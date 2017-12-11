Война глазами ребенка: школа ингимаси и торговля фруктами

Сегодня вашему покорному слуге удалось пообщаться с юным свидетелем войны в Сирии. Мальчик Аля живет в нескольких километрах от Алеппо. Не так давно ему исполнилось целых 12 лет, за это время он научился мастерски печь лепешки, готовить кофе, шаурму и разливать лимонад. Также по секрету этот сорванец рассказал, как можно урвать лиры, продавая мандарины: достаточно с каждого двухкилограммового ящика убрать по одному фрукту и к концу дня можно «заработать» до тысячи лир!Однако эта заметка была бы абсолютно неинтересной, если бы не некоторые подробности биографии Аля. В чем-то этот мальчуган уникален, ведь за все время своей еще недолгой жизни он ни разу не покидал родной провинции Алеппо, умудрился пожить с боевиками ДАИШ(*), пострелять из автомата с террористами «Ан-Нусры»(*), а потом закидать всех этих нелюдей камнями и гнилыми помидорами, когда они покидали его родной город.Итак, с 2013 года район, где проживет мальчуган вместе со своей семьей, был занят боевиками различных группировок, большинство из которых сегодня входят в «Хайят Тахрир аш-Шам». Тогда же была уничтожена школа, в которой учился Аля, а вместе с тем из города уехала и большая часть учителей. А это означало, как выразился мой собеседник, «у меня наступил праздник – не нужно было учить уроки, однако, как же я тогда ошибался…»Торговля фруктами, которой занимается несколько поколений родственников моего собеседника, прекратилась, мать убили боевики, отец сначала беспрерывно пил арак, а потом пытался найти способ хоть какого-то заработка, чтобы прокормить себя и малолетнего сына, многочисленная же родня Аля уехала в Латакию и Дамаск.Таким образом восьмилетней пацаненок мог распоряжаться своим временем как ему вздумается. «Как-то с мальчиками постарше мы пытались найти еще живую кошку, чтобы утолить голод. Надо сказать, что в этом деле я преуспел. Остальные ребята могли долго неловко прыгать и носиться за животным, не всегда добиваясь успеха, я же за считанные секунды предугадывал следующее движение кошака, что позволяло мне очень быстро и ловко их отлавливать. Во время одного из таких походов «за обедом» ко мне подошел какой-то не местный мужик с автоматом и предложил перекусить настоящей курицей. Как я мог отказаться от такого сказочного предложения?!» - начал свой рассказ мальчуган. Следующие полчаса, по словам моего собеседника, прошли в какой-то сказке: ему было предложено помыться, а затем он как шейх восседал на ковре и ел целую куриную ногу. После перекуса ему предложили отведать фруктов и крепкого кофе, а также посмотреть интересный фильм.«На большом плоском телевизоре мне показывали моих ровесников, которые рассказывали почему они хотят стать ингимаси и воевать во имя Аллаха. Наверное, фильм был интересный, но я так хотел спать, что толком ничего и не запомнил. После просмотра кино мой бородатый кормилец спросил: хочу ли я тоже стать ингимаси?!» - продолжил свой рассказ Аля. Малолетний торговец фруктами не особо осознавал, что ему предложили, однако обещание жить в тепличных условиях, возможность каждый день кушать курицу сделали свое дело.К счастью для Аля, до тренировочного лагеря ИГИЛ(*) он так и не добрался. Первые дни под опекой боевиков для мальчугана прошли сравнительно спокойно: он безостановочно ел гранаты, пил соки и смотрел какие-то «скучные фильмы». Потом же террористы ИГИЛ(*) что-то не поделили со своими братьями по отсутствию разума из «Джебхат ан-Нусры»(*), произошла перестрелка и новоиспеченных учителей моего собеседника пристрелили.В тот день девятилетний мальчуган впервые обзавелся собственным автоматом, умудрился сбежать от всех террористов и добраться до подвала собственного дома. Там его ждал пьяный отец, который и не заметил недельного отсутствия сына…Прошло несколько дней, и Аля отправился добывать продовольствие. Увидев издалека своих товарищей, пытающихся поймать кошку, мой собеседник решил напугать всех собравшихся и пристрелить животное из автомата. Однако почему-то калашников наотрез отказывался стрелять.«Тогда я долго не мог понять, что происходит… Это сейчас я уже опытный и знаю про предохранитель. А в тот момент мне было очень обидно, я даже хотел выбросить автомат. Однако от этого опрометчиво шага меня остановил какой-то мужик» - рассказал мне Аля.Как оказалось, это был боевик «Джебхат ан-Нусры»(*). Он отобрал автомат у моего собеседника, показал, как надо стрелять и предложил пойти на «охоту».«Не понимая, что от меня хотят, я отправился за этим дядей. Мы остановились в нескольких метрах от моего жилища у соседнего дома, из которого вышли две пожилые женщины, одна из них работала в моей школе, правда, не учительницей… Охота заключалась в том, что после того как этот боевик подстрелил одну из бабушек, вторую должен был убить я. Но мне это показалось чем-то ужасным, более того, я повел себя очень странно. С врученным мне автоматом я бросился к женщинам, пытаясь оживить только что убитую тетушку вместе с ее подругой. Обозленный террорист подошел к нам, ударил меня ногой по ребрам, выхватил автомат и пошел восвояси» - продолжил свой рассказ Аля.Следующие три года жизни моего собеседника были куда менее интересными для вас, мои читатели, могу лишь сказать, что за этот период была сформирована личность юного героя моей статьи. Ведь уже через три года он вместе со многими сверстниками закидывал камнями и помидорами боевиков, которые покидали окруженный Алеппо, тщательно высматривая того самого террориста, что позвал в свое время его на охоту.Сейчас же он вместе со своим отцом мирно продает овощи и фрукты. Кстати, папа Аля бросил пить сразу после того, как услышал рассказ сына о прогулке с террористом «ан-Нусры» и теперь активно пытается обучить его грамоте и арифметике. В школу, правда, мой собеседник так и не начал ходить, а жаль, ведь возможностей в наши дни хоть отбавляй. Правда, считать в свою пользу юный продавец мандарин уже давно научился…