовая пирамида...А Вы отдаете себе отчет что текущая финансовая система и есть пирамида/пузырь? Мы живем в стране с вторичной валютой, мы не можем купить рубль просто так, для этого нам надо сначала купить первичную валюту - доллар.

      Создание собственной криптовалюты это просто дичайщий бред, Вы должны понимать что это равняется тотальному контролю. Фишка блокчейна станет просто тюрьмой для нас, так как каждая операция навсегда останется в системе, и если кошелек идентифицированный...думаю дальше не стоит обьяснять.
      shellhound
      1. solzh Сегодня, 20:28
        А вот Китай может, более 60% мощностей располагаются именно в Китае, если он прикроет эту лавочку у себя, биткоин упадет на дно

        Я не понимаю о чём вы говорите.
        Мы живем в стране с вторичной валютой, мы не можем купить рубль просто так, для этого нам надо сначала купить первичную валюту - доллар.

        Шедеврально! Зря видать я 5 лет учился на экономическом(((
        Создание собственной криптовалюты это просто дичайщий бред, Вы должны понимать что это равняется тотальному контролю. Фишка блокчейна станет просто тюрьмой для нас, так как каждая операция навсегда останется в системе, и если кошелек идентифицированный

        Ещё каких-то 30 лет назад, мало кто мог представить, что люди будут спокойно общаться по сети именуемой интернет, делать покупки онлайн, расплачиваться через электронный кошелёк.
        думаю дальше не стоит обьяснять

        Спасибо, мне не надо. Продолжать разговор не вижу смысла. Удачи и всего хорошего. hi
        solzh
        1. shellhound Сегодня, 20:44
          Вычислительные мощности для обработки блоков информации. Те самые "фермы", только в промышленных масштабах.
          shellhound
      2. Стропорез Сегодня, 21:23
        Цитата: shellhound
        Россия не может обрушить биткоин, как бы она не хотела, она 0 в этой теме.

        Ха-ха laughing Есть мнение ,что в биткоин ,как раз наши "чиновнико-олихархи" и уходят! Отсюда такой взрывной скачок биткоина yes
        В местностях , где расположены наши крупнейшие ГРЭС, вдруг пропадало электричество в сети belay Опять же есть мнение ,что путинцы там майнили бабло, недаром рабгалерный всё про искусственней интеллект трындел. fellow
        Стропорез
  3. shellhound Сегодня, 19:56
    Очередной высер в сторону биткоина, Россия? Китай? Если так думать, то только долларовой стране выгодно повышение и резкое падение биткоина, для вывода из игры лишних миллиардов долларов и тем самым укрепление доллара. И это кстати вполне реально, так как США молчит о биткоине, хотя это очень серьезная угроза для них.
    shellhound
  4. Комментарий был удален.
  5. NF68 Сегодня, 21:14
    Реальная стоимость этот биткоина где то на увроне стоимости рулона туалетной бумаги.
    NF68
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