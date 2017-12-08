В 2019-м Россия и Китай обрушат биткоин
В следующем году стоимость биткоина может достичь 60 тысяч долларов, а его рыночная капитализация превысит $1 трлн. По мнению аналитиков, Китай и Россия могут запретить криптовалюты на своих внутренних рынках. Однако обе страны не собираются отказываться от самой технологии блокчейн, с помощью которой будут управлять всеми производственными процессами в будущем.
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